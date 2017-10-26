DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- OKMEYDANI\'NDA 2 AİLE ARASINDA KAVGA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Okmeydanı\'nda iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi\'ndeki olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hüseyin Baş\'ın iki ay önce Figen Akgüç\'ü trafik tartışması sonucu darbetmesiyle iki aile arasında husumet başladı.

Bu sabah karşılaşan iki aile üyeleri arasında kavga çıktı. Tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1\'i kadın 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Hüseyin Baş (36) kaldırıldığı hastanede öldü. Figen Akgüç\'ün de aralarında bulunduğu 5 yaralının hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, zırhlı araçlarla mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ambulanstaki yaralılar

-Polisin önlemleri

-Detaylar

26.10.2017 - 10.33 Haber Kodu : 171026030_

26.10.2017 - 09.57 Haber Kodu : 171026020_

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2- BEŞİKTAŞ METRO İNŞAATI ALANINDAKİ KAZILARDA SON DURUM

Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'ndaki metro istasyonu çalışmaları sırasında tarihi kalıntılar bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul arkeoloji Müzeleri tarafından başlatılan incelemeler devam ediyor. O çalışmalardaki son durum bu sabah görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazı alanındaki son durum

26.10.2017 -09.29 Haber Kodu : 171026011_

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3- İSTANBUL, KIRKLARELİ VE EDİRNE\'DE NARKOTİK OPERASYONU (1)



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul, Edirne ve Kırklareli\'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu hap ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar\'da; Kırklareli\'nin Babaeski ilçesinde ve Edirne\'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Baskın yapılan yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve koliler dolusu uyuşturucu hap ele geçirdi.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Gözaltına alınan şüpheliler

-Araçta yapılan arama

-Ele geçirilen uyuşturucu haplar

-Araçta ele geçen uyuşturucu haplar

-Ele geçen uyuşturucu maddelerin emniyetteki sergisi

26.10.2017 - 10.53 Haber Kodu : 171026033_

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4- İSTANBUL\'DA FETÖ OPERASYONU: 48 GÖZALTI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Hakan KAYA - Ozan URAL - Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün sabah düzenlediği operasyonda, \'ByLock\' kullandığı belirlenen 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, çeşitli meslek gruplarından örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullandığı belirlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 60 adrese yaptığı eş zamanlı baskında 48 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 07.03 Haber Kodu : 171026008

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5- JANDARMANIN \'TOMBALA\' BASKINI KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer\'de kumar oynatıldığı belirlenen yerlere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda kumar oynadığı belirlenen 112 kişiye toplam 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan yerlerin sahibi 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan adreslerde 9 tombala makinası, 3 kamera, 5 televizyon, kayıt cihazı, yüzlerce tombala kartı, tombala malzemesi ile elektronik bilet ele geçirildi.

Tombala oynatılan yerlerin dikkat çekmemek için villa, müstakil ev, lokanta ve Beach Clup gibi mekanlardan seçildiği belirlendi.

Ayrıca Arnavutköy\'de, bulunan lokantanın geçtiğimiz ay kumar oynatma suçundan mühürlenerek kapatılmasına rağmen, mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın anı

-Tombala oynayanlar

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 09.53 Haber Kodu : 171026017

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(havadan görüntülerle)

6- İSTANBUL\'UN HIZLI TREN HATTI İÇİN İÇİN SONDAJ ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)

YAVUZ Sultan Selim köprüsü, 3.Havalimanı, Halkalı Yüksek Hızlı Tren Hattı için sondaj çalışmalarında sona gelindi. 4 aydır süren sondaj çalışmalarının 2 ay daha devam edeceği ardından inşaata başlanacağı belirtildi. 4 milyar 421 milyon 275 bin TL yatırımla hayata geçirilecek olan 63 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında 19 adet tünel ve 16 viyadük bulunacak.

63 KİLOMETRELİK HIZLI TREN HATTI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu Projesi Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinde yaklaşık 63 kilometre uzunluğu kapsıyor. Çilingir-Hacımaşlı-Şamlar yerleşim yerlerinin batısından, Sazlıdere baraj gölünün dogusundan ilerleyen hattın Halkalı\'ya ulaşacağı belirtildi. Hızlı demiryolu hattı, geliş ve gidiş olmak üzere 2 hat olarak planlandı. Hat üzerinde 33 kilometre 716 metre uzunluğunda 20 adet tünel ile toplam 4 bin 950 metre uzunluğunda 15 adet viyadük yapılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 3. Boğaz Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu projesi, 4. milyon 421 milyon liraya liraya mal olacak.

SONDAJ EKİPLERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

Proje kapsamında güzergah boyuncu yapılan sondaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 4 aydır devam eden çalışmaların 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu amaçla sahadaki sondaj ekiplerinin gece gündüz vardiyalı olarak çalıştığı öğrenildi. Sondaj çalışmaları şu anda Başakşehir\'e bağlı Şamlar köyü ile Arnavutköy\'e bağlı Hacımaşlı köylerinin bulunduğu bölgede 5 noktada birden gerçekleştiriyor. Bazı bölümlerde 300 metre derinliğe inilerek toprak ve taş dolgusunun yapısının ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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/HAVADAN ÇEKİM

-Sondaj alanları ve çalışmalar

/////////////AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Sondaj çalışmaları

-Sondaj kuyuları

-Şamlar Köyü Mevkii\'nde yapılan çalışmalar

-Kamyonlardaki çalışan sondaj makinaları

-Yerin altına sondajla inilmesi

-Alınan numune topraklar

-Numune kutuları

-Genel ve detaylar

26.10.2017 - 10.56 Haber Kodu : 171026034

26.10.2017 - 10.58 Haber Kodu : 171026035

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7- İDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle:

07:45 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:00 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

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8- TÜRKÜLERE SEVDALI MACAR SANATÇI, TÜRKİYE VE MACARİSTAN ARASINDA KÜLTÜR ELÇİSİ OLMAK İSTİYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Macaristan\'da 7 yıl önce İstanbul\'a geldikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde okuyan Erdal Erzincan ve eşi Mercan Erzincan\'dan ders alan Majda Maria Guessous, Türkler\'e ve türkülere sevdalandığını, Türk ve Macar halkları arasında kültür elçisi olmak istediğini söyledi. 1 hafta içerisinde Kayseri ve İstanbul\'da 3 konser veren Macar Maria Guessous, bu süre içerisinde ayrıca saz dersi aldı.

İstanbul Macar Kültür ve Dostluk Derneği, Macar Ulusal Haftası ve yaklaşan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ile etkinlik düzenledi. Majda Maria Guessous, Kayseri\'den sonra İstanbul Sarıyer ve son olarak dün akşam Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi\'nde Macar sanatçı Ivan Atilla Barvich ile Macar Kültür Dostluk Dernek Başkanı Erdal Şalikoğlu\'nun da zaman zaman eşlik ettiği konser verdi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Macar sanatçının konser verdiği haftanın Türkiye ve Macaristan tarihinde büyük önemi bulunduğunu aynı zamanda Türk Halk Ozanı Aşık Veysel\'in 123\'üncü doğum günününe denk gelmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

\"TÜRKLER VE TÜRKÜLER ÇOK İÇTEN\"

Bugüne kadar Amerika\'nın yanı sıra Hindistan, Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu\'daki çeşitli ülkelerde bağlama çalarak hayranı olduğu Aşık Veysel\'den, Yunus Emre\'ye, Pir Sultan Abdal\'a kadar değişik halk ozanının türkü ve deyişlerini Türkçe, Macarca söyleyen Majda Maria Guessous, 7 yıl önce erasmus programı kapsamında geldiği İstanbul\'da kendisini geliştirebilmek için Türkçe ve bağlama çalmayı öğrenmeye çalıştığını söyledi. İstanbul\'da bulunduğu 1 hafta içerisinde ABD\'deki Indiana Üniversitesi\'nde post doktora tezini veren \' Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Yusuf Benli\'den bağlama konusunda ders alan Macar sanatçı, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Majda Maria Guessous, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nde okuduğu sırada Türk Halk Müziği\'nin çok renkli olduğunu fark ettiğini vurgulayarak \"Türküler bana çok içten geliyordu. Türküler, kültürlerin içinde insanın hayatının renklerini yansıtır. Türküler bize enerji verir\" dedi. Annesi Macar, babası Faslı olan Majda Maria Guessous, Türk Halk Müziği\'nin yayınlanan Türk dizilerinin de etkisiyle Macaristan\'da her geçen gün daha fazla bilindiğini kaydederek şöyle konuştu:

\"Bizim ilişkimiz, kardeşliğimiz 1000 yıl öncesine dayanıyor. Atalarımız birlikte dolaştı. Ondan geliyor bu ilişki. Türkçe Türküleri dünyanın her yanında söylüyorum. Kuveyt\'te, Suudi Arabistan\'da da Türkçe türküler söyledim. Müzik elçisi; kültürlerin arasında dostluk köprüsü olmayı isterim. 50\'den fazla türkü ve deyiş biliyorum. Aşık Veysel, Pir Sultan, Yunus Emre\'nin deyişlerini, anonim, Karadeniz, Ege, İç Anadolu türkülerini çok severim.\"

Görüntü Dökümü:

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-Majda Maria Guessous\'un Aşık Veysel ve diğer halk ozanlarının tanınan türkülerinden bölümler

-Majda Maria Guessous\'un konserinden görüntüler

-Macar sanatçı bağlama dersi alırken

-Belediye başkanının konuşmasından bir bölüm

-Sanatçıya çiçek verilirken

-Majda Maria Guessous ile röp

26.10.2017 - 09.54 Haber Kodu : 171026018_

26.10.2017 - 10.58 Haber Kodu : 171026035