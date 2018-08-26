DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(geniş haber)

1- KAZA ANI KAMERADA; TEM\'DE KAZA: 4\'Ü ÇOCUK 10 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Bayram tatili dönüşü Amasya\'dan İstanbul\'a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu minibüs, seyir halindeyken TEM Otoyolu Etiler yol ayrımında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza TEM Otoyolu, Etiler yol ayrımında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bayram tatili dönüşü Amasya\'dan İstanbul\'a gelen içerisinde 18 kişinin bulunduğu Yılmaz Karakaya \'nın kullandığı 34 FV 5917 minibüsün, TEM Otoyolu, Etiler yol yarımında seyir halindeyken arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs yola devrildi.

4\'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4\'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çocuklardan bazıları yaşadığı panik ve korku nedeniyle ağladı. Kazada yaralanan yolcular ambulanslarla çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Minibüsün devrilme anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki minibüsün arka lastiği patlıyor. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra devrildiği kameralar tarafından kaydediliyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların kaza yerine koştuğu görülüyor.



Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Yardıma koşanlar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Ambulanstaki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

26.08.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180826021

26.08.2018 - 10.03 Haber Kodu : 180826023

26.08.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180826024

26.08.2018 - 10.08 Haber Kodu : 180826022

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(ÖZEL)

2- EMİNÖNÜ\'NDE BAYRAM RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

* Eminönü Sahili, Yeni Cami Meydanı, Galata Köprüsü ve şehir içi vapurlarında adeta insan seli yaşandı.

*Gün batımı ile ortaya çıkan muhteşem manzara da eklenince, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı\'nı İstanbul\'da geçirmeyi tercih edenlerin durağı bu bayram da Eminönü oldu. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, balık tuttu, boğaz turu yaptı, manzarayı seyretti. Halay çeken bile vardı. Eminönü\'nde bayram yoğunluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul\'da geçirmeyi tercih edenler, her bayram olduğu gibi bu bayram da Eminönü\'ne akın etti. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü Eminönü Sahili, Yeni Cami Meydanı, Galata Köprüsü ve şehir içi vapurlarında adeta insan seli yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, İstanbul\'un güzelliklerinin tadını doyasıya çıkardı. Galata Köprüsü\'nde balık tutan da vardı, sahilde balık ekmek yiyen de. Kimileri vapur ve teknelerle Boğaz turu yaparken, şehir hatları vapurlarının tıklım tıklım dolu olduğu görüldü. Galata Köprüsü\'nde bir grup genç halay çekti. Gün batımı ile ortaya çıkan muhteşem manzara da eklenince, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Galata Köprüsü\'nün tepeden görüntüsü

- Eminönü\'nde insan yoğunluğu

- Galata Köprüsü\'nde balık tutanlar

- Gün batımı manzarası

- Gün batımında oluşan insan silüetleri

- Halay çeken gençler

- Genel ve detay görüntüler

26.08.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180826047

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3- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI\'NDA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN/İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde de Esenler\'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Tatillerini İstanbul\'da geçirenler memleketlerine dönerken, tatillerini bitiren vatandaşlar da İstanbul\'a geliyor. Otogarda yoğunluğun az da olsa devam ettiği görülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs firmalarınn ek seferler koyması ve bazı vatandaşların dönüşlerini sona güne bırakmaması yoğunluğun az olma nedenleri arasında gösteriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin turnike sisteminden geçişi

-Bavullarıyla bekleyenler

-Bavul taşıyanlar

-Bavulların otobüslere konması

-Peronlarda bekleyen vatandaşlar

-Genel ve detay



26.08.2018 - 11.47 Haber Kodu : 180826044

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4- KALDIRIMDA OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda kaldırımda oturur halde duran bir kişi ölü olarak bulundu.

Dolapdere Irmak Caddesi üzerinde yol kenarında hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri oturur vaziyette duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme başlattı. İncelemelerde ölen kişinin Gürkan Orta (42) olduğu belirlendi. Gürkan Orta\'nın cesedi daha sonra Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi kesik ve yara izine rastlanmayan Orta\'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinin incelemesi

-Polisin incelemeleri

-Genel ve detaylar



26.08.2018 - 10.11 Haber Kodu : 180826026_

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5- POZ UĞRUNA KÜÇÜK KIZIN CANINI HİÇE SAYDILAR

*O anlar kamerada

Haber: İstanbul DHA

Pendik\'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. Görüntülerde iki genç kız çatıya çıkarttıkları küçük bir kız çocuğuna poz verdirmeye çalışıyor. Kızın korkusuna aldırmayan 2 kız, çocuğa nasıl poz vermesi gerektiğini anlatıyor. Kızın bağırışlarına rağmen bu görüntüler bir süre daha devam etti. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Çatıdaki kız

-2 genç kızın çocuğa poz verdirmesi

-Kızın bağırması

-Görüntüyü çekenlerin tepkisi

-Detaylar

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