DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜMRANİYE\'DE ULAŞILAN CESET GÖÇÜK ALANINDAN ÇIKARILDI

Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de toprak altında ulaşılan güvenlik görevlisinin cansız bedeni , göçük alınından çıkarılrdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin çıkarılması

02.11.2018 - 08.45 Haber Kodu : 181102021

02.11.2018 - 07.53 Haber Kodu : 181102019

02.11.2018 - 10.33 Haber Kodu : 181102044

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2- ÜMRANİYE KAYMAKAMINDAN GÖÇÜK AÇIKLAMASI

İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye göçüğün meydana geldiği alana gelerek incelemelerde bulundu. Suat Dervişoğlu daha sonra kısa bir açıklama yaparak, \"Güvenlik görevlilerimizden Mehmet Altun\'u çıkardık. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde ama hayatını kaybetti. Diğer güvenlik görevlimizi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Başta AFAD ve AKOM olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin bütün ekipleri, tüm çalışanlarımız azami bir gayretle, büyük bir çalışmayla inşallah onu çok kısa bir sürede sağ çıkarmayı ümit ediyoruz. Tedbir amaçlı 3 binamızı boşalttık. Gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Şu anda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor\" dedi

Dervişoğlu, güvenlik gerekçesiyle çevredeki doğalgaz ve elektriğin keslidiğini belirtti. Dervişoğlu göçük altındaki güvenlik görevlisinin isminin Güray Halat olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu\'nun açıklaması

02.11.2018 - 10.30 Haber Kodu : 181102042_

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(Geniş haber)

3- AHMET KURAL İFADEYE ÇAĞRILDI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Şarkıcı Gençoğlu\'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural ifadesinin alınması için savcılığa çağrıldı. Kural ifade vermeye gelmezse hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkarılabilir.

Sıla\'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu\'nca Ahmet Kural\'ın ifadesinin alınması üzerine çağrı kağıdı gönderildiği öğrenildi. Kural ifade vermeye gelmezse, hakkında polis zoruyla getirme kararı çıkabilir. Kural\'ın önümüzdeki günler içinde ifade vermek üzere savcılığa gelmesi bekleniyor. Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte dün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek Ahmet Kural\'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Sıla, Ahmet Kural hakkında üç ay uzaklaştırma kararı da aldırmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kural\'ın görüntüsü (arşiv)

02.11.2018 - 10.41 Haber Kodu : 181102049

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4- BYLOCK OPERASYONU: 50 KİŞİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ, 27 KİŞİ YAKALANDI

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

FETULLAHÇI Terör Örgütü\'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda şu ana kadar 27 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanamayan şüphelilerin aranmasına devam ediliyor.

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5- İSTANBUL\'DA BİTCOİN HIRSIZLIĞI OPERASYONU



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da sanal para birimi \"bitcoin\" hırsızlığı yaptığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 14 kişi kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarından bilgileri dışında paralarının eksildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bazı kişilerin kripto para birimi olan bitcoin cüzdanlarına girdiğini belirledi. Şüphelilerin tek kullanımlık şifre engelini ise mağdur kişiler adına hazırladıkları sahte ehliyetlerle yeni bir GSM hattı alarak sistemdeki telefon numarasını değiştirerek aştıkları ortaya çıktı.

Polis, şüphelilerin kripto para alışverişi yapılan internet sitesine yeni numarayı girdikleri ve sisteme giriş yaparak oltalama yöntemi (Phishing) ile hesaplarda bulunan bitcoinleri satarak elde ettikleri parayı kendi hesaplarına aktardıklarını tespit etti.



14 KİŞİDEN 437 BİN LİRALIK BİTCOİN ÇALDILAR

Şüphelilerin 14 kişinin bitcoin cüzdanlarından çaldığı toplam 437 bin lirayı önce kendi hesaplarına, daha sonra takibini zorlaştırmak için farklı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, bu konuyla ilgili başka mağdur kişiler olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.



11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için 26 Ekim\'de İstanbul\'da çeşitli adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken 18 cep telefonu, 18 sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte ehliyet, sahte kimlikle alınan İstanbul Kart ve tablet ele geçirildi.



10 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10\'u tutuklanırken, 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis ekipleri yaptığı fiziki takip sırasında şüphelilerin kendi hesaplarına aktardığı paraları çeşitli bankalar ve bankamatiklerden çekme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonda çeşitli adreslerde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin takip görüntüleri

-Özel Harekat ekiplerinin görüntüsü

-Polis ekiplerinin adreslerde arama yapması



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Bitcoin logosu

-Ele geçirilen telefonlar

-Ele geçirilen bilgisayarlar

-Genel ve detaylar



02.11.2018 - 11.32 Haber Kodu : 181102061

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(ÖZEL)

6- LÜKS ARAÇTAKİ UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI



Ertan KILIÇ-Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE / İstanbul, DHA

İstanbul Narkotik polisinin yaptığı başarılı operasyonların ardından uyuşturucu satıcıları da yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Ümraniye\'de uyuşturucu satıcılarına yapılan baskında, lüks otomobilin hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrilmesi deneyimli polisleri bile şaşırttı.

İstanbul Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Ümraniye\'de lüks bir otomobille uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Yakın akraba olan iki şüpheliyi takibe alan ekipler, Ümraniye\'de lüks otomobilden uyuşturucu satışı yapıldığı anda operasyon yaptı.

ALICI DA SATICI DA GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekipleri suçüstü yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeyi alan kişiyi, lüks otomobille uyuşturucu satışı yapan K.Ö ve V.Ö\'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu madde satışı yapılan otomobil de emniyete götürüldü.

ARAÇTA BULUNAN ZULA POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aracı otoparka çeken ekipler, araçta yaptıkları aramada ilginç bir zulayla karşılaştı. Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra klima ikinci seviyeye getirildi. Özel bir kumandaya basıldı ve hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu madde ve haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konuldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan iki kişi, emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin araçta arama yapması

- Havayastığında bulunan uyuşturucu

- Şüphelilerin görüntüsü

- Detaylar

02.11.2018 - 11.37 Haber Kodu : 181102062

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(ÖZEL)

7- EYÜPSULTAN\'DA KLİMA BOMBA GİBİ PATLADI: KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan\'da müşterilerin de içinde olduğu bir büfenin şarküteri bölümünde bulunan kliması büyük bir gürültüyle patladı. Şans eseri yaralanın olmadğı patlamada büyük korku ve panik yaşandı, işyeri sahibi ve müşteriler dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi Halit Bin Velit caddesi üzerinde bir büfede meydana geldi. İddialar göre büfe içerisindeki şarküteri dolabı arıza yaptı. İşletme sahibi Yunus İnci dolabın yapımı sırasında büfe içerisinde bir koku oluştuğunu ve bundan dolayı içeriyi havalandırmak için klimayı açmak istedi. Klimayı çalıştırdıktan kısa bir süre sonra büyük bir patlama meydana geldi. Müşterilerin de içeride olduğu büfede panik yaşandı. İçeride bulunan iş yeri sahibi ve müşteriler dışarıya kaçtı. Patlama sonrası şans eseri yaralanan olmadı. Büfe dışında bulunan patlamanın şiddetiyle sunta plakların çatladığı görüldü.

\"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI\"

Büfe sahibi Yunus İnci,\"Dükkanda iş yapıyorduk. Dolabımız arızalandı. dolabı yaparken, klimayı açtık içerideki koku gitsin diye. O arada \'güm\' diye bir patlama sesi geldi. Çok şiddetli bir patlamaydı. Korkarak dışarıya kaçtık. Bir baktık ki klima patlamış. Müthiş bir panik yaşadık, korktuk elimiz ayağımız tutmadı.\"dedi.

O anda orda bulunan Eyüp Güler,\"Devamlı buranın müşterisiyim. Alışveriş yapmaya geldim. Güm diye bir şey oldu. Allah korudu. Çok şiddetli bir patlama oldu. Dışarı çıktık. Dostlar gelip yardıma koştular.\" ifadelerini kullandı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Klimanın patlama anı iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O sırada büfe içerisinde bulunan vatandaşların büyük panik yaşadığı, patlama sonrası dışarıya kaçtıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerası

-İşletme sahibi ve müşteriyle röp

-Patlayan klimadan görüntü

-Genel ve detaylar

02.11.2018 - 10.27 Haber Kodu : 181102041

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(havadan görüntülerle)

8-TAKSİM CAMİİ\'NİN YÜZDE 90\'I TAMAMLANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL (DHA) - TAKSİM\'de yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camisi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kaba inşaatın yüzde 90\'nın tamamlandığı camide minareler yükselmeye başladı. Caminin kaba inşaatının tamamlanmasının ardından iç bölümlerinin yapımına hız verileceği öğrenildi..

Taksim Camiisi\'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabedlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Proje tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle cami

02.11.2018 - 10.55 Haber Kodu : 181102053

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9- YER RADARI İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA KULLANILACAK

İbrahim YILDIZ / İstanbul, DHA

Dünyanın tek çatı altında sıfırdan inşa edilen havalimanı olan İstanbul Havalimanı\'nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Havalimanında termal kameralar ve fiber optik sensörlerin yanı sıra ilk kez yer radarları da kullanılacak.

76.5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan İstanbul Havalimanı, güvenlik önlemleri kapsamında terminal içerisine konulan kamera sistemleriyle de dikkat çekiyor. Güvenliğin son teknoloji ile sağlanacağı havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak. Hareketlilik 2.5 kilometre mesafeden başlayarak tespit edilecek. 60 metrede bir sabit kamera olacak, 360 metre de bir PTZ isimli güvenlik kameraları, 720 metrede bir kurulan termal kameralar ve fiber optik sensörler ile hareket kaynağı bulunacak. Böylece terminal binası içerisinde buluna toplam 9 bin akıllı kamerayla, 8 ayrı kusurlu hareket tespit edilebilir olacak. Ayrıca havalimanında ilk etapta 35 pasaport polisi olmak üzere toplam 310 emniyet mensubu görevlendirildi. Terminal binası içinde güvenliği polis, dış çevre emniyetini ise jandarma sağlıyor. Ayrıca 100 gümrük memuru da yakın bir zamanda yeni havalimanında görev yapmaya başladı. Ayrıca terminal içerisinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli de görev yapacak.

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLECEK

Terminal içerisinin yanı sıra havalimanın bulunduğu alanın çevresine de yüzlerce kamera yerleştirildi. Aralıksız olarak görüntü alabilen yüksek çözünürlüklü kameralar tarafından 7/24 havalimanının çevresi izleniyor. Bunların yanı sıra İstanbul Havalimanı\'nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu ve 780 telekomünikasyon odası olacak. Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB\'lık data alanı mevcut olacak. Bu arada havalimanına döşenmek için planlanan fiber kablo uzunluğunun İstanbul- Berlin arasındaki bin 700 kilometreye eşit olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Havalimanı Terminali\'nden görüntüler

-Kameralardan görüntüler

-Güvenlik noktalarından görüntüler

-Detay görüntüler

02.11.2018 - 11.39 Haber Kodu : 181102063



