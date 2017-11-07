DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- AYAZAĞA\'DA İNŞAATTA GÖÇÜK (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi şantiyeye sevkedildi. Göçük altında bir işçinin olduğu öne sürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şantiyede itfaiyenin çalışması

DHA FEED

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2- ABD KONSOLOSLUĞU\'NDA SAKİNLİK HAKİM

- Sınırlı vize randevusu alanların yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından dün akşam yapılan yazılı açıklama sonrası ABD\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nda ise bugün sakinlik hakimdi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinde önemli bir gelişme yaşandı. ABD Büyükelçiliği\'nden dün akşam yapılan açıklamada \"Ön güvenceler temelinde Türkiye\'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız\" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamanın ardından bugün ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'na gelenler oldu. Bazıları pasaport işlemleri için geldiğini belirtilerken bir kaç kişi ise yanlış geldiğini söyleyerek geri döndü.

Sınırlı vize randevusu alanların da yarından itibaren işlemlerini gerçekleştireceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-ABD İstanbul Başkonsolosluğundan görüntü

-Konsolosluğa gelenler

-Gelenlerle röp.

-Genel ve detaylar

07.11.2017 - 10.27 - Haber Kodu : 171107032

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3- BOĞAZ\'I BEYAZ BİR ÖRTÜ GİBİ KAPLAYAN SİSİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Boğaz\'daki beyaz örtü doyumsuz görüntüler oluşturdu.

- Sis havadan böyle görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

İstanbul\'da sis sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz\'ı kaplayan beyaz örtü havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz\'ı saran sisin havadan görüntüleri

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4- BOĞAZ\'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

- Deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor

İstanbul\'da sis sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Şehit Hatları bazı vapur seferlerinde aksamalar olduğunu açıkladı. İDO\'da Yenikapı - Yalova arası hızlı feribot seferlerinin yapılamadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

Sisten görünmeyen Fatih sultan Mehmet Köprüsü

Boğaz kenarında balık tutanlar

Spor yapanlar

Genel ve detaylar

07.11.2017 - 09.17 - Haber Kodu : 171107014

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5- İBRAHİM ERKAL\'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Maltepe Başıbüyük\'teki evinin otoparkında 12 Nisan 2017 tarihinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılan, 11 Mayıs 2017 tarihinde de yaşamını yitiren sanatçı İbrahim Erkal\'a ilişkin olarak yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, soruşturma dosyasına gelen 20 Eylül 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu raporuna atıf yapıldı. Takipsizlik kararında, \"Adli Tıp Kurumu\'nun raporunda kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu\" belirtildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Takipsizlik kararında şu ifadelere yer verildi:

\"Kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin lokalizasyonları, özellikleri ve ağırlıkları dikkate alındığında; kişinin yaralı olarak bulunduğu ortamda kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşerek kafasını sert ve künt bir zemine çarpmasıyla husullerinin mümkün olduğunun tespit edildi. İbrahim Erkal\'ın geçirdiği beyin kanaması sırasında, yere kontrolsüz şekilde düşerek düz zemine kafasını çarpması sonucu künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiğinin anlaşıldığı, İbrahim Erkal\'ın düştükten sonra 1 saat sonra bulunduğu, tıbbi müdahalenin de bu aşamadan sonra yapıldığı, soruşturma sonrasında olayla ilgili tüm tanıkların beyanlarının alındığı, yapılan soruşturma sonucunda İbrahim Erkal\'ın ölümünde kasıt, kusuru veya ihmali bulunan şahıs tespit edilemediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına.\"

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Erkal\'ın cenazesinin Adli Tıp\'tan alınması

-Genel ve detaylar

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6- SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI ÖNCESİ SESSİZ PROTESTO

Haber-Kamera: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının \"Silahlı terör örgütünü yönetme\", \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından yargılandığı dava bugün başlıyor. Duruşma öncesinde davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda CHP\'li milletvekillerinin de katılımıyla sessiz protesto yapıldı.

Sözcü Gazetesi İzmir Muhabiri Gökmen Ulu\'nun serbest bırakılması için CHP\'li Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ve Ünal Demirtaş ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durgun ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve gazete okurları duruşma öncesi Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda toplandı. Gökmen Ulu\'nun babası Mehmet Ulu ile ağabeyi Oben Ulu\'nun da katıldığı sessiz protesto üç dakika sürdü. \"Demokrasi ve özgürlük mücadelemiz ulu bir çınardır, gazetecilere özgürlük\" diye pankart açan grup, sessiz protestonun ardından duruşmaları izlemek için adliyeye girdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan 73 sayfalık iddianamede, gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay\'ın \"Silahlı terör örgütünü yönetme\" ve \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenirken; soruşturmanın tek tutuklusu olan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile 21 Eylül\'de tahliye edilen İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli\'nin ise \"Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme\" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ / PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün, saat 16.00 sıralarında \"Sözcü Erdoğan\'ı buldu\" haberiyle internet sitesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te bulunduğu yerin ayrıntılı konumunun tam olarak haber yapıldığı, fotoğraflarının paylaşıldığı belirtilerek Cumhurbaşkanı\'nın o ana kadar bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevkii ve konumunun kamuoyunca bilinmediği, bu haberle birlikte kamuoyunca öğrenildiği ifade ediliyor. Ayrıca bilirkişi raporunda, FETÖ / PDY\'nin kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi ile Sözcü Gazetesi\'nin benzer mizanpaj ve aynı dil ile eş zamanlı haber yaptığı, kişilik hakkı ihlali olarak düşünülebilen tapelere birlikte yer verdikleri, FETÖ / PDY yayın organlarında ve FETÖ / PDY\'ye bağlı olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarındaki donelerle birebir örtüşme ve ciddi bir benzeşme içinde olduğu ileri sürülen iddianamede, FETÖ / PDY\'nin sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımlarının, Sözcü Gazetesi twitter hesabı üzerinden yaygınlaştırıldığı, internet sitesi üzerinden haberleştirildiği de belirtiliyor. Sözcü Gazetesi\'nin 17-25 Aralık ve sonrasında yapılan haberlere ve söz konusu gazetenin twitter paylaşımlarına da iddianamede ayrıntılı yer veriliyor.

Görüntü Dökümü

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-CHP vekillerin bekleyişi

-Eylemden detaylar



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7- KARTAL\'DA DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kartal\'da denizden bir erkeğe ait ceset çıkarıldı.

Kartal sahilde sabah yürüyüşü yapanlar denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Vatandaşlar durumu polise bilrdirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi hareketsiz şekilde yatan kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri 35-40 yaşlarında olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede darp ya da yara izine rastlanmadı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinden görüntü

-Denizdeki cesedin görüntüsü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Vatandaşların çalışmaları izlemesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfiaye ve polis tarafından cesedin çıkarılması

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

-Sahilde bağlı teknelerin görüntüsü

-Başka bir deniz polis botunun gelmesi

-Dalgıçın dalarak ipleri kesmesi

-Genel ve detay görüntüler

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8- MALTEPE\'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de bir işyenin duvarına asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu . Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan etrafı bantla sarılan paket boş çıktı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftanoğlu caddesi üzerinde bir işyerinin duvarına asılan pankart ve altında da paket olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekiple çevre güvenliği alırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibindeki görevli polis, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketin yanına gitti. Fünye ile patlatılan bomba süsü verilmiş paket boş çıktı. Paketin boş olduğunun anlaşılmasının ardından sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli pankart ve altında paket

-Alınan güvenlik önlemi

-Paket etrafındaki araçların çekilmesi

-Caddenin araç ve yaya trafiğine kapatılması

-Bomba imha ekibinin kıyafeti giymesi

-Fünye ile patlatılması

-Paketin incelenmesi

-Pankart ve paketin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

07.11.2017 - 09.17 - Haber Kodu : 171107015

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9- BERELİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy\'de 2 hırsız, otoparktaki motosikleti yaklaşık 3 dakikada çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı geçtiğimiz perşembe günü saat 03.30 sıralarında Kadıköy\'de bir otoparkta yaşandı.

Bereli 2 hırsız önce otoparka gelip etrafı gözetliyor. Şüpheliler daha sonra Poyraz Adalı\'ya ait motosikletin direksiyon kilidini kırıyor.

Hırsızlar motosikleti iterek otaparktan çıkarıyor ve kayıplara karışıyor. Polis, 10 bin lira değerinde motosikleti çalan hırsızları arıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Hırsızları otoparka gelmesi

-2 hırsızın motosikletin direksiyon kilidini kırması

-Hırsızların motosikleti dışarı çıkarması

-Hırsızların çalıntı motosikletle kayıplara karışması

07.11.2017 - 10.09 - Haber Kodu : 171107026

