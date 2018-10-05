DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ADNAN OKTAR\'IN VİLLASINDA YIKILAN BÖLÜMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar\'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan görüntülendi.

Adnan Oktar\'ın Kandilli\'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler bu sabah havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkılan yerlerin havadan görüntüleri

05.10.2018 - 09.17 - Haber Kodu : 181005014

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2- ADNAN OKTAR\'IN YIKIM YAPILAN VİLLASININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar\'ın villasında yıkılan bölümler içeriden görüntülendi.

Adnan Oktar\'ın Kandilli\'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Villadaki yıkılan bölümler içeriden görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Villanın içinden görüntüler

-Yıkılan bölümler

05.10.2018 - 10.43 - Haber Kodu : 181005039

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3 - ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN \"SİYAH ÇIĞLIK YÜRÜYÜŞÜ\" (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman\'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından hekimler, sendikalar ve STK\'ların katılımıyla İstanbul\'da \"Sessiz-Siyah Çığlık Yürüyüşü\" yapılıyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi\'nde toplanan grup, il sağlık müdürlüğüne yürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Yürüyüşten görüntüler

05.10.2018 - 10.18 - Haber Kodu : 181005031

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4- MERAL AKŞENER\'İN EVİNİN ÖNÜNDE GERGİNLİK

Haber: İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener\'in Beylerbeyi\'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Akşener\'in paylaştığı video

05.10.2018 - 01.08 Haber Kodu : 181005004

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5 - İYİ PARTİLİLER AKŞENER\'E DESTEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında \"Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önünde akşam saatlerinde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener\'in Beylerbeyi\'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntüyü paylaştı. Gece saatlerinde ise Meral Akşener\'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İyi Partililer Akşener\'in Beylerbeyi\'nde ki evinin önüne geldi.

\"GELENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIM\"

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, \"Türkiye\'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler\" dedi.

Akşener\'in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Akşener\'in açıklaması

-Evin önünde toplanan kalabalık

-Genel ve Detaylar

05.10.2018 - 08.08 - Haber Kodu : 181005011

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6 - İSTANBUL VALİLİĞİ\'NDEN MERAL AKŞENER\'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİKLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in evinin önündeki gerginlikle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Dün saat 23.30 sıralarında İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener\'in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır. Sayın Genel Başkan\'ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ilimizin huzur ve sükûnuna yönelik her türlü eylem ve kişi hakkında yasaların verdiği görev ve yetkiler tereddütsüz yerine getirilecektir\" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Eylem ve Akşener\'in açıklamaları



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(ÖZEL)

7- KANDIRAMAYINCA BİNLERCE SAHTE AVRO\'YU BIRAKIP KAÇTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Fatih\'te yabancı uyruklu bir kişi, sahte Avro\'yu bozdurmak için gittiği döviz bürosunda çalışanı kandıramayınca, sahte 10 bin 500 Avro\'yu bırakıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken polis şüpheliyi arıyor.

Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Aksaray\'da bir döviz bürosunda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, yanında bulunan sahte 10 bin 500 Auro\'yu döviz bürosunda bozdurmak istedi. Büro çalışanı paraların sahte olduğunu anladı ve o kişiye paraların sahte olduğunu anlatmaya çalıştı. Yabancı uyruklu kişi, paraların sahte olmadığında ısrarcı oldu. Çalışan, sahte ve gerçek parayı yan yana koyarak durumu anlatmaya çalıştı. Yine başarılı olamayan çalışan, telefondan çeviri programı ile durumu anlatmaya çalıştı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ DE İKNA EDEMEDİ

Kişinin ısrarını sürdürmesi üzerine çalışan, döviz bürosunun sahibini çağırdı. Dükkan sahibi de bu kişiye, paraların sahte olduğuna ikna edemedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yabancı uyruklu kişi sonunda, sahte paraları döviz bürosunda bırakarak kaçtı. Bu anlar ise, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Döviz bürosu sahibi olayın ardından hemen polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incledi. Polis, görüntülerdeki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Afrika uyruklu kişinin döviz bürosuna girişi

-Kişinin sahte paraları çalışana verişi

-Çalışanın paraların sahte olduğunu anlaması

-Çalışanın durumu kişiye anlatmaya çalışması

-Çalışanın cep telefonu ile anlatmaya çalışması

-Sahte paraların sahibinin ısrar etmesi

-Afrika uyruklu kişinin paraları bırakıp kaçması

05.10.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 181005036

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8- İKİNCİ KATI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü\'nde iki katlı bir binaya yapılan uyuşturucu baskınında ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü\'nde iki katlı bir binaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda binanın sahibi Ş.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve şarjör, 5 adet fişek, 369 gram uyuşturucu madde, 144 kök hint keneviri, 2 bin 144 gram satışa hazır hint keneviri, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ş.K\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor

Görüntü dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Baskın anları

-Hint Kenevirleri

-Seradan detaylar

-Satışa hazır uyuşturucu maddeler

-Silahın görüntüsü

-Gözaltına alınan şüpheli

-Genel ve detaylar

05.10.2018 - 10.20 - Haber Kodu : 181005030