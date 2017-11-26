DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAYRAMPAŞA\'DA BİNA BOŞLUĞUNDA YANMIŞ CESET...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Muratpaşa Mahallesi\'ndeki Dericiler Sanayi Sitesi\'ne gelen çalışanlar, sanayi sitesindeki bir binanın boşluğunda yanmış odun parçaları ile bir kişinin cesedini gördü. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapıp delil toplayan ekipler cesedin yanında bonzai adlı uyuşturucu maddeye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sanayi sitesinden detay

-Polislerin şerit çekmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin sanayi sitesine gelmesi

-Çalışan ile röp.

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 12.38 - Haber Kodu : 171126037

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2- DENİZDEN ÇIKARILAN CESEDE ALDIRIŞ ETMEDEN BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Haliç\'te denizden erkek cesedi çıktı. Ceset incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Haliç Metro Köprü altında deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Belirtilen noktaya gelen ekipler bota aldığı kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Karaya çıkartılan ceset üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin üzeri örtüldü, bölgeye olay yeri inceleme beklenmeye başladı. Bu sırada olta balıkçılarının, birkaç metre ötelerinde duran cesede aldırış etmeden balık tutmaya devam ettiği görüldü. Kişinin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Denizden çıkarılan üstü örtülü ceset

-Balık tutmaya devam eden olta balıkçıları

-Polis ve sağlık güvenlik ekipleri

-Genel ve detaylar

26.11.2017 - 13.02 - Haber Kodu : 171126040

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3- BEYOĞLU\'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda taksi otomobile çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Dinç\'in kullandığı taksi, ışıklardan dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan taksi sürücüsü için olay yerine ambulans çağrıldı. Cemal Dinç ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

IŞIK İHLALİ İDDİASI...

Kazanın görgü tanığı Harutyun Erçömlek, \"Beyaz araç yeşil ışıkta geçerken, taksi kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptı. Yaralanan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kaza yapan araçlar

-Ambulanstaki yaralı

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel ve detyalar

26.11.2017 - 12.28 - Haber Kodu : 171126036

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4- BAŞBAKAN YILDIRIM\'DAN KÜTÜPHANE ZİYARETİ

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi\'ne ait \"Nevmekan\" adlı kitap kafeyi ziyaret etti. Başbakan Yıldırım kütüphane bölümünde gençlerle sohbet edip bazı kitapları inceledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın kitap incelerken çekilen fotoğrafı

26.11.2017 - 12.28 - Haber Kodu : 171126035

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5- KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN VOLEYBOL OYNADILAR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Milli atlet Merve Aydın ve oyuncu Seda Demir, kanserli çocuklar için voleybol maçı oynadı. Aydın, \"Kanser benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum\" dedi.

Milli Atlet Aydın ve oyuncu Seda Demir, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Trabzonsporlular Kulübü\'nün çağrısı üzerine geliri kanser tedavisi için İstanbul\'a gelen ailelerin kullanımı için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından Pendik\'te inşa edilen Aile Evi\'ne bağışlanmak üzere \'Ünlüler\' takımında forma giyerek voleybol maçında oynadılar. İdmanocağı bayan voleybol takımı ve ünlüler karması kanserli çocuklar için İÜ Avcılar Kampusu\'ndeki Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu\'nda oynanan ve berabere biten karşılaşma ardından bir izleyiciye kura sonucu Trabzonspor forması hediye edildi.

KANSERLİLERE UMUT KENDİSİ İÇİN ŞANS DİLEDİ

Önümüzdeki günlerde Survivor\'a katılacak isimlerden biri olan Merve Aydın kendisini sevenlerden destek ve dualarını esirgememelerini istedi. Milli atlet Aydın, voleybol maçı ile ilgili şunları söyledi:

\"Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesinin içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarıma da beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kanser, benim derin bir yaram. Konu çocuklar olunca çok hassas oluyorum bu konuda. Böylesine güzel bir organizasyon içinde yer aldığım için çok teşekkür ediyorum. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı\'na (KAÇUV) için düzenlenen bir organizasyondu Ben bir atletim. Ama oynadım aslında performans açısından kendimi o kadar kötü bulmadım açıkçası.\"

Görüntü Dökümü:

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-Merve Aydın\'ın karşılaşma ve kanserli çocuklara destek projesi ile ilgili açıklaması

-Karşılaşma ve yedek kulübesinden fotoğraflar

26.11.2017 - 09.32 - Haber Kodu : 171126016