DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL\'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah 05.00 sıralarında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve buralara çok sayıda kişiyi gönderdiği belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

-Evlerdeki arama

-Şüphelilerin görüntüsü

11.11.2017 - 10.57 Haber Kodu : 171111032

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(ÖZEL)

2- BAYRAMPAŞA\'DAKİ AVM\'DE BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞI: TUTUKLANAN 4 DEAŞ\'LI CEZAEVİNE KONULDU

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'daki bir AVM\'ye bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan DEAŞ üyesi 4 kişi, Metris Cezaevine konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından İstanbul Adalet Sarayı\'na gönderilen 4 şüpheli, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\", \"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçlarından tutuklandı. 4 şüpheli, dün akşam Metris Cezaevi\'ne getirildi. Polis minibüsüyle getirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında cezevine konuldu.

BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ

Savcılığın sevk yazısında, DEAŞ adına İstanbul\'da büyük bir eylem hazırlığı içinde olan 4 şüphelinin, 27 Ekim tarihinde Bayrampaşa\'da bulunan ve İstanbul\'un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM\'nin emanet dolabına imal ettikleri bombayı sakladıkları, bir gün sonra da bu kez söz konusu AVM\'ye bomba yüklü motosiklet ve araçla geldikleri ancak eylemi gerçekleştiremeden polislerin yaptıkları operasyon sonucu yakalandıkları anlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis minibüsünün cezaevine girişi

-Önlemler

11.11.2017 - 11.14 Haber Kodu : 171111033

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3- CAM KAPIYI FARK ETMEYİNCE...

* Sakarya\'da koşarak kuaföre girmeye çalışan 16 yaşındaki genç, fark etmediği cam kapıya çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA)

Sakarya\'da akşam saatlerinde marketten koşarak arkadaşlarının olduğu kuaföre dönen 16 yaşındaki lise öğrencisi Abdurrahman Özbostan, işyerinin cam kapısını fark etmedi. Kapının açık olduğunu sanan genç, içeriye girmeye çalışınca cam kapıya çarptı. Yere düşen Özbostan hafif yaralandı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arkadaşları ve işyeri sahibi tarafından yerden kaldırılan talihsiz genç, önce içeriye alındı. Olayı anlatan Özbostan, \"Markete gitmiştim. Hava da soğuk olduğu için kuaföre doğru koşuyordum.Sizin gördüğünüz şu kapıyı ben görmedim ve cam kapıya çarptım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Koşarak gelen gencin cam kapıya çarpması

Yere düşmesi

Arkadaşlarının yardıma koşması

Olayı anlatması

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4- NEZİHE TEYZE ATATÜRK SERGİSİNİ GÖZYAŞI DÖKEREK GEZDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Avcılar Şubesi tarafından Belediye Havuz Meydanı\'nda açılan \'Atatürk Sergisi\'ni gezen 68 yaşındaki Nezihe Yenice, gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında ADD Avcılar Şube yöneticileri halkın yoğun olduğu yerler arasında bulunan Merkez Mahallesi\'ndeki Belediye Havuz Meydanı\'nda 1 hafta süre ile ziyaretçilere açık kalmak üzere sergi açıldı. Ulu Önder Atatürk\'ün portreleri ve yaşamından kesitleri yansıtan sergi ilgi gördü. Sergiyi akşam saatlerinde tek başına gezen ve zaman zaman fotoğraflara uzun süre bakan ve yakından inceleyerek sık sık gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını silen bazı portreleri okşayarak öden kadın yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Görüntülendiğinden habersiz fotoğrafları incelemeye devam eden ısrarlar üzerine adının Nezihe Yenice olduğunu söyleyen kadını gören sergide görevli ADD üyelerinden biri, \"Ağlama. Onu yaşatacağız, yaşatmaya kararlıyız. 10 Kasım sabahı burası Atatürk\'ü anmak için gelenlerle doluydu\" dedi. Bu sözler karşısında iyice duygulanan kadın yine gözyaşını tutamayarak, \"O benim babam. Sergiyi gezince duygulandım\" dedi.

Yaşlı kadın, Atatürk\'e Türk milletinin çok şey borçlu olduğunu anlatırken, \"Nasıl kurtarmış bu toprakları? O kadar asker şehit olmuş. Burasını o kurtarmasa burada dolaşabilecek miydik? O ölmedi, yaşıyor. Arkamızda, omzumuzda geziyor. O benim babam. Ölmedi. Gittim gördüm kabrimi. Ankara\'da onun kıymetini bilen yok. Onu anmayı istemeyenler var. Resimlerini indirip masanın altına koyanlar var. Yalan mı?\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yaşlı kadın sergideki fotoğrafları incelerken

Yaşlı kadın gözyaşlarını silerken

ADD üyesi kadın, yaşlı kadını teselli ederken

Sergiyi gezerken gözyaşlarını tutamayan Nezihe Yenice, Atatürk posterini severken ve konuşurken

11.11.2017 - 10.16 Haber Kodu : 171111019

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5- ATATÜRK HAVALİMANI KIŞA HAZIR



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı\'nda bu sene karla mücadele 31 araç ve 104 personelle kışa hazır olduklarını söyledi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada Türkiye\'deki havalimanlarında, kış öncesi alınan tedbirler ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında karla mücadele için araç filolarına 10 uçak ve köprü altı kar mücadele aracı ile 15 kompakt tip kombine kar mücadele aracı eklediklerini belirten Ocak, \"Böylece kar mücadele hizmetlerinde kullanılan araç sayısı 284\'e ulaştı. Bu kış, havalimanlarımızda kar mücadele hizmetleri bu konuda eğitimli ve deneyimli toplam 500 personel tarafından yürütülecek\" dedi.

EKİPLER KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Funda Ocak, havalimanlarında bin 33 ton buz önleyici ile çözücü (de-icing) sıvı malzemesini karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere hazır durumda olduğunu, ihale edilen bin 500 ton de-icing sıvı malzemenin Aralık ayı içinde teslim alacaklarını belirterek şunları söyledi:

\"Avrupa\'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı\'nda etkili bir karla mücadele için şimdiden her türlü önlemi alıyoruz. Ekip ve ekipmanlar sayı olarak yeterli hale getirildi. Personelimiz, sürekli eğitim ve tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda. Atatürk Havalimanı\'nda bu sezon kar mücadelesi 31 adet ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu sezon kullanılmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzeme hazır durumda. Havalimanlarımızda bin 033 ton buz önleyici/çözücü (de-icing) sıvı malzemesi, kar mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere hazır durumda. İlave olarak ihale edilen bin 500 ton de-icing sıvı malzeme Aralık ayı içinde teslim alınarak havalimanlarımıza gönderilecek.



DHMİ EKİPLERİNE GÜVENİYORUM

Kış koşullarında seyahat edecek yolcularımızın can güvenliği kendileri için önemli olduğunun altını çizen Ocak şunları söyledi:

\"Bu nedenle her türlü önlemi titizlikle alıp, uyguluyoruz. Karla mücadeleyi, uluslararası emniyet kurallarına göre yürütüyoruz, bunun için tüm paydaş kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz. Bu amaçla kurulmuş bulunan MADKOM karla mücadelenin koordinasyon içinde yürütülmesine büyük katkıda bulunuyor. DHMİ\'nin başkanlık ettiği MADKOM, bildiğiniz gibi havayolu kuruluşları, yer hizmet kuruluşları ve meteoroloji müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor. Mücadele esnasında kriz merkezinde toplanan MADKOM, mücadelenin koordineli bir şekilde yönetilmesinde hayati rol oynuyor. Tüm paydaşların, bu sezon da iyi bir performans göstereceğine inancım tam. Eğitim, donanım, tecrübenin zirvesindeki DHMİ ekiplerine güveniyorum\"



Görüntü Dökümü

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-Karla mücadele araçlarından görüntüler

-Detay görüntüler

11.11.2017 - 10.14 Haber Kodu : 171111018_

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