DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA İNCELEME YAPILACAK

Erhan TEKTEN - İSTANBULDHA

2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsoloslukta bugün inceleme yapılacağı öğrenildi. İncelemenin akşam üstü yapılacağı belirtildi.

=================

2- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)

2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.





Görüntü dökümü:

-------------------

-Polis bariyerleri

-Suudi Arabistan bayrağı

-Konsolosluk binası

-Güvenlik kameraları

-Kapıdaki güvenlik görevlileri

-İçeri girenler

-Genel ve detaylar

15.10.2018 - 12.47 Haber Kodu : 181015065_

==================



(geniş haber)

3- BAKAN ALBAYRAK\'TAN \"HAL YASASI\" AÇIKLAMASI

* Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

\"Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz\"

\"Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasını önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak\"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3. Havalimanında düzenlenen \"Hedef 2023 Büyük Türkiye\" zirvesine katıldı. Bakan Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Prof. Dr. Kerem Alkin\'in de yer aldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, \"Hal yasası\"na dikkat çekti.

Zirvenin 3. Havalimanında düzenlenmesine değinen bakan Albayrak \"Hem \'yapmayalım, yıkalım, karşıyız\' diyeceksiniz hem de bu benzeri muhteşem projeleri görünce, ağzınız açık bakacaksınız. Bizler yapmakla, inşa etmekle, Türkiye\'yi büyütmekle mükellefiz. Ama buna sonsuz muhalefet edenler, yakalım yıkalım diyenler, bu eserler ortaya çıkınca da bıyık altından bakıp, çaktırmadan da ziyaret edip, ilk uçak bileti için sıraya girecek olan da bunlar olacak. Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafından Türkiye\'nin başat projeleri var ya, bilinçli bir itibarsızlaştırma süreci yürüttüklerine şahit olduk. Köprüler öyleymiş, tüneller böyleymiş, araştırma gemileri, altyapı süreçleri, havaalanları... Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bu eserlere, bilinçli şekilde birileri, hep ipi dışarıda olan, kökü dışarıda, bu topraklarda olmayan birileri, bilinçli şekilde bunu yaptı. Ama ete, kemiğe bürünüp, bu noktada eserler ortaya çıktıkça, dünyayı gezip, bu projelerin ne kadar büyük bir tebrik, kıskançlık, teveccüh gördüğüne şahit oldukça, hakikaten büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna, adım adım nasıl ilerlediğimize şahit olduk\" diye konuştu.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyonla mücadele programına dikkat çeken bakan Albayrak, \"Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu destek büyüyerek daha da ileriye taşınacak ve enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra Kasım ve Aralık\'taki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz\" dedi.

HAL YASASI AÇIKLAMASI

Bakan Albayrak, Hal yasasıyla ilgili ise şöyle konuştu:

\"Sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan etki eden, suni süreçleri azaltacak hal yasasının önümüzdeki çok yakın süreçte TBMM gündemine geleceğini biliyoruz. İnşallah komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak, ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Türkiye\'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil, aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli. Burada bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalışıyoruz. Çok başarılı bir modelle; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturarak, çok profesyonel yetkin bir altyapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarında etkili olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz. \"

Görüntü Dökümü:

---------------

- Abayrak\'ın konuşması

- Detaylar

15.10.2018 - 12.39 Haber Kodu : 181015056_

===========



(ÖZEL)

4- KURAL TANIMAZ MİNİBÜSLERE CEZA YAĞDI

* Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor

* İstanbul\'un bir çok noktasında kural ihlali yapan minibüsler kameraya yansıdı.

* Minibüslere yönelik artan şikayetler üzerine polis denetim yaptı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Ersan SAN - Alper KORKMAZ- Özgür EREN- İSTANBUL DHA

Trafik kurallarını hiçe sayan yolcu minibüsleri İstanbulluları isyan ettirmiş durumda. Kentin birçok noktasında ihlal yapan minibüslerle ilgili gelen şikayetler üzerine Sivil Trafik Amirliği\'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Polisler fazla yolcu taşıyan ve kural ihlali yapan minibüslere ceza yazdı. Ancak kural tanımazlık polisin denetimi sırasında da devam etti. Bir minibüs sürücüsü başkasının ehliyetine ceza kestirmek istedi.

MİNİBÜSCÜLERE CEZA YAĞDI

Kimi emniyet şeridinden gidiyor, kimi fazla yolcu alıyor kimi ise yasak olan noktalarda yolcu alıp indiriyor. Artan şikayetler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği\'ne bağlı polisler Maltepe\'de minibüslere yolcu gibi binerek denetim yaptı. Minibüsteki fazla yolcuları ve kural ihlallerin cep telefonlarına kaydeden polisler daha sonra kimliklerini göstererek trafik kontrol noktasında ceza yazdı.

Fazla yolcu taşıyan sürücülere 85 lira ve 10 puan ceza puanı verilirken bir minibüse ise kapısı açık hareket ettiği için 108 lira ve 20 ceza puanı verildi.

BAŞKASININ EHLİYETİNİ VERMEK İSTEDİ

Kontroller sırasında ayakta yolcu taşıdığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü ise cezayı ödeyeceğini ancak cezanın başkasının ehliyetine kesilmesini istedi. Ancak polis minibüs şoförünün ehliyetine ceza puanı kesti.

Görüntü Dökümü :

--------

- İstanbul\'un çeşitli noktalarında ihlal yapan minibüsler

- Denetleme yapan sivil trafik ekipleri

- Durdurulan minibüslere kimlik kontrolü

- Minibüs şoförlerine ceza yazılması

- Polisin minibüsün içerisini kontrol etmesi

- Minibüs içindeki fazla yolcular

- Sivil polislerin minibüsleri arabada takip etmesi

- Minibüste yolcu kılığında çekim (cep telefonu)

- Sivil polisin kimliğini gösterip ihlalleri sayması

- Şoföre ceza yazılması

- Genel ve detay

15.10.2018 - 10.51 Haber Kodu : 181015019_I

==========

5- BABA İLE KIZIN DİREKSİYON DERSİ KAZA İLE BİTTİ

*Kaza anı kamerada



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de babasından direksiyon dersi alan üniversiteli genç kız, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma daha sonra da bir marketin dondurma dolabına çarptı.O sırada markette olan kadın kazadan yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ayazağa Mahallesi 150. Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi Esra Bulut, babası Tekin Bulut ile birlikte otomobil sürüşünü geliştirmek için araçlarıyla evden çıktı. Mahallenin ara sokaklarında tur atan Esra Bulut, sokağa girdiği anda solundan bir otomobil geçti. Bu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, önce kaldırma ardından da karşı tarafta bulunan marketin dondurma dolabına çarptı. Çarpmanın etkisiyle marketin içinde bulunan Yazgül Akyol büyük bir panik yaşadı.



HERŞEY ÜZERİME GELDİ ÇOK KORKTUM

Kaza sırasında market bulunan Yazgül Akyol \"Markette oturuyordum. Telefonda kızımla konuşuyordum. Araba geldiğini gördüm. Kaldırıma vurdu daha sonra dondurma dolabına çarptı. Beni o korudu. İçeride her şey üzerime geldi. O anda çok korktum\" diye konuştu.

DOLAP OLMASAYDI EŞİMİ ALTINA ALIYORDU

Marketin sahibi Erol Akyol \"Karşı yönden gelen araç kaldırıma çarparak markete vurdu.Marketin önünde dondurma dolabımız vardı. Ona vurdu. Dolabın bir metre ötesinde eşim oturuyordu.Markete bakıyordu.Burada dondurma dolabı olmasaydı içeride eşimi tekerin altına alıyordu. Dolap hava yastığı görevi görmüş.İki karış soldan gitse eşimi tekerin altına alırdı. Ben geldiğimde her şey kırılıp dökülmüştü\" dedi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yanından geçen araç nedeniyle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız önce kaldırıma daha sonra da marketin dondurma dolabına çarparak duruyor. Otomobilin yan koltuğunda oturan baba hemen araçtan inerek şoför koltuğuna geçerek aracı güvenli alana çekiyor. Büyük panik yaşayan genç kızın yaşadığı şok kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü:

Güvenlik kamera görüntüsü (3 farklı açı)

Aracın markete vurma anı

Market sahibinin yaşadığı panik

Şoförün değişmesi

Aracın geri çekilmesi

Market Sahibi ile röp

Kaza anında market olan Yazgül Akyol ile röp.

Olay yerinden görüntü

Otomobilin çarptığı dondurma dolabı

Genel ve detaylar

15.10.2018 - 12.41 Haber Kodu : 181015060_I



=============

(ek görüntü)

6- BAŞINA BİDON SIKIŞAN KÖPEK 5 AY SONRA KURTARILDI

Haber: İstanbul DHA

Beykoz\'da 5 aydır başını sıkışan bidonla dolaşan köpek hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı.

Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı. Ormanlık alana kaçtığı sanılan köpek dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı. Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu. Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

Göröntü Dökümü:

-------------

EK GÖRÜNTÜ

-Köpeğin başında bidonla yemek yemesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Arama kurtarma çalışması

-Köpeğin bulunması

-Bidonun çıkarılması

-Veteriner ekiplerin müdahalesi

-Hayvanseverlerin görüntüsü

-Detaylar

15.10.2018 - 10.06 Haber Kodu : 181015010



===============

7- YAKALANINCA POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Ekphe üzerine otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan bir kişi, gözaltında alındı. Evinde arama yapılmaması, kendisinin serbest bırakılması için polise rüşvet teklif ettiği öğrenilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt\'ta 11 Ekim\'de şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler araç sürücüsü 34 yaşındaki S.F.A.\'nın üst aramasını yaparak otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda 600 euro, 100 dolar ve 51 gram skunk ele geçirildi. Bunun üzerine iddialara göre, S.F.A. polis ekiplerine kendisini serbest bırakmaları ve lüks bir sitede bulunan evinde arama yapmamaları için 50 bin lira teklif etti. Polis ekipleri ise savcılıktan arama izni alarak S.F.A.\'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 18 parça halinde 50 gram skunk ile uyuşturucu madde ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.F.A.\'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Görüntü Dökümü

----------

POLİS KAMERASI

-Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramalar

15.10.2018 - 10.43 Haber Kodu : 181015018

==============

8- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA\'YA GİTTİ

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi\'nden Ankara\'ya gitti.

Görüntü dökümü

-Erdoğan\'ın makam aracı ile geçişi

-Genel ve detaylar

15.10.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181015057_

============

(ek bilgilerle)

9- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ\'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü korkuluklarına saat 06.30 sıralarında çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayı izlemek için köprü üzerinde yavaşlayan sürücüler nedeniyle Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çabası yaklaşık 4 saat sürdü. Korkuluklardaki kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Trafikten görüntü

-Köprüden görüntü

-İntihar girişiminde bulunan kişiden görüntü

-Diğer detaylar

15.10.2018 - 08.43 Haber Kodu : 181015002