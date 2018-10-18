DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(ÖZEL) (ek bilgilerle)

1- İŞ ADAMINA LÜKS ARACINDA SİLAHLI SALDIRI

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ - Hüseyin COŞKUN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Beykoz\'da lüks cipiyle seyir halindeyken iş adamı Mustafa Erkin Karaman silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Beykoz Soğuksu\'da meydana geldi. İş adamı Mustafa Erkin Karaman, lüks aracıyla sokak üzerinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar iş adamının bulunduğu araca 5 el ateş etti. Saldırıda Karaman vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralandı. Karaman, yaralı halde olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar saldırının ardından kayıplara karışırken iş adamı daha sonra çağ ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karaman burada yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye nakledildi. Saldırı nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayı gerçekleştiren 2 kişi, 1 tabanca ve 2 av tüfeği ile saat 04.00 sıralarında yakalandı. Organize Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İş adamı Mustafa Erkin Karaman, 2012 yılında Eski Azerbaycan Başbakan Müsteşarı Musa Memmedov\'un kızı Günel Memmedov ile Çırağan Sarayı\'nda dünya evine girmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Erkin Karaman\'ın ambulansa bindirilmesi

-İş adamının kullandığı araç

-Olayın olduğu sokakta olay yeri inceleme polisinin çalışması

-Genel ve detay

-Karaman\'ın fotoğrafları

18.10.2018 - 09.49 Haber Kodu : 181018023

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2- ARA GÜLER DOĞUM GÜNÜNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL,(DHA)

90 yaşında hayatını kaybeden Ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler doğum gününde görüntülenmişti.

Dün gece rahatsızlanıncı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ara Güler 2 ay önce 90 yaşına girdiği doğum gününde görüntülenmişti. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında Ara Güler mumlara üfledikten sonra pastayı kesmişti.

Ara Güler burada yaptığı konuşmada \"Yaşımı söylemem ayıp olur. Yaş 90 oldu. Etrafıma baktım bir makina var elime tutturdular. Ne işe yarıyor dedim fotoğraf çekiyor dediler. Sonra fotoğrafçı oldum. Altmış yıllık fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılık güzeldir. Denize bakın maviyi bulun. Ben Recep Tayyip Erdoğan\'ı severim tutarım kendisini. Biz artık yerli olanı bizim olanı istiyoruz. Bizden çıkmış olanı istiyoruz. Belçika, Hollanda yok bilmem ne biz Osmanlıyız biz 1200 yıldır varız. Diğer konuştuğumuz memleketler daha 200 yıllık. Artık bizim olanı istiyoruz.\" diye konuşmuştu.

Görüntü dökümü: (arşiv)

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-Ara Güler için doğum günü pastası getirilmesi

-Pastanın üflenmesi

-Pastanın kesilmesi

-Alkışlar

-Ara Güler ile röportaj

-Ahmet Misbah Demircan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

18.10.2018 - 09.52 Haber Kodu : 181018025_

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3- ARA GÜLER\'İN CENAZESİ BEYOĞLU\'NDAKİ KİLİSEYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler\'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak Beyoğlu\'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne getirildi

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin çıkarılması

-Kilisiden görüntü

-Detaylar

18.10.2018 - 10.19 Haber Kodu : 181018034

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4- ARA GÜLER\'İN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

90 yaşında hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler\'in cenazesi vefat ettiği hastaneden alınarak cenaze aracına konuldu. Güler\'in cenazesi Beyoğlu\'ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin konulması

-Aracın gidişi

-Detaylar

18.10.2018 - 09.53 Haber Kodu : 181018026_

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5- JEOFİZİK UZMANI GÜNDOĞDU: OTURDUĞUM BİNANIN SAĞLAMLIĞINDAN EMİN DEĞİLİM

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Olası Marmara Depremi\'nin yaptığı hesaplamalar ışığında Richter ölçeğine göre, 2 derece yanılma payı ile 7.5 büyüklüğünde olacağını tahmin ettiğini belirten Jeofizik uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Gündoğdu, \"Depremden bu kadar uzun süre geçti, herhalde bir daha olmayacak gibi geliyor insanlara\" dedi.

Binaların depreme karşı güçlendirilmesi anlamında önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, oturduğu binada da ciddi sorunlar olduğunu, depreme dayanıklılığından emin olmadığını söyledi.

Olası Marmara Depremi\'ne karşı halkı bilinçlendirme çalışmaları yapan Jeofizik uzmanı Gündoğdu, Avcılar\'da katıldığı bir toplantıda yıllardan bu yana Beylikdüzü\'nde oturdukları 30 yıllık binaya güvenmediğini söyledi. Gündoğdu, bir bilim insanı olarak olası depremde nasıl hareket etmesi gerektiğini ve kendisini oturduğu binanın dayanıklılığının kurtaracağını bildiğini söyledi. DHA muhabirinin sorusu üzerine, \"Oturduğum binanın sağlam olduğundan emin değilim\" diyen Gündoğdu, oturduğu binaya İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Kampusu\'nün açılmasından sonra geldiklerini anlattı.

Oğuz Gündoğdu, yıllar önce kiracı olarak oturdukları sitenin 4\'üncü katında daire aldıklarını söyledi. Dr. Gündoğdu, \"İyice bağlandık yani. Kaçacak bir yerimiz de yok şu andaö dedi. Gündoğdu, 1999 Gölcük Depremi\'nden sonra Jeoloji mühendisi Prof .Dr. Aykurt Barka\'nın ikizi, inşaat alanında uzman Günkut Barka\'dan oturdukları binanın güvenilirliğini incelemesini rica ettiğini anlatırken şunları söyledi:

\"Kısa bir kontrolden sonra binanın zayıf yönlerini söyledi. Zeminde, giriş katının altında çatlaklar vardı. Onların çok önemli olmadığını söyledi. Ama esas binayı bu tarafa doğru çeken sistemler var. O tarafa gittiğinde bu tarafa doğru dengeyi sağlayan sistemler var. Onların paslandığını ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Ben de yönetime söyledim. Onlar ise, kaplamayı (mantolama) daha önemli gördüler; Sıcak olacakmışız. Böylece onlar kaplama yaptılar ama hala aynı risk devam ediyor binamızda. Bir sürü para harcandı. Asansörlere de para harcandı ama kendi canlarını. Depremden bu kadar uzun süre geçti herhalde bir daha olmayacak gibi geliyor insanlara. Yani kendi binamızda ciddi sorun var şu anda aslına bakarsanız. Oturduğumuz binaya güvenmiyorum açıkçası.\"

Jeofizik uzmanı Gündoğdu, \"Oturduğunuz binada ne yapılması gerek?ö sorusuna \"O demirlerin değişmesi gerekiyor. El ile kırılacak hale gelmiş. Yangın merdiveni yapmışlar ama son derece kötü bir şey. Sonradan ilave bunlar. Çatlaklar mantolama ile kapatıldı. Kolonlar kabarmıştı. Bunlar yukarı doğru giden binanın asıl şeyleri. Onların içindeki demir yukarıya doğru kabarmıştı. Ama bu kaplama çalışmasından sonra düzeltilmiş hali. Yani görünüşü öyle. Buna bakıp \'Binamız çok sağlam\' diyebilirsiniz. Ama bunun bir anlamı yok. Bunun içindeki demirlerin değişmesi gerekiyor. Ama bunun ne kadara mal olabileceğini bilmiyorum. Ama iyi bir onarım yapılması gerektiğini söylemişti\" diye yanıt verdi.

Oğuz Gündoğdu, Beylikdüzü\'nde oturduğu sitenin yapıldığı tarihlerde depreme uygun standarttan söz edilemeyeceğini ifade ederken, bu yapıların temel kolon sisteminden perdeli sisteme geçen binalar olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

\"Gölcük depreminde sallandık bayağı. 17 Ağustos\'ta bu binanın içerisindeydik. Kötü performans göstermedi. Ancak, o deprem 90 kilometre ötedeydi. Şimdi 10 kilometre ötemizde bir kırılma olacak. Çok hızlı gelebilir deprem. O zaman tabii devrilmeler risk haline geliyor. Bütün bunları anlattık tabii. Bir daha gitmedim zaten binadaki o toplantılara. Yapacağım bir şey yok yani. Herkes bir karar vermiş bir grubun belirlediği şeyleri yapıyorlar. Sadece deprem değil bu kaplamalar için tehlike. Çıra gibi yanıyor bunlar. Bunun birkaç örneğini gördük zaten. Bunlara karşı önlem almak lazım. Önlem mönlem yok yani. Binaların birbirine vurmaması için dilatasyon (Yüksek katlı ve oturma alanı geniş yapılar tasarlanırken yapının oturduğu zemindeki farklılıklar ve sıcaklık değişimlerinden dolayı meydana gelen genleşme ve kısalma hareketlerinin yapıya zarar vermesini engellemek amacıyla yapılarda bırakılan boşluklara verilen isim) dediğimiz işlemin yapılması gerekiyor. Ama bunlar bu şekilde teneke ile kaplayınca bu iş \'bitmiş\' oldu. Binaların birbirine çarpmaması için dilatasyonlar var. Ama bunun tamir edildiğini ben görmedim. Açıktı önce\"



Görüntü Dökümü:

-Gündoğdu\'nun açıklaması

-Evinden görüntü

-Detaylar

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(ÖZEL)

6- YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu.

Olay saat 07.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerinde yoldan geçen bir kişi yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gökhan Yıldızdal (25) olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldızdal\'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Hayatını kaybeden Gökhan Yıldızdal cansız bedeni

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar



18.10.2018 - 10.56 Haber Kodu : 181018040_

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(ÖZEL)

7- BALIK LOKANTASINA UYUŞTURUCU BASKINI

* Lokantada 7 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Maltepe\'de Narkotik polisi bir balık lokantasına uyuşturucu operasyonu düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro ekipleri Maltepe Altıntepe Mahallesi\'nde bulunan bir balık lokantasına baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada bir dolabın çekmecelerine saklanmış 7 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşyeri sahibi V.S. gözaltına alındı. V.S\'nin başka bir olaydan dolayı polis tarafından aranması olduğu öğrenildi. V.S.\'nin Narkotik Şube\'de alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Narkotik Polislerinin arama yapması

-Polislerin uyuşturucu hapı bulması

-Haplardan görüntü

-Genel ve Detay

18.10.2018 - 10.55 Haber Kodu : 181018039_

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