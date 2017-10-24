DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- TUZLA\'DA CİNAYET: 18 YAŞINDA GENÇ BAŞINDAN VURULDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Tuzla\'da devlet hastanesinin hemen karşısındaki yeşillik alanda 18 yaşında bir genç başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi\'ndeki Tuzla Devlet Hastanesi\'nin hemen karşısındaki yeşillik alandan meydana geldi. Çevredekiler yeşillik alanda kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

CESEDİN YANINDA SİLAH BULUNDU

Yapılan incelemede ölen kişinin 18 yaşındaki Erdoğan Girgin olduğu belirlendi. Girgin\'in başından silahla vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Girgin\'in cesedinin hemen yanında tabanca bulundu.18 yaşındaki gencin cesedi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

-----------

-Cesedin yerdeki görüntüsü

-Hastaneden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Vatandaş ile röp

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cesedin yanında silahın görüntüsü

-Polisin silahı incelemesi

-Fotoğraf

24.10.2017 - 10.07 Haber Kodu : 171024010

==============================

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI PROJESİ; HALİÇ KIYILARI KAZIKLAR ÜZERİNDE GENİŞLİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı projesi kapsamında haliç sahilini genişletmek için başlatılan denize kazık çakma çalışmaları Balat ve Eyüp sahilinde devam ediyor. Projeyle ilgili oluşturulan şantiye alanları için Haliç sahilinde bulunan parkların bir bölümü halkın kullanımına kapatıldı. Günde 114 bin yolcu taşınması planlanan 10 kilometrelik hattın 2019 yılında bitirilmesi bekleniyor.

HALİÇ KIYILARINDA ŞANTİYELER KURULDU

İstanbul Boğazı\'na birbiri ardına yapılan halk arasında \'kazıklı yol\' olarak bilinen yollardan sonra Haliç kıyılarında da hummalı bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi kapsamında Eyüp Sultan Camii önü ve Alibeyköy istikametinde onlarca kazık çakıldı. Öte yandan Balat\'ta aynı proje kapsamında yolu genişletmek için sahile kazık çakılmaya başlandı. Çalışmaların şu anda Balat sahilinde bulunan Sveti Stefan Bulgar Kilisesi önünde önünde sürüyor.

PARKLARIN BİR BÖLÜMÜ KAPATILDI

Öte yandan Cibali\'den başlayarak Alibeyköy\'e kadar Haliç boyunca uzanan parkların bir bölümü de halkın kullanımına kapatılarak şantiye haline getirildi. Bu parkların çevresi panallerle kapatıldı. Bazı bölümlerde yayaların sahile ulaşması için küçük yaya yolları açıldı.

EMİNÖNÜ\'NDEN ALİBEYKÖYE 14 İSTASYON OLACAK

2019 yılında bitirilmesi plalanan yeni tramvay hattı Eminönü otobüs durakları alanından başlayarak Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüp-Teleferik, Eyüp Devlet Hastanesi, Silahtarağa İstasyonu ile Sakarya Mahallesi İstasyonuna Haliç kıyısından geçerek, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro İstasyonu ile devam edip, Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonunda son bulacak.

GÜNDE 114 BİN YOLCU TAŞINACAK

Hatta 2\'li dizili 30 araç hizmet verirken, günlük 114 bin yolcu taşınması planlanıyor. 14 istasyonu bulunan hatta yolculuk süresi ise bir uçtan diğerine 35 dakika olacak. Yeni metro hattı diğer metro hatları, deniz ulaşımı ve yapılması planlanan Eyüp-Yeşilpınar teleferik hattı ile entegre olacak.

YENİ TRAMVAY HATTININ ENTEGRE OLACAĞI HATLAR

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu\'nda

Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu\'nda, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu\'nda,

Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu\'nda

Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu\'nda,

Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu\'nda

Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu\'nda

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu\'nda

Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu\'nda entegre oluyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Balat ve Eyüp sahilinde kazık çakma çalışmaları

-Genel ve detaylar

======================================

3- OSMAN KAVALA\'NIN GÖZALTINA ALINMASI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 18 Ekim günü gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala\'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş ve MİT TIR\'ları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük\'ün de yer aldığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan ancak henüz gelmeyen ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi N.M.C\'nin de bu dosya kapsamında hakkında işlem yürütüldüğü ifade edildi. N.M.C\'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

===============================

4- TUSKON DAVASI\'NIN İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Aralarında firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası davasının ikinci duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasına 28\'i tutuklu 32\'si tutuksuz toplam 60 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma tutuklu sanık Ahmet Şener Güleç\'in sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

=============================

5- İŞ ADAMI NECMETTİN BİTLİS VEFAT ETTİ

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA

Polisan Holding\'in kurucusu ünlü sanayici Necmettin Bitlis, 89 yaşında hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis\'in cenazesi, perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı\'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR ?

Necmettin Bitlis, iş adamı olarak imza attığı başarılarının yanı sıra özellikle eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ve hayırseverliği ile tanınıyordu. Malatya\'da 1 Aralık 1928\'de doğan Necmettin Bitlis, İstanbul\'da Ticaret Lisesi\'ni bitirdikten sonra çalışma hayatına 1955 yılında başladı. Zeytinburnu\'nda kiraladığı fabrikayı iplik, dokuma, apre ve boyanın yapıldığı kombine bir kumaş fabrikası haline getiren Necmettin Bitlis, 1964 yılında Polisan\'ı kurdu. Önceleri tutkal ve reçine üreten Polisan, 1985 yılında boyu üretimine başladı. Son olarak Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Şark Mensucat Yönetim Kurulu Başkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Bitlis\'in fotoğrafı

24.10.2017 - 11.27 Haber Kodu : 171024027

==============================

6- BU KÖPEK GERÇEKTEN ÇOK FARKLI

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

Sevimli mi sevimli. Bütün bir mahallenin maskotu. Sahibi onu arıza yapmayan gönüllü, canlı bir reklam tabelası olarak görüyor. Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesine yolu düşenlerin mutlaka dikkatini çekiyor bu sevimli köpek. 4 yaşında. Gece gündüz, yaz kış güneş gözlüğü takıyor. Sandalyesine kurulup gelen geçene bakmaya bayılıyor. Ziyarete gelenlerle tokalaşmayı da ihmal etmiyor. Doberman - Rottweiler kırması bu sevimli köpeğin adı \"Kızım\". Araç bakım dükkanı işleten 49 yaşındaki Mahir Yılan\'ın arkadaşı, yoldaşı, kendi deyimiyle herşeyden, herkesten çok sevdiği çalışma arkadaşı. \'Kızım\' sahibine o kadar bağlı ki, bir yere gittiğini gördüğünde hemen arabaya atlıyor. Gidirken de geride kalanlara tepki gösteriyor. Sahibinin söylediğine göre veresiyeyi hiç sevmiyor. Sorun çıkaran müşteri olunca da tepkisini göstermekten geri durmuyor. O kadar ki sahibiyle tartışan, el kol kaldıran olursa kovalamaktan, üzerine atlamaktan biran olsun tereddüt etmiyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

- Sandalyede oturup gözlüklerle etrafı izleyen Kızım\'dan genel ve detay görüntüler

- Sahibiyle röportaj

- Gelenlerle tokalaşması

- Sahibine tepki göstenlere saldırması

- Sahibi arabayla gidince koşup camdan arabaya atlaması

- Genel ve detay görüntüler

24.10.2017 - 11.00 Haber Kodu : 171024016



