DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(ÖZEL)

1- 8 YAŞINDAKİ KIZA \'CİNSEL TACİZ\' DAVASI: MAHKEMELER UYUŞMAZLIK YAŞADI, ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, DAVA DÜŞTÜ

* Kağıthane\'de 8 yaşındaki kız çocuğuna okul önünde cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen kişinin yargılandığı davada, mahkemeler \"Çocuğa karşı cinsel istismar\" ve \"Cinsel taciz\" maddeleri arasında uyuşmazlık yaşandı.

* İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi suçun \"Cinsel taciz\" olduğu belirterek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

* Dava devam ederken küçük kızın annesi şikayetinden vazgeçti.

* Bunun üzerine mahkeme heyeti, \"Cinsel taciz\" suçunun kovuşturmasının şikayete tabi suçlardan olduğunu belirterek davanın düşürülmesine karar verdi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Kağıthane\'de 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş V.E. (25)\'nin yargılandığı davada önce mahkemeler uyuşmazlık yaşadı, ardından küçük kızın annesi şikayetini geri çekti. Mahkeme davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDE 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 18 Mayıs 2017, şüpheli V.E. bir şirketten kiraladığı aracı yol kenarına park ederek okula girmek üzere kaldırımda ilerleyen 8 yaşındaki E.D.\'ye \"Bakar mısın?\" diye seslendi ve yanına çağırdı. V.E. burada E.D.\'ye cinsel organını gösterdi. Savcılık \"Çocuğa karşı cinsel taciz\" suçundan V.E. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

UZMAN ÇAVUŞ OLAN SANIK: OKUL ÇIKIŞI ETRAF CIVIL CIVILDI

İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 21 Haziran 2017\'de görülen ilk duruşmada ifade veren sanık V.E. jandarma uzman çavuş olduğunu belirterek, \"Olay gününü kapsayacak şekilde 3 günlüğüne araç kiraladım ve gezdim. Sonra Kağıthane\'ye geldim aracı park ettim. Anneannemi kaybettiğim için üzgündüm. Enerji içeceği içitim. Bir arkadaşımı aradım, ulaşamadım. Okul çıkışı etraf cıvıl cıvıldı. Mağdur ile konuşmadım, çağırmadım. Kendisine cinsel organımı göstermedim. 18 Temmuz\'da bir saldırıya uğramıştım. Saldırı sonrasında cinsel organımın sol tarafına darbe aldım. O bölgede yoğun kızarıklık ve kaşıntı sorunu artarak devam etti. Utandığım için doktora gidemedim. Bu kaşıntı sorunum nedeniyle arabada park halinde oturmaktayken eğer cinsel organımı kaşımışsam bu mağdur çocuk tarafından görülüp yanlış anlaşılmışsa bunu bilemiyorum. Bu sıkıntım devam ettiğinden doktor raporu almak istiyorum\" dediği öğrenildi.

MAĞDUR OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Pedagog eşliğinde konuşan küçük kız ise olay günü yaşadıklarını anlatarak, \"Okula gitmek üzere evden çıktım. Evim yakın yalnız gidiyordum. Bir müddet gittim. Bir arabanın içinden bir adam bana seslendi. Bu adam arabanın içinde oturmuş pantolonunu indirmiş olduğunu gördüm. Korktum, kaçtım. Arkadaşımın halası vardı, durumu ona söyledim\" şeklinde konuştu.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Sanık hakkında \"cinsel taciz\" suçundan dava açıldığını hatırlatan İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 103-1 maddesinde (Çocukların cinsel istismarı) \"15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak edilir\" şeklindeki bir düzenleme olduğunu kararında belirtti. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçun \"Çocuğa karşı cinsel istismar\" suçu kapsamında kalma ihtimali bulunduğundan dosyayı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de eylemin \"Cinsel taciz\" aşamasında kaldığını belirterek itirazda bulundu. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de davaya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin bakmakla görevli olduğuna hükmetti.

DAVA DÜŞTÜ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararının ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşması görüldü. Duruşmada sanık V.E., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nı temsil eden avukat hazır bulundu. Sanık V.E. cinsel organını göstermediğini, küçük kızı görmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında \"Cinsel taciz\" iddiasıyla dava açıldığını, İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 29 Temmuz 2017 tarihli duruşmasında anne R.D.\'nin sanık hakkındaki şikayetini geri aldığını belirtti. Sanığa atılı \"Cinsel taciz\" suçunun kovuşturmasının şikayete tabi suçlardan olduğunu kararında belirten mahkeme heyeti, sanık V.E. hakkında açılan \"Cinsel taciz\" suçundan davanın düşürülmesine karar verdi.

AVUKAT ERZURUMLU: CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Davayı değerlendiren Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, mağdurun 8, sanığın da 25 yaşında olduğunu belirterek dava süreci hakkında bilgi verdi. Davanın ilk önce cinsel taciz suçundan asliye ceza mahkemesinde açıldığını belirten Avukat Erzurumlu, \"Asliye Ceza Mahkemesi de 15 yaşından küçük bir çocuğa her türlü eylemin cinsel istismar olarak kabul etmesi sebebiyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi\'nin görevli olduğu kanaatine varmış ve Ağır Ceza Mahkemesi\'ne göndermiştir. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi yine cinsel taciz olarak kabul etmiş mağdur ve velilerin şikayetini geri alması sebebiyle dosyanın düşürülmesine karar verdi. Oysaki bize göre de bir cinsel istismar suçudur, en azından teşebbüs aşamasında olması gerekir. Burada düşme yerine şikayete tabi suç olmadığı kanaatiyle ceza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklara karşı yapılan her türlü suçun şikayete tabi olmaması gerektiği kanaatindeyiz\" dedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın karara itiraz edeceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Erzurumlu, sanığın savunmasında \'cıvıl cıvıldı\' demesinin bu suçu işlediğine dair bir gösterge olduğunu vurgulayarak, \"Şu anda hali hazırda çalışılan bir kimyasal hadım taslağı mevcut. Bize göre de özellikle çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar suçlarında bunların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda yargı makamlarının da özellikle çocuklara yönelik suçları incelerken biraz daha itinalı dosyayı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Erzurumlu\'nun konuşması

-Genel ve detaylar



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(ÖZEL)

2- \'KALACAK YERİ YOK\' DİYE EVİNE ALDI BAŞINA BELA OLDU

* Kalacak yeri olmadığı için evine aldığı kişi başına bela oldu. 1 ay boyunca misafir ettiği evsiz, yanında getirdiği kişiyle kadının kapısına dayandı.

* Korku dolu anlar yaşayan kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli seferber oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir kadının evinin kapısını tekmeleyip içeri girmeye çalışan iki kişiyi mahalleli önce dövdü sonra da polise teslim etti.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi\'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.\'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.\'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.\'yı evden çıkardı.

A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol\'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

\"İMDAT\" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol\'un \"İmdat\" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, \"Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım\" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol polis aracına binerek polis merkezine gitti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı ev

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Polisin üst araması

-A.I. (Renkli taytlı, kot şortlu) ve yanındaki kişinin polis aracına alınması

-Evin kırılan camı

-Burcu Varol ile röportaj

-Burcu Varol\'un polis aracına binmesi

-Genel ve detay görüntüler



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(ek bilgilerle geniş haber)

3- 16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ DEHŞETİ… ÜNİVERSİTELİ YAREN HAYATINI KAYBETTİ

* Maltepe\'de 16 yaşındaki sürücü dehşet saçtı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki bir ağacı yerinden söküp karşı yöne geçti. Burada da 2 araca çarptı.

* Feci kazada yol savaş alanına dönerken 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe\'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç, karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Kazada, karşı yöndeki otomobillerden birinin sürücüsü olan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti. 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde dün saat 23.00\'te meydana geldi. 16 yaşındaki Ü.B.Ç.\'nin kullandığı 34 EF 375 plakalı araç, Kayışdağı yönüne ilerlerken kontrolden çıktı.

REFÜJ ÜSTÜNDEKİ AĞACI YERİNDEN SÖKTÜ

Refüje çıkan otomobil bir ağacı yıktıktan sonra karşı yöne geçip, önce Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca, ardından 34 EK 3053 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Büyükölmez\'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.\'nin aracının motoru yerinden fırladı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetti, Ü.B.Ç. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.\'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez\'in cansız bedeni Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez\'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Ceset torbası içindeki cenaze

-Yerdeki motor

-Ambulans

-Polis ekipleri

-Büyükölmez\'in arkadaşlarının görüntüsü

-Yaren Büyükölmez\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 02.39 - Haber Kodu : 180224013

24.02.2018 - 09.28 - Haber Kodu : 180224020

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4- İSTANBUL\'UN GÖZLERİ; MEGAKENT 7 BİN POLİS KAMERASI İLE MERCEK ALTINDA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Yaklaşık 17 milyon kişinin yaşadığı Megakent İstanbul\'da güvenlik kameraları yaşamımızın bir parçası haline geldi. Bu kameralar asayişi sağlamak, terör eylemlerini engellemek ve denetim görevini daha aktif olarak yapmak için kullanılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) pek çok adli olayın aydınlatılmasında büyük rol oynayan 6 bin 780 güvenlik kamerası ile günlük hayatımızda her şey kayıt altına alınıyor. Uzmanlar polis kameralarının yanısıra belediyelerin AVM ve işyerleri, konutların,toplu taşıma araçlarının ve sosyal tesis kameralarının da toplandığında yüz bine yakın kamera ile mercek altında olduğumuzu söylüyor.Dünya genelinde 70 milyona yakın kamera ile izleme yapıldığı tahmin edilirken gelişen teknoloji ile birlikte suçlunun yakalanmasında büyük rolü oynuyor.

MERKEZDE ANLIK İZLEME YAPILIYOR

DHA Muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İstanbul\'da toplam 6 bin 780 KGYS kamerasının kaydının tutulduğu öğrenildi. Komuta merkezinde bulunan dev ekranlardan şehrin her ucunda bulunan kameralar dönüşümlü olarak izleniyor. KGYS kameraları, 39 ilçe KGYS Birimi ile KGYS Ana Hizmet Binası\'nda bulunan kamera operatörleri tarafından online izlenebiliyor. Önemli noktalar ve bu noktalarda gelişen olaylarda 155 Polis imdat hattına gelen ihbarlarla ilgili kameralar takip edilerek, olay canlı olarak izlenerek müdahalelerde ciddi zaman kazanıldığı belirtildi.

KAMERALAR KİŞİLERİN ÖZEL HAYATINA MÜDEHALE ETMİYOR

Emniyet yetkilileri KGYS kameralarının halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlarda kurulduğu belirtilerek, il genelinde bulunan bin 695 noktada kişilerin özel hayatına bir müdahale yapılmadığını, insan hakları sözleşmesiyle korunan hakların etkilenmemesi için son derece önem gösterildiğini ileri sürdü.

10-30 GÜN ARASINDA KAYIT TUTUYOR

Kamera görüntülerinin saklanma süresiyle kamera kayıt sürelerinin teknolojisine bağlı olarak değiştiğini belirten bir KGYS yöneticisi, normal şartlarda eski teknolojiye sahip kameralarda yaklaşık 10 gün kayıt saklanabilirken, yeni teknoloji Full HD kameralarda ise yaklaşık 30 güne kadar görüntülerin saklandığını söyledi.

AVM OTOPARKLARINA \'PLAKA TANIMA SİSTEMİ\'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KGYS Görüntü Büro Amirliği yetkilisi Komiser Yardımcısı Murat Ağademir, il genelinde bin 700 noktada 7 bin kamera ile görüntü takibi yaptıklarını belirterek, il genelinde bulunan resmi kurum ve belediyelerin kamera sistemleri kendileri tarafından yönetilmekte olduğunu söyledi. Ağademir, işyerleri ve AVM\'lerin kamera sistemlerinin de özel firmalar tarafından işletildiğini belirterek, son çıkan mevzuat gereği AVM otopark giriş ve çıkış noktalarında bulunacak olan 650 kameranın yapım çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

ŞÜPHELİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ OTOMOBİL İNCELENDİ

155 Polis İmdat ihbar hattına gelen bir çağrıda Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir AVM\'nin önündeki şüpheli şahısın Güven Timleri ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmesi ve detaylı inceleme için polis merkezine götürülmesi görüntülere yansıdı. Bir başka ihbarda ise Taksim Meydan\'ında bulunan şüpheli bir otomobil olduğu bilgisi haber merkezinden ekipleri bildiriliyor. Sivil ve resmi polis ekipleri şüpheli otomobilin yanına giderek araçta bulunan kişileri araçtan indirerek üst aramaları yaptı. Otomobilin içini aradıktan sonra şüphelilerin her hangi bir sorunu olmadığı için serbest bırakıldığı kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-KGYS merkezinden görüntü

-Ekranların görüntüsü

-Görüntü sistemlerini inceleyen polisler

-KGYS Görüntü Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Murat Ağademir röportaj

-Haber merkezinden olayların anons edilmesi

-Ekiplerin olaylara gidişi

-Şüpheli bir kişinin sivil ve resmi ekipler tarafından incelenmesi

-Şüpheli bir otomobilin incelenmesi

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 10.10 - Haber Kodu : 180224021

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5- ÜMRANİYE\'DE MOBİLYA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 2 katlı mobilya deposunun üst katı alev alev yandı.

Yangın saat 06.30 sıralarında Nato Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Mobilya deposu olarak kullanılan bir iş yerinin üst katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Yenidoğan, Ümraniye, Sultanbeyli, Kayışdağı ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Alev alev yanan iş yeri

-İtfaiyenin müdahalesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İş yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Vatandaşlarla röportaj

-Detaylar

24.02.2018 - 10.23- Haber Kodu : 180224025

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6- KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK /İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CEJ 58 plakalı Feridun Uygun yönetimindeki TIR, lastiği patlaması nedeniyle yol kenarındaki emniyet şeridine park halindeydi. TIR sürücüsü yardım için yol bakım servisini çağırdı. Yardım için gelen 34 UM 0239 plakalı Cafer Yılmaz yönetimindeki yol bakım minibüsü TIR\'ın arkasına park ederek yola duba koydu.

O sırada lastiği patladığı belirtilen 34 RU 3534 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol bakım minibüsüne arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araç içerisinde hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Araç içerisinde sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Genel detaylar

24.02.2018 - 10.22 - Haber Kodu : 180224023

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7- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA YAPILAN 2 AYRI OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik 16 Şubat\'ta yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.K., İ.T. ve İ.A.\'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri dün gece saatlerinde tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İSTANBUL\'DAN KIRSALA ELEMAN GÖNDERİYORDU

Öte yandan, TEM ekipleri Sultanbeyli\'de terör örgütü PKK\'nın kırsal alanına eleman aktardığını belirlediği N.B.\'yi geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçuyla tutuklandı.



