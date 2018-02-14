DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(kaza anı görüntüyle)

1- ŞİŞLİ\'DE VALE CİPLE TELEFON BAYİSİNE BÖYLE DALDI

* Şişli\'de direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öne sürülen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi.

* Kaza sırasında kedisini aramak için dışarı çıkan işyeri sahibi ölümden döndü. Kazada yaralanan vale, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

* Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

EPİLEPSİ KRİZİ İDDİASI

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi. İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi.

Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi.

Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu bayisinin sahibi Aslı Özcan, cipin zikzak yaparak geldiğini ve birden dükkanın içine girdiğini belirterek \"Kedim dışarıdaydı onu almaya çıktım. Allah\'tan çıkmışım yani. Bir dakika önce yani sadece bir dakika önce. Saniyeler kala... Eğer, 3 saniye önce buraya gelsem ben de ezilecektim\" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan örüntülerde cipin ilk önce kaldırıma çıkarak demir dubalara çarptığı ardından da cep telefonu dükkanına girdiği görülüyor. Kazanın ardından ise çevredeki vatandaşların da yardım etmek için koşarak olay yerine gittiği kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Lüks cipin dubaralara çarptıktan sonra iş yerine girmesi

-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kaza yeri

-Dükkana çarpan araç

-Dükkan sahibiyle röportaj

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-Yıkılan ağaç ve direkler

-Araç sahipleri

-Araçın çıkarılarak götürülmesi

Genel ve detaylar

14.02.2018 - 10.25Haber Kodu : 180214025

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2- LÜKS SİTEDEKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Ataköy\'de lüks sitede çıkan yangında 6 katlı binanın en üst katındaki daire alev alev yandı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Mahallesi 6. Kısım\'da bulunan lüks bir sitede çıktı.

Site içerisinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dairenin boş olduğu öğrenildi. Daireden yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Diğer detaylar

14.02.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180214046

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(ek görüntüyle)

3- CNR EXPO FUAR MERKEZİ\'NDE YANGIN: DUMAN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Yeşilköy\'deki CNR Expo Fuar Merkezi\'nde yangın çıktı.

Avrasya Boat Show\'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, \"Bu sabah saatlerinde CNR EXPO\'da yapılan CNR Avrasya Boat Show\'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı\" denildi





Görüntü döküm:

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-Yangından görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin çalışması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

14.02.2018 - 05.33 Haber Kodu : 180214009

14.02.2018 - 06.21 Haber Kodu : 180214011

14.02.2018 - 10.24 Haber Kodu : 180214024_

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4- \"YEŞİL LİSTE\"DE ARANAN TERÖRİST İSTANBUL\'DA YAKALANDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanlığı\'nın \"Terör Arananlar\" sayfasında \'Yeşil\' listede aranan terör örgütü DHKP-C\'nin üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz, İstanbul\'da gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasında \'yeşil\' listede bulunan DHKP-C\'li üst düzey sorumlularından Nurhan Yılmaz\'ın(40) Şişli\'de olduğunu belirledi. TEM ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan ve yakın zamanda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen Yılmaz\'ın kaldığı adrese sabah erken saatlerde TEM Özel Tim ekipleri ve özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Nurhan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu. Yılmaz, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı\'nın Terör Arananlar sayfasında yeşil listede bulunan teröristler için 1 milyon liraya kadar ödül verildiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Listedeki fotoğraf

14.02.2018 - 10.50 Haber Kodu : 180214033

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5- İSTANBUL\'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA OPERASYON: 19 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın Kenya\'da yakalanıp, Türkiye\'ye getirilmesini bahane ederek eylem hazırlığında olan kişilerle ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik 10 ilçede bulunan 26 adresi belirledi. TEM Özel Tim ve Özel Harekat ekiplerinin desteği ile gece saatlerinde yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi. Şüphelilerin dijital cihazlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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6- VASAT CEMAATİ LİDERİ ŞAHMERDAN SARI TÜRKİYE\'YE İADE EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Yaklaşık 3,5 yıldır Erbil\'de tutuklu bulunan Vasat Cemaati lideri Şahmerdan Sarı, dün akşam Türkiye\'ye iade edildi. Ailesinin Türkiye\'ye iade başvurusunda bulunmasının ardından Sarı, Erbil\'den Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Şahmerdan Sarı daha sonra havalimanı polisi tarafından işlemleri yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Sarı, sabah saatlerinde de Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden Bakırköy Adliyesi\'ne sevk edildi. Şubeden çıkarılışı esnasında yakınları Sarı\'nın elini öpmeye çalıştı.



Görüntü Dökümü:

-Havalimanı Şube Müdürlüğü\'nden görüntü

-Sarı\'nın polisler eşliğinde şubeden çıkarılması

-Sarı\'nın elini öpmeye çalışan yakınları

-Sarı\'nın araca bindirilerek götürülmesi

14.02.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180214035

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7- HAKİM SKANDAL SKANDAL PAYLAŞIMI HATIRLATTI O DÜZELTTİ

\" \'Nimet\' değil, \'Ganimet\' dedim\"

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Referandum öncesi sosyal medyada yaptığı skandal paylaşım sonrası hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçundan dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Ömer A., hakim karşısına çıktı. Ömer A. paylaşımın toplumda herhangi bir infialde yol açmadığını savunarak beraatini istedi.

Sosyal medya hesabı Facebook\'ta referandum öncesi paylaştığı mesaj sonrası büyük tepkilere yol açan ve hakkında, \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı.



İBB DE MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul Barosu\'da duruşmada müşteki olarak yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de sanıktan şikayetçi olarak davaya katılma talebinde bulundu. Kimlik tespitinde evli ve 3 çocuğunun olduğunu söyleyen sanık, bu olay öncesi İBB Haller Müdürlüğü\'nde memur olarak çalıştığını, şuan da ise işsiz olduğunu bildirerek herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi.



\"NİMET\" DEĞİL \"GANİMET\" DEMİŞTİM

Hakimin suça konu paylaşımı hatırlatırken, \"Bunların karıları ve kızları \'nimet\' olarak evetçilere helaldir\" demesi üzerine söz alan sanık, paylaşımın kendisine ait olduğunu ancak, \'nimet\' değil, \'ganimet\' ifadesini kullandığını belirterek düzeltilmesini istedi.



\"HAKARET VE KÜFÜR İÇERMİYOR\"

Savunmasına devam eden sanık, söz konusu paylaşımı kendi Facebook adresinden yaptığını ve arkadaş listesinde bulunan bir kişinin bu paylaşımı alıp kendi hesabında eleştirel olarak paylaşması sonucu sosyal medyada yayılmasına neden olduğunu anlattı. Paylaşımın kendi iradesi dışında yayıldığını ileri süren Ömer A., paylaşımın hakaret ve küfür içermediğini savunarak, \"İBB\'de memur olarak çalışmasaydım bunu gündeme getirmeyeceklerdi\" iddiasında bulundu. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Atilla Özen, sanığın çelişkili beyanda bulunduğunu dile getirdi. Avukat Özen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin de sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduğunu hatırlattı.



BİPOLAR\'IM DEDİ… MAHKEME RAPOR İSTEDİ

Bipolar hastası olduğunu söyleyen sanık söz konusu paylaşımının hakaret ve küfür içermediğini, toplumda da infialde yol açmadığını savunarak beraatini istedi. Ara kararını veren mahkeme, sanığın ileri sürdüğü hastalığına ilişkin varsa raporu mahkemeye bildirmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer A. hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Ömer A., Facebook hesabından 11 Nisan 2017 tarihinde \"17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak \'Evet\'çilere helaldir\" cümlesini içeren paylaşım yapmıştı.

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