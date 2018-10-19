DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- OKUL KANTİNİNDE BIÇAKLI KAVGA: 2 ÖĞRENCİ YARALI

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Maltepe Küçükyalı\'daki bir lisenin kantininde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Aydınevler Mahallesi\'nde bulunan Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde meydana geldi. İki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kantindeki tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı. Olayı gören diğer öğrenciler ve görevliler, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri okul içine girerek inceleme yaptı. Bıçaklı kavga nedeniyle okulda büyük panik yaşandı. Yaralı öğrenciler F.A ve K.G hastanede tedavileri devam ederken polis okulda geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaşanan khareketlilik (ÖZEL)

-Polis ve sağlık ekipleriden görüntü(ÖZEL)

-Okula girmesi(ÖZEL)

-Yaşanan panik(ÖZEL)

-Okuldaki diğer öğrencilerden görüntü

-Polis ekiplerinin okula gelmesi

-Bir veli ile röp

-Görevlilerin öğrencileri uyarması

-Genel ve detay görüntüler

19.10.2018 - 11.48 Haber Kodu : 181019059

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(havadan görüntülerle)

2- ŞİŞLİ\'DE ÇÖKME TEHLİKESİ: 4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

- Tahliye edilen binalar havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

ŞİŞLİ\'de 8 katlı bir binanın giriş katındaki bakkalda bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine, çökme tehlikesi bulunan bina ile çevresindeki 3 bina tahliye edildi. Olay sırasında büyük bir ses duyduklarını belirten bina sakinleri panik yaşadı.

Olay, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak\'ta bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki bakkalda dükkânında gece yarısı meydana geldi. Bir kolonda çatlak meydana gelmesi üzerine büyük bir ses duyuldu. Ses duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen zabıta ekipleri tedbir amaçlı olarak zemin katında çatlak oluşan binayı ve çevredeki 3 binayı tahliye etti. Öte yandan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi\'nden de uzman ekipler gelerek binada incelemelerde bulundu. Ekipler, apartman sakinlerine geceyi binada geçirmelerinin riskli olduğunu söyledi. İBB ekipleri, sabah saatlerinde çatlağın meydana geldiği binayla ilgili çalışmalara devam edecek. Boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

ÜRKÜTÜCÜ BİR SES GELDİ, KENDİMİZİ DIŞARI ATTIK

Olayın olduğu bakkalda oturan Metin Çelik isimli bir vatandaş, \"Olay gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Bakkalı kapatma sırasında arkalardan kolonlardan ses geldi. Arkamızı dönüp baktığımızda, demirlerin yamulduğunu gördük. Kolonların kırıldığını gördük. Hemen ilgili birime aktardık. Zabıtları ve itfaiye ekiplerini aradık. Daha sonra ilgili arkadaşlar gelerek şerit çekerek binayı boşalttılar. Ürkütücü bir ses geldi, kolonlar çatladı. Bir an panikle dışarı çıktık, bakkalı boşalttık. Toplam da on sekiz daire boşaltıldı. Şu anda olayla ilgili denetimler yapılıyor. Bekliyoruz şu anda\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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EK GÖRÜNTÜ

-Binaların havadan görüntüleri

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Dışarıya çıkan bina sakinlerinden görüntü

-Zabıta ekiplerinden görüntü

-İBB ekiplerinin incelemesinden görüntü

-Bakkal sahibi Röp.

-Genel ve Detaylar

19.10.2018 - 10.26 Haber Kodu : 181019031_

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- (ÖZEL)

3- TARİH \"BANK\" OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA İSTANBUL (DHA), İSTANBUL Saraçhane Arkeoloji Parkı\'ndaki tarihi kalıntılar, vatandaşlar tarafından bank gibi kullanılıyor. Bazı kalıntılar da tahrip edilmiş durumda.

Saraçhane Arkeoloji Parkı\'nda sergilenen eserler, 1950\'li yılların sonuna doğru dönemin Başbakanı Adnan Menderes\'in talimatıyla yapımına başlanan yeni bulvar inşaatının kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. 5\'inci yüzyıl erken Bizans dönemi eserleri olduğu tespit edilen kalıntıların bir bölümü Latin istilası sırasında Venedik\'e götürüldü. 1960\'lı yılların başında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tarihi kalıntıların Aziz Polyeuktos Kilisesi\'ne ait kalıntılar olduğu anlaşıldı. Bu eserlerin önemli bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzesi\'ne götürülerek sergilendi. Bir kısmı da kazıların yapıldığı Saraçhane Parkı\'nda bırakıldı.

\"BİR BİLİNÇLENDİRME YAPABİLİR\"

Aradan geçen yıllara meydan okuyan kalıntılar, parkın içinde oturacak bank olmamasından dolayı zaman içinde bank muamelesi görmeye başladı. Bazı kalıntılar ise üzerlerine sprey boyalarla yazılar yazıldı, tahrip edildi.

Arkeolog Murat Sav, \"Park içinde bulunan sütunlar, sütun başlıkları ve kalıntılar Bizanzsın erken dönemlerine ait. O dönemlerde bu bölge çok canlı ve önemli bir yerdi. O kalıntılarda burada parkta değerlendirilmiş. Bu tür kalıntıların park içinde olması son derece pozitif bir durum. Çünkü insanların eski eserlerle olan irtibatı ve bunları tanıma isteği oldukça önemli. Ancak kalıntıların bu tür kullanımları tamamen toplumsal bilinçle ilgili bir durum. Bunu toplum olarak, bu kenti soluyan insanlar olarak biraz daha düşünerek ve ölçülü hareket ederek zaman içinde aşacağımızı düşünüyorum. Bu tür eserlerin ne olduğu konusunda bilgilendirici ve uyarıları içeren tabelalar olabilir. Böyle bir bilinçlendirme yapabilir\" şeklinde konuştu.



\"HERKES OTURUYORDU BEN DE OTURDUM\"

Vatandaşların bazıları kalıntıların birer tarihi eser olduklarının farkında. O vatandaşlardan biri olan Nezih Filiz, \"Üzerinde oturduğumun bir tarihi eser olduğunu biliyorum. Bu tarihi eserler bu durumda olmamalı. Tarihi kalıntıların yanlarına asfalt dökülmesi bile tarihe büyük saygısızlıktır. Burada suç büyüklerimizin değil, hepimizin suçu. Ama bir şey de yapamıyoruz. Ben üzerinde otururum, kedi üzerinde gezer, diğeri gelir çekirdek çitler, sonra tarihimiz böyle harap olur. Birileri de gelir sonra üzerine beton döker, ev yapar. Yetkililer kesinlikle önlemlerini almalılar\" dedi. Bir başka kişi ise \"Üzerinde oturduğumun ne olduğunu bilmiyorum. Herkes oturduğu için ben de oturdum. Bunun bir tarihi eser olduğunu şimdi sizden öğrendim. Gelip gidenler sürekli buralarda oturuyor. Ben de o yüzden oturdum\" diye konuştu. Bir arkeoloji öğrencisi de \"Bunların tarihi eser olduğunu biliyorum. Ama burası bir park neticede. Biz açıkçası bunların konsept olarak konulduğunu düşündük. Ülke olarak kimse bu tür eserlere değer vermiyor maalesef. Müzelerin önünde de bunu anladık zaten\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Saraçhane Arkeoloji Parkı

-Kalıntıların üzerinde oturanlar

-Üstü sprey boya ile boyanan kalıntı

-Muhabir anonsu

-Vatandaş röportajları

-Arkeolog Murat Sav ile röp.

-Genel ve detaylar

19.10.2018 - 11.51 Haber Kodu : 181019060_

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4 - FATİH\'TE POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI



*O anlar kamerada

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir kişi arkadaşının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 16 Ekim Salı günü Fatih\'te meydana geldi. Arkadaşı M.E.(27) ile tartışan F.O.(26) arkadaşının işyerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kısa sürede F.O.\'yu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler F.O.\'nun evinde yaptıkları aramalarda olayda kullandığı pompalı tüfeği de ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkama tarafından tutuklandı.



ATEŞ AÇMA ANI KAMERADA

Yaşanan pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.O. arkadaşı M.E.\'nin işyerine elinde bir kutu ile geliyor. Kutudan çıkarttığı tüfek ile ateş açan F.O kaçıyor. Gözaltına alınan F.O.\'nun polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilmesi görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-F.O.\'nun işyerine kutu ile gelmesi

-Kapının açılması üzerine tüfeği çıartması

-F.O.\'nun ateş açması

POLİS KAMERASI

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

19.10.2018 - 10.09 Haber Kodu : 181019024_

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5- GÖKDELENİN ZİRVESİNE TEHLİKELİ YOLCULUK

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat halindeyken kulesine tırmanıp özçekim yapan parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez bir gökdelenin zirvesine çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nün inşaat halindeki 350 metrelik kulesine çıkan, metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapan ve en son Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın üstüne çıkıp sörf yapmak isterken güvenlik görevlilerince yakalanan Pavel Smirnov, bu kez bir gökdelenin zirvesine çıktı. Akşam saatlerinde Kartal\'da bulunan bir gökdelene gelen Smirnov ve arkadaşı güvenliği atlatarak rahat bir şekilde içeriye girdi. İnşaat halinde bulunan gökdelenin en üst katına çıkan Smirnov ve arkadaşı, inşaat iskelesinin üstüne çıktı.Yerden metrelerce yüksekte özçekim yapan ikili o anları sosyal medya hesabından yayımladı. Gençler bir süre sonra havanın kararmasıyla vinçten inerek gizlice alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Smirnov ve arkadaşının gökdelenin içine girmesi

-Smirnov ve arkadaşının zirveye tırmanışı

-Smirnov ve arkadaşının inşaat kulesinden aşağıya inmesi

-Genel Detaylar

19.10.2018 - 11.09 Haber Kodu : 18101904

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6- MEHMET ALİ ERBİL\'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Mehmet Ali Erbil\'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, \"Hayati tehlikesi söz konusu değil\" dedi.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak\'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil\'in sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu ve Başhekim Yardımcısı Dr. Tarkan İkizoğlu\'nu birlikte bir açıklama yaparak, Erbil\'in son durumu hakkında bilgi verdi. Başhekim Yardımcısı İkizoğlu, Erbil\'in dün akşam getirildiğini ve tedavi altına alındığını kaydetti.

\"HERHANGİ BİR HAYATİ TEHLİKESİ SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Halezeroğlu ise Erbil\'in acil servise saat 20.00 civarında getirildiğini belirterek, \"Evde düşme sonucu kaburgalarında 3-4 adet kemiğinde kırıklar ortaya çıktı. Bu kırıklara bağlı olarak da kendisinde bir miktar iç kanama gelişti ve sağ akciğerinde de sönme oluştu. Bilgisayarlı tomografiler çektik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucu hem kanın boşaltılması hem akciğerin yeniden şişirilmesi hem de kanama odağının durdurulması için 45 dakika süren kapalı bir operasyon uyguladık. Operasyon gayet başarıyla sonuçlandı. Daha sonra kendisini yoğun bakım ünitemize aldık. Şu anda da yoğun bakım ünitemizde takibi devam ediyor. Genel durumu son derece iyi, herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değil. İçerideki kanama tamamen durdurulmuş durumda. Yalnız halen 3 kaburgasındaki kırık devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp 2 adet kemiğini, 3-4 kemikte kırık var ama 2 kemiği ciddi derecede parçalı kırık, bunları onaracağız. Tahmin ediyoruz ki 1 hafta, 10 gün içerisinde Mehmet Ali Bey normal hayatına dönmüş olacaktır. Şu anda kendisi gayet iyi durumda, yoğun bakımda takibi devam ediyor\" dedi.

\"3-4 GÜN SONRA KENDİSİNİ TABURCU ETMEYİ PLANLIYORUZ\"

Dr. Halezeroğlu, ikinci ameliyatın ne zaman gerçekleşeceğinin sorulması üzerine, \"Önümüzdeki hafta çarşamba günü gibi kaburga işlemi yapacağız. Ardından 3-4 gün sonra kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonu ya da daha sonraki hafta başı taburcu olmuş olacağını düşünüyoruz. Eğer bu süreçte her hangi bir şey çıkmazsa, şu anda görüntüde her hangi bir şey çıkacakmış gibi durmuyor, gayet iyiye gidiyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- İkizoğlu\'nun açıklaması

- Halezeroğlu\'nun açıklaması

-Detaylar



