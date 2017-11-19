DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- NAİM SÜLEYMANOĞLU SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR

* Başbakan Yıldırım,

\"Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\"

* Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,

\"Türk sporu için çok acı bir gün. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız

* Ahmet Özal,

\"Naim rahmetli babamın manevi oğluydu. Ben de onun manevi ağabeyiydim...\"

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Cenaze için sabahın erken saatlerinden itibaren camii çevresinde hazırlıklar yapıldı, önlemler alındı. Camiye çıkan yollar Naim Süleymanoğlu\'nun fotoğraflarıyla donatıldı.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile çok sayıda kişi katılıyor.

\"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN\"

Cami girişinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Milli haltercimizin efsane ismi Naim Süleymanoğlu\'nu kaybettik. Ahirete bugün yolcu edeceğiz. Merhume Allah\'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Naim Süleymanoğlu bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur\" dedi.

\"TÜRK SPORU İÇİN ÇOK ACI BİR GÜN\"

Cenazeye ilk gelen isimlerden biri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Spor Bakanı Bak, \"Türk sporu için çok acı bir gün. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısıyla karşı karşıyayız\" dedikten sonra \"Dün doktoru haberi bize bildirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Rize\'de kongredeydik. Tedavi sürecinde hep takip etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Böylesine önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu.

\"MANEVİ AĞABEYİYİM\"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın oğlu Ahmet Özal da Naim Süleymanoğlu\'nun babasının manevi oğlu olduğunu hatırlatarak, \"Ben de onun manevi ağabeyi oluyorum. İlk günlerini hatırlıyorum. Pırıl pırıl bir insandı. Hiçbir zaman kimseyi üzmedi. Dünyada hala onun kırdığı rekor kırılamadı. Kimsenin de kırabileceğini sanmıyorum\" dedi.

\"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ\"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Naim Süleymanoğlu\'nun göçmen kuşağının temsilcilerinden olduğunu söyleyen Hamzaçebi, \"Şampiyonlukların başlangıcını ateşlemişti. Müthiş bir insandı. \'Cep Herkülü\' boşuna denmedi. Çok güzel harika bir insandı. Hiçbir zaman unutmayacağız\" ifadesini kullandı.



YERLİKAYA ANLATTI

Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Hamza Yerlikaya da Süleymanoğlu\'nu hastanede sık sık ziyaret ettiğini söyleyerek, \"Her zaman söylediği, \'Ben milletimi çok seviyorum. \'Devletimi çok seviyorum\'. \'Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım, çok seviyorum\'. \'Hizmet etmek istiyorum\' diye söylemleri oluyordu\" şeklinde konuştu.

\"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN\"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise, \"Spor dünyası için çok değerli bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun\" diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu Edirnekapı Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Sırasıyla açıklamalar

-Cenazeye katılanlar

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 12.26 - Haber Kodu : 171119040

19.11.2017 - 13.03 - Haber Kodu : 171119049

19.11.2017 - 13.10 - Haber Kodu : 171119053

19.11.2017 - 13.37 - Haber Kodu : 171119062

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2- HALK OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI; SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de İstanbul Otobüs A.Ş\'ye ait otobüs, kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araç içinde sıkışan şoförü itfaiye kurtardı.

Kaza, Katar Caddesi\'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Sefere başlayacağı durağa ilerleyen Orhan Duman (60) idaresindeki İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye ait otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç daha sonra bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle şoför Orhan Duman otobüs içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kazanın görgü tanığı Cemal Eren Can, \"Otobüs yokuş aşağı gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma çıktı. Bariyerlere çarparak durdu. Otobüs içerisinde yolcu yoktu. İtfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaralı sürücü kurtarıldı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüs

-Otobüs içinde sıkışan sürücü

-Sağlık ekiplerinin sürücüye müdahalesi

-İtfaiyenin gelmesi

-Yaralı sürücünün çıkarılması

-Ambulansa alınması

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 09.53 - Haber Kodu : 171119019



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3- KADIKÖY\'DE KAZAYA NEDEN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN RÖGAR ASFALTLA KAPATILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de geçtiğimiz perşembe, bir kişinin öldüğü kazaya neden olduğu öne sürülen yol seviyesinden yüksek rögara dubalı önlem alınmıştı. O rögar asfaltla kapatıldı.

Kadıköy Fikirtepe\'de perşembe akşamı Selim Kürşat Erdoğan aracıyla 10 metre yükseklikten çevre yoluna uçtu. Yol seviyesinden oldukça yüksekte olduğu görülen rögar kapağının neden olduğu iddia edilen feci kazada 47 yaşındaki Selim Kürşat Erdoğan hayatı kaybetmişti. Kazaya neden olduğu öne sürülen rögar kapağının üstüne cuma günü ışıklı uyarı dubası konulmuştu.

O rögarın üstü asfaltla kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yola dökülen asfalt

-Aracın düştüğü yer

-Genel ve detaylar

19.11.2017 - 10.12 Haber Kodu : 171119022

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4- DR. MADİ, ANADOLU\'DAKİ ÇOCUKLARIN BAŞARI SIRRINI AÇIKLADI: DERİNLİK ALGISI DUYGUSU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Türkiye\'nin önde gelen beyin gelişimi araştırmacılarından Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi, Anadolu\'da çok kıt olanaklarda yetişen çocukların içinde bulundukları doğal ortam sayesinde 5 duyu organının dışında varlığı kabul edilen \'Derinlik algısı duygusu\' sayesinde çok daha iyi koşullarda yetişen yaşıtlarından başarılı olabildiğini söyledi. Dr. Madi, \"Çocuk eğitimi bizim Anadolu\'da çok daha önce başlamış ama bunlar biraz ölçülebilir, yayınlanabilir hale getirilmediği için biz bu program veya metotları yurt dışından almak zorunda kalıyoruz\" dedi.

Dr. Bülent Madi, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi\'nde, Avcılar Kaymakamlığı Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi tarafından organize edilen \'Çocukluktan İtibaren İhtiyarlaşmak\' konulu semineri verdi. Dr. Madi, Kaymakam Hulusi Doğan ve eğitimci, rehberlik öğretmenlerine ve psikologlara eğitimin önemini anlatırken beyindeki faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi. Dr. Madi, DHA muhabirinin sorularını yanıtlarken Türkiye\'de üstün zekalı çocuk sayısının az olmadığını, dünyanın çeşitli yerlerinde ödüller kazandıklarını anlattı. Dr. Madi, Anadolu\'nun kırsal kesiminden çok sayıda zeki ve başarılı çocuklar çıktığını hatırlatarak, şöyle dedi:

\"Anadolu\'dan çıkan çocuklar çok zeki. Bunlar doğa ile iç içe yetişen çocuklar. Anadolu\'da yetişmiş birçok insanın edebiyatta, teknolojide ödüller kazanmış olmaları en zeki insanlar arasında yetişme nedenlerinin başında bence doğada olmaları. Bunları büyük şehirlere aldığımız zaman aynı zamanda hareket, üç boyutlu görme yeteneğini hayal kurma becerisini kokuyu, tad algılamayı giderek kaybediyorlar. Bizim 5 duyu dışında başka duyularımız var. Örneğin: Derinlik algısı duygusu. Bunların doğada çok geliştiğine dair kesin kanıtlar var.\"

ÇOCUK EĞİTİMİ METOTLARI

Dr. Bülent Madi, Türkiye\'de yurt dışındaki çocuklara yönelik eğitim programlarını büyük bölümünün Anadolu\'nun birçok yöresinde yüzyıllardan bu yana kullanıldığını söyledi. Dr. Madi, 1950\'ye kadar gelişmiş olan bu ülkelerde eğitim yöntemlerinin kayıt altına alındığını, deneyler yapıldıktan daha sonra o metotların Türkiye ile birlikte birçok ülkeye satıldığını anlatırken, şunları söyledi:

\"Kendi kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde çocuk eğitimi program veya metotları var. Aslında çocuk eğitimi onlardan çok daha önce bizim Anadolu\'da başlamış bir eğitim ama bunların biraz ölçülebilir, yayınlanabilir hale getirilmediği için bu program veya metotları yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Eğitim aslında çok basit bir şey. Eğitim anne karnında başlıyor. Annenin yediği yiyecekler, içtiği şeyler, stres veya mutlu olması ile çıkardığı ses tonu ile çocuk anne karnında hem kandan almış olduğu maddelerle hem de dışarıdan almış olduğu sesin titreşimi ile gelişiyor. Sesin titreşimi önemli. Bizim en büyük organımız cilt, ikincisi göz. Çocuklar doğduktan sonra gözdeki tebessüm ifade çok önemli Çocuk kaygılı bir yüz ifadesi ile karşı karşıya ise vücudunda salgılayacağı hormonlar yıllar sonraki bir takım kötü hormonların salgılanmasına yol açacaktır. Çocuktaki gelişim, aşağı yukarı 3-4 yaşlarında neredeyse potansiyel olarak belli oluyor. Yani 3-4 yaşına gelmiş çocukta biz eğitimin nasıl verileceğini bilirsek o artık hız alıyor. Bir nevi iyi geliştirilmiş bir araba motoru gibi düşünün. Sonra da bunun içerisine müzik giriyor. Müzik oyun hareketleri ile ilgili birtakım eğitim programları vermemiz gerekiyor. Bu hem okuldaki başarısı hem de yetişkinlik sürecinde insanlarla sosyal ilişkisi için önemlidir. Çocuklara düz monoton bir şarkı yerine tonlu, melodili bir şarkı öğretecek olursanız o çocuğa bir tebessümle çok fazla engelli, yasak, yapma tarzında yaklaşmazsanız mutluluk ile ilgili hormonlar salgılanır. Çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmak gerekiyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Dr. Bülent Madi\'nin açıklamaları

-Plaket verilmesi

19.11.2017 - 11.16 - Haber Kodu : 171119027



