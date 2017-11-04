DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ŞİLE\'DE KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 4\'ÜNCÜ GÜN

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları 4\'üncü gününde devam ediyor. Dün yapılan çalışmalar sırasında 3 kişinin cesedi bulunmuştu. Diğer mürettebatı arama çalışmaları sürerken aileler ise Şile limanında bekliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bu sabah Şile limamında çekilen görüntüler

-Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinin arama çalışmaları sırasında çektiği görüntüler

04.11.2017 - 11.28 Haber Kodu : 171104045_

04.11.2017 - 09.56 Haber Kodu : 171104021

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(ek bilgiyle)

2- İSTANBUL\'DA \'FETÖ\' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY\'nin İstanbul\'u 11 il olarak böldüğünü, Anadolu yakasını ise Kadıköy, Üsküdar ve Kartal olarak 3\'e böldüğünü ve bu illeride kendi arasında eyaletlere ayırdığını tespit etti.

TEM ekipleri, FETÖ\'nün 2004-2016 yılları arasında Kadıköy ili Bostancı, Erenköy, Moda ve Haydarpaşa eyalet yapılanmasıyla ilgili bu eyaletlerin sorumluları olduğu ve FETÖ\'ye finansal destek sağladığı iddia edilen 15 kişiyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Yapılan operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin isi yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 kişi sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

- Araçlarla hastaneden ayrılmaları

04.11.2017 - 07.11 Haber Kodu : 171104010

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3- 36. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI KAPILARINI AÇTI

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Büyükçekmece\'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde 36. kez kapılarını açtı.

Onur Konuğu ülkenin Kore, onur yazarı Ayla Kutlu\'nun olduğu, yurt içi ve yurt dışından 820 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı

fuara ilk günden okurlar yoğun ilgi gösterdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen \'36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\' ve \'27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı\' Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde başladı. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'na bu yıl 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılıyor. 9 gün sürece fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 300 etkinlik gerçekleştirilecektir.

İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Okurlar, Avrupa\'nın en büyük kitap fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'na ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Okulların düzenlediği etkinliklerin yanı sıra şehir dışından katılan okurlar da dikkat çekti.

Kırklareli\'den ailesiyle gelen Şerife Çoban, kitap fuarını ilk günden ziyaret etme heyecanını yaşadığını belirterek, \"Kızımı ilk defa getirdim. Buranın havasını, atmosferini yaşamasını isterim. 25 -30 arası kitap aldık\" diye konuştu. Şahin Altuner de \"Tüm kitap fuarlarına iştirak etmeye gayret ediyorum. İstanbul Kitap Fuarı en önemli olanı. Hem yeni çıkan kitpaları takip etmek açısından hem de yazarlarla bir araya gelmesi açısından önemli bir fuar. Fuarın son günlerinde daha da indirimli kitaplar ile bulaşabiliyoruz\" ifadelerini kullandı.

İYİ Kİ VARSIN EDEBİYAT

Ana Temanın \'İyi ki Varsın Edebiyat\' olduğu fuarda TÜYAP ve katılımcı yayınevleri tarafından farklı yaş gruplarına yönelik edebiyat etkinlikleri düzenlenecek. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, edebiyatın yaşamdaki önemini bir kez daha hatırlayarak, kitapların gücünü keşfetmek üzere özenli bir etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurları buluşturuyor. Onur Yazarı Ayla Kutlu, etkinlikleri kapsamında 5 Kasım Pazar günü TÜYAP, Bilgi Yayınevi, ÇYDD ve Mülkiyeliler Birliği tarafından Ayla Kutlu Edebiyatı başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.

İPEK YOLU\'NUN İKİ UCU

Kitap Fuarı\'nın bu yılki Onur Konuğu ülkesi Kore... \'İpek Yolu\'nun iki Ucu: Türkiye ve Kore\' temasıyla fuarda birçok etkinlik düzenliyor. Kitapları Korece\'den Türkçe\'ye çevrilmiş ve çevrilmek üzere olan yazarlar, İstanbul Kitap Fuarı\'nda okurlarıyla buluşacak. Etkinlikler kapsamında Gri Kardan Adam\'ın yazarı Ch\'oe Yun ve Kim Ae-ran, Martı Yayınları\'ndan çıkan Başka Topraklarda Rüzgar Sert Eser\'in yazarı Son Hong-gyu, Lee Seong-Bok, Chun Yang Hee ve Doğan Egmont Yayınları\'ndan çıkan Gümüş Somon\'un Büyük Yolculuğu\'nun yazarı Ahn Do-hyun etkinliklerde; Erciyes Üniversitesi tarafından şiirleri Türkçe\'ye çevrilen şairler Chun Yang-hee ve Lee Seong ise şiir dinletisinde Türkiye\'den okurlarla buluşacak.

Onur Konuğu Kore etkinlikleri kapsamında 4-7 Kasım tarihlerinde Kore ve Türkiye yayıncılarının katılımıyla Edebiyat, Çeviri, Telif Alışverişi, Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı ve Karikatür Yayıncılığı üzerine yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI KONUKLAR TÜYAP\'TA

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt dışından 18 uluslararası yazar ve konuğu ağırlıyor. Bu kapsamda,stanbul tarihi üzerine yaptığı eseriyle Türkiye\'deki okurlarıyla buluşan Bettany Hughes (İngiltere) 4 Kasım Cumartesi, Frankfurt Kitap Fuarı\'nın düzenlediği Ahmet Ümit ve Mattias Göritz\'in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecektir.

Polisiye edebiyatın önemli ismi İrlandalı yazar Glenn Meade 11 Kasım Cumartesi günü Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin davetlisi olarak hem okurlarıyla söyleşmek hem de imza gününe katılmak üzere TÜYAP\'ta olacak. Antik Yunan tragedyalarının yaşayan efsanesi olarak bilinen ve kurucusu olduğu Attis tiyatrosunun deneyimlerini paylaşmak üzere Theodoros Terzopoulos, 12 Kasım Pazar günü bir panel ve imza gününde Kitap Fuarı\'na konuk oluyor.

BAKAN KURTULMUŞ RESMİ AÇILIŞI YAPACAK

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, eş zamanlı olarak 27. İstanbul Sanat Fuarı ARTİST İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Fuarın resmi açılışı ise bugün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

12 Kasım\'da sona erecek olan fuara öğrenciler, öğretmenler ve emekliler ücretsiz, normal ziyaretçiler ise 5 Lira karşılığında ziyaret edebilecek



Görüntü Dökümü

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-TÜYAP Kitap Fuar alanı

-Fuara gelenler

-Yayınevlerinin standları

-Kitap alanlar

-Okurların kitapları incelemesi

-Ziyaretçilerden görüntüler

-Şerife Çoban ile röp

-Şahin Altuner ile röp

-Okurlarla röportajlar

-Genel ve detaylar



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4- \"YAN BAKTIN\" KAVGASI CİNAYETİNDE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de yan baktın kavgası sonucu Ercan Bağra (23)\'yı tabancayla vurarak öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kağıthane, Osmangazi Caddesi üzerinde 16 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda Ercan Bağra adlı genç sokakta ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Cerrahpaşa Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Ercan Bağra bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis önce şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Araştırma sonucu otomobilin kiralık olduğu tespit edilirken, aracı kiralayanların peşine düşüldü. Yapılan çalışmalar sonucu olayın meydana geldiği gecede araçta bulunan ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Furkan D.(24), Üveys G.(24) ve Şahin Ç.(18) önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polis soruşturması sonucunda 3 kişinin, yolda yürüyen Ercan Bağra ile \"yan baktın\" kavgası sonucu önce kavga ettikleri ardından tabancayla vurarak öldürdükleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerin Ercan Bağra\'yı öldüren kişi olarak birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Öldürülen kişinin fotoğrafı

04.11.2017 - 09.49 Haber Kodu : 171104019

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5- İSTANBUL\'DA FRANSIZ TURİSTİ SOYAN İKİ İRANLI YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da kendilerine polis gibi tanıtarak turistleri kontrol edecekmiş gibi yaparak çantalarındaki paralarını çalan İran uyruklu iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin son olarak bir Fransız turisti aynı yöntemle soydukları belirlenirken, olaylar sırasında kullandıkları üzerine çıkartma harflerle \"Polis\" yazdıkları boş sahte kimlik deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

FRANSIZ TURİST GERÇEK POLİSLERE MÜRACAAT ETTİ

İstanbul\'da polise başvuran Fransız turist Antoni Francois Guyarnavut (22) kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından parasının çalındığını söyledi. Turist poliste verdiği ifadesinde \"Polis olduklarını söyleyip çantamı aradılar. Onlardan ayrıldıktan sonra bin 500 Euromun çalındığını fark ettim.\" dedi.

KULLANDIKLARI ARACIN PLAKASINI SİYAH BANTLA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin aracının plakasını tespit etti. Ancak yapılan incelemede plakanın rakam grubunda bazı değişilikler yapıldığı tespit edildi. Polis kamera görüntülerindekine benzer bir aracı Zeytinburnu, 5 telsiz mahallesi, 71. sokak üzerine durdurdu. Yakalanan aracın plakası incelendiğinde \"0972\" olan rakam grubunun bantlar kullanılarak \"8872\" olarak değiştirildiği anlaşıldı.

TEŞHİS EDİLDİLER

Otomobilin içinde bulunan şüpheliler İran uyruklu Hulam R.(48) ile Anur Reza I.(23) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada soydukları fransız turist tarafından teşhis edilen şüphelilerin ayrıca bir çok olay daha gerçekleştirdileri, kullandıkları pasaportlarında sahte olduğu tespi tedildi. Şüphelilerden Hulam R.\'nin bir yıl önce de benzer bir suçtan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

04.11.2017 - 09.50 Haber Kodu : 171104020_

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6- \'AKILLI KLOZET\' PROJESİ TÜRK GENÇLERE DÜNYA İKİNCİLİĞİ GETİRDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Brezilya\'da düzenlenen 32\'nci Uluslararası Mostratec Bilim ve Teknoloji Fuarı\'nda Türkiye\'yi temsil eden ekipte bulunan İstanbul Avcılar\'daki 12\'nci sınıf fen lisesi öğrencileri Selin Yurtsever ve Hüseyin Emre Akgüç, 25 kuruş maliyetle idrar testi yapabilen \'Smart Closet\' (Akıllı Klozet) projeleri ile gümüş madalya alarak Dünya ikincisi oldu.

Eğitim alanında dünyanın önde gelen bilim organizasyonlarından biri kabul edilen Mostratec yarışmasında lise ve genç öğrencilerden seçilmiş 800 proje yarıştı. Türkiye\'yi temsil eden ekipteki lise öğrencileri Selin Yurtsever ve Hüseyin Emre Akgüç, İstanbul Üniversitesi ile kimya öğretmenleri Nilay Kutluk ve Bargem ekibi desteğiyle \'Smart Closet\' (Akıllı Klozet) isimli projeleriyle sağlık ve tıp kategorisinde gümüş madalya kazandı. 5 gün süren fuar boyunca ziyaretçilere projelerini İngilizce anlatan 2 öğrenci, 5 ayrı jüri üyesinden aldıkları puanlarla madalya kazandı.

İstanbul Üniversitesi ve okullarındaki \'Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi\'nde 1 yıldan bu yana yaptıkları çalışmalar sonunda TÜBİTAK başta olmak üzere inovasyon ve tasarım dereceleri bulunan öğrencilerden Selin Yurtsever, hemşire olan annesinden etkilenerek bu çalışmaya yoğunlaştığını ve hastalardan elde edilen \'idrar desteği\' ile katkı gördüğünü anlattı. Yurtsever, bir dönem babasının rahatsızlığı nedeniyle idrarında testler yapılabilmesi için eczanelerden testler aldıklarını, ayrıca annesinin de hemşire olmasından esinlenerek idrarın PH\'ına bakarak arkadaşı Hüseyin Emre Akgüç ile bir proje tasarladıklarını söyledi. Akgüç, şöyle dedi:

\"Diyabet, böbrek hastalarda yüksek indikatör (ayrıştırıcı) maddelerle asit ve baz ortamında renk değişikliği sağlar. İlk bölmemize metil kırmızı, ikinciye Bromtimol mavisi (zayıf asit ve bazlar için kullanılan bir kimyasal pH ayıracı) dediğimiz diğer indikatörümüzü koyduk. Yaptığımız deneylerde öncelikle sağlıklı insanların idrarlara kırmızı damlattığımızda turuncu rengi elde ettik. Bromtimol mavisi damlattığımızda ise yeşil rengini elde ettik.\"

Selin Yurtsever de, cihazın klozetlerin yanına veya içine asılabilen aparatla tutturabileceğini belirterek, \"Okul, yurt, yaşlılar yurdu gibi yerlerde kullanıldığında diyabet hastalarının idrarı cihazda kırmızı tonlarda görülüyor\" ifadesini kullandı.



İki öğrenci, cihazdaki çip ile idrardaki sonucun sesle kullanıcıya \'Hekime başvurunuz\' uyarısında bulunabileceği gibi aile hekimine de sonucu mesaj olarak gönderebileceğini anlatırken, bunun marketlerde 30 TL\'den satılabileceğini, her testin 25 kuruş gibi düşük maliyeti olduğunu, kullanılan idrar testlerinin doğaya zarar vermediğini ekledi.

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, iki başarılı öğrenciyi kutlarken onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye\'ye dönüşlerinde coşku içerisinde karşılanan iki genç Brezilya\'da sonuçların açıklanmasından sonra zeybek oynayarak ülke tanıtımına da katkıda bulunduklarını ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler Brezilya\'da zeybek oynarken

-Öğrenciler projelerini anlatırken

-İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler

04.11.2017 - 10.08 Haber Kodu : 171104023_

