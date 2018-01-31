DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- DEV PETROL PLATFORMUNUN İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Dev platform, saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden Boğaz\'a girdi. Gemi Karadeniz\'e doğru ilerliyor. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınına geldiğinde durdu. Bir süre batırma işlemi gerçekleştirileceği belirtilen platformun daha sonra köprünün altından gececeği belirtildi. Platformun geçişi boğaz kıyısından merakla izlendi

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Platformun havadan görüntüleri

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-Geminin boğazdan geçişi

-Kıyıda izleyenler

-Selfi çekenler

-Köprü önünde durması

-Detaylar

DHA FEED

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(ÖZEL)

2- KADIKÖY\'DE BİR GARİP OLAY...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kadıköy\'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti. Bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Şüpheli mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor; ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor. Yaşananlar 1,5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor. Hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi. Boztaş, eli silahlı kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganın cebinden silah çıkarması

-Silahın tutukluk yapması

-Mermilerin yere düşmesi

-Saldırganın mermileri yerden alması

-Saldırganın tekrar ateş etmeye çalışması

-Saldırganını esnafla konuşması

-Saldırganın ayrılması



AKTÜEL

-Büfeci Erkan Boztaş ile röp

-Genel ve detaylar

31.01.2018 - 11.42 - Haber Kodu : 180131032



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3 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

* İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da \"müşteki\" sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Haber -Kamera: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 25. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 132 tutuklu sanık katıldı.Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma, tutuklu sanık eski üsteğmen Ali Akçay\'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor. İddianamede \"Müşteki\" olarak yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da duruşmada hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Çalışkan\'ın aracından görüntü

-Mustafa Çalışkan\'dan görüntü

-Genel ve detaylar







31.01.2018 - 11.09 Haber Kodu : 180131023

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4- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sarıyer ve Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Denizin üzerini sis bulutu kapladı. Bazı vatandaşlar sisin, boğaz üzerindeki görüntüsünü cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdaki sis görüntüsü

-Sisin boğaz üzerindeki görüntüsün çeken vatandaş

-Genel ve detaylar

31.01.2018 -09.07 Haber Kodu : 180131011

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5- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA KIŞ HAZIRLIKLARI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda olumsuz hava koşullarında yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. HEAŞ, karla mücadehele için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda 6 adet çekerli tip kombine kar küreme aracı, 7 adet kompakt tip kar küreme aracı, 2 adet çok maksatlı apron küreme aracı, 2 adet de-icing sıvı serpme aracı, 4 adet körük arasına giren çok maksatlı kar küreme araçlarını hazır bekletiyor. Tüm karla mücadele araçlarının bakımlarının yapıldığı ve kar yağışı esnasında HEAŞ ekipleri bu araçlarla birlikte 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve apronu temizleme çalışmaları yapacağı öğrenildi.

PİST 30 DAKİKADA TEMİZLENECEK

Türkiye\'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda beklenen kar yağışı sırasında pistlerin ve taksi yollarının buzlanmaması için 300 ton buz önleyici-buz çözücü sıvı malzeme hazır halde bekletiliyor. HEAŞ ekipleri kar yağışı sırasında karla kaplanan pisti 30 dakika içerisinde uçuşa hazır hale getirmek için hazırlıklarını yürütüyor.

ÖZEL DE-İCİNG ALANI YAPILDI

İstanbul\'da kar yağışının olduğu günlerde kalkış yapacak uçakların kanatları, gövdeleri ve kuyrukları buzlanmaya karşı özel sıvıyla yıkanacak. De-icing ve anti-icing işlemi uçaklara pist başında hazırlanan 4 uçaklık özel alanda uygulanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bekleyen kar küreme araçları

-Kar küreme araçları detayları

-Hazır halde bekletilen De-icing Sıvıları

-Detaylar

31.01.2018 - 10.33 Haber Kodu : 180131016

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