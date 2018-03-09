DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SİLİVRİ\'DE CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI GERGİNLİĞİ



- Açıklama yapmak isteyen Kani Beko, jandarma tarafından uzaklaştırıldı.

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Gazetesi yazar, muhabir ve yöneticilerine yönelik açılan dava öncesi Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması gerginliği yaşandı.

CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko\'nun da aralarında bulunduğu grup duruşma salonunun karşısında bulunan alanda bir araya geldi. Burada barikat oluşturan jandarma, gruba \"OHAL süresince Valilik kararıyla basın açıklaması yasaktır\" şeklinde bildirimde bulundu. Sezgin Tanrıkulu ile jandarma komutanı kısa süre tartıştı. Jandarma komutanı söz konusu yazıyı göstererek okudu. Jandarma komutanı, tekrar basın açıklamasının yasak olduğunu söyledi ve grubun önünde güvenlik önlemi aldırdı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından CHP Milletvekili ve Utku Çakırözer jandarmaların önünde kısa süreli açıklama yaptı.

\"YARGILAMA DEĞİL ZULÜM YAPILIYOR\"

CHP Milletvekili Tanrıkulu, \"Cumhuriyet Davası için buradayız. Basın özgürlüğü için buradayız. Adalet için buradayız. Bu uygulamanın adı faşizmdir. Bu uygulamalara her koşulda karşı çıkacağız. Bu uygulama hukuk dışıdır. Arkadaşlarımız 500 güne yakın mahpustur. Yol boyunca zulüm var barikat var. Buraya kimse gelemiyor. Burada yargılama değil zulüm yapılıyor. Ben avukatlık yaşamım boyunca cezaevi kampüsünün yanında duruşma olmayacağını ifade etmiştim. Cezaevinin yanında adliye olmaz, duruşma salonu olmaz ve buradan adalet çıkmaz. Yine de biz arkadaşlarımızın özgürlüğü için buradayız\" dedi.

CHP Milletvekili Çakırözer ise gazetecilerin ve milletvekillerinin serbest bırakılmasının demokrasinin önünü açacağını, kendilerine yapılan uygulamanın doğru bir davranış olmadığını belirtti.

KANİ BEKO UZAKLAŞTIRILDI

Ardından Kani Beko mikrofonlara konuşmaya başladığı sırada jandarma tekrar açıklamanın yasak olduğunu belirtti. Kani Beko jandarma tarafından alandan uzaklaştırdı. Milletvekillerini ve grup ardından duruşmayı izlemek için salona girdi.

Görüntü Dökümü:

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Yaşananlardan görüntü

Milletvekillerinin açıklaması

Jandarmadan görüntü

Tartışmalardan görüntü

Genel ve detaylar

09.03.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180309039

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(ek bilgilerle yeniden)

2- SANCAKTEPE\'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA MALTEPE\'DE BİTTİ: 2\'Sİ POLİS 3 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de \"dur\" ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca Maltepe Sahil Yolu\'nda son buldu. Kovalamaca sırasında zanlıların kullandığı otomobil yol keserek aracı durdurmaya çalışan görevli ekip araçlarına çarparak ilerledi. Araçlarda bulunan 2 polis yaralandı. Polisin açtığı ateşte ise otomobilde bulunan bir kişi omzundan yaralandı.

Sancaktepe\'de saat 04:00 sıralarında polis ekiplerinin \"dur\" ihtarına uymayan 34 LP 5298 plakalı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ümraniye, Tepe Üstü\'nden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ters yönden giren otomobil Maltepe İstikametine yöneldi.



POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI

Kadıköy\'e giren otomobili takip eden polis ekipleri Ethem Efendi Caddesi\'nde barikat kurdu. Ancak otomobil barikattaki polis araçlarına çarparak yoluna devam etti. Kazada 2 polis yaralandı.



POLİS ATEŞ AÇARAK DURDURABİLDİ

Polisin dur ihtarlarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden otomobile polisler tarafından ateş açıldı. Bir süre Sahil Yolu\'nda ters istikamette giden otomobilin lastikleri patlatılarak durdurulabildi. 2\'si kadın 4 kişi gözaltına alındı. Araçta bulunan O.A.\'nın yaralı olduğunu gören ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek şüpheliyi hastaneye sevk etti.

OTOMOBİLDE 6 AKÜ BULUNDU

Araçta bulunan M.K. ile Özbekistan uyruklu S.S. ve M.R. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Ümraniye\'den çalındığı belirlenen 6 akü bulundu. Polis ekipleri şüphelilerle ilgili yaptığı detaylı incelemede M.K.\'nın 13 ayrı suçtan, yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.A.\'nın ise 16 suçtan kaydının olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaçan otomobilin görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yakalanan 2 kadın şüphelinin araç içi görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan ekip otosu

-Genel ve detay görüntüler

09.03.2018 - 05.57 Haber Kodu : 180309014

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(kontak kapatan otobüslerin havadan görüntüleriyle)

3- HALK OTOBÜSLERİ KONTAK KAPATTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Zarar ettiğini iddia eden halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul\'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılıyor. Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı.

Eylemin Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsadığı belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kontak kapatan otobüsler

-Detaylar

09.03.2018 - 08.57 Haber Kodu : 180309018

09.03.2018 - 10.05 Haber Kodu : 180309029

09.03.2018 - 10.55 Haber Kodu : 180309036

09.03.2018 - 11.10 Haber Kodu : 180309038

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- (ÖZEL)

4- MERDİVENLİ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

* İSTOÇ\'ta iki iş yerine giren kasa hırsızları güvenlik kameralarına yansıdı.

* O görüntülerden birinde hırsızların yanlarında getirdikleri seyyar merdivenle iş yerine tırmandığı görülüyor. Hırsızlar sürükledikleri kasayı pencereden aşağıya atıyor.



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

İSTOÇ\'ta iki iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk hırsızlık 26 Şubat\'ta elektronik malzeme satan bir iş yerinde meydana geldi. Bir otomobille iş yerine gelen 3 hırsız, kepenk ve kapıyı levye yardımıyla açıp içeri girdi. Hırsızlar daha sonra iş yerindeki çelik kasayı merdivenlerden yuvarlayarak aşağı indirdi. 3 kişi içi para dolu kasayı geldikleri araca yükleyip kayıplara karıştı.

KASAYI CAMDAN ATIP ARACA YÜKLEDİLER

İkinci hırsızlık ise 2 hafta önce akşam saatlerinde meydana geldi. Hırsızlar yanlarında getirdikleri seyyar merdiven yardımıyla toptan züccaciye ürünleri satan Adnan İnce\'nin iş yerine tırmandı. İş yerinin ikinci katındaki mutfak kısmından içeri giren hırsızlar çelik kasayı elleriyle koymuş gibi kısa sürede buldu. Hırsızlar kasayı sürükleyip girdikleri pencereden attı. 5 kişi içinde 250 bin lira, senet ve çok sayıda boş çekin bulunduğu çelik kasayı otomobilin bagajına koyup hızla olay yerinden ayrıldı. Her iki hırsızlık olayını da güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İki ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamera kayıtları

-Hırsızların girdiği züccaciye ürünleri satan iş yerinden detay

-Hırsızların tırmandığı mutfak

-İş yeri sahibi Adnan İnce ile röp.

-Genel ve detaylar

09.03.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180309031

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(ÖZEL)

5-KAMYONET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de saniyeler içinde kamyonet çalan hırsızları güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Sultanbeyli Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 hırsız caddede keşif yaptıktan sonra hedeflerindeki kamyonetin yanına gelip birkaç saniyede kapıyı açtı. Hırsızlar daha sonra düz kontak yaparak kamyonetle kayıplara karıştı. Hırsızların kapıyı açıp kamyonetle uzaklaşması yaklaşık 45 saniye sürdü. Bu anları caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da kaydetti. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

09.03.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180309024