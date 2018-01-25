(ek bilgi ve görüntüyle)

1- TARABYA\'DA YOL ÇÖKTÜ : İSKİ AÇIKLAMA YAPTI

\"900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır\"

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İBB\'den yapılan açıklamada ise \"Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır\" denildi.



İSKİ\'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İSKİ de açıklama yaptı.

900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana geldiği belirtilen İSKİ\'nin açıklamasında, \"Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir. Arıza sebebiyle Sarıyer İlçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu Mahallelerine su verilememektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir. İstanbullulara önemle duyurulur\" denildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yoldan görüntü

-Yolda meydana gelen çökme

-Yoldaki kabarma

-Yoldaki yarıklar

-Genel ve detaylar



25.01.2018 - 09.55 Haber Kodu : 180125022

25.01.2018 - 09.21 Haber Kodu : 180125020

25.01.2018 - 12.07 Haber Kodu : 180125055

====================

2- KADIKÖY\'DE \"OTOPARK\" GERGİNLİĞİ

- Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otopark olarak kullanılan alan için karşı karşıya geldi.

* Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,

\"Burası kamu alanı, halkın malı, sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy Hasanpaşa\'da Kadıköy Belediyesi\'nin otopark olarak kullandığı alanda, Kadıköy belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında gerginlik çıktı.

Hasanpaşa Fahrettin Kerim Gökay Caddesi\'nde bulunan Kadıköy Belediyesi binasının karşısındaki otoparkta belediye ekipleri karşı karşıya geldi. Kadıköy Belediyesi otoparkı olarak kullanılan alana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde geldi. Büyükşehir belediyesine bağlı ekipler otoparkta bulunan \"Kadıköy Belediyesi otoparkı\" yazılı tabelayı ve bilet kulübesini kaldırdı. Buu sırada Kadıköy Belediyesi ekipleri ile büyükşehir zabıta ekipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Araya polis girdi.

\"SANKİ İŞGALCİYMİŞİZ GİBİ BURAYA GELMELERİ DOĞRU DEĞİL\"

Gerginlik ile ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, \"Sabah 06.30\'da, 100 yakın zabıta ile geldiler. Burası bir kamu alanı, Kadıköy Belediyesi kullanıyor. Burayı Kadıköy Belediyesi\'nin ihtiyacı olan bir alan, bunu hiç bir şekilde veremeyiz\" dedi.

\"Burası kamu alanı, halkın malı, sanki işgalciymişiz gibi buraya gelmeleri doğru değil\" diyen Aykurt Nuhoğlu, \"Memleketin bunca sorunu varken kamu kurumlarının birbiri ile dalaşması da doğru değil. Konuşarak her türlü sorun çözülebilir İstanbul Büyükşehir belediyesinin ekipleri geldiler. Sanırım şu anda ekiplerini geri çekecekler. Mahkeme kararında çıkan şey tam olarak bu değil. Sonuçta burası yıllardan beri bizim kullandığımız bir yer bununla ilgili mahkeme kararı da olsa yöntem buraya sabah 06.30\'da gelerek olmamalı\" şeklinde konuştu.



\"İŞİ GÜCÜ BIRAKTILAR BURAYA MI KALDI İŞ\"

Nuhoğlu, \"Biz işgalci değiliz. Biz vatandaşa hizmet yapan bir kurumuz. Buraya Kadıköy\'ün ihtiyacı var. Yanı başında evlendirme dairesi var, bizim araçlarımız burada duruyor. Vatandaşlar burayı kullanıyorlar. Bu yöntemle kamu kurumları birbirleriyle ilişki kuramazlar ki. Kadıköy belediyesi burdaysa onun kullanması gereken bir alan. Bir mantığı olması gerekiyor. İşi gücü bıraktılar buraya mı kaldı iş. Burayı da kurulduğundan beri Kadıköy Belediyesi kullanmış. Onlara da ait olsa bize de ait olsa mülkiyeti buranın ikimiz de kamuyuz. Ayrı ayrı yerlere hizmet etmiyoruz sonuçta vatandaşlara hizmet ediyoruz. Vatandaşlar bu ülkenin vatandaşları\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Çıkarılan Kadıköy Belediyesi otoparkı tabelası

-Çevik kuvvet ve TOMA\'dan görüntü

-Büyükşehir belediyesi zabıta ekiplerinden görüntü

-Kadıköy Belediyesi ile büyükşehir ekipleri arasında sözlü gerginlik

-İspark tabelasından görüntü

-Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

25.01.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180125032

===========================

3- LÜKS OTOMOBİL KAZANMAK İÇİN LİNKE TIKLADILAR; BANKA HESAPLARI BOŞALTILDI

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, phishing (kimlik avı) adı verilen yöntemle, kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na İstanbul ve Kocaeli\'nde banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen çok sayıda kişi şikayette bulundu.

PARA ÖDÜLÜ VAAD EDEN REKLAMLAR

Ekipler bunun üzerine yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaat eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri \'phishing\' adı verilen sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği belirlendi.

12 ADRESE BASKIN

Jandarma teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Kocaeli\'nde 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri hesaplardan 1 yıl içinde toplam yaklaşık 30 milyon lira çektiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 5 silah ve bu silahlara ait 106 adet mermi, 6 bilgisayar, 40 cep telefonu, 50 bankamatik kartı, 110 sim kart, 4 POS cihazı ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

(JANDARMA KAMERASI)

/////////////////////////////////////////////

-Adreslere baskınlar

-Gözaltına alınanlar

-Baskın yapılan adreslerde aramalar

-Ele geçen malzemeler

25.01.2018 - 11.14 Haber Kodu : 180125044

=====================

4- HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ FİLİZ KERESTECİOĞLU HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de izinsiz basın açıklaması yaptığı gerekçesi ile hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu beraat etti.

Hakkında İstanbul Anadolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına Filiz Kerestecioğlu katılmadı. Kerestecioğlu\'nu 5 avukat savundu.

VİDEO KAYDI İZLENDİ

Duruşmada suça konu basın açıklamasına ilişkin video kaydı izlendi. Hakim Gülperi Güneş, izlenen video kaydında sanık Filiz Kerestecioğlu\'nun iki yerde göründüğünü, bunların birinde konuşma yaptığını, konuşmanın ardından gurubun dağılması için defalarca uyarıda bulunduğu, hiçbir şiddet eyleminde de bulunmadığını tutanağa geçirdi.

Dosya kapsamı ve toplanan delilleri gerekçe gösteren mahkeme, sanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek sanık avukatlarından esas hakkında savunmalarını yapmalarını istedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Suçlamayı kabul etmeyen avukatlar müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istediler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Kerestecioğlu\'nun beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerestecioğlu\'nun, 14 Şubat 2016 tarihinde Kadıköy\'de yapılan eyleme katıldığı, eylemde sloganlar atıldığı, pankartlar açıldığı, araç ve trafiğin aksatıldığı, dağılın uyarısına rağmen grubun dağılmadığı belirtiliyor. İddianamede, Kerestecioğlu\'nun \"Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketine katılma\" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

===============

5- MARTILARIN DALGALARA, YİYECEK KAPMA DALIŞI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da soğuk ve yağışlı hava etkisiyle dalgalı hale gelen Küçükçekmece Gölü sahilinde martıların, yiyecek bulmak için suya dalışları ilginç görüntüler oluşturdu. Gölün, Kuruçeşme Mevkii\'nde dalgalı sularda yüzen sakar mekeler arasında martıların, küçük su canlılarını kapabilmek birbirini ardına yaptıkları dalışları ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

-Gölün kıyısındaki martı sürüsü ve havada sürekli kanat çırparak dalış yapmaları

-Kara ördekler suda

-Genel ve detay görüntüler

25.01.2018 - 09.31 Haber Kodu : 180125021