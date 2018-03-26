DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI AKSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU (1)

Haber: Özden ATİK- Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmasıyla tepki çeken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Platformu başkanları suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu sonrasında basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, \"İstenmeyen bir şekilde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tarafından siz değerli basın mensuplarına, önünde bulunduğumuz adliyenin savcılarına, hükümete ve diğer kuruluşlara hiç istemediğimiz bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler İstanbul Taksiciler Birliği ve İstanbul Taksi Ulaşım Pltaformu olarak, bu konuşmayı kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bizler gerçek beyefendi taksicileriz. İstanbul\'un yükünü çeken beyefendileriz. Bu amaçla burada bizim adımıza konuşan ama bizden olmayan Eyip Aksu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş bulunuyoruz\" dedi.

İstanbul Taksi Ulaşım Platformu Başkanı Zafer İpek ise \"Bizi sokağa sadece devletimize milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar sokağa dökebilir. Bunun dışındaki hiçbir güç biz taksici esnafını sokağa dökemez\" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 12 Mart\'ta internet üzerinden taksi hizmeti veren UBER\'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan adliyesi önündeki meydanda yaptığı açıklamada, \"Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir\" demişti.

Görüntü dökümü:

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-Öztürk\'ün açıklaması

-İpek\'in açıklaması

-Aksu\'nun açıklaması (ARŞİV)

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2- 3 VERGİ MÜFETTİŞİNİN TUTUKLANDIĞI \'RÜŞVET\' OPERASYONU KAMERADA

- Vergi müfettişi, para dolu çantayı aldığı an polis operasyon düzenledi.

- Operasyonda gözaltına alınan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul\'da rüşvet aldığı öne sürülen 3 vergi müfettişi tutuklandı.

Bir inşaat şirketi sahibi, firmasında denetim yapan müfettişlerin 2 milyon lira rüşvet istediğini belirterek İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Firma sahibi, vergi müfettişlerine paranın 250 bin lirasını vereceğini söyledi. Buluşma yeri olarak Eyüp\'te bir işyerinin önü belirlendi.

RÜŞVET VERİLDİĞİ ZAMAN OPERASYON

Polis ekipleri gerekli hazırlıklarını tamamlayarak vergi müfettişinin firma sahibinden parayı almasını bekledi. Rüşvet verildiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak çalışan D.Y. yakalanarak gözaltına aldı. Polis Vergi Müfettişi D.Y. ile bağlantısı bulunan meslektaşları olana B.Ö. ve F.T.\'yi de ikinci bir operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri 13 Mart tamamlanan 3 vergi müfettişi tutuklandı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı. 10 Mart\'ta gerçekleşen operasyonda vergi müfettişi D.Y.\'nin para dolu poşeti aldıktan sonra polis ekiplerinin gözaltına alması yer alıyor. Görüntülerde içi para dolu poşette görülüyor.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelinin elinde duran para poşeti

-Polis ekiplerinin para dolu poşeti incelemesi

-Ele geçirilen paralardan görüntü

-Genel ve detaylar

26.03.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180326031

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(Geniş haber)

3- LEVENT\'TE KAFEDE ALACAK VERECEK KAVGASI KANLI BİTTİ: 2 YARALI



Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Levent\'teki bir kafede 2 kişi arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflardan biri silahla ayağından vurularak yaralanırken yerden seken kurşunla da kafe çalışanı yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Olay Levent Mahallesi, Carşı Caddesi\'ndeki bir kafede saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Aytekin Kaya ile Süleyman Kutay Levent\'teki bir kafede buluştu. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Araya kafe çalışanlarının girmesi sonucu taraflar sakinleştirildi. Bir süre sonra kafeden çıkarken Aytekin Kaya çantasından çıkartığı tabanca ile Süleyman Kutay\'a ateş etti.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN PERSONEL DE YARALANDI

Kutay, bacağından yaralanırken, o sırada arada kalan kafe çalışanı Kerem Kaya ise yerden seken kurşunla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Aytekin Kaya\'yı kafede kıskıvrak yakalayarak Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği\'ne götürüldü. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma ve Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri ise çevrede ve kafe içinde delil araştırması yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

“ARALARINDA BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI\"

Olayın görgü tanığı kafe çalışanı Sezer Kıl, \"İki kişi oturuyordu aralarında tartışma çıktı. Sonra ustalar ayırmak için onların yanına gitti. Ustalar araya girince taraflar sakinleşti. Kapıya doğru yöneldi. Daha sonra taraflardan biri çantasındaki silahını çıkararak diğerine ateş etti. Olayı gerçekleştiren kişi \' polis gelsin alsın beni\' dedi. Yerden seken kurşun bizim ustanın boynundan yaraladı. Sonra ambulans çağırdık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kafe içinde yerde yatan yaralı

-Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa alması

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Kafe çalışanı ile röp

-Genel ve detaylar

26.03.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180326039

26.03.2018 -12.25 Haber Kodu : 180326068

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4- BAĞCILAR\'DA SİLAHLA BAŞINDAN VURULMUŞ BİR KİŞİYE AİT CESET BULUNDU

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar\'da ağaçlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi\'nde bulunan ağaçlık alandan geçen vatandaşlar ağaçların altında hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, hayatını kaybeden kişinin başından silah vurulduğu tespit edildi. Üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir kimlik yada belge bulunamadı. Olay yeri inceme ekipleri ceset çevresinde ve ağaçlık alanda delil aradı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cesetten görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Şerit çekilmesi

-Polisin delil araması

-Olay yerinden genel ve detay görüntü

26.03.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180326040_

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5- CİNAYET \"YAN BAKTIN\" TARTIŞMASINDAN ÇIKMIŞ... 4 KİŞİDEN 1\'İ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Üsküdar\'da iki grup arasında çıkan, Fırat Hayal\'in (29) göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavgada olayın şüphelileri polis tarafından gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında \"yan baktın\" tartışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Zeynep Kamil mahallesi, Balcılar yokuşunda 4 Şubat 2018 günü meydana gelen olayda iki grup arasında başlayan bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan Fırat Hayal kaldırıdığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Yavuz Selim Ü.(37) ile Ender E.(28)\'de yaralanmıştı. Olayda kullanılan bıçak, polis ekipleri tarafından bir sokak aşağıda atılmış olarak bulunmuştu.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kavgaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları öğrenilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Semih Ö\'nün (19) daha önceden adam öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma sonucu kavganın \"Yan bakma\" yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut Y.(26), M.M.(16), Adnan H.(18) ve Semih Ö. savcı karşısına çıktı. Şüphelilerden Semih Ö., tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

26.03.2018 - 11.56 Haber Kodu : 180326056

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6- BEYKOZ\'DA KAYAN KAMYON BİNAYA ÇARPTI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Beykoz\'da meşrubat yüklü kamyon yokuştan çıkamayınca geri geri kayarak bir binanın duvarına çarptı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Beykoz Kavacık Uygur Sokak\'ta meydana geldi. Meşrubat yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken kaymaya başladı. Sürücüsünün durdurmayı başaramadığı kamyon 2 katlı binanın duvarına çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kamyon şoförü Doğukan Bektaş aracın frenlerinin patladığını iddia etti. Ev sahibi kadın ise \"Büyük bir ses duyduk evden fırladık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yokuştan kayan kamyon

-Ev sahipleri ile röp

-Kamyon şoförü ile röp

-Kaza sonrası oluşan maddi hasar

-Olay yerinde bulunan itfaiye araçları

-Genel ve Detay