DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- DENİZE DÜŞEN GENÇ BOĞULDU, MUHTAR İSYAN ETTİ

* Sarıyer\'de denize düştüğü belirtilen 26 yaşındaki genç boğuldu.

* Büyükdere Mahallesi muhtarı Ali Yazıcı, \"Burada kenar korkuluklarının olmayışından dolayı 19 kişi denize düşüp hayatını kaybetti\" diyerek yetkililere seslendi.

* Muhtar, \" Bu boğulma vakaları hep oluyor. Şu anda bahsetmiş olduğumuz yer, bir insan düştüğünde paçasına kadar ıslanacak bir yer değil. Bir insan boyunu 7 veya 9 kat geçecek bir yerden bahsediyoruz\" dedi.

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTABUL (DHA)

Sarıyer\'de sahilde bir kişi denize düşerek boğuldu.

Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı sahilde saat 12.00 sıralarında balıkçılar denizin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenliğe bağlı DEGAK dalgıç timleri kişiyi bulunduğu yerden alarak karaya çıkartı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği kişinin öldüğünü belirledi.

DAYISI OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ölen kişinin üst aramasında çıkan kimlikten İlker Kaçan (26) olduğu tespit edildi. Kaçanın sahil kenarında otururken denize düştüğünü ve yüzme bilmediği için boğulduğu iddia edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Haberi alıp olay yerine gelen dayısı gözyaşlarını tutamadı.Başka bir yakını ise baygınlık geçirdi.

YENİ EVLİ VE EŞİ HAMİLEYDİ

Yeni evli ve eşinin 3 aylık hamile olduğu da öğrenilen İlker Kaçan\'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

\'19 KİŞİ BURADA DENİZE DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ\'

Büyükdere Mahallesi muhtarı Ali Yazıcı, \"Sarıyer\'in 38 muhtarı olarak biz evlere taziye ziyaretine gidip o acılı annelerin yüzlerine bakmak istemiyoruz. Biz bu konuyu Büyükşehir Belediyesi\'ne fazlaca taşıdık. Burada kenar korkuluklarının olmayışından dolayı 19 kişi denize düşüp hayatını kaybetti. Biz Sarıyer Büyükdere Kazıklı Yolumuzda artık biz bu acıları yaşamak istemiyoruz. Bu boğulma vakaları hep oluyor. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce bir genç kardeşimiz, bundan iki ay önce bir yaşlı amcamız, balıkçı bir ağabeyimiz ayağı ipe takılması sonucu denize düştü. Şu anda bahsetmiş olduğumuz yer, bir insan düştüğünde paçasına kadar ıslanacak bir yer değil. Bir insan boyunu 7 veya 9 kat geçecek bir yerden bahsediyoruz\" diye konuşup yetkililerden yardım istedi.

Polis olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü cesedin suda görüntüsü

-Cesetin kıyıda genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin şerit çekmesi

-Yakınlarının ağlaması ve baygınlık geçirmesi

07.10.2017 - 13.37 Haber Kodu : 171007076

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2- VİNÇ ÜZERİNDE DEHŞETİ YAŞADI

-51 metrede yardım bekledi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Ümraniye\'de bir inşaatta çalışan vincin bakımı için gelen teknisyenin kolu çalışma sırasında halata takılarak koptu. Kopan kol aşağı düşerken 51 metrelik vinçte mahsur kalan yaralıyı itfaiye yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kurtardı.

Olay saat 12.00 sırlarında Tatlısu Mahallesi Şahin Caddesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan vincin bakımı için gelen ekipten Şakir Toğaçar, 51 metrelik vincin üzerine çıktı.Toğaçar, vinç üzerinde bakım çalışması yaptığı sırada kolu bir anda halata takılarak koptu.

KOPAN KOL BUZDOLABINA KONDU

Vincin üzerinde acılar içinde kalan teknisyenin yardımına inşaatta çalışan işçiler koştu. Kopup yere düşen kol hemen alınarak inşaata buluna konteynerdeki buzdolabına kondu. İşçiler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Dudullu ve Kadıköy itfaiye grubundan merdiven aracı istendi.

İTFAİYENİNİ MERDİVEN ARACIYLA İNDİRİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen merdiven aracını açtı. Kadıköy itfaiye grubun 60 metrelik merdiven aracına binen itfaiye ve sağlık ekipleri vinçteki yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi vinç üzerinde yapılan yaralı daha sonra aşağıya indirildi. 1 saat süren çalışmalar sonucunda Toğaçar, kopan koluyla birlirte ambulansla hastaneye götürüldü.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı gören mesai arkadaşları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçten görüntü

-İtfaiyeye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vinçteki yaralının görüntüsü

-Arkadaşlarının sinir krizi geçirmesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Merdiven aracıyla vince çıkılması

-Yaralının aşağıya indirilmesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görünütler

07.10.2017 - 13.52 Haber Kodu : 171007077_

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3- 157 BİN LİRAYI OTOMOBİLDE BIRAKIP AYAKKABI ALMAYA GİDİNCE SOYULDU



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta bankadan çektiği 157 bin lirayı otomobilede bırakarak ayakkabı almaya giden H.A., kendisini takip eden iki kişi tarafından soyuldu. Bankadan takip ettikleri H.A.\'nın içinde 157 bin lirayı çalan şüphelilerden Salih K.(46) polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheli Erhan Ö. ile çalınan paranın bulunması için çalışmalar sürüyor.

BANKADAN ÇEKTİĞİ 157 BİN LİRAYI ARABADA BIRAKIP AYAKKABI ALMAYA GİTMİŞ

Esenyurt, Namık Kemal Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir spor mağazının otoparkında meydana gelen olayda H.A.\'nın içinde 157 bin lira bulunanan otomobilinin camını kıran hırsızlar çantayı alarak kaçtı. Polise başvuran H.A. bankadan para çektikten sonra ayakkabı almak için mağazaya girdiğini çıktığında hırsızlık olayının olduğunu anlattı.

PARA ÇEKMESİNDEN İTİBAREN TAKİP EDİLMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelilerin mağduru bankadan para çekmesinden itibaren izlediğini fark etti. Şüphelilerin bankadan 157 bin lira çeken şüpheliyi araçlarıyla takip ettikleri, spor mağazasının önüne aracı park ettiğinde camı kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI PARA VE DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak kısa sürede şüphelilerden Salih K.\'nın kimliğini tespit etti. Daha önceden resmi belgede sahtecilik, kapkaç, oto hırsızlığı, hırsızlık gibi suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli Esenyurt\'a gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Salih K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Erhan Ö.(42)\'in yakalanması ve kayıp paraların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın güvenlik kamerası kayıtları

07.10.2017 - 13.30 Haber Kodu : 171007075

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4- HIZ, İHLAL VE KAZA...

- Yaptıkları kazayı böyle görüntülediler

İstanbul DHA

Bağdat Caddesi\'nde kuralları hiçe sayıp kaza yapan gençler o anlarda cep telefonuyla da kayıttaydı.

Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde akşam saatleri. Bir çok aracın kural ihlali yaparak ilerlediği görülüyor. O ihlaller son ses açtıkları müzik eşliğinde ilerleyen gençler tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Bir araç kırmızı ışık ihlalini kaldırımda ilerleyerek yapıyor. O aracı görüntüleyen gençler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yollarına devam eden gençler, hızlarını artırıyor. Bu sırada yoldaki ışık yeşilden kırmızıya dönüyor. Araçtaki gençlerden biri, sürücü koltuğundaki arkadaşlarına \"geç, geç\" diye sesleniyor. Arkadaşını dinleyen sürücü, hızını artırıp kırmızı ışıkta geçmeye çalışıyor. Ancak yan yoldan gelen araca sürtünce direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyor. O anlar yine araçtaki genç tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor. Gençler o görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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- Bağdat caddesinde ilerleyen araçlar

- Kaldırımda ilerleyen araç

- Hız yapan gençler

- Kırmızı ışıkta geçmeleri

- Kaza anı

07.10.2017 - 12.19 Haber Kodu : 171007057_

