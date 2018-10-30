DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SUUDİ BAŞSAVCI, TEKRAR İSTANBUL ADALET SARAYI\'NA GELDİ (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, tekrar İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Suud Muceb beraberindeki heyet dün de adliyeye gelerek Başsavcı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Heyetin otelden çıkışı

30.10.2018 - 11.05 Haber Kodu : 181030058_I

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(ÖZEL)

2 - KÜÇÜK ÇOCUĞUN PARKTAKİ TRAFODA ÖLÜMÜ

- SAKLAMBAÇ ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Çekmeköy\'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, \"8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana\" dedi. Mahalle sakinleri parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Kazanın yaşandığı park

-Kazanın neden olduğu trafo

-Acılı baba ile röp

-Mahalle sakinlerinin toplanması

-Mahalle sakinlerinin olayı protesto etmesi

-Mahalle sakiniyle röp

-Genel ve detay

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Olaydan sonra trafoda çalışma

-Çocuğun saç traş olduğu bir görüntü

-Çocuğun fotosu

30.10.2018 - 10.31 Haber Kodu : 181030046

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3- METROBÜS ARIZASI YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar\'dan Zincirlikuyu\'ya ilerleyen metrobüs, Beşyol Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle iki yönünde de metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüstekiler inerek duraklara yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla yoğunluk azalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, \"Metrobüs hattımızda yaşanan araç arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi dahilinde olup, kademeli olarak metrobüs geçişi yapılmaktadır\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Metrobüs yoğunluk

-Duraklardaki yoğunluk

-Röpler

30.10.2018 - 10.01 Haber Kodu : 181030032

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4 - TUZLA\'DA TERSANEDEKİ BİR GEMİDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Tuzla tersaneler bölgesinde bulunan tersanedeki gemide yangın çıktı. Yangın nedeniyle tersaneye itfaiye ekipleri sevkedildi. Gemideki çalışma sırasında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin yangınla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Tersaneden görüntü

-İtfaiye ekipleri

DHA FEED

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5- BAĞCILAR\'DA DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR\'da İSKİ ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve İGDAŞ ekiplerinin doğal gaz hattını kesmesiyle söndürüldü.

Olay saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1823 Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre sokak üzerindeki doğal gaz borusu, İSKİ ekiplerinin kazı çalışması sırasında patladı. Patlamanın ardından alevler çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine iİtfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından doğal gaz ve elektrik hattını kesilerek yangın söndürüldü. Olay vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Olay yerinden görüntü

-Alevlerin görüntüsü

-Aktüel görüntüler

-Sokak üzerindeki çalışmalardan görüntü

- Genel ve detay

30.10.2018 - 10.45 Haber Kodu : 181030048

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(ÖZEL)

6- AT ARABASIYLA GELİP, MAZGAL DEMİRLERİNİ ÇALDILAR

Haber: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla Çınarcı sokağa gelen 3 kadın, sokakta bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti. demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların etrafı kontrol etmesi

-Mazgalları tek tek toplamaları

-Genel ve Detaylar

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