DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (Görüşmeden fotoğraflarla)- BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy\'deki Vahdettin Köşkü\'nde medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı. Konu başlığının \"Zeytin Dalı Harekatı\" olduğu belirtilen

toplantı saat 10.40\'ta başladı, saat 12.20\'de sona erdi.



Görüntü Dökümü: (fotoğraflar)

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-Toplantıdan fotoğraflar



Geçilen görüntü

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-Başbakan Binali Yıldırım\'ım Vahdettin Köşkü\'ne girişi

-Vahdettin Köşkü\'ne gelen medya temsilcileri

-Genel ve detaylar



21.01.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180121064

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2 - FETİH SURESİ OKUNDU, MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİLDİ

Afrin sınır ötesi \"Zeytin Dalı Harekatı\"nın zaferle sonuçlanması için sabah namazı öncesi Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu.

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması için bütün camilerde yatsı ve sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini bildirmişti. Sabah namazından önce Eyüp Sultan Camii\'nde Fetih Suresi okundu. Namaz öncesi cami kısa süre içinde dolup taştı. Namazın ardından, Afrin bölgesindeki Mehmetçik için dua edildi. Eyüp Sultan Camii\'nin girişine dev Türk bayrağı asıldı

Görüntü dökümü:

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- Fetih Suresi\'nin okunması

-Cemaatin Kuran okumasından görüntü

-Camideki kalabalıktan detaylar

-Cami girişindeki Türk bayrağından görüntü

-Dua edilmesi

-Genel görüntüler

21.01.2018 - 07.52 Haber Kodu : 180121024

21.01.2018 - 09.22 Haber Kodu : 180121036

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3- İETT ŞOFÖRÜNÜN HAYAT KURTARAN İLK YARDIMI KAMERADA

Haber: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de bir İETT şoförünün, dili boğazına kaçan yolcuyu hayata döndüren ilk müdahalesi otobüs kamerası tarafından görüntülendi.

Olay 19 Ocak\'ta saat 11.30 sularında meydana geldi. İETT\'nin 19F hattında, Kadıköy Altıyol\'da bir yolcunun dili boğazına kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan panik anlarında, Murat Küçük isimli İETT şoförü, aracı hemen kenara çekti ve yolcunun yanına geldi. Yolcunun dilini ilkyardım uygulayarak boğazından geri çıkan Küçük, yolcunun hayatını kurtardı.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-İETT Şoförü Murat Küçük\'ün yolcunun hayatını kurtarma anları

21.01.2018 - 12.42 Haber Kodu : 180121089



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4- (ÖZEL) CİP, BİNANIN DUVARINDAN İÇERİ GİRDİ....

* Kazada, cipin içindeki 2 kişi yaralandı.

Haber:İbrahim AKTÜRK - Kamera:Murat SOLAK / İstanbul, DHA

Başakşehir\'de, sürücüsünün kontrolden çıkan cip, bir binanın duvarından içeriye girdi. Kazada, cipin içindeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.00 sıralarında Bahçeşehir\'de bulunan Süzer Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 AY 1537 plakalı cipin sürücüsü Murat Atakan Kayala, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, hızla gelerek cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katındaki duvara ok gibi saplandı. Yarısına kadar bina duvarından içeri giren cip, kullanılamaz hale gelirken, içindeki sürücü Murat Atakan Kayala ve yanında bulunan Şinasi Yurtsever de yaralandı. Kazayı görenler, hemen olay yerine gelerek yaralılara yardım etti. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları, cipin hızla geldiğini ve kontrolden çıkarak, binanın duvarını delip içeri girdiğini söyledi. Cip, daha sonra çekiciyle olay yerinden kurtarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların, hastanede tedavisi sürüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin hızla yokuştan yukarı doğru çıktığı görülüyor. Ardından, araç binanın duvarına çarparak içeri giriyor. Kazadan kısa süre sonra araçtan dumanlar yükseliyor. Çevredekiler, aracın içindeki yaralılara müdahale etmek için yardıma koşuyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ:

-Hızla gelen cipin görüntüsü

-Cipin bina duvarına çarpması

-Araçtan yükselen dumanlar

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Bina duvarından giren cipin görüntüsü

-Binadan detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Çekicinin cipi çıkarması

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Detaylar

21.01.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180121087

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5 - KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ YEŞİL ALANA UÇTU : 2 YARALI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarpıp duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, TEM bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. 34 GJ 9752 plakalı otomobilin sürücüsü Oğuzhan Yılmaz(25) henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Buradaki ağaçları deviren otomobil, son olarak bir ağaca çarparak durabildi. Otomobilin içindeki sürücü Oğuzhan Yılmaz ile yanındaki yolcu aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sedyeyle ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, kazayı ufak sıyırıklarla atlatan yaralılardan bir kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansa bindirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan otomobilden görüntü

-Aracın içindeki yaralılardan görüntü

-Sıkışan yaralıları itfaiye ekiplerinin kurtarması

-Yaralıların sedye ile ambulansa götürülmesi

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Devrilen ağaçlardan görüntü

-Çevredeki kalabalıktan detay görüntüler

-Genel görüntüler

21.01.2018 - 11.02 Haber Kodu : 180121066

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6 - (Geniş Haber) MALTEPE\'DE FABRİKA YANGINI.....

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi\'ndeki bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat içinde kontol altına alındı. Olay saat 10.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra yolu üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Musluk kalıp dökümü üretimi yapan fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve depo alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Büyükbakkalköy, Kartal, Yakacık, Sultanbeyli ve Maltepe itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Uzaktan görülen yoğun duman

-Fabrikanın alev alev yanması

-Takviye itfaiye araçlarının gelmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar



21.01.2018 - 10.36 Haber Kodu : 180121054

21.01.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180121055

21.01.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180121067