DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(geniş haber)

1- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU\'NA MİNİBÜS YANAŞTI, VALİZLER KONULDU

Haber-Kamera: Taner YENER - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu.

Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı. Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi. Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Minibüsten görüntü

- Aracın arka kısmına görevlilerin yükleme yapması

- Konsolosluk görevlilerinin minibüse binmesi

- Minibüsün ayrılması

26.10.2018 - 08.41 Haber Kodu : 181026012

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(ÖZEL)

2- KÖPEĞİNE OTOMOBİL ÇARPAN GENCİN GÖZYAŞLARI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kartal D-100 Karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu \"Duman\" isimli bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi 13 yaşındaki genç gözyaşlarına boğuldu. 2 yıldır köpeğine baktığını söyleyen Rus uyruklu Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü. Gözyaşlarına boğulan genci, çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kaza D-100 karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği \"Duman \" ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman biranda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı.

VETERİNERE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Köpeğine arabanın çarptığını gören genç koşarak olay yerine geldi. Aracından inen sürücü ve genç yerde yatan köpeği kucağına alarak veterinere götürmek için araca doğru yöneldi. Aracın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü anlaşıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpeğin yerde hareketsiz halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin başında dakikalarca ağladı, uzun uzun baktı, kucağına aldı, sarıldı, öptü. Olaya şahit ölen sürücü ve çevredekiler de büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri gazete konularak kapatılırken vatandaşlar gencin başını okşayarak teselli etmeye çalıştı.

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri ölen köpeği kaldırmak için olay yerine geldi. Bir vatandaş gencin o anı görmemesi için köpeğin yanından uzaklaştırarak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol üzerinden kaldırdı.

GÖRGÜ TANIKLARI : BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Bir görgü tanığı \"Köpek bir anda akan trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne çıkan köpeğe çarptı\" diye konuştu. Ölen köpeğin kaldırılmasının ardından aracın sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden aracına alarak evine bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Küçük çocuk ile sürücünü köpeği araca taşıması

-Yaralı köpeği yere bırakmaları

-Köpeğin yaşayıp yaşamadığını kontrol etmeleri

-Çocuğun ağlaması

-Köpeğine sarılıp sevmesi

-Diğer sürücülerin ağlayan çocuğu teselli etmeye çalışması

-D-100 karayolundan görüntü

-Köpeğe çarpan aracın görüntüsü

-Köpeğini öpmesi

-Küçük çocuk ile röp

-Köpeğin üzerinin gazete ile örtülmesi

-Sürücü ile röp(mavi gömlekli)

-Belediye ekiplerinin köpeği yoldan kaldırmaları

-Sürücünün çocuğu evine bırakması

-Genel ve detay görüntüler



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(ÖZEL)

3- YOL KENARINDA ASILI KALAN VİDANJÖRÜN DÜŞMESİNİ KEPÇE İLE ÖNLEDİLER

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Sarıyer\'de yokuş aşağı inerken freni boşalan İSKİ\'ye ait kanal temizleme aracı asılı kaldı. O sırada sokakta yürüyen bir kişinin bacağı aracın altında kalarak kırıldı. Çevrede çalışma yapan bir kepçeye zincirle bağlanarak olduğu yere sabitlenen araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çoban Sokak\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çalışma yapmak için sokağa giren vidanjör, henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. O sırada sokakta yürüyen bir kişiye çarpan kamyon, kaldırıma çıktıktan sonra ağaç dallarına çarpıp durabildi. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bacağı kamyonun altında kalan kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralının bacağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Vidanjör sürücüsü ise kendi imkânları ile araçtan çıktı. Kamyon, bölgede çalışma yapan bir kepçeye zincirle bağlanarak düşmesi engellendi. Mahalle sakini Metin Ergün, \"Aşağıda bir arıza vardı, buradan gelmek durumunda kaldı. Sanırım freni boşaldı. Freni boşaldığı esnada bir yaya varmış, yayaya çarpmış. Hafif bir yaralanma var\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asılı kalan kamyondan detay görüntü

-Kepçeden detay görüntü

-Belediye işçilerinden detay görüntü

-Kamyon sürücüsünden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Metin Ergün ile röportaj

-Kaldırımdan ve ağaç dallarından detay görüntü

-Uçurumdan detay görüntü

26.10.2018 - 10.55 Haber Kodu : 181026034

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4- AVCILAR\'DA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

- Minibüs sürücüsü bir araca da çarpmış kaçtı.

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / Melih OKUMUŞ , (DHA)

Avcılar\'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere Bahçeşehir yönünde meydana geldi. 69 yaşındaki Sadık Perçin yolun karşısına geçmek isterken bir minibüs çarptı. Minibüs daha sonra bir servis aracına çarparak hızla kaçtı. Perçin\'in yardımına diğer sürüler koştu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde kanlar içinde yatan Perçin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri Perçin\'e çarpan minibüs sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

trafikten görüntü

Görgü tanığı ile röportaj

Diğer detaylar

26.10.2018 - 08.56 Haber Kodu : 181026014_

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(ÖZEL)

5- KAZA YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADILAR

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de, bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Ayağı kırılan motosiklet sürücüsü düştüğü yerde ambulans beklerken, polis ile vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı.

Olay, Kireçburnu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya yönünden Sarıyer yönüne ilerleyen 34 NU 8457 plakalı otomobilin sürücüsü, dönüşün yasak olduğu yerden bir sokağa sapmak istedi. Bu sırada, karşı istikametten gelen 16 ACE 183 plakalı motosikletin sürücüsü otomobili son anda fark ederek manevra yapmaya çalıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen motosikletle otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürücüsüyle birlikte yolda 5 metre sürüklendi.

Kazanın ardından sol omzu zedelenen ve sol ayağı kırılan motosiklet sürücüsünün yardımına, vatandaşlar ve motosikletli polis timinde görevli polisler koştu. Polis ile vatandaşlar, ambulans gelene kadar, hareket edemediği için yolda yatan Orhun isimli yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yaralı motosiklet sürücüsü, başında bekleyen polise vererek yakınlarına haber vermesini istedi.

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde ambulans beklemesi

-Polis ekiplerinin yaralının başından beklemesi

-Polisin yaralının telefonu ile yakınlarına haber vermesi

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Kazaya karışan otomobil sürücüsünden detay görüntü

-Kazaya karışan araçlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yaralının ambulansa alınması

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6- BEŞİKTAŞ\'TA KAÇAK PURO OPERASYONU: 5 GÖZALTI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta kaçak puro satan iş yerlerine yapılan operasyonda 20 bin 152 kaçak puro ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş\'ta 3 adreste kaçak puro satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri 18 Ekim\'de yaptığı baskında lüks bir otelin \'Sigara satış mağazası\', bir AVM\'nin sigara satış mağazaları ile iş yerlerine ait depolara baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde ve depolarında yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş piyasa değeri 218 bin lira olan 20 bin 152 adet kaçak puro ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verildi. Polis ekiplerinin kaçak puroları bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin yaptığı operasyon

-Puroların bulunması

-Ekiplerin puroları gizlendikleri yerlerde çıkarması

-Genel ve detaylar

26.10.2018 - 10.05 Haber Kodu : 181026023

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7- SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

Haber: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de telefon bayiine gelen bir kişinin sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 24 Ekim günü öğlen saatlerinde Arnavutköy\'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi\'ndeki bir telefon bayiinde meydana geldi. Telefon bayisine giren ve konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan 40\'lı yaşlardaki bir kişi önce telefon hattına kontör yükletti. Telefonuna kontör yükledikten 15 dakika sonra telefon bayiine tekrar gelen bu kişi, iş yeri sahibine bir şeyler sordu. İş yeri sahibi Ferit Bircan\'ın mutfağa girmesini fırsat bilen hırsız, tezgah üzerinde duran ve içerisinde yaklaşık 800 lira bulunan sadaka kutusunu çalarak iş yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi Ferit Bircan, bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarına takılan hırsızlık olayı sonrası hattına kontör yüklediği kişiyi birkaç kez aradığını söyleyen iş yeri sahibi Ferit Bircan; \"Yabancı uyruklu birisi olduğu için iletişim kuramadık. Kendisini aradım ve hatta mesaj da atarak sadaka kutusunu geri getirmesini, aksi halde görüntüleri polise vereceğimi söyledim. Telefonu kapattı. Sonra yeniden aradığımda da sürekli olarak telefonumu meşgule aldı\" dedi.

Görüntü Dökümü;:

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-Hırsızlık anı

-İşyeri sahibi ile röp.

