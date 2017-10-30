DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(ek bilgiyle)

1- KADİR TOPBAŞ\'IN DAMADI KAVURMACI SAVUNMASINI YAPTI

* Ömer Faruk Kavurmacı,

\"Hükümetin tehdit edildiği konuşmayı ayağa kalkmayarak protesto ettim, konuşmayı alkışlamadım\"

* Faruk Güllü,

\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı üzerine yola çıktık. Polislerle, tanklar geçmesin diye yolu kapattık, helikopter saldırısına rağmen yolu açmadık. Hakkımda yakalama kararı bulunduğunda iş yerime giderek teslim oldum\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması başladı. Mahkeme başkanı, tahliye taleplerinin alındığını belirterek, kürsüye gelen sanıkların 5 dakika konuşma süresi olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı , 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve alkışlamadığını savundu.

DAVANIN 6. DURUŞMASI YAPILDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya 25\'i tutuklu sanık ile 18 tutuksuz sanık katıldı. Davanın 6.duruşmasında tutuklu sanıkların tahliye talepleri alındı.

FARUK GÜLLÜ: TUSKON 5.OLAĞAN GENEL KURULU\'NA KATILMADIM

Tutuklu sanık ünlü Baklavacı Faruk Güllü, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 15 aydır tutuklu olduğunu ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, \"TUSKON\'dan 2010 yılında istifa ettim. Herhangi bir imzam yoktur. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na ve 6. Olağan Genel Kuruluna katılmadım. Listelerde adımın geçiyor olması bilgim ve isteğim dışındadır\" dedi.

\"BANK ASYAYA GÜNAHIMI VERMEM\"

\"MASAK raporlarında gayriresmi para hareketlerinin olmadığını kanıtlanmıştır\" diyen Güllü, \"Bank Asya, en çok iş hayatımda bana zarar veren banka olmuştur. Bank Asya\'ya para yardımı değil, günahımı vermem. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde Güneşli\'deki mağazamızdayken öğrendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısı üzerine yola çıktık. Polislerle, tanklar geçmesin diye yolu kapattık, helikopter saldırısına rağmen yolu açmadık. Hakkımda yakalama kararı bulunduğunda iş yerime giderek teslim oldum. Yapılan aramalarda sadece 1 adet bandrollü kitap bulunmuştur. Bylock ve başka kriptolu haberleşme programı kullanmadım\" ifadelerini kullandı

Hakkında yakalama kararı çıkınca yurtdışına kaçmadığını belirten Güllü, kendisi aleyhine ifade veren Gizli Tanık \'Demir\'in duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Güllü, \"Bylock gibi kriptolu herhangi bir haberleşme aracını kullanmadım. Digitürk aboneliğim yoktur. Örgüt üyelerinde ele geçirilen 1 dolarım yok. Örgütün toplantılarına katılamadım. FETÖ/PDY için yardımcı olduğuma dair dosyada bir delil yoktur. Almanya\'dan mart ayında geldim, oturma iznim vardır ve 15 Temmuz\'dan sonra yurt dışına çıkmayı düşünmedim. 15 aydır tutukluyum. Adli tedbir tedbiriyle tahliyemi talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

KAVURMACI 6 DURUŞMADA KONUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı \"Şahsıma isnat edilen suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ / Örgütü üyesi değilim, bilerek ve isteyerek bu örgüte yardım etmedim. Propagandasını da yapmadım\" diye konuştu. Kavurmacı, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile bazı gezilere katıldığını ancak bunların dışında bir iletişiminin bulunmadığını savundu.

\"KONUŞMAYI ALKIŞLAMADIM, PROTESTO ETTİM\"

Kavurmacı, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümetin tehdit edildiği konuşmayı da ayağa kalkmayarak protesto ettiğini ve konuşmayı alkışmadığını belirtti. Kavurmacı şunları söyledi: \"Bu olaydan sonra hemen istifa ettim ancak istifam kabul edilmedi. NOTER aracılığıyla resmi olarak ilk istifa eden kişi benimdir. Hakkımda hediye kartı vermem ve maaşlı çalışan iki kişinin ödemelerini yapmış olmam FETÖ\'ye yardım suçlaması olarak kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Haziran 2014\'te yaptığı açıklamadan sonra Fatih Koleji\'nde okuyan çocuklarımı okuldan aldım, başka bir okula kaydettim. FETÖ\'yle işbirliği olan kimseyle iletişimim yoktur. 1 dolarım yoktur. Bylock kullanmadım. Örgütün okullarında ve yurtlarında kalmadım. Zaman Gazetesi\'ne aboneliğim yoktur. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti\'yi destekledim. Seçimlerde AK Parti\'nin resimlerini duvara kaplattırdım. Devlet büyüğüne hakaret eden Rızanur Meral\'i tek alkışlamayan bendim. Yurt dışında çok sayıda mağazam olmasına rağmen yurt dışına gitmedim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da yurt dışına gitmedim. Mayıs ayında tahliye oldum, yine gitmedim. 13 aydır tutukluyum. 4 bin 200 çalışanı olan 500 mağazası olan bir şirketin ortağıyım. 2 çalışana ödenen maaşla şirketlere el konulması izah edilemez. Tahliyemi talep ediyorum. Şirketlerimdeki kayyum kararlarının kaldırılmasını istiyorum\"

Söz alan diğer sanıklarda tahliyesini talep etti. Duruşma sanıkların tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kavurmacı\'nın arşiv görüntüleri

30.10.2017 - 11.53 Haber Kodu : 171030047_

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2 - İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI



Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ile bir kısım müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanıkların kimlik sorguları yapılıyor. Dava, hafta boyunca devam edecek.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü\'nde çıkan olaylar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimine ilişkin olaylar anlatılıyor. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21\'i rütbeli 44\'ü er olmak üzere 67 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin\'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay\'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği, her iki bölgede çıkan olaylar da 30 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi ise \"müşteki\" sıfatıyla yer alıyor.



CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal Düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyor. Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenirken, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen şüpheli Ömer Kalın hakkında \"Kasten öldürme\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Maktül Ahmet Kocabay\'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan 5 kez müebbet ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\", \"Hakaret\", \"Tehdit\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aynacı\'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca \"Kasten yaralama\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\", \"Tehdit\" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz\'da emniyet önünde yaşananlar

30.10.2017 - 11.20 Haber Kodu : 171030044

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3- KADIKÖY\'DE EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN ARANAN ŞÜPHELİ AKYAZI\'DA YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Kadıköy\'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz\'ın (62) katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan eşi Emrah Y. (38) Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi öğle saatlerinden bu yana polisin her yerde aradığı şüphelinin, cep telefonu sinyalleri sayesinde yerinin tespit edildiği öğrenildi. Akyazı\'nın Dokurcun Haydar Mahalesinde düzenlenen operasyona Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyazı İlçe jandarma komutanlığı ve İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı. Şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek cinayetle ilgili sorgulanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

30.10.2017 - 12.23 Haber Kodu : 171030059

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4- EŞİNİ OTOMOBİLDE ÖLDÜREN KOCA \"KISKANÇLIK NEDENİYLE YAPTIM\" DEDİ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'un Kadıköy ilçesinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz\'ın (62) katil zanlısı eşi Emrah Y. (38)\'nin poliste yapılan ilk sorgusunda olayı kıskançlık sonucu yaptığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin öğleden sonra adliyeye çıkarılması bekleniyor. Kadıköy\'de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz\'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla aranan Emrah Y. , Akyazı\'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin yapılan ilk sorgusunda cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini söylediği öğrenildi. Sabaha karşı getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri devam eden şüphelinin Selva Sağlam Yılmaz\'ın yakınlarının olayı para için yaptığı iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde halen ifadesi alınan şüphelinin saat 15.00\' de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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5- DENİZ SEKİ UMRE\'YE GİTTİ



* Seki,

\"Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya, gidilecek en güzel yere gidiyorum\"



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Umre için Türk Hava Yolları uçağıyla Cidde\'ye gitti. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Deniz Seki, Atatürk Havalimanı\'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seki, \"Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım\" dedi.

Bir basın mensubunun \"Döndüğünüzde başka bir Deniz Seki mi göreceğiz? \" sorusuna ise ünlü şarkıcı \"Ben değişmeyeceğim sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum\" diye cevap verdi.



Görüntü dökümü.

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-Seki\'nin gelişi, bilet işlemi yaptırması

-Seki\'nin konuşması

-Seki\'nin gidişi ve detaylar

30.10.2017 - 11.02 Haber Kodu : 171030033

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6- \"ZIPKIN\" KÖPEĞİN MOTOSİKLET TUTKUSU



Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

İstanbul\' da sahibiyle birlikte motosiklete binip gezintiye çıkan köpek görenleri şaşırtıyor. Taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken \'Zıpkın\' isimli köpek sahibinin komutlarını da yerine getiriyor.

Kadıköy D-100 karayolunda Cemşir Doğan (35)\'in \'Zıpkın\' isimli köpeğiyle çıktığı motosiklet gezintisi görenleri şaşırttı. \"Zıpkın\" motosikletin ön kısmında duruyor ve taktığı güneş gözlüğüyle diğer sürücülerin dikkatini çekiyor. Zıpkın\'ın en büyük tutkusu, motosikletle dolaşmak.

SAHİBİNİN KOMUTLARINI YERİNE GETİRİYOR

Cemşir Doğan özellikle hafta sonları iri cüssesine rağmen motosikletinin önüne aldığı köpeğiyle şehrin caddelerinde gezintiye çıkıyor. Zıpkın sahibinin komutlarını yerine getiriyor. Doğan köpeğiyle birlikte motosikletle gezmenin tehlikeli olmadığın belirterek, \"11 yıldır böyle geziyorum tehlikesi yok. 11 yıldır hemen hemen hep bu şeklide yolculuk yapıyoruz. Köpeğim de memnun bu yolculuktan\"

diye konuştu. Verdiği komutları yerine getiren zıpkın isimli köpek sahibinin kornaya bas dediğinde havladığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-D-100 karayolunda motosikletindeki köpeğiyle giden sürücünün görüntüsü

-Güneş gözlüğü takan köpeğin görüntüsü

-Motosikletin önünde durması

-Diğer araçların arasında ilerlemesi

-Köpeğin sahibi ile röp

-Komutları yerine getirmesi

-Genel ve detay görüntüler

30.10.2017 - 11.16 Haber Kodu : 171030042

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