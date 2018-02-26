DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- FETÖ SORUŞTURMASINDA 42 ASKER TUTUKLANDI



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan askerlerden 42\'si tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) \'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen ve terör örgütünün TSK içindeki kripto üyeleri oldukları iddiasıyla gözaltı alınan askerlerden 42\'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 74 şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ederken diğer 48 şüphelinin aranması ise sürüyor.



106\'SI MUVAZZAF 170 ASKER…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 farklı ilde aynı anda operasyon başlatılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları\'nda farklı rütbelerde görevli 106\'sı muvazzaf, 10\'u emekli, 44\'ü ihraç, 3\'ü istifa 7\'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. 122 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock\'u kullanmadıkları bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.



TALİMATLARI ÖRGÜT \'ABİ\'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak \"abi-imam\" tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak sorumlusu olduğu \"öğrenci\" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı ifade edildi.



EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI\'DAN…

İstanbul\'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı\'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94\'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.



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2- FETÖ\'NÜN \"SİVİL İMAMI\" TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara bölgesi sivil imamı olduğu belirtilen Ersin K. tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, FETÖ/PDY bağlantıyı bir kişiyi yakalamak için 14 Şubat\'ta operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında sivil imam olduğu belirlenen Ersin K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda Ersin K.\'nın adresinde bir miktar döviz bulundu. Öğretmen olan Ersin K.\'nın 2012 yılından 15 Temmuz darbe girişimine kadar FETÖ\'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında Marmara bölgesi sivil imamı olarak görev yaptığı, örgütten ayrılmak isteyen kişilere motivasyon vererek örgütten kopmaları engellediği belirtildi. Vatan Caddesi\'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ki işlemleri tamamlanan Ersin K., 21 Şubat\'ta adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ersin K.\'nın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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- Ersin K.\'nın fotoğrafı

- Ele geçilen paralar

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3 - BEŞİKTAŞ\'TA AVUKATA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, DHA

Beşiktaş\'ta bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından yaralanan avukat , hastaneye kaldırıldı.

Olay Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale sokakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

APARTMANDAKİ DOKTOR YARALIYA İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Silah sesleri duyan çevredeki bir işyerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kanamasının durdurulması için tampon ve kravatla sargı uygulanan Çağrı Göktaş, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

\"VURULDUM, VURULDUM\" DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan işyeri çalışanı Veli Demir, \"Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. \'Vuruldum vuruldum \' diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin çevrede inceleme yapması

-Görgü tanığı Veli Demir ile röportaj

-Genel ve detaylar

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4 - TUZLA\'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Tuzla\'da bir markete giren silahlı 3 kişi, boğuştukları market sahibini tabancayla yaraladıktan sonra bir miktar parayı gasp ederek kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Perçem Sokak\'ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Markete giren silahlı üç kişi, market sahibi Süleyman İldan\'dan kasada bulunan parayı istedi. Parayı vermek istemeyen İldan ile soyguncular arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada soygunculardan biri İldan\'ı tabanca ile yaralayarak etkisiz hale getirdi. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.

KASIĞINDAN HAFİF YARALANDI

Bildirilmesi üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İldan\'ı, Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi süren İldan\'ın kasığından hafif yaralandığı öğrenildi.



BOĞUŞMA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay yeri inceleme ekipleri, market içerisinde detaylı inceleme yaparken, yazar kasanın boğuşma nedeniyle yere düştüğü Görüldü. Marketin girişindeki malzemelerin dağınıklığı yaşanan boğuşmayı gözler önüne serdi.



POLİS SOYGUNCULARIN PEŞİNDE

Polis, 3 soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası bulunmadığı öğrenilen marketin 2 ay önce de soyulduğu iddia edildi.



Görüntü dökümü

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Soyulan market

Polis ekipleri

Toplanan mahalleli

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

Genel ve detaylar

25.02.2018 - 22.08 Haber Kodu : 180225165

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(ÖZEL)

5 - GÜNDE 20 BİN ÇAĞRIYA YANIT VERİYORLAR;\"İHBARLARI İSPİYON SAYMAYIN CAN KURTARIYOR\"

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL, DHA

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon çağrı telefonunun geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü \'155 Polis İmdat\' hattına gelen bazı ihbarlar güldürdü.

\'Aşırı süratli otomobil kullanan sürücülerin birbirini ihbar etmesi\', \'Otomobilin arka koltuğuna uzanan kurt köpeğinin dışarıya çıkartılması\', \'Saatlerin alınması ardından saatin kaç olduğunu soran bir kişi\' ve \'Gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen bir cismin ne olduğunu soranlar\' gibi ilginç isteklerde bulunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün, \'155 Polis İmdat\' hattında görevli yaklaşık 100 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor.

GÜNDE 20 BİN ÇAĞRI GELİYOR

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü \'155 Polis İmdat\' hattı yöneticisi Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu ,DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında çağrı merkezine yaklaşık 8 milyon ihbar geldiğini söyledi. Çamurcu, “Çağrıların en yoğun olarak geldiği dönem yaz ayları olan Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu aylarda günde 50 bin çağrı alıyoruz. Kış aylarında ise günde yaklaşık olarak 20 bin çağrı alıyoruz. En yoğun çağrı aldığımız saatler hafta içi 14.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 14.00-04.00 saatleri arasında çağrı alıyoruz\' dedi.

155 POLİS İMDAT HATTI 7 SANİYE\'DE CEVAP VERİYOR

Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu, çağrı merkezine gelen ihbarların yoğunluk durumuna göre değiştiğini genellikle \'155 Polis İmdat\' hattını arayanların 7 saniye sonra karşılarında çağrılarına cevap verilerek vatandaşlara hızlı hizmet vermek ve kolay ulaşılmak istediklerini söyledi. İhbarın kesinlikle \'ispiyonlama\' anlamına gelmediğini belirten emniyet yetkilileri, yapılan ihbarların çoğu zaman can kurtardığının unutulmaması gerektiğini, polis ekiplerinin vatandaşın huzuru için her türlü ihbarı değerlendirdiklerini ileri sürdü.

HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN 155 İHBARLARI

İstanbul \'155 Polis İmdat\' hattı\'na gelen bazı ilginç ihbarları da şöyle:

Polis:155 iyi günler

İhbarcı: Memur bey iyi günler tehlikeli ve süratli araç kullanan bir aracı şikayet etmek istiyorum.

Polis: Buyurun

İhbarcı: Şu anda Kartal civarındayız TEM otoyolundan Edirne istikametine gidiyoruz beyaz Ş... marka bir otomobil 160 kilometre hızla gidiyor ve çok süratli…

Polis: Plakasını görebildiniz mi?

İhbarcı: Bir saniye yavaşlayıp plakasını alayım.

Polis: İyide beyefendi siz ondanda hızlısınız demek ki!

İhbarcı: Evet ama benim aracım M…

Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim?

İhbarcı Kadın: Büyükçekmece E-5 yan yoldayım. Bir yakınımı almak için durdum ve aracımdan indim. Aracımın kapısı açıktı bu sırada bir köpek girdi çıkmıyor. Arka koltuğa da kuruldu, çıkmıyor kurt köpeği dokunamıyorum da…

Polis: Tamam hanımefendi arkadaşlara bilgi veriyorum yardımcı olurlar…

Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim?

İhbarcı: Günaydın ben bir şey soracaktım saatler ileri veya geri alındımı acaba?

Polis: Geri alındı şuanda saat 06:45

İhbarcı: Teşekkür ederim, iyi geceler…

Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim?

İhbarcı kadın: Memur bey iyi akşamlar dışarıyı görebiliyor musunuz ilginç bir şey var gökyüzünde yıldız değil, uçakta da değil acayip bir şey... Doğu istikametinde…

Polis: Neye benziyor hanımefendi peki?

İhbarcı kadın: Valla hiçbir şeye benzemiyor, yönünüzü doğuya çevirin her yerden görülebilir. Polis memurunun yapacağı bir şey değil bu, dünyanın her yerinden görülebilir… İlginç bir şey olduğu yerde duruyor ara sıra hareket ediyor…

Polis: Anlaşıldı hanımefendi ilgililere bilgi veriyorum.

Görüntü Dökümü

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-\'155 Polis İmdat\' hattı çağrı merkezinden görüntü

-Polislerin gelen çağrılara cevap vermesi

- Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu ile röportaj

-Çamurcu\'nun 155 ihbar hattını araması ve hattın cevap verme süresinin gösterilmesi

-Çağrı merkezinde çalışan polislerden görüntü

-Çağrı merkezine gelen ihbarın haber merkezi tarafından sokaklardaki ekiplere iletilmesi

-Genel ve detaylar



