DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONUNDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ

Haber: Çağatay KENARLI, Kamera: Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece Sarıyer\'de terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlediği operasyonda, polis ekiplerine ateş açtığı belirtilen 1 kişi öldürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde 9 Mayıs\'ta, Efendi Y.\'nin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler olaya karıştığını belirlediği şüphelilerin yakalanması için Sarıyer\'de 4 adrese yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Bu sırada iddiaya göre bir adrese baskına giden ekiplere Efendi Y.\'nin vurulmasıyla ilgili olaya karıştığı belirlenen 25 yaşındaki İbrahim Devrim Top\'un silahla ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada İbrahim Devrim Top ölü olarak ele geçirildi. İbrahim Devrim Top\'un terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu ve arandığını belirtildi. Olay sırasında evde bulunan Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. gözaltına aldı. Ev sahibi olduğu kaydedilen Hakan Y. ve eşi Sevgi Y. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

13.09.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180913041

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2- İSTANBUL YENİ HAVALİMANI TAŞIMACILIK İHALESİ İPTAL EDİLDİ



Haber-Kamera: Gökhan ARTAN / İstanbul, (DHA) -

29 Ekim\'de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı\'na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ihalesi iptal edildi.

İstanbul Yeni Havalimanı\'na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur - Havaş - Free Turizm konsorsiyumu KDV dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

4 Eylül\'de yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm\'in teklifini geçersiz saymıştı.

Görüntü Dökümüü:

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-Arşiv görüntüler

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3- METEOROLOJİ\'DEN İSTANBUL\'A UYARI

İstanbul DHA

Meteoroloji, İstanbul\'da bugün öğleden sonra başlayacak yağmurun yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul\'da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

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4- ÜMRANİYE\'DE POLİS VE JANDARMADAN OKUL ÖNLERİNDE ORTAK DENETİM

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Ümraniye\'de bir okulun önünde ortak denetim gerçekleştirdi. Okul çevresinde bulunan şüpheli araç ve şahıslar didik didik arandı.

Ümraniye\'de ilk kez bir okul önünde İstanbul polisi ile İstanbul Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, ortak bir uygulama gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Odası İlkokulu önünde yapılan uygulama sırasında eğitimli köpekler ve drone da kullanıldı. Okul çevresindeki şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli şahıslar ise genel bilgi taramasından geçirildi.Yapılan uygulamaya okula gelen veliler de destek verdi. Veliler çocukların güvenliği için yapılan uygulamaların devam etmesini istedi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ve jandarma ekipletrin görüntüsü

-Araçların durdurulması

-Dedektör köpeklerle arama yapılması

-Şüphelilerin aranması

-Drone kaldırılması

-Veliler ile röp

-Genel ve detay görünütler

13.09.2018 - 10.37 Haber Kodu : 180913031

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(ÖZEL)

5- ESENYURT\'TA YUMRUKLU SANDALYELİ KAVGA

- Dakikalarca süren kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta Suriyeli iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenyurt Merkez mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir lokantada Suriyeli iki grup arasında alacak verecek tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu bir kişi aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bayılan kişiyi çevrede bulununlar yardım etti. Olay anları dakika dakika güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kavga sonrası caddede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Olay anının görüntüleri

- Dükkan içinden görüntüler

- Dükkan dışından görüntüler

13.09.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180913042

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6- GENÇ KADINDAN \'9 SAAT İŞKENCE\' İDDİASI

Hüseyin COŞKUN - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİde 2 çocuk annesi E.G. (28), kayınpederinden 12 senedir şiddet gördüğünü ve son olarak 9 saat boyunca darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan E.G., darp raporuyla birlikte polise başvurduğunu, ancak kayınpederinin ifade verip serbest kaldığını söyledi. Genç kadın yardım çağrısında bulunarak, \"Öldükten sonra mı bize yardım edecekler? İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için illa ölmem mi lazım?\" dedi.

Sultangazi\'de ailesi tarafından erken evlendirilen, 12 yıllık evli, 2 çocuk annesi E.G. (28), kayınpederinden 12 yıldır şiddet gördüğü iddiasında bulundu. Son olarak, çocuklarının okul masraflarını karşılayacağı parayı vermek istemediği için kayınpederinin, kendisine 9 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdü. Darp raporu alarak polise şikayette bulunduğunu, ancak kayınpederinin ifadesinin alındıktan sonra serbest kaldığını söyledi. Eşinin Antalya\'da çalıştığını, son şiddet olayının ardından ailesinin yanına sığındığını belirten E.G., yetkililerden yardım istedi.

\"SÜREKLİ ALKOL ALIYOR, KUMAR OYNUYOR\"

Kayınpederinin alkol ve kumar bağımlılığı olduğunu söyleyen E.G., sabaha kadar darp edildiği geceyi anlatarak, \"Tartıştık, para mevzusu yüzünden. Sürekli alkol alıyor, kumar oynuyor. Aşağı yukarı 12 senedir bu böyle. Kazandığımız parayı elimizden alıp alkole, kumara verdiği için bütün çocukları yanından gitti zaten. Sadece eşim ve ben kalmıştık. En son kafası iyice gitmeye başladı, değişmeye başladı. Dün akşam da beni çok kötü dövdü, elimdeki parayı almak için. Vermek istemedim, çünkü okul başlıyor, çocuğumun masrafları var. Tartışmamızın sonucu bunlar oldu. Eşim Antalya\'da inşaat işi yapıyor. Kapıları üstüme kilitleyip anahtarla beni sabaha kadar dövdü. Yumrukla yüzüme, ayaklarıma, kollarıma vurdu sürekli. O sırada en küçük oğlu vardı evde. O da korktuğu, odanın kapısı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Sabah olunca da sızdı, biz kaçtık. Karakola gittik. Daha önce de çok kez şiddet uyguladı. Sabaha kadar, toplamda 9 saat boyunca şiddet gördüm. Bunu çok kez yaşadım. Eskiden korkuyordum, çekiniyordum. Silahı var çünkü. Silah da çekmişti bana. O gün kaynımın da orada olması bana cesaret verdi, kayınpederim uyuyunca evden kaçtık\" dedi.

\"DOKTOR BANA \'BEN BÖYLE BİR DARP GÖRMEDİM\' DEDİ\"

Maaşının kayınpederi tarafından elinden alındığı için ekonomik bağımsızlığının olmadığını ifade eden E.G., darp raporu aldığı doktorun bile darp izlerine şaşırdığını söyleyerek, \"Benim bütün maaşımı o alır. Yani ben maaşımla kendime katkı sağlayamam. Hepsini o alır. Kendi ihtiyaçların için sana 100 TL veriyorsa, 500 TL kumara gider. Bir kızım, bir oğlum var. Biri 8, biri 5 yaşında. Okul masrafları için o parayı vermek istemedim. Eşim de şu an yolda, buraya geliyor. Eski şiddet olaylarında korkudan eşime bir şey söyleyemedim. Doktor bana hastanede \'Bu nasıl bir darptır? Ben kaç senelik doktorum, böyle bir darp ilk defa görüyorum, dedi. \"

\"İLLA ÖLELİM Mİ?\"

Kayınpederinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini, daha önce çocuklarına da şiddet uyguladığını ifade eden genç kadın, \"12 senedir şiddet görüyorum. Gereken her şeyin yapılmasını istiyorum. Ben bugün şikayetçi olduğumda polis bana sadece ifadesinin alınacağını ve başka bir şey yapılamayacağını söyledi. Televizyonlarda görüyoruz, bütün kadınlar, gidip şikayetçi oluyorlar, ölüyorlar. Öldükten sonra mı bize yardım edecekler? İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için illa ölmem mi lazım?\" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Görüntü dökümü:

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- Darp edildiğini öne süren E.G. ile röp.

- Darp izleri

- Darp raporu

- Genel ve detay görüntüler

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7- JAPON PRENSES, BALTALİMANI\'NDAKİ JAPON BAHÇESİNİ GEZDİ

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, İstanbul\'daki programı kapsamında bugün Türkiye ve Japonya\'nın iş birliğiyle kurulan Baltalimanı\'ndaki Japon Bahçesi\'ni ziyaret etti.

İstanbul\'da bulunan Japon Prenses Mikasa, sabah saatlerinde geldiği Japon Bahçesi\'nde ilk olarak geleneksel mimariye uygun olarak inşa edilen Japon evini gezdi. Görevlilerden evin yapılışı hakkında kısa bir bilgi alan Prenses, daha sonra beraberindekilerle birlikte evin içine girerek incelemelerde bulundu.

Japonya Prensesi, daha sonra Japonya\'nın sembolü olan sakura (kiraz) ağaçlarıyla dolu, küçük bir şelale, gölet ve çardağın da içinde bulunduğu bahçede yürüyüş yaptı. Prenses Mikasa, burada bol bol fotoğraf çektirdi. Prenses\'in ziyaretine Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ile konsolosluk görevlileri de eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Japon Prensesin bahçeye gelişi

-Geleneksel Japon evini incelemesi

-Mikasa\'nın eve girişi

-Prensesin evden çıkışta ayakkabılarını giymesi

-Evin önünde görüntü vermesi

-Bahçede yürüyüşü

-Çardak\'ta oturması

-Genel ve detaylar

13.09.2018 - 11.52 Haber Kodu : 180913052_

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8- ŞAKA YAPARKEN YAKTI

- Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir lokantada iki çalışan arasındaki şakalaşma kötü sonuçlandı. Semavere vuran çalışan arkadaşını yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusufpaşa\'da bulunan bir lokantadaki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Suriyelilerin çalıştığı bir lokantada çalışan bir genç, tezgah önünde bir arkadaşıyla sohbet etmeye başladı. Sohbetin başlamasından kısa bir süre sonra tezgaha gelen başka bir çalışan, önünde bulunan içi kaynar su dolu semavere vurdu. Kapağı açılan semaverin içindeki kaynar su, Suriyeli Abdülhadi Necim\'in üzerine döküldü. Can havliyle geriye doğru kaçmaya çalışan Necim, yanmaktan kurtulamadı. Boynu, kolu ve göğsünden yanan Necim, çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Abdülhadi Necim\'in yanmasıyla sonuçlanan feci olay iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Necim\'in lokantada çalışan bir arkadaşıyla sohbet ettiği, o sırada tezgaha gelen diğer bir çalışanın bir süre sonra semavere vurduğu görülüyor. Vurmanın etkisiyle üzerine kaynar su dökülen Necim geriye doğru kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay öncesi, anı ve sonrasına ait güvenlik kamera görüntüleri

- Abdülhadi Necim\'in yanmış halinden görüntüler

13.09.2018 - 11.08 Haber Kodu : 180913037_

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(ÖZEL)

9- KEDİYİ KURTARMAK İSTEYEN ZABITANIN MÜCADELESİ

Haber Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de 4 katlı binanın penceresinden dışarı çıkarak mahsur kalan bir kedi, zabıta görevlisinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde mahallenin çocukları, zabıtanın bu davranışını \"Helal olsun\" diyerek alkışladı.

4. KATTA MAHSUR KALDI

Gürsel Mahallesi Atakçıl Sokak\'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay şöyle gelişti. Evin kedisi, daire sakinlerinin evde bulunmadığı sırada perdeleri kapalı olan açık pencereden dışarı çıktı. Kedi daha sonra tekrar içeri girmeyi başaramadı. Sesleri duyan mahallesi sakinleri, durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

ZABITANIN KURTARMA MÜCADELESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi\'ne bağlı bir zabıta ekibi binanın 4. katın penceresinde bulunan kediyi kurtarmak için harekete geçti. Zabıta ekipleri, binanın 3. katındaki pencereden kediye ulaşmaya çalıştı. Bir zabıta görevlisi, sopanın ucuna bağladığı sepet yardımıyla kediye ulaşmaya çalıştı. Bir başka zabıtanın bacaklarından tuttuğu zabıta görevlisi yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

ÇOCUKLARDAN ZABITAYA \"HELAL OLSUN\" VE ALKIŞ

Öte yandan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahallenin çocukları zabıtanın bu davranışını \"Helal olsun\" diyerek alkışladı.

Görüntü dökümü:

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-Zabıta görevlisinin kediyi kurtarması

-Vatandaşların kediyi kurtaran zabıtayı alkışlaması



13.09.2018 -10.50 Haber Kodu : 180913035

