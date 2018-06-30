1- BAŞBAKAN YILDIRIM: BİZ DÜKKANI KAPATTIK

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulunda konuştu.

\"BİZİM KOLTUK ELDE KALDI\"

Başbakan Yıldırım, \"İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil. İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek. Daha çok ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz.\" dedi. Seçimlere değinen Yıldırım, \"94 yıllık parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi gerçekleştirdi ve yeni sistemin kurucu cumhurbaşkanı olarak da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ı seçti\" ifadelerini kullandı. Yeni sistemde başbakanlık olmadığını hatırlatan Yıldırım, \"Bizim koltuk elde kaldı.\" şeklinde espri yaptı.

\"BİZ DÜKKANI KAPATTIK\"

TİM\'de görev devir teslim olacağını belirten Başbakan Yıldırım, adaylara \"Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra \'Ne yapacağız?\'

diye düşünürsünüz. Kaybeden 1 gün üzülür, ondan sonra \'Allah, dünya varmış.\' der. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ 2023\'E TAŞIYACAK YENİ CUMHURİYET HÜKÜMETİ AÇIKLANMIŞ OLACAK\"

Ülkede artık seçimin bittiğini söyleyen Yıldırım, \"Geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara\'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye\'yi 2023\'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakanın konuşması

-Detaylar

30.06.2018 - 13.28 Haber Kodu : 180630072_

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2- ESKİ ASKERİ LOJMANDA YANGIN

- Alev alev yanan daireki yangın panik yarattı

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta bulunan eski askeri lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 11 katlı binanın 8\'inci katındaki daire alev alev yandı. Yangında, alt kattaki daire de kısmen zarar gördü.

Yangın saat 08.20\'de, Zincirlikuyu Nisbetiye Mahallesi Malazgirt Sokak\'taki Akademi Sitesi A Blokta çıktı. 11 katlı binanın 8\'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Tüm daireyi saran alevleri fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Seyrantepe itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saat sonra kontrol altına alınabildi. Sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenilen daire, yangın sonucu tamamen yanarken, alt kattaki dairenin ise kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın sırasında, üst katlarda oturan site sakinleri dumandan etkilenmemek için kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yürüme zorluğu çeken yaşlı bir kadının yardımına ise itfaiye ekipleri koştu. Yaşlı kadını merdiven yardımıyla indirmeye çalışan itfaiye ekipleri, başarılı olamayınca başka bir daireden geçerek içeri girdi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Evin alevli bir şekilde yanması

-Üst katta mahsur kalanlar

-Evden dumanların çıkışması

-İtfaiye araçlarının gidişi

-Apartmanda oturanlardan detay görüntü

-Dumandan etkilenen kişiden detay görüntü

-İtfaiyenin üst katlara merdiven dayaması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Evi yanan kadından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

30.06.2018 - 10.07 Haber Kodu : 180630022_

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3- ŞARIK TARA İÇİN İLK TÖREN

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE - İSTANBUL DHA

ENKA Holding\'in kurucusu Şarık Tara için ilk tören holding binası önünde düzenlendi.

ENKA Holding\'in kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Ekonomiden sanayiye, eğitimden sanat ve spor dünyasına sayısız alanda iz bırakan Tara için ilk tören, saat 10.00\'da ENKA Holding\'in Beşiktaş\'taki merkezinde düzenlendi. Törene başta Tara ailesi olmak üzere, yakınları, holding çalışanları, ENKA Okulları öğrencileri ve ENKA sporcularıyla sevenleri katıldı. Holding binasına büyük bir Türk bayrağıyla Şarık Tara\'nın fotoğrafı asıldı. Şarık Tara\'nın Türk bayrağına sarılı tabutunu holding çalışanları omuzlarında taşıdı. Törende taziyeleri başta oğlu, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara olmak üzere diğer aile üyeleri kabul etti. Saygı duruşunun ardından Tara için helallik alındı ve daha sonra dua edildi. Bebek Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 88 yaşında vefat eden Şarık Tara, Ulus Mezarlığı\'nda defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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-Binaya asılan Türk bayrağı ve Şarık Tara resmi

-Törene katılanlar

-Taziyelerin kabul edilmesi

-Cenaze aracının gelişi

-Türk bayrağına sarılı tabutun taşınması

-Saygı duruşu

-Hocanın helallik alması

-Dua edilmesi

-Tabutun tekrar cenaze aracına taşınması

-Genel ve detaylar

30.06.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180630031

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(ÖZEL)

4- YKS ÖNCESİ KÜPE KRİZİ YAŞANDI; 15 DAKİKA KURALINA TAKILANLAR SINAVA GİREMEDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA

ÜNİVERSİTEYE girişte ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)\'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

SINAV ÖNCESİ KÜPE KRİZİ

Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula geldi. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol\'dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

15 DAKİKA KURALINA TAKTILDILAR

Saat 10.15\'te başlayan sınav için saat 10.00\'dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan adaylardan bazıları koşarak son anda sınava yetişti. Saat 10.00\'dan sonra gelen adaylar binaya alınmadı. Görevliler saat 10.00\'dan sonra binaya giren bir kişiyi dışarı çıkardı.

BEYAZIT\'TA DA BENZER MANZARA VARDI

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü\'nde de YKS için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren kampüs önüne geldi. Öğrenci velileri de kampüs önüne gelerek çocuklarının heyecanını paylaştı. Çocukları içeri girerken bazı velilerde çocukları için dualar etti. Kampüs çevresinde bekleyen veliler heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. YKS sınavının ilk adımı olan TYT sınavı saat 10.15\'te başladı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan 15 dakika kuralı YKS sınavında da uygulanmaya devam etti. Sınava girecek olan adaylar sınav saatine 15 dakika kala sınav salonlarına alınmadı. Saat 10.00\'dan sonra sınav salonuna girişler kapatıldı. Bir çok aday sınav saati yaklaşırken sınava giriş belgesiyle üniversitenin ana kapısından giriş yapmaya başlarken, geç kalan adaylar ise sınav saatine dakikalar kala koşmaya başladı. Kapıdan giren öğrencilerin bazıları sınava kıl payı yetişirken bazıları da yetişemeyerek bina önünden geri döndü.

\"HEYECANLIYIM\"

Sınava girmek için kampüs önüne gelen Hüseyin Kılıç, \"Sınava hazırlandım. Heyecanlıyım. Rus dili ve edebiyatı istiyorum. Hangi üniversite olur henüz karar vermedim sınav sonucuna göre karar vereceğim\" dedi. Enes Çakır ise sınava ilk kez girdiğini ve bilgisayar mühendisliği istediğini söyledi.

KIZI MEZUN OLDUĞU OKULDA SINAVA GİRDİ

Kızları sınava giren Birol ve Funda Guldur çifti de heyecanla kızlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Baba Birol Guldur çok heyecanlı olduğunu söyleyerek ,\" Ne tesadüf ki 31 yıl önce bende bu okuldan mezun olmuştum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. onun kadar heyecanlıyız\" diye konuştu. Funda Guldur ise,\" Ben de bütün çocuklara başarılar diliyorum önce kendi kızıma tabi ki. 12 yıldır bütün hedefimiz burasıydı. bunun için emek verdik. İnşallah onun da bizim de emeklerimiz boşa çıkmaz\" dedi.

TOP OYNADILAR

Büyük kızı sınava giren baba Halil İbrahim Alkan ise kampüs önünde beklerken küçük kızıyla top oynadı. Kızının sınava ilk defa girdiğini söyleyen baba Alkan, \"Bizde burada küçük kızımla top oynayarak vakit geçiriyorduk. Beklemekten sıkıldı biraz onu eğlendirmeye çalışıyorum. Biraz heyecan vardı kızımda. Kısmet olursa Tıp Fakültesi\'ni kazanmak istiyor. Hedefimizde İstanbul Üniversitesi. Biz de biraz heyecan var bir boşlukta var onu da top oynayarak dolduruyoruz\" diye konuştu.

KOŞTULAR AMA YETİŞEMEDİLER

Bazı öğrenciler sınav saatine yetişemeyerek kapıdan dönmek zorunda kaldı. Bazı adaylar ise kimliklerini unuttuğu için içeri alınmadı. Kimliğini unutan bir adaya kimliğini ağabeyi yetiştirmeye çalıştı. 15 dakika kuralına takılarak saat 10.00\'dan sınav salonuna giriş yapmak isteyenler ise sınava alınmadı. Hatanın kendisinde olduğunu söyleyen bir aday, \" Sistem böyle yapacak bir şey yok. Geç kaldığım için almadılar\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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ÜSKÜDAR GÖRÜNTÜLERİ

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-Sınava girecek öğrencierden görüntü

-Öğrencile ile röp

-Bir öğrencinin küpe nedeniyle içeri girememesi

-Annesinin sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışması

-Diğer velilerin küpeyi çıkarmaya çalışması

-Cımbız ile çıkarmaya çalışması

-Başka bir velinin küpeyi çıkarması

-Öğrencinin sınava girmesi

-Anne ile röp

-Küpeyi çıkaran veli le röp

-Koşarak binaya girenlerden görüntü

-Geç kalanlardan görüntü

-Süre dolduktan sonra binaya giren birkişinin dışarı çıkarılması

-Görevliler ile geç kalanlar arasındaki konuşmalar

BEYAZIT GÖRÜNTÜLERİ

-Üniversite önü

-Bekleyen öğrenci ve veliler

-Öğrenci Hüseyin Kılıç röportaj

-Öğrenci Enes Çakır röportaj

-Aileler ile röportaj

-Kızıyla top oynayan baba ile röportaj

-Sınava koşturarak gelen öğrenciler

-Sınava geç kalan öğrencilerin üniversiteden çıkışı

-Geç kalan öğrenci ile röportaj

-Genel ve detaylar görüntüler

30.06.2018 - 12.05 Haber Kodu : 180630054

30.06.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180630055

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5 - 15 DAKİKA KURALINA TAKILDILAR

- 1 dakika ile sınavı kaçırdı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- YÜKSEK Öğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) birinci bölümü bugün yapılırken yine \'15 dakika kuralına\' takılıp sınava giremeyen adaylar oldu. Avcılar\'da sınava giren bir aday kimliğini unutunca yengesi, Esenyurt\'tan hareket ederek sınavın başlamasına 5 dakika kala okula ulaştı. Gözlüğünü unutan bir adayın yardımına da annesi yetişti ancak, salonu bilemediği için bu çabası boşa gitti.

Avcılar\'daki Atatürk Ortaokulu\'na sabah erken saatten itibaren gelenler sıkı aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Bu yıl da geçen yıl uygulanan 15 dakika kuralı uyarınca saat 10.00\'da tüm kapılar kapanırken, içeri kimse alınmadı. Esenyurt\'tan başvurusunu yapan ve Atatürk Ortaokulu\'na gelen Cahit isimli aday kimliğini unuttuğunu fark edince evi aradı. Yengesi, kimliği aldığı gibi taksiye atlayarak yola çıkarken kapıların kapanmasından 5 dakika sonra saat 09.55\'te kimliği ulaştırınca yüzler güldü. Avcılar\'da oturan bir anne de gözlüğünü unuttuğunu fark eden çocuğu için koşturarak eve gidip bunu alıp sınav yapılacak binaya geldi. Ancak, oğlunun 22 salondan hangisinde sınava gireceğini bilemeyince görevliler kendisine yardımcı olamadı. Bu arada emanetçi bulamayınca üzerindeki anahtar, tespih, metal para gibi eşyaları Atatürk büstü altında bırakanlar olduğu görüldü.

1 DAKİKA FARKLA

Saat 10.00\'da dış kapıların tamamen kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen genç kız, sonuç alamadı. Kapıya eliyle birkaç kez vuran gürültü üzerine diğer velilerin \"Git alt kapıdan şansını dene\" uyarısı üzerine \"Sınav saat 10.15\'te. Neden açmıyorlar?\" diye söylenen genç kız koşturarak bir alt sokaktaki okulun diğer kapısına yöneldi. Ancak, burada da kapıyı açan olmadı. Konuşmak ve görüntülenmesini istemeyen genç aday daha sonra bir görevlinin geç kaldığını ve sınava alınmayacağını söylemesi ile adeta yıkıldı. Diğer aileler okulun çevresindeki işyerleri ve ağaçların gölgesinde sınava giren çocuklarını bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Sınava dakikalar kala bir aday koşarak gelirken

-Esenyurt\'tan kimliği sınav başlamadan önce getiren kadın

-Oğluna gözlüğünü veremeyen anne

-Atatürk büstü önündeki tespih, anahtarlık ve para

-Sınava giremeyen genç kız

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6- PROF.DR. FUAT SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ



İstanbul DHA- İSLAM Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Fuat Sezgin 94 yaşındaydı. Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Sezgin, çok sayıda önemli ödül ve nişan sahibiydi.

Görüntü Dökümü:

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-Sezgin\'in arşiv görüntüsü

30.06.2018 - 11.19 Haber Kodu : 180630039_

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7- GENÇ KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVA...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de alkol aldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kübra Hıracı\'nın ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. \"Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi\" ve \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçlarından 43 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Caner B., Kübra Hıracı\'yla isteğiyle birlikte olduğunu, şeker hastası olduğunu bilmediğini belirterek, \"Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim\" dedi. Hazırlanan iddianamede ise sanık Caner B.\'nin, şuuru kapalı olan Kübra Hıracı\'yı sırtına alarak pansiyona çıkardığı anlatılarak, \"Alkol alması sebebiyle şeker komasına giren Kübra Hıracı\'ya tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkması mümkün değildir, buna göre Kübra Hıracı\'nın cinsel ilişkiye rıza göstermesi imkansızdır\" denildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Düzce\'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul\'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.\'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.\'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı\'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı\'yı sırtına alarak panisyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı\'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49\'da yeniden odaya girdiği, 10.58\'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33\'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53\'te de İdris B. Kübra Hıracı\'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı\'yı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Hıracı hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Kübra Hıracı diyabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etti, ayrıca Kübra Hıracı\'nın cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin bulgulara rastlanıldı.

\"....VEFAT SONUCUNUN MEYDANA GELMEME OLASILIĞI YÜKSEK BULUNDUĞU...\"

Savcılık hazırladığı iddianamede Kübra Hıracı\'nın şuuru kapalı halde araçtan omuzlara alınarak odaya çıkarıldığını, alkol alması sebebiyle şeker komasına girdiği, herhangi bir tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkmasının mümkün olmadığı buna göre maktulün cinsel ilişkiye rıza göstermesinin imkansız olduğunu vurguladı. Şüpheli Caner B.\'nin kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, Caner B.\'nin birlikte alkol alması yüzünden şeker komasına girmiş bulunan Kübra Hıracı\'yı pansiyon odasına kapatarak o haline rağmen onunla cinsel ilişkiye girmesiyle tehlikeli davranışın meydana gelmesinde kusurlu duruma geldiği ifade edildi. Şeker komasına giren Kübra Hıracı\'nın sağlık kuruluşlarında müdahale edilmesi sağlansaydı vefat sonucunun meydana gelememe olasılığının yüksek bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, şüpheli İdris B.\'nin de Kübra Hıracı\'yı herhangi bir sağlık kuruşuna götürmediği, hangi bir sağlık kuruşuna götürmediği gibi pansiyon kiralama süresini uzatmak ve mevcut haliyle maktulün acilen tıbbi tedavi görmesi gerekirken tedavi sürecini engellemek suretiyle ihmali davranışlar gösterdiği öne sürüldü. Kübra Hıracı\'nın çok acil tedavi görmesi gerekirken şüphelilerin tedavi sürecini engellediği iddia edildi.

43 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede Caner B.\'nin \"Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi\" ve \"Nitelikli Cinsel saldırı\" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğanay B. hakkında ise \"Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede İdris B.\'nin ise \"İhmali davranışla kasten adam öldürme\" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuklu Caner B., Kübra\'yla internetten tanıştığını Kübra\'nın ailesinin de kendisinden haberdar olduğunu söyledi. Kübra\'nın İstanbul\'a geldiğini, yanlarında yeğeni İdris B.\'nin de olduğunu hep birlikte Gürpınar Sahili\'ne gittiklerini ve alkol aldıklarını anlattı.

\"BANA ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLESEYDİ...\"

\"Otele gittik. İdris\'e yanımda nakit olmadığını otel parasını ödemesini söyledim. Onda da kalmadığı için diğer yeğenim Doğanay\'ı çağırmış. Otel girişine geldiğimizde Kübra\'nın isteği üzerine onu omzuma aldım. Odasına kadar eşlik ettim\" diyen Caner B., Kübra Hıracı ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu savundu. Caner B. ifadesinde şunları anlattı: \"Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandırmak istemedim. Yeğenim benim aracımla okuluna gitti. Sonra bizi almaya gelecekti. \'Bizi kimse rahatsız etmesin\' dedim. Kübra\'yı kaldıramayınca yeğenimi aradım. Araçla hastaneye gittik. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Doktor; test sonuçlarını görünce \'Acil yoğun bakım\' dedi. \'Hadi alalım\' dedim. Doktor başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Telefonun tuş kilidini bilmediğim için Kübra\'nın anne ve babasını çağıramadım. Kendi ailemi arayıp haber verdim. Onlar gelince Düzce\'ye gitmek için yola çıktım. Dualarla uyanmasını beklerken ertesi gün sabaha karşı öldüğünü öğrendim. Ciddi bir ilişkim, evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Tahliyemi ve beraatimi isterim.\"

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler (7 Nisan 2018)

30.06.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180630051_I

