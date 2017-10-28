DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL\'DA ŞÜPHE UYANDIRAN PATLAMALARIN YAŞANDIĞI EVLERİN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Arnavutköy ve Esenyurt\'taki iki ayrı evde yarım saat arayla meydana gelen patlamalar, terör polisini harekete geçirdi. Ekipler, tüp ve benzin bidonları bulunan dairelerde saatlerce inceleme çalışması yaptı. O evler gündüz görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-ARNAVUTKÖY

-Binadan görüntü

-Daireden görüntü

-Yangın izleri

-Polis ekipleri

ESENYURT

-Daireden görüntü

-Yangın izleri

-Daire içinden görnütü

-Detaylar

28.10.2017 - 10.26 Haber Kodu : 171028024_

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2- 12 İLÇEDE PKK OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Haber; Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kırsal alan yapılanmasından İstanbul\'a geldiğini belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 ilçede operasyon düzenledi.

TEM ekipleri Esenyurt, Esenler, Eyüp, Güngören, Fatih, Kadıköy, Büyükçekmece, Sancaktepe, Sultangazi, Sultanbeyli, Ümraniye ve Tuzla\'da belirlediği adreslere düzenlediği baskınlarda toplam 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerde yapılan aramalarda 1\'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 1 av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ile dijital malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 14 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

3- KADERİNE TERK EDİLEN AKM BİNASI 10 YILDIR BOŞ VE YIPRANMIŞ DURUMDA



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un önümüzdeki günlerde projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayanacağını söylediği Atatürk Kültür Merkezi sessiz bekleyişini sürdürüyor. 2008 yılından bu yana kapalı olan bina, o tarihten bu yana hiç bir bakım görmediği için yılların yorgunluğunu üzerinde taşıdığı görülüyor.

Yaklaşık 10 yıldır kapalı tutularak adeta kaderine terk edilen Atatürk Kültür Merkezi yerine yeni yapılacak olan projenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde , AKM yerine yapılacak projenin çok yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı söylemişti. Yıllardır boş duran Atatük Kültür Merkezi yıllar süren bakımsızlığın ardından şu anda korku filmlerindeki binaları andırıyor. Binanın özelikle arka kısımlarında ve çatısında hasarlar oluştuğu görülürken, pek çok bölümü kuşlara yuva olmuş durumda. Binanın önümüzde yaşanan süreçte yıkılarak yerine opera binası yapılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle AKM binası

DHA FEED

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4- \"ÇAKARLI GURBETÇİ\" İSTANBUL TRAFİĞİNDE

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ -İstanbul DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün akşam saatlerinde ilerleyen çakarlı lüks bir otomobil. İstanbul trafiğinde sık sık görmeye alıştığımız bir manzara. Edirne istikametine ilerleyen sürücü trafiğin yoğunlaştığı yerlerde araçtaki çakarı yakarak ilerliyor. Zaman zaman emniyet şeridine giren zaman zaman ise taralı alan ihlali yapan araç trafik kurallarını hiçe sayıyor. Fakat bu aracın bir farkı var; lüks otomobil Almanya plakalı. Bir gurbetçiye ait olduğu anlaşılan otomobil, Avrupa\'ya doğru ilerliyor. İstanbul\'da trafik kurallarını hiçe sayarak ilerleyen sürücünün Edirne\'yi geçtikten sonra araçtaki çakarı çıkaracağı bir gerçek.

Görüntü Dökümü:

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-Çakarlı aracın ilerlemesi

-Çakarını kapatması

-Aracın ilerleyişi

28.10.2017 - 10.19 Haber Kodu : 171028023

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5- BAKAN TÜFENCİ\'DEN DOLAR AÇIKLAMASI

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,

\"Esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağan üstü olay yok. Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmasında son günlerde yükselen dolar kuruna dikkat çekti. Tüfenkci, \"Son günlerde özellikle dolar üzerinden yürütülen bir takım spekülatif hareketler, bunun bir kısmı yurt dışı bağlantılarıyla, yurt dışındaki gelişmelerle alakalı olsa da, esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağanüstü olay yok. Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tüfenkci\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

6-KASKLI HIRSIZLAR 111 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ BÖYLE ÇALDI

* 1 hafta önce aldığı motosikletini çaldılar.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Ümraniye\'de kasklı hırsızlar, 111 bin lira değerindeki motosikleti 2,5 dakikada çalıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık dün saat 03.30 sıralarında Ümraniye\'de bir perde imalathanesinde gerçekleşti. Kasklı dört hırsız, motosikletlerle Sedat Sarı\'nın iş yerinin önüne geldi. Şüphelilerden ikisi çevreyi kolaçan ederken diğer ikisi kapıyı levyeyle açıp içeri girdi. Hırsızların hedefinde Sarı\'nın 1 hafta önce 111 bin liraya aldığı yarış motosikleti vardı. Hırsızlar, saniyeler içerisinde motosikletin direksiyon kilidini kırıp işyerinden dışarı çıkardı.

Hırsızlardan biri çaldıkları motosikletin üzerine bindi. Diğer şüpheli kendi motosikletini çalıştırdı ve bir ayağıyla çalıntı motosiklete destek verip iterek hareket etmesini sağladı. 4 hırsız motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

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-Motosikletli ve kasklı hırsızların iş yerine gelmesi

-2 hırsızın kapıyı açıp iş yerine girmesi

-Diğer iki hırsızın etrafı kolaçan etmesi

-2 hırsızın motosikletin direksiyon kilidini kırması

-Hırsızların motosikleti dışarı çıkarması

-Hırsızların çalıntı motosikletle kayıplara karışması

28.10.2017 - 10.01 Haber Kodu : 171028020_

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(ÖZEL)

7- SİS FARI HIRSIZLARI KAMERADA

- 20 saniye içinde farları söküp çaldılar

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Kamera: İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde iki hırsız park halinde bulunan otomobilin sis farlarını çaldı. 20 saniye içinde gerçekleşen olayı güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Yakuplu Mahallesi\'nde meydana geldi. Enver Akyüz, saat 23.15 sıralarında aracını evinin açık otoparkına park etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 23.52\'de siyah bir otomobille gelen hırsızlardan biri, 20 saniye içinde park halinde bulunan Akyüz\'ün aracının sis farlarını çaldı. Şüpheliler geldikleri otomobille kayıplara karıştı. Sabah kalktığında aracının sis farlarının yerinde olmadığını fark eden Enver Akyüz durumu polise bildirdi. Polis sis farlarını çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Farları çalınmış haldeki otomobilin fotoğrafı

(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Hırsızların araçla gelmesi

-Hırsızın sis farlarını sökmesi

-Geldikleri araçla ayrılmaları

28.10.2017 - 10.00 Haber Kodu : 171028019

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8- SOKAK KÖPEĞİ ARAÇLARIN DURMASINI BEKLEDİ YAYALAR KIRMIZIDA GEÇTİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen bir sokak köpeği araçların durmasıyla karşıya geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin ışıklarda beklemesi

-Köpeğin karşıya geçmesi

-Aynı kavşakta bir kadının kırmızı ışığa aldırmadan karşıya geçmesi