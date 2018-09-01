DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (ÖZEL) SANCAKTEPE\'DE KORKUTAN YANGIN

Haber - Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de park halindeki servis midibüsü alev alev yandı. Alevler elektrik tellerini koparınca büyük korku ve panik yaşandı.İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaşadığı zor anlar cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜYEREK ARACIN TAMAMINI SARDI

Olay saat 08.30 sıralarında Kemal Türkler Mahallesi\'nde meydana geldi. 34 JC 7734 plakalı aracın sürücüsü Ali Okçu aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Araç çalışmayınca sürücü ikinci defa kontağı çevirince araçta dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Okçu kendini araçtan atarak yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI

Alevler tüm aracı sararken, dumanlar karşısındaki binadaki dairelere doldu. Alevler nedeniyle elektrik telleri koptu. Apartman sakinleri koşarak kendilerini dışarı atmaya çalışırken, kopan elektrik tellerindeki patlamalar nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

İTFAİYE ERİNİN ZOR ANLARI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfiaye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etmeye başladı.Bir itfaye erinin hortumla su sıktığı sırada hemen yanında elektrik tellerindeki patlama nedeniyle büyük tehlike atlattı.Yangın itfaiyenin çalışmalarıyla kısa sürede söndürülürken, araç tamaman yanarak kullanılamaz hale geldi.

YAŞANAN KORKU VE PANİK KAMERADA

Yangın nedeniyle kopan elektirk telerinin neden olduğu korku bir vatandaşın cep telefonı ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde midibüs alev alev yanarken, çevreye dumanlar yükselmeye başlıyor. Görüntülerde çocuklar ve kadınların elektirk telelrindeki patlamalar nedeniyle sağa sola kaçışmaya başlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan aracın görüntüsü

-İtfiayenini soğutma çalışmaları

-Dışarı çıkan vatandaşların görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Araç sürücüsü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

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-Midibüsün alev alev yanması

-Yükselen dumanlar

-Çocukları ve kadınların kaçışması

-Yaşanan panik

-Elektrik tellerindeki, patlama

-Bir itfiaye erinin müdahale sırasında elektrik tellerindeki patlama

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 09.56 Haber Kodu : 180901024

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2- (ÖZEL)- TARTIŞTIĞI EŞİ OTOMOBİLİN KAPILARINI KİLİTLEYİNCE AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de otomobilde eşi Barış A., ile tartışma yaşayan kadın, eşi inince kapıyı kilitledi. Uzun süre araca binmeye çalışan Barış A., aracın hareket etmesi sonucu kendisini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay Sarıyer Köybaşı Caddesi\'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A., ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi. O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı. Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A., otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı. Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A., otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Barış A.\'nın otomobilin kapısını açmaya çalışması

-Otomobilin hareket etmemesi için adamın otomobilin üzerine yatması

-Otomobilin hareket etmesi sonucu adamın yere düşmesi

-Yerden kalkan adamın yürüyerek uzaklaşması

01.09.2018 - 10.12 Haber Kodu : 180901025

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3- BEYOĞLU\'NDA AKBİL BASMASINI İSTEYEN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADILAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olayda otobüs şoförü sol bacağından bıçaklanırken olayı gerçekleştirenler kaçarak uzaklaştı.

Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı\'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsünde çalışan Ercan Kılıç durağa yanaştığı sırada 4 kişi otobüse bindi. Şoför Kılıç bir süre sonra otobüse akbil kullanmadan binen 4 kişiyi akbil kullanması yönünde uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Kılıç sol bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Olayda yaralanan otobüs şoföre Ercan Kılıç, \"Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım\" dedi.

İKİ KİŞİ SOFÖRE SALDIRDI DİĞERİ BIÇAKLADI

Olay anında otobüste bulunan yolcu Mert Ünal, \"Taksim\'den otobüs yolcuları aldı. Bir durak sonra bu arkadaşlar bindi. Akbilleri yoktu. Şoför bunlara \"Durun biri sizin yerinize akbil basar\" dedi. Bunlarda otobüsün ikinci katına çıktı 2-3 durak sonra şoför,\'akbil basmayanlar aşağı insin\' dedi. Akbilsiz binen 4 kişi yukarıdan aşağı küfür etti. Şoför de \'inin aşağı\' dedi. Otobüsün kapılarını açtı. Ondan sonra şoförle tartışmaya başladılar. İki kişi şoföre saldırdı. Şoför kendini korurken üçüncü kişi şoförü bıçaklayıp kaçtı. Toplam 4 kişilerdi\" dedi.

Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı otobüs şoförü

-Şoföre olay yerinde yapılan ilk müdahale

-Şoförün ambulansa götürülmesi

-Şoför ile röp

-Yolcu ile röp

-Otobüsün görüntüsü

-Genel ve detaylar

01.09.2018 - 08.49 Haber Kodu : 180901019

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4- İSTİKLAL CADDESİ\'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Cumartesi annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik önlemleri

-Kapalı yollar

-Polis ve TOMA

-Detaylar



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5 - (Ek görüntü ve bilgilerle ) FATİH\'TE TOMA DEVRİLDİ....

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te virajı alamayan TOMA devrildi. Kazada TOMA\'da bulunan polisler yara almadan kurtuldu. Kaza saat 07.30 sıralarında Fatih Topkapı Altgeçidi Merter istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki TOMA virajı alamayınca devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TOMA\'nın içinde bulunan polisler kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken TOMA kaldırıldı, yol trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-TOMA\'dan görüntü

-Trafikten görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-TOMA\'nın kaldırılması

-Genel ve detaylar



01.09.2018 - 08.48 Haber Kodu : 180901018

01.09.2018 - 10.24 Haber Kodu : 180901027



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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN\'A GİTTİ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve Türk Konseyi 6. zirvesine katılmak üzere Kırgızistan\'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kırgızistan ziyaretine eşi Emine Erdoğan, bakanlar ve iş adamları eşlik etti. TC-TUR adlı özel uçakla saat 10.30\'da Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'e giden Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Devlet Konukevi\'ne girişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın araçtan inişi

-Konukevine girişi

-Detay görüntüler