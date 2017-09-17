DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOFİ ANNAN İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski BM Genel Sekreteri ve Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan ile bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Myanmar\'da Arakanlıların maruz kaldıkları insanlık dramına nasıl çözüm bulunabileceğinin konuşulduğu telefon görüşmesinde, Annan\'ın konuya ilişkin hazırladığı rapor hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Myanmar\'daki şiddetin durdurulması, bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve uluslararası toplumun bu hususta acilen gerekli girişimlerde bulunması gerektiği vurgulandı. Rakhayn Dayanışma Komisyonu Başkanı Annan\'dan bölgedeki insani dramın son bulması için Myanmar yönetimine telkinde bulunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, konuyu BM Genel Kurulu\'nda da gündeme getireceğini ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın soruna çözüm bulmak için Türkiye\'nin Myanmar ve Bangladeş hükümetleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğuna dikkati çektiği kaydedildi.

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı\'nda Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından da Başbakan Yıldırım Beylerbeyi Sarayı\'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakanın Beylerbeyi\'nden ayrılması

16.09.2017 - 15.18 - Haber Kodu : 170916087

16.09.2017 - 16.01 - Haber Kodu : 170916099

16.09.2017 - 19.03 - Haber Kodu : 170916152

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3 - BAŞBAKAN YILDIRIM: (K. IRAK\'TAKİ REFERANDUM KARARI) ÜLKEMİZ İÇİN BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİDİR

Haber: Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin(IKBY) düzenlemeyi planladığı referandum için \"Ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir\" dedi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, şunları kaydetti: \"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandum, ülkemiz için bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda gereken her türlü adımı atacağımız konusunda kimsenin şüphesi olmasın\"

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4- AMERİKA\'DA KAZADA ÖLEN 3 KIZIN CENAZESİ TÜRKİYE\'YE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

ABD\'nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrenciler Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz\'in cenazeleri Türk Hava Yolları\'na (THY) ait uçakla İstanbul\'a getirildi. THY\'nin tarifeli seferiyle saat 17.30\'da Houston\'dan Atatürk Havalimanı gelen cenazeler, uçaktan alınarak ailelerine teslim edilmek üzere THY kargo terminaline götürüldü. Aynı kazada yaralanan Fatih Turhan\'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın geliş görüntüsü

-Uçaktan cenazelerin indiiriliş görüntüsü

-Cenazelerin kargo aracına konulup götürülüş görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.09.2017 - 19.04 - Haber Kodu : 170916153

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5- KADIKÖY\'DE \'BİLİM DIŞI MÜFREDATI DURDURALIM\' EYLEMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de \'Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\' üyeleri, müfredat değişikliğini protesto etti. Grup, basın açıklamasının ardından da olaysız dağıldı. \'Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\' üyesi bir grup, saat 17.00\'da Süreyya Operası önünde toplandı. Ellerinde \'Bu Müfredat Akla Zarar\', \'Bilimsel Laik Eğitim Haktır\' yazılı dövizler taşıyan grup sloganlar eşliğinde Kalkedon Meydan\'a yürüdü. Yürüyüş sırasında da kalabalık \'Bilim Dışı Müfredatı Durduralım\' yazılı bir pankart açtı. Kalkedon Meydan\'da yapılan basın açıklamasında, \"Eğitim-öğretim döneminin başlamasına iki gün kala çocuklarımızın geleceği için toplandık. 21. yüzyılda bilimi yasaklayan çağdışı müfedata dur demek için toplandık. Her yurttaşın özgürce, barış içinde, haklarına sahip olarak yaşadığı bir ülke istiyoruz. Doğru bir eğitim sisteminin bunun için şart olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bilimsel ve laik eğitim için herkesi görev ve sorumluluğa davet ediyoruz\" denildi.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Bu arada eylem boyunca polis grup çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Slogan atmaları

-Yürüyüşten görüntü

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler



16.09.2017 - 19.57 Haber Kodu : 170916161

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6- (ÖZEL) POLİSTEN KAÇARKEN DEREYE ATLADI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Kağıthane\'de devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan şüpheli kendini dereye attı. Dereden çıkarılan ve üstü çamurla kaplanan adamı etkisiz hale getirmek pek de kolay olmadı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği kişi güçlükle gözaltına alınabildi.

Olay, Hasbahçe mesire alanında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan polisler alanda bir kişiden şüphelendi. Polislerin yanına yaklaştığını gören şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü kişi kendini Kağıthane Deresi\'ne attı. Çamura saplanan ve burada mahsur kalan adam, polisler tarafından dereden çıkarıldı. Üstü çamurla kaplanan şüpheli polise direnişini sürdürdü. Polis, adamı ancak biber gazıyla etkisiz hale getirerek kelepçeleyebildi. Adam, polis aracına bindirildiği sırada da polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bu sırada çevrede bulunanlar şüpheliye tepki gösterdi.

Müdahale sırasında polisler de çamur içinde kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin derenin içerisinden çıkartılması

-Şüpheliye biber gazı sıkılması

-Şüphelinin çamurla kaplanması

-Polis ekiplerinin elleri ve kıyafetlerinin çamur olması

-Şüphelinin polis ve çevredeki vatandaşlara hakaret etmesi

-Şüpheliye kelepçe takılması

-Şüphelinin ekip otosuna binmek istememesi ve direnmesi

-Polis ekiplerin şüpheliyi polis aracına bindirmeye çalışması

16.09.2017 - 17.08 - Haber Kodu : 170916128





