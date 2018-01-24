1- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yer yer kar yağışı başladı.

Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor. Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.

Görüntü Dökümü:

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-Kartal kar yağışı

-Sultanbeyli kar yağışı

24.01.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180124016

24.01.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180124020

24.01.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180124016

24.01.2018 - 09.57 Haber Kodu : 180124020

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(aktüel görüntüyle geniş haber)

2- ESKİ İTALYAN HASTANESİ\'NDE YANGIN

Haber: Hasan YILDIRIM- Kamera: Hakan KAYA-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısını kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, hastanenin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Firuzağa Mahallesi Defterdar Yokuşu\'nda bulunan ve bir süre önce kapatılan İtalyan Hastanesi\'nin poliklinikler bölümünün çatısında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı binanın çatısı alev alev yanarken çevredeki binalarda oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İTALYAN BAŞKONSOLOSU DA GELDİ

Öte yandan İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da yangın yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.

Başkonsolos Federica Ferrari Bravo \"Burası İtalyan hükumetine bağlı bir hastane. Yangının neden çıktığına dair henüz bir bilgimiz yok. Şu anda boş ve kullanılmıyordu. İçeride bazı kişiler kalmış olabilir. Biz burasını Alman Hastanesi\'ne vermiştik. Onlar boşalttılar. Şu anda kullanılmıyor. Bize devredilmesini bekliyoruz\" dedi.

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına çatıdan müdahale etmesi

-Alevlerin çatıyı sarması

-Yan binada oturanların tedbir amaçlı tahliye edilmesi

-Yangının kontrol altına alınması

-İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo ile röp.

-Genel ve detaylar

24.01.2018 - 08.58 Haber Kodu : 180124010

24.01.2018 - 09.18 Haber Kodu : 180124012

24.01.2018 - 09.49 Haber Kodu : 180124018

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3- KADIKÖY\'DEKİ GÖZALTILAR : 11 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto için Kadıköy\'de toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. 11 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy Altıyol ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek için pazar günü toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Slogan atan kadının gözaltına alınması

-Polisin aldığı güvenlik önlemi

-Caddede eylemcileri kovalaması

-Gözaltılar

-Slogan atanlar

-Polisin müdahalesi

-Genel ve detaylar

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4- BAHÇELİEVLER\'DEKİ BOMBALI MİNİBÜS SORUŞTURMASI : 4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 13 Aralık\'ta Bahçelievler\'de bulunan bombalı minibüs soruşturması kapsamında aranan \'Bırso\' kod adlı G.B.\'nin İstanbul\'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri geçtiğimiz hafta çarşamba günü G.B.\'nin birlikte gezdiği şüphelileri de belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda \'Bırso\' kod adlı G.B., ile H.B., A.B. ve M.Ş.D. gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. G.B\'nin minibüsün yakalanmasından sonra PKK\'nın kırsal kardosuna katıldığı bir süre sonra İstanbul\'a geldiği belirtildi.

Bombalı minibüsle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişi tutuklanmıştı.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Bombalı minibüs

-Olay yeri

-Polisin çalışması

-Detaylar

24.01.2018 - 09.56 Haber Kodu : 180124019

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4 - BORSA İSTANBUL\'DA GONG TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ İÇİN ÇALDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Borsa İstanbul\'da Trabzon Liman İşletmeciliği\'nin halka arzı nedeniyle gong töreni yapıldı. Törene Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.

Albayrak Grubunun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği\'nin gong törenine Bakan Özlü\'nün yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albayrak Grubu Ceo\'su Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Trabzon Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş katıldı. Katılımcılar törende hep birlikte gong çaldı.

Gong törenin ardından bir konuşma yapan Bakan Özlü, Zeytin Dalı operasyonunda şehit olan askerleri hatırlatarak \"Teröristlere karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan şahadet mertebesine eren Musa Özalkan, Oğuz Kaan Usta, Mehmet Muratdağı\'na Allah\'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne, kahraman silahlı kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum\" dedi.

\"80 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GELECEĞİNİ SIRTLIYOR\"

Bakan Özlü, \"Limanlarımız bizim göz bebeğimizdir. Dış ticaretimizin ve ihracatımızın temel dayanağı limanlarımızdır. 2017 yılında 392 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Bunun çok önemli bir payını deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. 1980 yılında deniz yoluyla 23 milyon ton ticari yük taşırken, bugün 400 milyon ton yük taşıyoruz. Denizlerimiz ve limanlarımız sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil, 80 milyon vatandaşımızın geleceğini sırtlıyor. Denizlere hakim olmak demek ticarete hakim olmak demektir. Denizlere sadece askeri güçle, askeri alanda hakim olunamaz. Limanlarla, gemilerle, ticaretle hakim olunur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Gong töreninden detaylar

- Özlü\'nün açıklamaları

- Detaylar

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5- İDO VE BUDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'nun iptal edilen seferleri

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO\'nun iptal edilen seferleri

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya).

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Denizden görüntü

-Sahilden görüntü

-Dalgalar

-Vapurlardan görüntü

-Detaylar

24.01.2018 - 08.46 Haber Kodu : 180124008_

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