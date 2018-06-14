DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- DEAŞ\'IN CANLI BOMBA EĞİTİMİ VERDİĞİ ŞÜPHELİLERE OPERASYON

Haber: İstanbul DHA

istanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba

eğitimi alan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 11 kişiyinin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri, 11 örgüt üyesini yakalamak için sabaha karşı Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Eyüp, Bahçelievler, Esenler ve Arnavuktöy\'deki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçti. Aralarında canlı bomba eğitimi alan örgüt üyelerinin de bulunduğu 8 kişi, yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü;:

---------

-ARŞİV

-DEAŞ operasyonu

14.06.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180614041

=======================

2- TAKSİCİ DEHŞETİNE 3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, DHA

Ümraniye\'de yoldan geçen Canan Ay\'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ümraniye\'de 21 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksici Şenol Göktürkoğlu (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Ay\'ın olay tarihinde kız kardeşi ile birlikte yolda yürürken yolda geçen taksi sürücüsü Şenol Göktürkoğlu\'nun sözlü hakaretine maruz kaldığı belirtiliyor.

Bunun üzerine tarafların tartıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, taksiden inen şüpheli Şenol Göktürkoğlu\'nun müşteki Canan Ay\'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp ettiği, arbede sırasında müşteki Ay\'ın açık olan taksinin kapısından içeri girdiği, araca binen şüphelinin aracı hareket ettirdiği, bir müddet sonra da durarak müştekiyi ayaklarından tutup çekmek suretiyle aracın dışına attığı belirtildi.

Müşteki Canan Ay\'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, \"Kasten yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Olayla ilgili görüntüler

14.06.2018 - 10.40 Haber Kodu : 180614036

================================

3- İSTANBUL\'DA \"2B\" OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Arnavutköy\'de yaklaşık 40 milyon lira değerindeki 2-B hazine arazisini sahte mahkeme kararıyla üzerlerine geçirip satmaya çalışan bir şebekeye yönelik operasyon düzelendi. Operasyonda içlerinde eski adliye çalışanı zabit katibi O.Y nin de bulunduğu 3 kişi gözalatına alındı. O.Y ile birlikte A.C ve C.E emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

14.06.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180614051

==============================

4- KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

-SULTANGAZİ\'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA)

Sultangazi\'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı.

Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi\'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı\'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.

Görüntü dökümü:

-------------------

(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-2 ayrı kişinin telefonu çalma anları

-Şüphelilerin benzinciye girip benzin almaları

14.06.2018 - 08.06 Haber Kodu : 180614017

==========================

(ÖZEL)

5-İKİ KABURGA ARASINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYAT İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU



Haber: Buse ÖZEL - Kamera: Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)

53 yaşındaki Özcan Çolak, çocukken geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağını kaybetti. Çolak, yıllar sonra kalp hastası oldu. Yaklaşık 1 yıl önce de geceleri uyuyamayacak, yatakta yatamayacak kadar şikayetleri ağırlaştı ve aort kapağının değiştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Ancak koltuk değnekleri ile yürüyebildiği için göğüs bölgesinde büyük bir kesi olması sonucunda göğüs kemiğinin ayrışması tehlikesi vardı. Bu nedenle birçok uzman ameliyatı riskli buldu. Çolak, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Doç. Dr. Mehmet Kaya tarafından uygulanan teknik ile iki kaburga arasından, enine yapılan 6 cm\'lik daha küçük bir kesi ile ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

\"YAYGIN TEKNİK KULLANILSAYDI GÖĞÜS KEMİĞİNİN AYRIŞMASI RİSKİ VARDI\"

Ameliyatı gerçekleştiren Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden Doç. Dr. Mehmet Kaya yaygın olarak kullanılan klasik ameliyatın riskini şöyle anlattı: \"Klasik yöntemle kalp kapak değişimi göğüs ön kemiğinin açılıp yaklaşık 20 cm\'lik bir kesi ile yapılan ameliyat türü. Koltuk değneği ile yürüdüğünüz zaman kemik yerinden oynayabiliyor. Bu hastalarda nefes darlıkları oluşuyor. Göğüs kafesini açtığınız zaman bu da fazladan hasta kapasitesini zorlayan bir işlem. Bütün bunları değerlendirdiğimizde hasta sadece kalp ile değil akciğer, böbrek ve diğer organlarıyla da etkileniyordu. Bu tür ile hastanın en az seviyede etkilenmesi sağlandı.\"

İKİ KABURGANIN ARASINDAN GİRİLEREK AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hastanın iki kaburga arasından girilerek aort kapağının değiştirilmesi ameliyatına uygun bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: \"Hasta ameliyatın ardından, 1 hafta içinde 8 kilo kaybetti ve yürümeye başladı. Bu teknik ile hastalar ameliyat sonrası sırt üstü yatmak mecburiyetinde kalmıyor ve istediği gibi hareket edebiliyor. Göğüs korsesi kullanmak zorunda kalmıyor. Bu yaş grubunda 2 kaburga arasından ameliyat çok sık yapılan bir işlem değil çünkü protez kapak kullanıyoruz.\"

\"HASTA SIRT ÜSTÜ YATAMAYACAK HALE GELMİŞTİ\"

Hastanın geldiğinde ödemlerden dolayı yatamadığını ve ciddi şekilde yaşam konforunun etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Kaya, \"Hastamız 53 yaşında ve çocukken geçirdiği bir kaza sonucu sağ bacağını kaybetmiş. Orta yaşlarda ise nefes darlığı şikayetleri başlamış. Yaklaşık 10-15 yıl da takip edilmiş hastalığı. Son birkaç yıldır ise hasta 118 kiloya ulaşmış ödemlerinden dolayı ve sırt üstü yatamayacak hale gelmiş. Bu şikayetler ile hastaneye başvurduğunda hastaya aort kapak değişim denilen bir ameliyat önerilmiş fakat hastanın bir bacağının olmaması ve kilolu olmasından dolayı ameliyatın ön göğüs kemiği kesilerek yapılamayacağı ya da yapılsa dahi risk arz edeceğinden dolayı farklı bir teknik uygulamak üzere meslektaşlarımız hastayı bize yönlendirdi.\"

\"ÇOCUKLARIM DURUMUMA ÜZÜLÜYORDU\"

Daha önce birçok doktora giden hasta Özcan Çolak ise kendisini çok iyi hissettiğini, sıkıntılarının ameliyattan sonra kaybolduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"Nefes alamıyordum, tıkanıyordum, gece yatamıyordum, uyuyamıyordum. Hep oturuyordum ve stres yaşıyordum. 10 metre yürüdüğüm zaman dahi tıkanıyordum. Çocuklarım da üzülüyordu durumuma. Gitmediğim doktor kalmamıştı.\"

Görüntü dökümü:

----------------------

- Doç. Dr. Mehmet Kaya ile röp.

- Hasta Özcan Çolak ile röp.

- Hasta Özcan Çolak\'ın yürümesi ve genel detaylar

14.06.2018 - 11.07 Haber Kodu : 180614046

================================

6- ANNE VE BABASINI ÖLDÜREN ZANLIYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kartal\'da anne ve babasını birlikte yaşadığı evde bıçakla öldürdüğü iddiası ile Emrah Öztürk hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Uğur Mumcu\'da 1 Mart 2018 tarihinde annesi Hatice Öztürk (65) ve babası Bülent Öztürk\'ü (65) öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Bülent Öztürk (38) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hatice ve Bülent Öztürk\'ün evde öldürüldüğü, incelenen kamera kayıtlarında evden en son anne ve babasıyla birlikte yaşayan Emrah Öztürk\'ün çıktığının tespit edildiği belirtildi.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede Emrah Öztürk\'ün ifadesine de yer verildi. Emrah Öztürk\'ün sorgusunda bankaya olan borcunu ödemekte sıkıntı yaşadığını, sıkıntısını anne ve babasıyla paylaştığını, onların da ödemeyi teklif etmekle birlikte kendisine hakaret ettiklerini, bu nedenle tartıştıklarını, mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını, ardından da kaçmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

KENDİSİNİ DE BIÇAKLAMIŞ

Öztürk\'ün ifadesinde, anne ve babasını bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisine zarar vererek yaraladığını, bir süre sonra fenalaştığını, kendine geldikten sonra da evden çıktığını, yolda yaralı halini gören bir adamın kendisini hastaneye götürdüğünü, olay nedeniyle pişman olduğunu söylediği belirtildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, Öztürk\'ün, \"Yakın akrabayı kasten öldürme\" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

============================

7- EMİNE ERDOĞAN\'DAN HUZUREVİ ZİYARETİ

İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca\'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın da eşlik

ettiği Erdoğan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, onların Ramazan Bayramını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. Emine Erdoğan, huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler verdi. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, huzurevi önünde yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Emine Erdoğan\'ın huzurevi ziyaretinden görüntüler

14.06.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180614045_

===============================

(görüntülerle)

8- EMİNE ERDOĞAN\'DAN KADINLAR ONURUNA İFTAR



İstanbul,(DHA)

Emine Erdoğan\'ın Tarabya\'daki Huber Köşkü\'nde verdiği iftar yemeğinde kadın akademisyenler, sanatçılar ve iş kadınları bir araya geldi. Emine Erdoğan\'ın önceki gün verdiği iftar yemeği öncesi misafirleriyle tek tek tokalaştı. İftar yemeğine, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Reyhan Demirören ile aralarında Hülya Koçyiğit , Ajda Pekkan, Leyla Alaton, Semahat Sevim Arsel, avukat Kezban Hatemi, program sunucusu Müge Anlı\'nın da yer aldığı davetliler katıldı.

GörüntüDökümü:

-----------

-İftardan görüntüler

14.06.2018 - 11.00 Haber Kodu : 180614042_