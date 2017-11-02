DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BATAN GEMİNİN 88 METREDEKİ GÖRÜNTÜSÜ

Haber: İstanbul DHA

Şile\'nin 7 mil açığında batan \'Bilal Bal\' isimli gemi arama kurtarma gemisi tarafından 88 metrede görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Batan geminin deniz altındaki görüntüsü

02.11.2017 - 09.20 - Haber Kodu : 171102014

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2- BATAN GEMİNİN MÜRETTEBATINDAN GERİYE KALAN FOTOĞRAF

- Gemide doğum günü kutlaması yapmışlar

Haber: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile açıklarında batan geminin personeline ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor. Mürettebat, Nihat Küçük\'ün doğum gününü pasta keserek kutluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Doğum günü kutlaması

02.11.2017 - 10.20 - Haber Kodu : 171102027

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3- 15 İLDE BYLOCK OPERASYONU: 60 GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 ilde FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı \'Bylock\' kullandığı tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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4- OTOGARDAN ALIP EVDE ÖLDÜRMÜŞTÜ: KADIN CİNAYETİNE AĞIRLAŞIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamara: İstanbul DHA

Bahçelievler\'de Kurban Bayramı\'nın ikinci günü tartıştığı 32 yaşındaki eşi Alime Demirdağ\'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kenan Demirdağ\'ın \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olay günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ\'ın kendisine bıçak ile saldırmak istediğini iddia eden Kenan Demirdağ, \"Bu sırada kendimi korumak için aldığım bıçağı hatırlamadığım bir biçimde kullandım\" şeklindeki savunması da iddianameye yansıdı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ çocuklarını memleketleri Balıkesir\'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir\'e gitti. İstanbul\'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü olan 2 Eylül\'de Alime Demirdağ\'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler\'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ\'ın hayati nitelikteki boyun-bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime\'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı\'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ\'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

\"ALDIĞIM BIÇAĞI HATIRLAMADIĞIM BİR BİÇİMDE KULLANDIM\"

Şüpheli Kenan Demirdağ alınan ifadesinde \"Alime evin dağınık olması nedeniyle yerde bulunan bıçak ile bana saldırmak istedi. Bu sırada kendimi korumak için aldığım bıçağı hatırlamadığım bir biçimde kullandım\" dedi. Kenan Demirdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\"ALİME DEMİRDAĞ SIĞINMA EVİNDE KALDI\"

Şikayetçi Nesibe Leylek de alınan beyanında, Demirdağ çifti arasında uyuşmazlık olduğunu, Alime Demirdağ\'ın bir ara sığınma evinde kaldığını ve Kenan Demirdağ\'ın olaydan önceki günlerde Alime Demirdağ\'ı öldüreceğine dair beyanlarını aktarım yoluyla duyduğunu belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Kenan Demirdağ\'ın bıçak ile Alime Demirdağ\'ın kendisine saldırdığı savunmasını doğrulayan bir delilinin bulunmadığı ifade edilerek, şüphelinin atılı suçu işlediği öne sürüldü. İddianamede, şüpheli Kenan Demirdağ\'ın \"Eşi kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheli Kenan Demirdağ önümüzdeki Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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-Olay ilgili arşiv görüntüler

02.11.2017 - 11.05 - Haber Kodu : 171102040

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5- SÜREKLİ KİMLİK DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN YAKALANAMIYORDU...

* Hakkında 50 yakalama kararı bulunan E.K. jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

* Onlarca kişiyi dolandırdığı öğrenilen E.K.\'nın 2 bin kişiye ait kişisel bilgileri de ele geçirdiği öğrenildi.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı; hakkında yakalama kararı olan kişileri sahte pasaport ve belgelerele yurt dışına kaçırdığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin çeşitli suçlardan hakkında 50 yakalama kararı olduğu öğrenildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilik yapan ve onlarca kişiyi iş bulma vaadiyle dolandıran E.K.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz günlerde E.K.\'nin Fatih\'teki evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli E.K. gözaltına alındı.

E.K.\'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikamet belgesi, pasaport, kalfalık belgesi ve 234 sahte 100 dolar ele geçirildi.

İŞ VAADİ İLE DOLANDIRMIŞ

E.K\'nin, internette kurduğu blogda, \"4 bin dolara çalışacak usta aranıyor\" gibi ilanlar yayınladığı, iş bulma vaadiyle başvuran kişilerden aldığı kimlik, pasaport ve belgeler üzerinde değişiklik yaptığı, bunları kullanarak hakkında arama ve yakalama kararı olan kişileri yurt dışına kaçırdığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ekipler, nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, yağma gibi suçlardan hakkında 50 ayrı yakalama kararı bulunan ve sürekli kimlik değiştirdiği için yakalanamayan E.K.\'nın yaklaşık 2 bin kişiye ait ait verileri ele geçirdiği tespit etti.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Şüphelinin evinden çıkan belgeler

-İnternet sitelerinden verdiği ilanlar

-Şüphelinin adliyeye sevki

-Genel ve detaylar

02.11.2017 - 10.11 - Haber Kodu : 171102024

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6- BOĞAZDA EŞSİZ MANZARA

* Sabah saatlerinde yolu İstanbul Boğazı\'na düşenler, oluşan eşsiz manzaraya hayran kaldı.

* Denizin üstünü adete bir örtü gibi boydan boya kaplayan sis bulutu seyirlik manzaralar oluşturdu.

* Kimi bu eşsiz manzarayı cep telefonu ile ölümsüzleştirirken kimi de balık tutmayı tercih etti.

Haber-Kamera:Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda bu sabah eşsiz bir manzara vardı. Denizin üzerini kaplayan sis bulutu boğazın güzelliğini ortaya çıkardı. Soğuk hava ile ılık deniz suyunun birleşmesiyle oluşan deniz yüzeyinde oluşan sis bulutu izleyenleri büyüledi. Bazıları sahilde spor yaparken bazıları da cep telefonu ile bu manzarayı ölümsüzleştirdi. Boğazdaki vapurlar ise sisin arasında nazlı nazlı süzülerek sisin içinde gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdaki sis

-Cep telefonu ile fotoğraf çekenler

-Balık tutanlar

-Sahilde spor yapanlar

-Sisin arasında ilerleyen vapur

-Genel ve detaylar



02.11.2017 - 09.15 - Haber Kodu : 171102013



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7- HIRSIZLIK MALZEMELERİNİN DEPOLANDIĞI 8 İŞYERİNE BASKIN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar ve çevre ilçelerde çalınan eşyaları satın alarak sattığı belirlenen 8 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirilirken aralarında 1 tekne motoru, 3 büyük jeneratör, 108 ekran 4 televizyonun da bulunduğu çok miktarda çalıntı malzemeye el konuldu. Çalıntı malzemeleri düşük bedelle alarak satmak isteyen şüphelilerin sorgusuna başlandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Avcılar ve çevre ilçelerdeki hırsızlık olaylarının ardından çalınan malzemelerin kısa süreler içerisinde elden çıkarılarak satıldığı yerleri belirledi. Ekipler, çalınan malzemelerin depolandığı yerlerle ilgili yaptıkları istihbarat çalışmalar ardından hırsızlık malzemesi satın alınan 8 işyerin eş zamanlı operasyon yaptı. İşyerlerinde ruhsatsız 9 milimetre çapında iki tabanca, 13 mermi, ile pompalı tüfek bulunurken, işyeri sahipleri orijinal ambalajlarındaki malların faturalarını görevlilere ibraz edemedi.

Hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 108 ekran 4 televizyon, 8 ağaç kesme makinesi, 1 tekne motoru, 13 çim biçme makinesi, 3 büyük boy jeneratör, 4 çapa makinesi, çeşitli markalarda 78 matkap ile bazı malzemelere el konuldu.

El konulan çalını eşyalar Asayiş Büro önüne dizilirken, sahipleri belirlenebilen çalıntı eşyaların sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.



Görüntü Dökümü:

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İşyerlerine yapılan baskın ve aramalardan görüntüler

Ele geçirilen malzemeler incelenirken

Ele geçirilen malzemeler Asayiş Büro binası önünde sergilenirken

Ele geçirilen silahlar

02.11.2017 - 09.28 - Haber Kodu : 171102016

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8- İSTANBUL\'DA YABANCILARA DENETİM: 143 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLECEK



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da yabancılara yönelik yapılan denetimlerde 143 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı akşamı yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Yasadışı yollardan geldiği belirlenen 139\'u Afganistan, 2\'si Türkmenistan, 1 Özbekistan ve 1 Pakistan uyruklu 143 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sınırdışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis ekiplerinin denetim yapması

-Denetimlerden görüntü

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

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9- 1500 DAR GELİRLİYE KÖMÜR DAĞITIMINA BAŞLANDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Avcılar\'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile dar gelirli yaklaşık 1500 aileye kömür dağıtımına başlandı.

Soma\'dan Avcılar\'a getirilen ve belirlenen yoksul ailelerin evlerine teslim edilen linyit kömürlerinin dağıtımına başlandı. Kaymakam Hulusi Doğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Eraslan ile birlikte kömür dağıtılan alanda inceleme yaptı. Kaymakam Doğan, bu yıl bin 500\'e yakın aileye bin 859 ton kömürün evlerinde teslim edileceğini belirtirken şöyle dedi:

\"Her aileye bin 500 kilo kömür dağıtacağız. Kömürü bizzat evlerine teslim ediyoruz. Kömür, Soma\'dan Ege Linyitleri\'nden geliyor. Vatandaşımız memnun. Bu soğuk kış gününde devletin sıcaklığı ile onları ısıtacağız.\"

Kaymakam Doğan Avcılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile zor durumda olanlara bu yılık ilk 10 ayında yaklaşık 13 milyon 500 bin TL katkıda bulunduklarını belirtirken, \"Bunun 3 milyon 500 bini vakfımızın dağıttığı çeşitli şekilde parasal kaynaklar; gıda, yol, eğitim gibi yardımlardır. 10 milyon ise engelli , yaşlılara, çocuklara, eşini kaybetmiş kadınlara yapılan yardımlardır. 20 bin civarında insanımıza yardım edilmiş. Bu rakamın içinde bazılarına 2-3 kez yapılan yardımlar da vardır, Sosyal hizmetler evde bakım ve çocuklara yardım bunun dışındadır. Başvuranların incelemelerini en kısa sürede yaparak gereken desteklerde bulunuyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Kömür dağıtım alanından gerel görüntüler

Kaymakam açıklama yaparken

Kömürler kamyonlara yüklenirken

02.11.2017 - 09.23 - Haber Kodu : 171102015



