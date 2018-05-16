DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, ülkesine döndü.

Gazze\'deki katliam nedeniyle önceki gün Dışişleri Bakanlığı\'na çağrılan Büyükelçi Na\'eh\'e ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirilmişti. Ankara\'dan tarifeli uçakla İstanbul\'a gelen Na\'eh, Atatürk Havalimanı\'nda uçuş saatini bekledi. Na\'eh, VIP Salonu\'nu kullanmayarak Dış Hatlar Gidiş Terminali\'nde yolcuların kullandığı alanda bekledi. 205 numaralı salonda sıraya girerek özel yer hizmetleri firması tarafından rutin kontrollerden geçirilen Na\'eh uçağa gidişte kendisini görüntüleyen gazetecilere de selam verdi.

Görüntü Dökümü:

-Elçinin görüntüsü

-Uçağa binmesi

-Detaylar



16.05.2018 - 10.59 Haber Kodu : 180516036

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2- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN\'DAN KUDÜS\'TE BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI

* Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman,

\"BM kararına göre Kudüs üç semavi dinin kutsal şehri ve orada her hangi bir büyükelçilik açılamaz. Onu çiğneyerek yapılan hareket yanlıştır. Bu evrensel hukuk değerlerine de, BM esaslarına da aykırı bir harekettir\"



\"Zaten bu mevzuda en büyük kabahat Trump\'a aittir. Bizzat Amerika\'nın kendi içerisinde olsun, İsrail\'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Bu mevzuda en büyük kabahat Trump\'a aittir. Bizzat Amerika\'nın kendi içerisinde olsun, İsrail\'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 25. Yıldönümü, Meclis Başkanları Zirvesi\'ne katıldı. Conrad Otel\'de düzenlenen toplantının açılış töreninin ardından Kahraman, kısa bir açıklama yaptı. Kahraman, KEİPA toplantısına dikkat çekerek, \"Güçlü bir teşkilatın 25. yıldönümündeyiz. Bölgeye ve dünya barışına gerekli katkıları yapmak, bölge ülkeleri arasındaki barışı, münasebetleri, her türlü ilişkileri düzenlemek için kuruldu, giderek güçlendi. Güzel bir toplantı, güçlü bir katılım. Bütün meseleleri beraber inceliyoruz, ortak bir deklarasyonda da görüşlerimizi izah edeceğiz. Şu anda kazanılmış bir deklarasyon var, ona eklenti yapmak durumundayız. Zira kara pazartesi günü yaşanan gelişmeler, yapılan katliam bizi ve bölgeyi sıkıntıya sokacak, dünya barışını sıkıntıya sokacak olaylar dolayısıyla da görüşümüzü ifade edeceğiz. Bu beraberliklerimizin barışı sağlama da, bölgenin gelişmesini sağlamada fayda sağlamasını temenni ediyorum\" dedi.

\"BU MEVZUDA EN BÜYÜK KABAHAT TRUMP\'A AİTTİR\"

Kahraman, ABD Başkanı Trump\'ın \"İsrail\'in kendini korumaya hakkı var\" şeklinde bir açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine şunları kaydetti: İsrail bir saldırıya maruz değil. Birleşmiş Milletler kararına, öteden beri devam eden bir statüyü çiğneme durumunda ve yanlış yapma durumunda bir devletin kendini savunması diye bir hadise yok. Tersine terörize bir faaliyet mevzu bahis. BM kararına göre Kudüs üç semavi dinin kutsal şehri ve orada her hangi bir büyükelçilik açılamaz. Onu çiğneyerek yapılan hareket yanlıştır. Bu evrensel hukuk değerlerine de, BM esaslarına da aykırı bir harekettir. O beyan yanlış. Zaten bu mevzuda en büyük kabahat Trump\'a aittir. Bizzat Amerika\'nın kendi içerisinde olsun, İsrail\'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden bir çok kesim var. Müslümanlığın, Hıristiyanlığın, Museviliğin ortak değerlerinin bulunduğu bir şehir bu. Orada herhangi bir başkentin açılamayacağına dair kararlar var. Bir büyük yanlış var ve bu yanlışın sonucunun kötü neticeler doğurmasının muhtemel olduğu için önleneceğine, giderileceğine inanıyorum\"

\"YARIN GELİR SİZE DOKUNUR\"

Kahraman bir gazetecinin bölge ülkelerinin Kudüs\'teki gelişmeler karşısındaki tavrının sorulması üzerine, \"Çok yanlış ediyorlar. Bugün bana dokunmuyor dediğini hadise, yarın gelir size dokunur. Bu bumerang hadisesidir. Evrensel değerlerden, hukuk değerlerinden insani duygu ve düşüncelerden uzaklaştığınızda, sizde o sıkıntının içine girmiş olursunuz. Bu tutum yanlış, düzeltilmesi lazım\" yanıtını verdi.

\"EN BÜYÜK REÇETE, TEMAS VE KONUŞMADIR\"

Kahraman, bölgede olayların genişlemesi şeklinde bir durumun olup olmayacağının sorulması üzerine, \"Böyle bir noktaya gidilmemesi için devletlerin birbirileri ile müzakeresi, buna benzer asamblelerle de ortak görüş ortaya konulması gerekir. Bütün bu BM Güvenlik Konseyi, Keipa, NATO ve benzeri teşkilatların kuruluş sebebi barışın devamı ve idame etmesidir. Görüşmelerin belli bir çatışmaya, sıkıntıya meydan vermeyecek bir noktaya ulaşacağına inanıyorum. En büyük reçete, temas ve konuşmadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kahraman\'ın konuşması

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3- BARIŞ ATAY GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay\'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Barış Atay\'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay\'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Atay\'ın arşiv görüntüsü



16.05.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180516021

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4- AVUKAT SİBEL DEVECİ TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesinden attığı mesajlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında, avukat Sibel Sevinç Deveci\'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları \"Mehmetçik\" olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Avukat Deveci\'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı \"Bylock\" kullanıcısı birçok şahısla telefon irtibatı tespit edildiği de belirtilerek terör örgütü propagandası suçunu işlediğinden tutuklanması talep edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci, sorgusunun ardından tutuklandı.



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5- YAŞLILARI DOLANDIRMAKTAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 65 yaşın üstündeki 58 kişiyi, telefonla arayarak kendilerini akraba olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen 9 kişi, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, \"Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından savcılık tarafından sorgulandı. Savcı, sorgularının ardından tüm şüphelileri tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti.

9\'U DA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler M.D. ve E.K.\'yı, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.\'yı da, \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin evlere gelişleri

-Apartmanlara girişleri

-Çıkışları

-Sokaklardan görüntüler

-Polis kamerası

-Polisin operasyonları

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilen malzemeler

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilen malzemeler

-Telefeon rehberi kitapları

-İşaretli numaralar

-Genel ve detaylar



16.05.2018 - 11.16 Haber Kodu : 180516041

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6- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü MLKP\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri terör örgütü MLKP\'ye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri önceden belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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