DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 22 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ\'a yönelik gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 3 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14\'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Operasyona giden polisler

-Özel harekat polisleri

-Kapı kırmaları

-Evlerde yapılan aramalar

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

17.02.2018 - 13.09 Haber Kodu : 180217057

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(ÖZEL)

2- KAYIP 700 BİN EURO DAVASI: MAHKEME GEREKÇELİ KARARI AÇIKLADI, KARABULUT AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Münevver Karabulut\'un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu\'nun evindeki 700 bin Euro\'yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla yargılandıkları davada 6\'sı polis 8 sanığı 6\'şar bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında cinayetin işlendiği evde makul bir rakamın üzerinde yabancı ülke parasının bulunduğunu ancak sanık polislerce tutanağa geçirilmediği vurgulayarak, \"Sanıklar kamu görevlisinden beklenen yeterli ihtimamı göstermemişlerdir. Olaya ait tüm delilleri toplamayarak görevlerinin gereklerine aykırı olarak hareket ettikleri anlaşılmıştır\" ifadelerine yer verdi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de Bölge Adliye Mahkemesi\'ne dilekçe sunarak, yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını yeniden hüküm kurulmasını talep etti.

\"GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDE EKSİK İŞLEM YAPTIKLARI KANAATİNE VARILMIŞTIR\"

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nce hazırlanan gerekçeli kararda suç mahallinde bir miktar yabancı ülke parasının bulunduğu, paranın miktarının net olarak tespit edilemediği, ancak makul bir rakamın üzerinde olduğu kaydedilerek, olay tutanağına geçirmedikleri anlatıldı.

Gerekçeli kararda, \"Polis memuru sanıkların, cinayet failinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla olay yerine ait tespit ettikleri suçla bağlantılı, kaçma veya delilleri karartmaya elverişli olan tüm şüphe uyandıracak eşyaların tamamını tutanağa geçirmeleri gerekirken olayla ilgisinin bulunmadığından bahisle tutanağa geçirmedikleri kanaatine varılmıştır. Sanıkların bulunan parayı, meblağını, cinsini, tam olarak kime teslim edildiği yönündeki çelişkili olan beyanları ile şüphe yaratacak bir duruma sebebiyet vermek suretiyle kamu görevlisinden beklenen yeterli ihtimamı göstermemişlerdir. Görevlerini yerine getirmede eksik işlem yaptıkları, meydana gelen cinayetin kamuoyunda yarattığı etki de dikkate alındığında, görevlerini yerine getirirken görevlerinin gereklerine uygun hareket etmedikleri bu suretle kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşılmakla polis memuru sanıkların savunmalarına itibar edilemeyeceği kanaatine varılmıştır\" ifadelerine yer verildi.

\"TÜM DELİLLERİ TOPLAMAYARAK GÖREVLERİNİN GEREKLERİNE AYKIRI OLARAK HAREKET ETTİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR\"

Gerekçeli kararda, 4 Mart 2009 ve 5 Mart 2009\'da düzenlenen tutanaklarda cinayetin gerçekleştiği ev ve güzergahtaki kameralarda herhangi bir kaydın bulunamadığı belirtilirken 9 Nisan 2009 tarihli tutanakta olay yerine ait görüntülerin tespit edildiğinin altı çizilerek, \"Polis sanıkların bu suretle olaya ait tüm delilleri toplamayarak görevlerinin gereklerine aykırı olarak hareket ettikleri anlaşılmıştır\" denildi.

\"EYLEMİN SÜBUTA ERDİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR\"

Gerekçeli kararda, \"Dosyada mevcut 9 Nisan 2009 ve 11 Nisan 2009 tarihli tutanaklardan site önünde bulunan kamera sistemindeki görüntülerin olay tarihinde halen güvenlik kamerasına bağlı bulunduğunun anlaşılmıştır. Soruşturma ve yargılama aşamasında düzenlenen bilirkişi raporlarında da villaya ait görüntülerin bulunduğu ve incelenen harddisk içeriğinde silinme işlemi ve bazı dosyaların CD ortamına aktarılmaya çalışıldığı yönünde tespitler yapıldığı tespit edilmiştir. Site yöneticisi U.Y. ve sitede

güvenlik kamera sistemi ile ilgilenen Y.P.\'nin olay yerine ait suçla bağlantılı delillerin toplanmasına ilişkin olarak üzerilerine atılı \'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme\' eylemlerinin sübuta erdiği sonucuna varılmıştır. Sanık R. İ.\'nin olayla bir ilgisini olmadığı kanaatine varılmıştır\" ifadeleri yer aldı.

KARABULUT AİLESİ\'NİN AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR KARARA İTİRAZ ETTİ

Münevver Karabulut\'un ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir de yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Avukat Epözdemir, Bölge Adliye Mahkemesi\'ne verdiği dilekçesinde \"Sanıklar adaletin tecellisine ve gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunmamıştır. Yargılamanın aydınlatılmasını sağlayacak en temel delilleri karartmaya çalıştıkları açıktır. Taleplerimizin tam olarak karşılanmaması, yargılamanın eksik yapılması gözetilerek usul ve yasaya aykırı kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz\" dedi.



ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞLARDI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesince 16 Ocak\'ta 25. duruşmada verilen kararda, tutuksuz polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A. \"Görevi kötüye kullanma\" suçundan 6\'şar bin TL, tutuksuz sanıklar U.Y. ve Y.P. de \"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" 6\'şar bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, para cezalarını ertelenmemişti. Tutuksuz sanık R.İ. de \"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" suçundan beraat etmişti.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler

17.02.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180217049

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(ÖZEL)- (havadan görüntülerle)

3- İSTANBUL\'UN ÇÖPÜNDEN TRABZON\'A YETECEK KADAR ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Nüfusu 16 milyonu aşan İstanbul\'un atıklarından 800 bin nüfuslu Trabzon\'a yetecek kadar elektrik üretiliyor. Öte yandan çöpten elde edilen sızıntı suyu kimyasal ve fiziksel arıtmayla bahçe sulama suyuna çevrilirken, evsel atıklardan elde edilen kompost ise İstanbul\'un bahçeleri ve parklarına dikilen çiçeklerin yetiştirilmesinde kullanılıyor.

GÜNLÜK 18-19 BİN TON ÇÖP ÇIKIYOR

İstanbul\'da kişi başına günde ortalama 1 kilogram çöp çıkıyor. 39 ilçeden toplanan günlük ortalama 18 bin 500 ton çöp, İBB\'ye ait 8 katı atık aktarma merkezine getiriliyor. Çöpler burada sıkıştırılarak Avrupa ve Anadolu Yakası\'ndan bulunan düzenli depolama alanlarına taşınmak üzere tırlara aktarılıyor. Tırlarla taşınan çöpler, günde ortalama 800 sefer yapılarak, elektrik, yakıt ve gübreye dönüştürülüyor.

ÇÖP TIRLARI RADYASYON KONTROLÜNE DE TABİ TUTULUYOR

Aktarma istasyonlarından düzenli depolama alanlarına taşınan çöp tırları, tartıldıkları kantarlarda radyasyon kontrolüne de tabi tutuluyor. Silivri Seymen\'de 226 hektarlık alanda, günde ortalama 12 bin ton atık, Şile Kömürcüoda\'da 233 hektarlık alanda günde ortalama 6 bin 300 ton atık bertaraf ediliyor.

İSTANBUL\'UN ÇÖPÜNDEN TRABZON\'A YETECEK ELEKTRİK ÜRETİLİYOR

Düzenli depolama sahalarında çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazı, Eyüp Odayeri ve Şile Kömürcüoda\'da bulunan düzenli depolama sahasında kurulu iki tesiste, borularla toplanarak elektrik enerjisine çevriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Depolama ve Aktarma İstasyonları Şefi İbrahim Keskin, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"İstanbul\'un çöpünden 389 bin megavat elektrik enerjisi üretiyoruz. Trabzon gibi 800 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede\" dedi.

ÇÖP SIZINTI SULARI NEREYE GİDİYOR?

Çöplerden oluşan sızıntı suları da fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle arıtılıyor. Arıtılan sızıntı suları, Anadolu Yakasında derelere, Avrupa Yakası\'nda ise İSKİ\'nin kanalına deşarj ediliyor. Eyüp Odayeri\'ndeki tesiste günlük 2 bin metreküp, Şile Kömürcüoda\'daki tesiste ise günlük bin 700 metreküp sızıntı suyu arıtılıyor.

Düzenli depolama sahalarında oluşan çöp sızıntı sularının havuzlarda toplandığını belirten Keskin, \"Havuzlarda biriken çöp sızıntıları, pompalarla arıtma tesisine basılıyor. Tesise gelen sular, fiziksel, biyolojik ve kimyasal işlemlerden geçiriliyor. Daha sonra nanofiltrelerden geçirilip nihai arıtım yapıldıktan sonra dereye deşarj yapılıyor\" dedi.

ÇÖPTEN PARK VE BAHÇELERE ÇİÇEK ÜRETİLİYOR

Evsel atıkların bir kısmı Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi, Şile Kömürcüoda Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisi\'ne yönlendiriliyor.Ayrıştırılmış organik kısım, Kemerburgaz\'da Kompost Tesisi Fermantasyon Ünitesi\'ne gönderilerek kompost elde ediliyor. Günlük bin ton atık işleme kapasitesine sahip Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisi\'nde hal, pazar yeri, park bahçeler ve mutfaklardan çıkan organik atıklar, kompostlaştırılarak geri kazanılıyor. Günlük üretilen ortalama 18 bin 336 ton kompost, İstanbul\'un park ve bahçelerinde ve çiçek üretiminde kullanılıyor.

ÇİMENTO FABRİKALARINA ÇÖPTEN YAKIT

Şile Kömürcüoda Entegre Mekanik Biyolojik İşlem ve Geri Kazanım Tesisi\'nde 2016 yılında toplam 39 bin 602 ton atıktan türetilmiş yakıt üretildi. Bu yakıtlar çimento fabrikalarında ilave yakıt olarak kullanıldı. Keskin, \"Aktarma istasyonundan gelen atıklar, tam otomasyonlu makinalarla ayrıştırılıyor. Plastik, alüminyum,kağıt-karton, cam, demir gibi maddeler ayrıştırılıyor ve geri kazanılabiliyor. Kalan organik kısım, 4 haftalık bir süreçte kurutularak çimento fabrikalarına atıktan türetilmiş yakıt olarak kullanılıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ümraniye\'de bulunan İSTAÇ Hekimbaşı Katı Atık Aktarma Merkezi

-Şile\'de bulunan Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri

-Şile\'deki tesisten çöp suyunun havadan görüntüler

-İBB Atık Depolama ve Aktarma İstasyonları Şefi İbrahim Keskin ile röportaj

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

17.02.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180217034

17.02.2018 - 11.50 Haber Kodu : 180217035

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONVOYUNU İKİ KEZ DURDURDU; VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları görünce konvoyunu iki kez durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'a gitmek üzere saat 11.20\'de Tarabya Köşkü\'nden çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Atatürk Havalimanı\'na ilerlerken yol kenarında ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyenleri görünce konvoyunu iki kere durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracıının içinden kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla bir süre sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan konvoy

-Vatandaşların Erdoğan\'ın makam aracına yönelmesi

-Vatandaşların Erdoğan ile sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

17.02.2018 - 13.08 Haber Kodu : 180217055

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5-\'YEDİKULE BOSTANLARI\'NIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul DHA

Fatih\'te bostanlar sisteminin günümüzde kadar yaşayan son örneği olan tarihi Yedikule bostanları havadan görüntülenmişti

Görüntü Dökümü:

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-Bostanların havadan görüntüleri (ARŞİV)

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(tekrar) (Havadan Görüntülerle)

6- BOATSHOW\'DA TOPLAM 800 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ TEKNELER SERGİLENECEK

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yarın kapılarını Tuzla\'da açıyor. Fuarda bu yıl toplam yaklaşık 800 milyon lira değerinde 276 tekne sergilenecek. İçlerinde saunadan, jakuziye, spor odalarından lüks banyolara kadar her türlü lüksü barındıran tekneler yüzlerce meraklıyı kendisine çekecek.

HEM KARADA HEM DE DENİZ ÜZERİNDE DÜZENLENİYOR

Tuzla\'da bulunan Viaport marinada daha önce deniz üzerinde düzenlenen fuar bu yıl yapılan değişiklikle hem karada hem de deniz üzerinde yapılacak. Bu özelliği ile fuarın hem karada hem de denizde aynı anda yapılan dünyadaki 3 büyük fuardan biri olduğu belirtiliyor.

EN PAHALI TEKNE 46 MİLYON LİRA

Boat show\'da fiyatı açıklanan bu senenin en pahalı teknesi 33.40 metre boyuyla Majesty 110 oldu. Teknenin fiyatı tam 46 milyon 836 bin lira olarak açıklandı. 14 misafir ağırlayabilen tekne 4 katlı ve içinde GYM salonu, sauna, çalışma odası, güvertesinde bir jakuzi bulunuyor.Teknenin pek çok elektronik yenilği de içinde barındırdığı belirtiliyor.

Pek çok yerli ve yabancı deniz meraklısını ağırlaması beklenen tekne fuarı 25 Şubat pazar akşamına kadar açık kalacak.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Fuara katılan tekneler

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Teknelerden görüntü

-Tekneleri inceleyenler

-Detaylar

16.02.2018 - 15.29 Haber Kodu : 18021612

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