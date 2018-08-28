DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SULTANGAZİ\'DE TERÖR OPERASYONU

*15 Ağustos kutlu olsun\" yazılı notla izinsiz gösterilerde kullanılması için havai fişek dağıtan DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı.

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de bölücü terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş tutuklandı. Aktaş\'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri \"15 Ağustos kutlu olsun\" yazılı notla dağıttığı ifade edildi.

TEM-GÜVENLİK GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sultangazi Terörle Mücadele (TEM) ve Güvenlik Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK\'nın sözde kuruluş yıldönümü bahanesiyle eylem hazırlığı yapıldığını belirledi. 15 Ağustos Çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi\'nde eylem için toplananlara müdühale edildi.

ORGANİZATÖR DBP EŞ BAŞKANI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş\'ın izinsiz gösteriyi organize ettiğini belirledi. Düzenlenen operasyonla DBP Sultangazi eş başkanı İsmail Aktaş ve C.T. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda meşale ve havai fişek ele geçirildi. Aktaş\'ın izinsiz gösterilerde kullanılması için aldığı havai fişekleri \"15 Ağustos kutlu olsun\" yazılı notla dağıttığı ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İsmail Aktaş ve C.T. adliyeye sevk edildi. Aktaş, silahlı terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.T ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyetten çıkışı

-Havai fişeklerin fotoğrafı

-Yazının fotoğrafı

-Detaylar

28.08.2018 -09.32 Haber Kodu : 180828021

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2 - SANATÇI PINAR AYDINLAR TAHLİYE EDİLDİ

HABER: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

\"Örgüt propagandası\" yaptığı gerekçesiyle 10 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 15 Mayıs\'dan beri tutuklu bulunan sanatçı Pınar Aydınlar, dün akşam denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye edildi. Pınar Aydınlar hakkında, Halkların Demokratik Partisi\'nden (HDP) 2015 yılında aday olduğu dönemde seçim çalışmaları esnasında söylediği sözlere ilişkin örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Pınar Aydınlar, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydınlar\'ın avukatı bu karara itiraz etti. Bölge Adliye Mahkemesi de Aydınlar\'a verilen cezayı 10 aya düşürdü ve kararı onadı. Aydınlar 15 Mayıs\'ta Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'ne konuldu. Aydınlar denetimli serbestlikten yararlanarak dün aksam Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'nden tahliye edildi. Aydınlar, prosedür gereği Eskişehir Açık Cezaevindeki işlemlerinin de tamamlanmasının ardından serbest kalacak.

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3 - İSTANBUL\'DA TARİHİ ESER OPERASYONU (1)

*600 yıllık el yazması 2 kuran-ı kerim\'in arasında bulunduğu 714 parça tarihi eser ele geçirildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği 3 farklı operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin şüphelileri yakalaması

-Bir şüphelinin cebinden çıkan tarihi sikkeler



(AKTÜEL)

-Sergiden görüntü

-Kuran-ı Kerimlerin görüntüsü

-Tarihi sikkelerden görüntü

-Takı setinin görüntüsü

-Genel ve detaylar

28.08.2018 - 11.55 Haber Kodu : 180828046

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4 - TALAT BULUT HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARI KESİNLEŞTİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL, DHA

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş\'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

MAHKEME: TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN

Kostüm asistanı Özge Ş\'nin, Talat Bulut\'un tacizine uğradığını iddia ederek yaptığı suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı vermiş, bunun üzerine harekete geçen Özge Ş., de avukatı aracılığıyla takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde itiraz etmişti. 14 Ağustos 2018\'de talebi karara bağlayan Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki gerekçelerin usul ve yasaya uygun bulunduğunu belirterek, Özge Ş.\'nin itirazını reddeti. Bu karar ile Talat Bulut hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

BULUT\'UN AVUKATI: ÖZGE Ş.\'NİN İTİRAZI KESİN OLMAK ÜZERE REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR

Sanatçı Talat Bulut\'un avukatı Ahmet Avşar konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Müvekkilimiz Talat Bulut hakkında Özge Ş. isimli kişi tarafından geçtiğimiz Haziran ayının başında taciz edildiği iddiasıyla başlatılmış olan ve zamanla müvekkili de aşarak, ailesini ve mesleki çevresini de hedef alan bir karalama kampanyası sonrasında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda konu çok yönlü araştırılmış, tarafların ve tanıkların beyanlarına başvurulmuş ve sonuç olarak Ceza Muhakemesi Kanunu\'nun (CMK) 172. maddesi uyarınca kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. O zaman da ifade ettiğimiz üzere itiraza tabi bu karar yakınan tarafça \'Süreç henüz bitmedi\' açıklamaları eşliğinde itiraz yasa yoluna konu edilmiş neticede itirazı değerlendiren mahkemece takipsizlik kararı usül ve yasaya uygun bulunmuş Özge Ş.\'nin itirazı kesin olmak üzere reddine karar verilmiştir. Hal böyleyken ve soruşturmanın selameti açısından büründüğümüz suskunluğa rağmen, soruşturmanın masumiyetini hiçe sayarak müvekkili hakkına ve özel hayatına pervarsızca saldıran bir kesimin olduğu da görülmüştür. Bu çerçevede bahse konu yamalı iddiaların ve taraf beyanlarının içeriğini dahi bilmeksizin müvekkilin kişilik hakkını hiçe sayarak değer yargısı, eleştiri ve düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşan hakaret, yanıltıcı ve soruşturmayı etkilemeye yönelik beyan ve açıklama içeren tüm açıklamaların sahipleriyle ve ekli itirazın reddine ilişkin kesin karara rağmen saldırganlıklarını sürdürmede ısrarcı kimselerle hukukun tanıdığı olanaklar ölçüsünde ve yasal zeminde hesaplaşılacağı bilinmelidir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.\"

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5 - (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI\'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından Bayrampaşa İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogara girişilerde uzun araç kuyruklar oluştu. Otobüslerde beklemek istemeyen bazı yolcular da valizlerini alarak yürümeyi tercih etti.



Görüntü Dökümü:

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Havadan otogardaki yoğunluk

Otogar içindeki yoğunluk

Uzayan araç kuyrukları

Servis bekleyen vatandaşlar

Valizleri ile yürüyen vatandaşlar

Genel ve detaylar



28.08.2018 - 11.52 Haber Kodu : 180828045

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6- İSTANBUL\'DA DOLUNAY BÜYÜLEDİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dolunayın doğduğu anlar, sahip olduğu manzara ile ünlü olan Büyük Valide Han\'dan kaydedildi. Kızıl tonlarında doğan dolunayın, Tarihi Yarımada ve İstanbul Boğazı semalarında yükselişi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi\'nin yerleşkesi olan, tarihi Düyun-i Umumiye binasının nostaljik dokusu ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz bir görüntü ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dolunayın doğuşu

- İstanbul Boğazı ile dolunay

- Duyun-i Umumiye ile dolunay

- Genel ve detay görüntüler

28.08.2018 - 10.11 Haber Kodu : 180828025

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7- TAKSİM\'DEKİ CUMARTESİ ANNELERİ\'NE POLİS MÜDAHALESİNİN GÖRÜNTÜLERİ-1

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Görüntü Dökümü: (O GÜN ÇEKİLEN GENİŞ GÖRÜNTÜLER)

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-Cumartesi Anneleri\'nin basın açıklamasını polisin engellediği anlar

-Polisin gaz mermisiyle basın mensuplarına ve göstericilere müdahale ettiği anlar

-Detaylar



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