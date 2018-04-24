DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI\'NDA 8\'İNCİ DURUŞMA (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın bugün 8. duruşması yapılacak. Davada sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacak.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhuriyet Gazetesi Davası\'nın 16 Mart\'ta görülen duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Ahmet Şık, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Karasinir, Güray Tekinöz, Bülent Utku, Aydın Engin ve Kadri Gürsel\'in \"Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini talep etmişti. Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper\'in Twitter\'daki paylaşımları nedeniyle \"FETÖ/PDY propagandası yapmak\" suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi istenen mütalaada, Cumhuriyet gazetesi kitap eki sorumlusu Turhan Günay ile yine Cumhuriyet gazetesi çalışanları Bülent Yener ve Günseli Özaltay\'ın ise beraatleri istenmişti.

Twitter\'da \"Jeansbiri\" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun ise \"FETÖ yöneticiliğinden\" 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, firari sanıklar Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır\'ın dosyalarının ayrılması talep edilmişti.

DURUŞMA 4 GÜN SÜRECEK

Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu\'nun tutuklu bulunduğu dava bugün başlayacak ve 27 Nisan Cuma gününe kadar sürecek. 4 gün sürecek duruşmalarda sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapacak.

Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonundan görüntü

-Genel ve detaylar

24.04.2018 - 09.49 Haber Kodu : 180424023

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2- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMA



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 8. duruşması öncesi CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş açıklama yaptı. Tanrıkulu ve Yarkadaş yaptıkları açıklamada Akın Atalay ve diğer gazetecilere özgürlük istediklerini söyledi.

\"İLERİ SÜRDÜKLERİ SUÇLAMALARIN TAMAMI GAZETECİLİK FAALİYETLERİDİR\"

Silivri\'de duruşma salonunun karşısındaki alanda açıklama yapan Yarkadaş, \"Bugün bir kez daha Silivri Cezaevi önündeyiz. Türkiye\'de her şey değişiyor, gazetecilerin kaderi ise ne yazık ki değişmiyor. Akın Atalay tam 541 gündür haksız, hukuksuz, delilsiz, belgesiz ve adaletsiz bir biçimde cezaevinde yatırılıyor. 541 gündür süren tutukluluk boyunca Akın Atalay hakkında ortaya tek bir delil dahi koyamadılar. İleri sürdükleri suçlamaların tamamı gazetecilik faaliyetleridir\" dedi.



\"AKIN ATALAY\'A VE DİĞER GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ\"

Yarkadaş, \"Şu an 150\'nin üzerinde gazeteci Silivri Cezaevi\'nde haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuluyor. Biz istiyoruz ki Akın Atalay derhal serbest bırakılsın. Bu dosya beraat ettirilsin ve Türkiye\'de bir daha hiçbir gazeteci yazdıklarından, çizdiklerinden, yaptıkları yorumlardan dolayı gözaltına alınmasın. Haklarında dava açılmasın. Hem Akın Atalay\'a hem de diğer gazetecilere derhal özgürlük istiyoruz\" ifadelerini kullandı.



\"AKIN ATALAY\'IN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUMASINI İSTİYORUZ\"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada, \"Burada Cumhuriyet ve gazetecilik yargılanıyor. Yaklaşık 2 yıla yakındır izliyoruz, takip etmeye çalışıyoruz bu davayı. Dayanışma içerisindeyiz. Ancak şunu biliyoruz ki; bu dava talimatla açıldı. Talimatın olduğu yerde yargı bağımsızlığının olmadığı yerde adalette gerçekleşmez. Ama yine bugün burada başlayacak olan duruşmaların sonucunda en azından Akın Atalay\'ın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. 4 gün boyunca burada olacağız. Tüm gazeteciler özgürleşene kadar burada olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu. Tanrıkulu ve Yarkadaş açıklamanın ardından davayı izlemek için duruşma binasına girdi.



Görüntü Dökümü:

-Yarkadaş\'ın konuşması

-Tanrıkulu\'nun açıklaması

-Genel ve detaylar

24.04.2018 - 10.46 Haber Kodu : 180424036

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3-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ\'NDE FETÖ OPERASYONU: 6 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi\'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ\'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi. 3 kişi aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüphelilinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 7 şüphelinin Bylock kullanıcısı olduğu belirtilirken 2 şüphelinin ise darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 6 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. Şüphelilerden 3\'ünün ihraç edildiği, 1\'inin ise istifa ettiği öğrenildi.

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(ÖZEL)

4-TAKSİ SÜRÜCÜSÜ TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Şişli\'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi ile taksi sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada taksici tartıştığı yayayı kolundan bıçakladı.

Olay Halasgargazi Caddesi, Şişli Camii trafik ışıklarında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat\'a bıçakla saldırdı. Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı Polat\'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay sorası kolundan yaralanan Polat,\" Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana \'Ne yapıyorsun?\' dedi. Ben de \"karşıya geçiyorum\" dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek \'Neden küfür ediyorsun\' dedim. Bana tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı\" dedi.

Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yaralı vatandaşın görüntüsü

-Yaralı vatandaşla röp

-Taksi sürücüsünün görüntüsü

-Yaralı vatandaşın polis aracına binmesi

-Genel ve detaylar

24.04.2018 - 11.43 Haber Kodu : 180424051

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5- MİNİBÜSTE TEHLİKELİ YOLCULUK

- Tıka basa dolu minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta tıka basa yolcu taşıyan bir minibüsteki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı\'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi.

Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak \"kıl payı\" geçti. O anlar ise cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün tehlikeli yolculuğu

-Kapısı açık şekilde insanların dışarı sarkarak yolculuk etmesi

-Minibüsün park halindeki araçların yanından geçmesi

-Genel ve detaylar

24.04.2018 - 11.46 Haber Kodu : 180424052

