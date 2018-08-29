DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - TEMMUZ\'DA TÜRKİYE\'YE 5,6 MİLYON TURİST GELDİ - (1)

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri açıkladı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye\'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 21,6 milyona yükseldi. Temmuzda yabancı turist sayısında yüzde 11,74\'lük artış yaşanırken, Türkiye\'yi ziyaret eden turist sayısı ise 5,6 milyon kişi oldu.



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2 - (ÖZEL) HİRANUR VE AİLESİ KARARDAN MEMNUN : ÇOCUKLAR YARALANMASIN, SİLAHLANMAYA HAYIR

*Olayda sırtına mermi çekirdeği isabet eden küçük kız,

\"Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır\"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Pendik\'te bayramın birinci gününde parkta oynarken kendisini uyaran kişi tarafından vurulan Hiranur Demircan ve ailesi çıkan karardan memnun olduklarını söyledi. Hiranur Demircan, \"Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır\" dedi.

Pendik\'te parkta oynayan çocukları \"sessiz olun\" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan\'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanmıştı.B.B Maltepe Cezaevine gönderilirken tutuklanmanın ardından yaralanan kız, anne ve babası konuştu.

\"SİLAHLANMAYA HAYIR\"

Olayda sırtına mermi çekirdeği isabet eden küçük kız, \"Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır\" dedi.

HİRANUR\'UN BABASI : EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Hiranur\'un babası Hasan Demircan, \"Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de sevinçliyiz. Sonuçta ateş edilen yer belli. Ateş edilen yerde tanıklar var, çocukların gördükleri şeyler var. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da dikkatli bir şekilde yürütülür. Ve hak edilen ceza verilir\" diye konuştu.

\"BUGÜN ÇOK ŞÜKÜR MUTLU EDEN HABER GELDİ\"

Anne Serenay Demircan \"Bugün bizi mutlu eden haber geldi çok şükür sonunda. Günlerdir perişan olduk. Hastane hastane dolaşıyoruz. Ayrıca bu adamın dışarıda olması bize rahatsızlık veriyordu. Bunu yaptı. Karşısındaki bir çocuktu. Bayram günüydü. Bayram günü çocuklar sevindirilir. Çocuklara ateş açılmaz. Bunu yapan kişinin cezasını da çekmesi lazımdı. Bugün çok şükür mutlu eden haber geldi. Çok mutluyum, konu komşu hepimiz de çok mutluyuz. Birkaç gündür konuşuyorduk. Dedik ki önüne gelen çıksın eline silahını alsın millet bireysel silahlanmaya geçsin. Herkes kendi adaletini kendi sağlasın. Bu çok yanlış dedik günlerdir konuşuyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil bu sitede kızımın yanında oynayan başka çocuklara da denk gelebilirdi. Benim kızım şanslıydı bu durumu bu şekilde atlattık. Ama ya diğerlerine gelseydi ya da başka bir şeyle sonuçlansaydı. Bundan sonra o adamı içeri atmışlar bize ne faydası olacaktı ki.\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Küçük kızın konuşması

-Babayla röp

-Anneyle röp

-Genel ve detay

-Olayla ilgili arşiv görüntü

-Zanlının görüntüsü

-Detaylar

29.08.2018 - 09.28 Haber Kodu : 180829014

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3- 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ KAMERADA

* Ümraniye\'de bir markette 14 yaşındaki bir kızı elle taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Haber:Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de bir markette 14 yaşındaki kız taciz edildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı gözaltına alındı.

Olay, Ümraniye Atakent Mahallesi, Dicle Caddesi\'ndeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Londra\'da yaşayan ve tatil için İstanbul\'a gelen S.E. markette tanımadığı birisi tarafından elle taciz edildi. Küçük S.E. markette yaşadığını annesine anlatması üzerine aile polis ekiplerine giderek konuyla ilgili şikayette bulunuldu. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis zanlıyı gözaltına aldı. A.S\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Taciz anları

-Detaylar

29.08.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180829041

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4 - İSTANBUL\'DA NARKOTİK OPERASYONU POLİS KAMERASINDA (1)



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da yabancı plakalı otomobil ve bir adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda onlarca paket eroin ele geçirildi.

Operasyon anı da polis kamerası tarafından görüntülendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili yaptığı çalışmalarda kapalı bir otoparkta yabancı plakalı bir otomobile ve şüphelilerin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Polis ekipler yabancı plakalı otomobilin bagajında ve bir adreste paketlenmiş eroinler ele geçirdi. Polis ekipleri yaptığı operasyon kapsamında bazı şüphelileri gözaltına aldı. Operasyon anı da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.





Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin otoparkta ilerlemesi

-Ekiplerin şüpheliyi gözaltına alması

-Yabancı plakalı otomobilin bagajında bulunan eroinler

-Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar

-Evde bulunan eroinler

-Genel ve detaylar

29.08.2018 -10.17 Haber Kodu : 180829022



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5 - THY, ERCAN SEFERLERİNE YENİDEN BAŞLADI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)\' de hava trafik kontrolörlerinin başlattığı eylem nedeniyle seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), grevin sonlandırılmasının ardından Ercan seferlerine yeniden başladı.

THY, KKTC\'nin Ercan Uluslararası Havalimanı\'ndaki hava trafik kontrolörlerinin başlattığı grev nedeniyle ile bazı tarifeli seferlerini iptal etmiş, havalimanın da grev nedeniyle dün saat 22.00 ile bugün saat 08.00 arasında iniş-kalkış trafiğine kapatılacağı duyurulmuştu. Bu nedenle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı\'ndan yapılması planlanan Ercan seferleri iptal edilmişti. Söz konusu grevin son bulması nedeniyle THY bugün sabah saatlerinden itibaren Ercan seferlerine yeniden başladığını duyurdu.



Görüntü Dökümü:

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-Bilet satışın önünde bekleyen yolcular

-Bilet işlemleri yapan yolcu detayları

-Fahri Tümkan röp

-Osman Akdemir Röp.

-Yerde oturan yolcular

-Detaylar

28.08.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180828192

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6 - YARGITAY \"ANNA\'NIN CEZASI ARTSIN\" DEDİ

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 3 yıl önce fuhuş yapmasında aracılık eden Salih Alpoğa\'nın, ülkesine dönmesine izin vermediği için bıçaklayarak ölümüne neden olmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Özbekistan uyruklu Anna Shtıben hakkındaki hüküm Yargıtay\'da bozuldu. Yargıtay bozma ilamında, \"Kasten yaralama sonucu ölümü neden olmak\" suçundan mahkum olan Anna\'nın cezasını az buldu. Halen tutuklu olan Anna, \"Kasten öldürme\" suçundan önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

27 yaşındaki Anna Shtıben, 2015 yılında Özbekistan\'dan İstanbul\'a geldi. Aksaray\'da bir barda garson ve kapı görevlisi olarak çalışan Salih Alpboğa ile tanışıp arkadaş oldu. İddianameye göre, Salih Alpboğa fuhuş yaparak geçimini sağlayan Anna\'ya aracılık etmeye başladı. Birlikte Aksaray\'da bir apartmanda yaşamaya başladılar. Anna ülkesine geri dönmek niyetindeydi. Olay gecesi olan 7 Nisan 2015\'te de Anna, bu niyetini Salih Alpboğa\'ya bir restoranda açıkladı. Ancak Salih Alpboğa bu fikre karşı çıktı. Aralarındaki tartışma sonrasında Salih Alpboğa, sokakta Anna\'yı dövdü. Eve döndüklerinde de tartışmaya devam ettiler. Anna, mutfaktan aldığı bıçakla Salih Alpboğa\'yı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanı durdurmaya çalışan Anna başaramayınca arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri Salih Alpboğa\'nın öldüğünü tespit etti.

Olay nedeniyle tutuklanan Anna, hakkında dava açıldı. Anna mahkemedeki savunmasında, Salih ile üç yıldır tanıştığını ve kendisine şiddet uyguladığını, para karşılığında fuhuş yaptırdığını ve kazandığı parayı da zorla kendisinden aldığını söyledi. Olay günü de Özbekistan\'a dönmek istediğini söyleyince Salih\'in kendisini sokak ortasında dövdüğünü eve geldiğinde boğazını sıktığını, Salih\'in bıçakla üzerine yürüdüğünü kendisini korumak için itince Salih\'in yaralandığını ileri sürdü.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğine dair dosyada delil bulunmadığını, sanığın kastının yaralamaya yönelik olduğu, meydana gelen ölüm sonucunu istemediği kanaatine varan mahkeme, Anna Shtıben\'i \"Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay, sanığın kullandığı bıçak, hedef alınan vücut bölgesi ve darbenin şiddetine göre sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu ve \"Kasten öldürme\" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Halen tutuklu bulunan Anna, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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