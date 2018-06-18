DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntülerle)

1- BAYRAM DÖNÜŞÜ OTOGARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Haber-Kamera: Taner YENER-Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı tatili dönüşü Bayrampaşa\'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde otobüslerin giriş noktasındaki yoğunluk nedeniyle bazı yolcular inerek yürümek zorunda kaldı. Otogar girişindeki yoğunluk Hal Yolu\'na kadar uzandı.

Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Yaşanan yoğunluk

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Otobüslerden görüntü

-Yaşanan yoğunluk

-Yürüyenler

-Röportajlar

-Detaylar

18.06.2018 -10.31 Haber Kodu : 180618025

18.06.2018 - 11.05 Haber Kodu : 180618027_

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2- FATİH\'TE YANGIN : 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Aksaray Mahallesi Sulubostan Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki bazı vatandaşların yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri daire de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Turan Özyener\'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Haberi alan Özyener\'in yakınlarının sinir krizleri geçirdiği görüldü.

POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek yanan dairede inceleme yaptı. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Özyener\'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yanan daireden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Vatandaşların itfaiye ekiplere yardım etmesi

-Genel ve detaylar



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3- BAKAN KURTULMUŞ\'TAN \'AKM\' \'RAMİ KIŞLASI\' VE \'KULELİ ASKERİ LİSESİ\' AÇIKLAMASI

*Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

\"Hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı\'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir\"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi(AKM), Rami Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi\'nde hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye için bir iftihar projesi olacak dediği AKM\'nin 2019 yılı içerisinde açılışının gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, Kuleli Asker Lisesi için \"Burayı ulusal bir müze haline dönüştüreceğiz. Çalışmalarını başlattık\" diye konuştu. Kurtulmuş, Topkapı Sarayı ile ilgili olarak ise \"Daha geniş hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı\'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir\" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi\'nde \"Geleneksel Bayramlaşma Töreni\" ve \"Baklava Alayı\" etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, İstanbul\'un kültür sanat hayatını yakından ilgilendiren projelerle ilgili konuştu. İstanbul\'da kültür sanat hayatında fevkalade projeleri başlattıklarını belirten Kurtulmuş,

bunların en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Bu projelerden en önemlilerinden birinin AKM projesi olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, projenin çok iyi bir hazırlıktan sonra muhteşem bir mimari projeyle yenilendiğini ifade ederek, \"Dünyanın en büyük opera salonlarından birisini de barındıran bir kültür sitesi haline gelmiştir. Kitap okuma salonlarından konferans salonlarına ve cep salonlarına kadar muhteşem bir külliye oldu. AKM binasının en temel özelliklerinden birisi içerideki salonlarda yapılan bir gösterinin dış cephesinden Taksim Meydanı\'ndaki vatandaşlar tarafından da izlenebilecek olmasıdır. Türkiye için bir iftihar, bir prestij projesi olacak ve 2019 yılı içinde açılışını hep birlikte yapacağız\" dedi.

RAMİ KIŞLASI PROJESİ

Bakan Kurtulmuş, ikinci önemli projelerinin de Rami Kışlası projesi olduğunu açıkladı. İçinde yaklaşık 7 milyon kitabın bulunacağı konferans salonlarından toplantı salonlarına kadar bir kültür muhiti olacağını belirten Kurtulmuş, \"Orada İstanbul sakinleri, genç evlatlarımız kitaplarla ilgili ne arıyorsa Rami Kışlası\'nda bulacaklar. İlk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünün ihalesi devam ediyor. Üçüncü bölümü biter bitmez Rami Kışlası da bütünüyle İstanbul halkının hizmetine sunulacaktır\" diye konuştu.

KULELİ ASKERİ LİSESİ: ULUSAL BİR MÜZE HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Bir diğer önemli projelerden birinin ise Kuleli Askeri Lisesi olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

\"Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul\'un sembolik ve mimari değeri olan önemli yapılarından birisidir. Burayı ulusal bir müze haline dönüştüreceğiz. Çalışmalarını başlattık. Herhangi bir yabancı misafirimiz İstanbul\'a geldiğinde \'Türkiye\'nin geçmişini birikimini görmek istiyorum\' dediğinde gelip burada birkaç saat içerisinde Türkiye\'deki bütün mevcut uygarlıkların izini gelip bir şekilde bulabileceği muhteşem bir ulusal müze haline getirmeyi planlıyoruz.\"

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşayan kütüphaneleri ortaya çıkardıklarını hatırlatan Numan Kurtulmuş, bu yıl itibariyle 71 ilde halk kütüphanelerinin 23.00\'a kadar açık hale geldiğini aktardı.

TOPKAPI SARAYI\'NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Bakan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi\'nde yapılan restorasyon çalışmalarına da değindi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kurtulmuş, \"Topkapı Sarayı\'nda şu anda devam eden 27 ayrı tamir ve tadilat projemiz var. Buradaki binaların en kısa sürede tamiratlarının yapılması, güçlendirmelerinin yapılması ve Topkapı Sarayı\'nın bütün bölümlerinin halkın ziyaretine açılmasını temin etmektir\" şeklinde konuştu.

\"TOPKAPI SARAYI İLE İLGİLİ HAYALİMİZ VAR\"

\"Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle bir hayalimiz var\" diyen Kurtulmuş, \"Topkapı Sarayı etrafında \'Sur-u Sultani\' dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı Şu anda Topkapı Sarayı\'na ait değil. Sur-u Sultani\'nin tamamını da Topkapı Sarayı\'nın alanı içerisine katarak bu alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarını Topkapı Sarayı\'na dahil ederek buranın çok çeşitlilik arz eden bir kültür havzası haline dönüştürülmesini temin etmek. Bu hemen restorasyon çalışmalarıyla birlikte bir adım sonrasıdır. Topkapı Sarayı daha geniş hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı\'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir. Milyonlarca kilometrekarelik araziyi dünya halklarının ve İstanbulluların istifadesine sunmaktır\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Basın mensuplarının soruları

-Bakan Kurtulmuş\'un açıklamaları

-Genel ve detay

18.06.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180618044_

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4- KAFTANCIOĞLU: HİÇBİR SEÇİM VE HİÇBİR OY İNSANIMIZIN HAYATINDAN ÖNEMLİ DEĞİLDİR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Büyükada\'da CHP Gençlik Kolları üyesi iki kişinin bıçaklanmasını protesto eden CHP\'liler hastane önünde açıklama yaptı.

Büyükada\'da geçtiğimiz hafta sonu seçim standına saldırısı sonrası çıktığı belirtilen tartışmada CHP Gençlik Kolları üyesi Vedat Demir (28) ve Sedat Şahin (19) bıçaklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler saldırıyı protesto etti.

Ataşehir\'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelen grup adına açıklamayı Kaftancıoğlu yaptı.

\"TÜM TOPLUMU DUYARLI OLMAYA DAVET ETMEK İÇİN TOPLANDIK\"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, \"Hiçbir seçim ve hiçbir oy bir insanımızın hayatından daha önemli değildir. Bugün burada CHP\'li gençlerimizin yaralanması değil, bir kardeşimizin yaralanmasına karşı tüm toplumu duyarlı olmaya davet etmek için toplandık. İki gencecik kardeşimizi kalleşçe yaraladılar. Planlı ve programlı bir şekilde adaya saldırı düzenlemek için gelen mafya bozuntusu bir grup önce HDP\'nin seçim çadırını yaktı, yıktı. Aydınlık ve pırıl pırıl gençlerimiz orada haksızlığa müdahale ettiler. Bizim gençlerimiz, AKP\'nin çadırını yakmak isteyenlere de müdahale ederdi. Gençlerimize ellerindeki bıçaklarla saldırdılar. Seçim sürecinde sistematik biçimde birçok noktada saldırıya uğruyoruz\" dedi.

CHP\'nin hastane bahçesinde düzenlediği basın açıklamasına HDP bir grup da destek verdi. Yapılan açıklamaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer hastaneye girerek yaralıları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu\'nun açıklaması

-HDP il yönetim kurulu üyesi Nejdet Özçelik açıklaması

-Bıçaklanan çocuğun babası Ercan Demir\'i açıklaması

-Kaftancıoğlu\'nın hastaneye girerek ziyarette bulunması

-Genel ve detay görüntüler

18.06.2018 - 12.48 Haber Kodu : 180618053

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5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

*Brezilya\'dan gelen yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirildi.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen bir yolcunun üzerinde ve valizinde 1 kilo 789 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Haziran\'da Atatürk Havalimanı\'nda bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Arjantin uyruklu 49 yaşındaki D.Q.\'yu durdurarak valizini x-ray cihazından geçirdi ve daha sonra arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin üzerinde bel bölgesine bir düzenekle sardığı 1 kilo 243 gram sıvı kokaini ve valizinin çekme sapına gizlediği 4 parça halindeki 546 gram toz kokaini buldu. Gözaltına alınan D.Q. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Q. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin D.Q.\'yu gözaltına alması ve valizinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Polis ekiplerinin şüpheliyi gözaltına alması

-Şüphelinin üst aramasının yapılması

-Belde sarılı sıvı kokainin bulunması

-Valizde arama yapılması

-Valizin sapından çıkan toz kokainler

-Genel ve detaylar





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