DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- YARGITAY BAŞKANI CİRİT, 4. ULUSLARARASI YÜKSEK MAHKEMELER ZİRVESİ\'NDE KONUŞTU

* Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit,

\" Halkın yargı sistemine duyduğu güvenin korunması ve güçlendirilmesi yargı organına ait bir sorumluluk\"

\" Yargı, bir yandan etik, şeffaflık, iş süreçlerinin verimli olması, adli kalitenin yükseltilmesi gibi yapısal meselelere özen gösterirken, diğer yandan bu çalışmaların topluma doğru şekilde anlatılmasına büyük önem vermelidir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, \"Yargı, bir yandan etik, şeffaflık, iş süreçlerinin verimli olması, adli kalitenin yükseltilmesi gibi yapısal meselelere özen gösterirken, diğer yandan bu çalışmaların topluma doğru şekilde anlatılmasına büyük önem vermelidir\" dedi.

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, Yargıda Şeffaflık\" programı açılış töreninde konuştu. Cirit, \"Adalet, hukukun üstünlüğü ve insan hakları insanlık tarihinin kültür ocağından çıkan kavram ve değerlerdir. Hiçbir devletin, coğrafyanın ya da ideolojinin tekelinde değildir. Bugün, insanlığın bu ortak değerlerini yüceltmek amacıyla çok değerli zaman ve mesailerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara hepinizin huzurunda teşekkür ederim\" dedi.

Cirit, yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesine dikkat çekerek, \"İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirlerinin 13\'üncü maddesinde, \'Yetkin, bağımsız ve tarafsız hakimler, halkın adalet yönetimine güvenmesini ve bu güvenin sürmesini sağlamak için vazgeçilmez önem taşımaktadır\' ifadesi yer alıyor. Yargı sisteminde dürüstlüğün ve şeffaflığın sağlanması, hesap verebilirliğin ve profesyonelliğin güçlendirilmesi tüm yargı mensuplarının ortak sorumluluğudur. Yargı etiğinde yüksek standartların teşvik ve muhafaza edilmesine yönelik temel sorumluluk her bir ülkede yargı organına aittir. Bu mesajın yargı mensupları tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor\" şeklinde konuştu.

ADALETİN DOĞRU YÖNETİLMESİ

Yargıçların, adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif olarak sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Cirit, \"Bu sorumluluk, sadece kendi ülkemizin sınırları içindeki bir sorumluluk değildir. Aynı zamanda uluslararası alanda da adaletin doğru yönetilmesi amacıyla birlikte çalışmalı, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmalıyız. Bugün bizlere düşen görev; zamanla ve mekanla sınırlı olmayan insanlığın bu ortak değerlerini yaşatmak, yüceltmek, içeriğini zenginleştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla, bu değerlerin uygulanmasını güvence altına almaktır. Aksi halde, bu kavramlar birer slogan; insan haklarına ilişkin uluslararası belgeler ise boş bir övünme vesilesi olmaktan ileriye gitmeyecektir\" ifadelerini kullandı.

İstanbul Bildirgesine dikkat çekerek, yüksek mahkemelerin yargıda şeffaflığa ilişkin yeni roller üstlenmesi gerektiğini belirten Cirit, \"Bu nedenle yüksek mahkemelerin, halkın yargıya güvenini yükseltmesi, mahkeme kullanıcılarının memnuniyet düzeylerini sürekli olarak ölçmesi, yargı süreçleri konusunda öğrencileri bilgilendirmesi, halka ulaşım programlarını düzenlemesi ve desteklemesi, kurumsal iletişim ve şeffaflık stratejileri oluşturması, adalet politikalarının oluşumuna aktif katkı sağlaması, tüm kararlarını düzenli bir şekilde yayınlaması, bir zorunluluk haline gelmiştir\" şeklinde konuştu.

\"HAKİMLER, YARGININ KADERİNİ BELİRLEME KONUSUNDA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI\"

Hakimlerin, yargının kaderini belirleme konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Cirit \" Bu konudaki temel ilkeler ile bu ilkelere ilişkin kılavuzların İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesi Uygulama Tedbirleri\'nde yer alıyor. Yargıtay olarak, bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı kalmak suretiyle bazı önemli reformları gerçekleştirdik. Diğer reformları da projelendirdik. Halkın yargı sistemine güveni, yargının ahlaki otoritesi ve doğruluğu, modern ve demokratik bir toplumun teminatı... Bağımsız, tarafsız, güvenilir, dürüst ve evrensel hukuk değerlerini özümsemiş bir yargı sistemi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin en doğal hakkıdır. Bu hak, hukuk devleti ve adil yargılama hakkı gibi ilkeler dikkate alındığında aynı zamanda anayasal bir haktır. Ancak bireylerin sadece haklarını bilmeleri yeterli olmayıp, bu haklarının güvence altında olduğuna güvenmeleri de gerekir. Bu nedenle, yargı sisteminin başarısı büyük ölçüde halkın hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve yargı personeline duyduğu güvenle ölçülebilir\" diye konuştu.

İsmail Rüştü Cirit, \"Halkın yargı sistemine duyduğu güvenin korunması ve güçlendirilmesi yargı organına ait bir sorumluluk. İşte bu anlayışla yargı, bir yandan etik, şeffaflık, iş süreçlerinin verimli olması, adli kalitenin yükseltilmesi gibi yapısal meselelere özen gösterirken, diğer yandan bu çalışmaların topluma doğru şekilde anlatılmasına büyük önem vermelidir\" dedi.

Cirit, yargı organlarının iletişim çağının gereklerine uygun olarak iletişim stratejisi oluşturması ve bu iletişim stratejisine uygun çalışmalarla toplumun algısında ve vicdanında hak ettiği yeri almaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü:

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- Cirit\'in açıklamaları

- Detaylar

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(Geniş haber)

2- YARGITAY BAŞKANI CİRİT: TÜRKİYE\'DE YARGININ 5 ANA KARA DELİĞİ VARDIR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, \"Türkiye\'deki yargının sorunları vardır, yok değildir. Bu sorunların çözülmesi için de çalışılmaktadır. Gerek bakanlığımız, gerek de bizler çalışmaktayız. Türkiye\'de yargının 5 ana kara deliği vardır\" dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, \"4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi, Yargıda Şeffaflıkö programı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. İsmail Rüştü Cirit, basın toplantısında yargıda şeffaflık konusunun geniş çaplı ele alınacağını aktardı.

Cirit, İstanbul Bildirgesi\'nin yargıda şeffaflık konusunda dünyada ilk metin olduğunu belirterek \"Bu konuda da Türk Yargıtayı\'nın öncülük yapmasından onur duyuyoruz. Bidirge 15 maddeden oluşuyor ve yargıya olan güvenin artırılması ile yargı sürecinin şeffaflığı hedefleniyor\" dedi. Yargıtay Başkanı Cirit, \"Yargıtay\'daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay\'ın sitesine girildiğinde görülebilir\" diyerek, Yargıtay\'daki gizlilik kararı dışındaki tüm davaların basın ve kamuoyuna açık, şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Cirit, yargıdaki iş yükünün fazlalığına vurgu yaparak, \"2017\'de ilk derece savcılarımızın önünde 4 milyon 200 bin dosya geldi. Bu dosyalar 7 milyon insanı kapsıyordu. Bu dosyaların 1.5 milyonu hakkında ceza davaları açıldı. Davaların yüzde 40\'ı ceza, yüzde 20\'si beraat, yüzde 17\'si için de hükmün açıklanması geri bırakılırken, görevsizlik yetkisi gibi kararlar da verildi. Aynı şekilde 2 milyon dava hukuk mahkemelerinde görüldü. ABD\'de dosyaların yüzde 90\'ı hakimin önüne gelmeden savcılık makamında çözüme ulaştırıldı\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE YARGININ 5 ANA KARA DELİĞİ VARDIR\"

Cirit, açıklamasının ardından gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Bir gazetecinin, \"Yargıda en çok sıkıntı olan noktalar nelerdir?\" şeklindeki sorusu üzerine Cirit, şöyle konuştu: Türkiye\'deki yargının sorunları vardır, yok değildir. Bu sorunların çözülmesi için de çalışılmaktadır. Gerek bakanlığımız, gerek de bizler çalışmaktayız. Türkiye\'de yargının 5 ana kara deliği vardır. Birinci kara delik; artan iş yükümüz. Çok fazla iş yükümüz vardır. Mesela İstinaf Mahkemeleri\'nin kurulmuş olmasına rağmen, Yargıtay\'a geçtiğimiz yıl gelen dava sayısı 300 bindir. Dünyada bizden sonra gelen yargıtay Fransız Yargıtay\'ıdır. Fransız Yargıtay\'ına yılda 27 bin dosya gelmektedir. Amerikan Yüksek Mahkemesi\'ne gelen dava dosyasından 80\'i ancak karara çıkarılmaktadır. Artan iş yükümüz en birinci problemimiz. İş yükü problemiyle ilgili alternatifli uyuşmazlık çözüm yöntemleri olan tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırmayla çözebiliriz. İkinci olarak; sık sık yapılan mevzuat değişiklikleri hukukta bir belirsizlik meydana getirmektedir. Üçüncü olarak; hukuk eğitiminin yetersiz olması. 100\'e yakın hukuk fakültesi lisans eğitimi veriyor. Buradan çıkan öğrencilerin temel eğitimdeki eksikliklerini, daha sonraki hukuk eğitimindeki eksiklikleriyle birlikte, iyi bir hukukçu yetiştirme noktasında… Çok iyi hukuk fakültelerimiz olmasına rağmen, bunun gibi bir takım kara deliklerimiz var. Ama biz sorunları biliyoruz. Sorunları giderme yollarını da biliyoruz. Bunu ancak çok fazla çalışarak, daha çok çalışarak, yapısal bazı reformlar yaparak, bununla ilgili çalışmalarımız vardır, bunları yaparak çözebiliriz. Ne kadar çok hakim getirirseniz getirin, ne kadar çok mahkeme kurarsanız kurun artan iş yüküne bunlar çözüm olmayacaktır. Önemli olan işin gelişini engellemektir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü:

-Basın toplantısı

-Detaylar

11.10.2018 - 09.55 Haber Kodu : 181011009

11.10.2018 - 10.29 Haber Kodu : 181011024

11.10.2018 - 10.26 Haber Kodu : 181011021

11.10.2018 - 10.21 Haber Kodu : 181011019

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3- YOL KENARINA DÖKÜLEN SİYANÜRLÜ ATIK İÇİN 2 ŞÜPHELİYE 5\'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de yol kenarına boşalttıkları siyanür içeren atık maddeyle 9 adet koyunun telef olmasına neden olan 2 şüpheli hakkında \"Hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek\" suçundan 5\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Bir şirkette atık madde taşımacılığına aracılık eden şirket yetkilisi Ramazan K., atık madde taşımacılığı yapan şirkette şoför olan Bülent G.\'yi telefonla arayarak kendi araçlarının arızalandığını, Kıraç\'tan atık maddeyi almasını araç plakası olarak arızalı plakayı yazdırmasını, aldığı yükü de uygun bir yere boşaltmasını istedi. Bülent G. de olay günü saat 07.30\'da kozmetik şirketine giderek atık maddeyi tankere yükledi, kontrol eksikliğinden yararlanarak araç plakasını arızalı olduğu söylenen plaka üzerine kaydettirdi, yükle birlikte yola çıktı. Yükün anlaşma gereği Gebze\'de faaliyet gösteren atık şirketine teslim edilmesi gerekirken, Bülent G. diğer şüphelinin talimatı uyarınca atık maddeyi Esenyurt\'ta kanalizasyon giderine boşalttı. Şüpheli Bülent G. saat 9.30\'da yeniden atık yük almak üzere bu kez de Silivri\'de faaliyet gösteren şirkete gitti, atık maddeyi yükleyerek anlaşma gereği Başakşehir\'de faaliyet gösteren atık şirketine götürmek üzere yola çıktı. Ancak Büyükçekmece Kamiloba Mahalllesi Gökçeali Sokak civarında aracı durdurarak belirlenemeyen miktardaki atık maddeyi yol kenarına boşalttı. Daha sonra yükü teslim etmesi gereken atık tesisine giderek yükün tamamını boşaltmış gibi belge aldı. Atık madde yakınlardaki dere yatağı ve su birikintisine karıştı. Burada müşteki Halim Yenici\'nin 9 adet koyunu da bu su birikintisinden içtikleri su nedeniyle telef oldu. Halim Yenici elektrik direğinde kaçak olduğu zannıyla TEDAŞ ekiplerine haber verdi. Ancak ekiplerin kaçak olmadığını söylemesi üzerine, Halim Yenici belediye ekiplerini haber verdi. İSKİ ekiplerince alınan numuneler üzerinde yapılan analiz raporuna göre atık maddenin diğer maddeler ile birlikte siyanür içerdiği tespit edildi.

ÇEVRE VE CANLI SAĞLIĞINI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURACAK ŞEKİLDE ATIK MADDELERİ BOŞALTTILAR

Şüpheli Ramazan K. eylem sonrası kozmetik şirketinden düzenlenen belgeyi Gebze\'ye götürerek, atık maddenin arızalı araç ile teslim edildiği yönünde belge aldı. Savcılık hazırladığı iddianamede şüphelilerin atılı suçu birlikte işleme kararı aldığını, arıtma tesislerine götürmeleri gereken siyanür dahil zehirli atık içeren maddeleri çevre ve canlı sağlığını için tehlike oluşturacak şekilde boşalttıkları öne sürüldü. İddianamede şüphelilerin 5\'er yıla kadar hapisleri istendi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

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4- FATİH\'TE KAPKAÇ KOVALAMACASI KAMERADA

* Fatih\'te turistlere kapkaç yapan şüpheli polis tarafından kovalamaca sonunda yakalandı

Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Fatih\'te Macar turistin çantasını kapkaç yapan şüpheli Vezneciler\'de başka turistleri izlediği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih\'te 26 Eylül\'de Macaristan uyruklu 58 yaşındaki T.J.\'nin içinde 500 lira bulunan çantasını kapkaç yaparak çalan bir kişiyle ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

BAŞKA TURİSTLERİ İZLERKEN FARK EDİLDİ

Polis ekipleri 6 Ekim\'de aynı şüphelinin Vezneciler Metro durağı karşısında duran turistleri izlediğini belirledi. Bunun üzerine polis ekiplerinin kendisini takip ettiğinin farkına varan şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 18 yaşından küçük H.İ.P. ve F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.T.\'nin Macaristan uyruklu turistin çankasını kapkaç yöntemiyle çalan kişi oluğu belirlendi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.İ.P emniyetten serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen F.T. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Şüpheli F.T.\'nin kaçması

-Genel ve detaylar

11.10.2018 - 10.23 Haber Kodu : 181011020_

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5- BAKIRKÖY\'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Taner YENER / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de önünde bulunan seyir halindeki otomobile çarparak yere düşen motosiklet sürücüsünün parmağı koptu.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Havalimanı Kavşağı mevki Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs bariyerlere çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise minibüse çarpmamak için frene basınca seyir halindeki motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü Ertan K.\'nın parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Ertan K.\'yı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan motosiklet ve araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

Kaza yapan araçlardan görüntü

Trafikten görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Diğer detaylar

11.10.2018 - 10.53 Haber Kodu : 181011038

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6- AVCILAR\'DA MOBİL OKUL TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

Avcılar\'da Mobil Okul Timleri (MOT) uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 1\'i Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 liranın ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar\'da önceki gün Mobil Okul Timleri (MOT) uyuşturucu madde sakladığı ve sattığı iddiası üzerine 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelileri takibe aldı. Evden çıkan 2 şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Y.G. ile Irak uyruklu W.M.H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı evde de arama yapan polis ekipleri 58 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Irak uyruklu W.M.H. çıkratıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Şüphelilerin polis merkezine getirilmeleri

-Genel ve detaylar

11.10.2018 - 10.52 Haber Kodu : 181011036_

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