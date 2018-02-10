DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(ÖZEL)

1- KAPKAÇ KAMERADA: İŞ ADAMININ 175 BİN LİRASINI BÖYLE ÇALDILAR

* Sancaktepe\'de para dolu çantasıyla bankaya girmek üzere olan iş adamının arkasından koşarak yaklaşan kapkaççı, çantayı alarak koşmaya başladı.

* Kapkaççı kaçtı, iş adamı ve yeğeni peşinden koştu. Kapkaççı kendisini bekleyen lüks araca doğru koşarken ayağı kayınca düştü.

* İş adamı ve yeğeninin tüm çabalarına rağmen araca binen kapkaççı 175 bin lira ile kayıplara karıştı.

* Banka önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber-Kamer: Cengiz ÇOBAN-Erhan TEKTEN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de 175 bin lirayı bankaya yatırmak isteyen iş adamı ve yeğenini takip eden kapkaççı, iş adamı bankaya girmek istediği sırada elindeki para dolu çantayı alarak kaçtı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Sancaktepe\'deki bir banka şubesi önündeki olay önceki gün meydana geldi. Ticaretle uğraşan Barış Kurt ve yeğeni Deniz Kurt, 175 bin liralık çek ödemesi yapmak için bankaya gitti. Tam bankaya girecekleri sırada arkadan koşarak gelen bir kişi elindeki para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı. Kapkaççı az önce indiği araca koşarken iş adamı ve yeğeni peşine takıldı. Kapkaççı kendisini bekleyen araca varmak üzereyken ayağı kayınca düştü. İş adamı ve yeğeninin tekme attığı kapkaççı kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracın yakalanması için çalışma başlattı.

\"TAM BANKAYA GİRİYORDUM Kİ…\"

Kapkaça uğrayan Barış Kurt \"Bir çek ödememiz vardı. Arabamızı biraz ileriye park ettik. Yeğenimle birlikte yürüyerek bankaya doğru gidiyorduk. Ben tam bankanın kapısını açtım içeri giriyordum ki biri arkadan saldırıp çantayı aldı. Ben yere düştüm. Kaçmaya başladı. Biz peşinden koştuk ama yakalayamadık. Araba burada hazır onu bekliyormuş. Çantanın içinde 175 bin lira vardı. Biri çantayı alıp kaçtı. Ama arabada 2-3 kişi daha vardı\" diye konuştu.

TEKME ATTIM AMA YAKALAYADIM

Amcasıyla birlikte bankaya doğru yürüdüğünü söyleyen Deniz Kurt ise \" Arabayı park ettik bankaya doğru yürüyorduk. Amcamla birlikte bankaya girerken ben terste kaldım. Kapkaççı, amcamın elinden parayı almasıyla kaçması bir oldu. Tekme attım ama düşmedi. Peşinden koştuk. Aracın kapısının önünde bir hamle de yaptık. Amcam ayağını tutmaya çalıştı. Ben kolumun üzerine düştüm. Araçtan biri adamın elinden tutarak aracın içine çekti. Adamın vücudu içeride ayakları dışarıda hızlı bir şekilde gitti\" diye konuştu.

Bir görgü tanığı ise \"Yolun karşısına geçiyordum. Bir araba çarptı. Çekil diye bağırdı. Ters yöne geldi. Bir anda bağrışmalar oldu. Arkadaş tekme attı, yere düştü. Hırsız da yere düştü ama hemen kalkıp arabaya atladı\" diye konuştu.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Öte yandan kapkaç anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Barış Kurt ve yeğeni Deniz Kurt bankaya girecekleri sırada arkasından koşarak gelen bir kişi çantayı aldı. Bu sırada Deniz Kurt kapkaççıya tekme atarak durdurmaya çalıştı. Koşmaya devam eden hırsız tam araca bineceği sırada yere düştü. Tekrar ayağa kalkan kapkaççı lüks bir siyah araca binerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI

-Barış Kurt ve Yeğenini bankaya doğru yürümesi

-Bankanın önüne gelmesi

-Bir kişinin koşarak gelmesi

-Para dolu çantayı kapkaç yapması

-Deniz kurt\'un kapkaççıya tekme atmaya çalışması

-Kapkaçcının koşması

-Yere düşmesi

-Araca binip kaçması



AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kapkaçın meydana geldiği cadde

-Kapkaca uğrayan Barış Kurt ile röp

-Yeğeni Deniz Kurt ile röp

-Bir görgü tanığı ile röp

-Genel ve detay görüntüler

10.02.2018 - 10.01 Haber Kodu : 180210014

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2- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU : 31 GÖZALTI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yapılan operasyonda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. 3 ilçede 6 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda yabancı uyruklu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Operasyona giden ekipler

-Özel harekat polisleri

-Kapı kırmaları

-Eve girmeleri

-Evlerde yapılan aramalar

-Detaylar

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3- TOKİ BAŞKANI TURAN: SURİYE SINIR DUVARI BİTİYOR, İRAN TARAFI DA BAHARDA TAMAM

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Suriye sınırında yapmakta oldukları duvarın tamamlanmak üzere olduğunu, İran sınırındaki duvarın da bahar aylarında tamamlanacağını söyledi.

DHA\'nın sorularını yanıtlayan Turan, Suriye sınırında yapılan güvenlik duvarı ve yolunun neredeyse bitmek üzere olduğunu son 50 kilometrelik bir sınırda çalışmanın devam ettiğini belirterek, \"O da bizden kaynaklı değil, güvenlik gerekçeleriyle çalışmalar yavaş ilerliyor. Orası da şu anda tamamlanmak üzere. Sınır güvenlik yoluyla beraber büyük bir oranda teslim edilmiş durumda. Suriye sınırındaki güvenlik duvarı ve daha da önemlisi yolu bitti diyebiliriz, askeri birliklerimize teslim edildi\" dedi.

\"İRAN SINIRINA YAPILAN 144 KİLOMETRELİK DUVARIN YÜZDE 50\'Sİ BİTTİ\"

Ağrı ve Iğdır\'ı da içeren 144 kilometrelik İran sınırına yapılan duvarında yüzde 50\'sinin tamamlandığını bahar ayında da diğer yarısının tamamlanacağını dile getiren Turan, \"Yine İç İşleri Bakanlığımızla İran sınırında bir çalışmamız var. Ağrı ve Iğdır\'ı da içeren 144 kilometrelik hatta güvenlik duvarı ve yolun inşası devam ediyor. Orası Suriye sınırı gibi değil biraz daha mevsim koşullarına bağlı yavaş ilerliyor. O duvarın da yaklaşık yüzde 50\'sini bitirdik. Bahar aylarında da diğer yüzde 50\'sini tamamlamış olacağız\" diye konuştu.

\"25 BİN KONUT ÇUKUR OLAYLARINDAN ETKİLENEN AİLELERE VERİLECEK\"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör mağduru vatandaşlar için yapımı devam eden konutların da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Turan, şunları söyledi:

\"Şırnak, Yüksekova, Mardin ve Diyarbakır\'da 25 bin konut sadece çukur olaylarından etkilenen ailelere verilecek. Bizim yine bu kapsamın dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 binlerce konutumuzun yapımı devam ediyor. Ama bu 25 bin konut çok önemli bir rakam. Bir buçuk yıl içinde hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bölgeye çok sık giden birisiyim. Biz bu yaptığımız konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ediyoruz onlar da tespit ettikleri hak sahiplerine teslim ediyor. Şu anda Silopi ve Diyarbakır\'da teslimler başladı. Biz yaptık diye söylemiyorum bu devletimizin gücünü gösteren bir şey. Gerçekten çok güzel ve vasıflı konutla inşa ettik; onun içinde çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Alt ve üst yapısıyla ideal konutlar, geçmişte bu bölgede insanların bu yaşamı vardı ama bu konutların birçoğu sıhhi olmaktan uzaktı. Şimdi yapılan konutların tamamı modern, çok yüksek katlı da yapılmadı. Suriçi\'ni konuşmuyorum orası ayrı dizayn ediliyor.\"

\"DOĞU VE GÜNEYDOĞU\'DA YAPILAN KONUTLARDAN VATANDAŞLARIN YÜKSEK MEMNUNİYETİ VAR\"

Bölgede az katlı, asansörlü, geniş balkonlu evler inşa ettiklerin ve vatandaşların yüksek memnuniyeti olduğunu söyleyen Turan, \"Sur dışında Diyarbakır\'da, Şırnak\'ta, Cizre\'de, Nusaybin\'de yapılan konutlar 4,5 ve 6 katlı. Bütün modern hayatın gereksinimlerini karşılayan kaloriferli, asansörlü ve bölge iklimine göre geniş balkonlu yapılan evler inşa edildi. Sadece Nusaybin\'de 5 bin konutun inşaatı devam ediyor. Yöresel mimari unsurları göz önünde bulundurularak yapıldı. Bu sene içerisinde de tamamını teslim etmiş olacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Ergün Turan röportaj

- Yapılan evlerden detay görüntüler

10.02.2018 - 10.47 Haber Kodu : 180210028

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4- HALKALI-SİRKECİ TREN HATTINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

*Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN - İSTANBUL DHA

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu ve hattın yenilenmesi için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi. 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların son dönemde hızlandığını söyleyen vatandaşlar, ulaşımda büyük kolaylık sağladığını düşündükleri hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan Sirkeci - Halkalı tren hattını 2013 yılında kapatmıştı. Yenileme çalışması kapsamında raylar sökülmüş, istasyonların da yenilenmesine başlanmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'ın 2018\'de tamamlanacağını söylediği çalışmalar hızla sürerken, çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi. Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü.

\"KEŞKE BİTSE\"

Proje kapsamında 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen vatandaşlar, hat açıldığında ulaşım sorununa büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Çalışmaların hızlandığını belirten Özgür Diktaş isimli vatandaş , \"Bundan aylar önce hiç umudumuz yoktu biteceğine. Bu treni çok kullanıyorduk. Şuan otobüsleri kullanıyoruz ama onlarda içler acısı tıka basa dolu. Biterse çok büyük faydası olacak. Keşke bitse\" dedi.

\"SON AYLARDA HIZLANDI ÇALIŞMALAR\"

Mehmet Özyaprak ise \"Uzun yıllardır hep bu hattı kullanıyordum. Uzun süredir çalışma göremiyordum, son aylarda hızlandı çalışmalar. Tahminin yıl sonunda biter gibi geliyor bana. Faydalı olacağından eminim\" diye konuştu. Bir an önce bitmesini istiyoruz diyen Müzehher Özmen\'de, \"Florya Şenlikköylüyüm. Orada doğdum, büyüdüm. Senelerdir kullanıyorum. Eskiden kara trenler vardı, sonra elektrikli trenler oldu. Bir an önce bitmesini istiyoruz ama önceden 15 dakikada etrafı seyrede seyrede gidiyorduk Florya\'ya. Şimdi 5 dakikada gideceğiz\" şeklinde konuştu.

105 DAKİKA OLACAK

Çalışmalar tamamlanıp hat faaliyete geçtiğinde Marmaray Projesi ile entegre olup hat kesintisiz hale gelecek. Marmaray Projesi\'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanmasıyla iki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek. Marmaray araçları ile de Gebze\'den Halkalı\'ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahla kat edilebilecek.



Görüntü Dökümü:

HAVADAN GÖRÜNTÜ

-İstasyonlardan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Halkalı istasyon çalışmaları

-Çalışan işçilerden görüntü

-Tren raylarından ve elektrik hatlarından görüntü

-Üst geçitlerden görüntü

-İş makinelerinden görüntü

-Menekşe ve Bakırköy istasyonlarından görüntü

-Marmaray ve trenlerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Diğer detaylar

10.02.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180210015

10.02.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180210016

10.02.2018 - 10.28 Haber Kodu : 180210017

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5- HANEDAN ÜYELERİ DAĞITILAN ÇORBAYI İÇTİ, 2. ABDÜLHAMİD TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

2. Abdülhamid\'i anma etkinlikleri kapsamında, Sultanahmet Camii avlusunda sabah namazı sonrası çorba dağıtıldı. Ardından Osmanlı hanedan mensupları türbeyi ziyaret etti.

2. Abdülhamid\'in vefatının 100. yıl dönümü kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Sultanahmet Camii\'nde sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba, ekmek, lokum ve su ikram edildi. Etkinliğe, farklı ülkede yaşayan Osmanlı Haneden üyeleri de katıldı. Namaz sonrası, İstanbul\'a gelen hanedan üyeleri sıraya girerek ikram edilen çorbadan aldı. Çorbayı,

2. Abdülhamid\'in üçüncü kuşak soyundan gelen Orhan Osmanoğlu ikram etti. Ardından, kalabalık grup cami önünde hatıra çektirdikten sonra 2. Abdülhamid\'in mezarının bulunduğu türbeye gidip burayı ziyaret ederek dua etti.

Görüntü dökümü:

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-Sultanahmet Cami önünde dağıtılan ikram

-Abdülhamit Han\'ın soyundan gelen Orhan Osmanoğolu\'nun çorbayı dağıtması

-Hanedan üyelerinin ikram edilen çorbayı almaları

-Cami önündeki kalabalıktan detay görüntü

-Haneden üyelerinin cami önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri

-Kalabalığın yürüyerek türeye gelmesi

-Yapılan duadan görüntü

-Türbeden detay görüntüler

10.02.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180210034

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6- AYSEL GÜREL 89\'UNCU YAŞ GÜNÜNDE SİMİT VE ÇAY DAĞITILARAK ANILDI

Haber: Hakan KAYA Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

9 sene önce vefat eden Sanatçı Aysel Gürel 89\'uncu doğum gününde, sıklıkla gittiği Beşiktaş Semt Pazarı\'nda simit ve çay dağıtarak anıldı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe sanatçı Aysel Gürel\'in kızı Sinema sanatçısı Müjde Ar, Müjde Ar\'ın eşi Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş ve Karakaş\'ın torunları Onur Karakaş ile Deniz Karakaş katıldı. Annesi için pazar girişinde simit dağıtan Müjde Ar daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

BÜTÜN PAZARCILAR ONUN EŞİ, DOSTU, AHBABIYDI

Müjde Ar, \"Annem rahmetli Beşiktaş pazarı aşığıydı. Vefat edinceye kadar son bir haftaya kadar her hafta bu pazara gelirdi. Bütün pazarcılar onun eşi, dostu, ahbabıydı. Bir hafta pazara gelmese pazarcılar merak edip eve gelirlerdi. Hem onun pazara olan sevgisinden hem de onun simit sevgisinden ötürü Beşiktaş Belediyesi hiç aksatmadan her yıl burada yüzlerce simit dağıtıyor onun ruhuna. Geleneksel hale geldi bu etkinlik. Çok mutluyum, Beşiktaş Belediyesi\'ne teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Beşiktaş Semt Pazarı\'ndan görüntü

-Simit dağıtımından görüntü

-Müjde Ar ile röp.

-Pazar girişine asılan pankart

-Genel ve detaylar



10.02.2018 - 11.13 Haber Kodu : 180210035

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