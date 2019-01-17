DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - KAĞITHANE\'DE DURDURULAN OKUL SERVİSİNDEN 25 AFGAN MÜLTECİ ÇIKTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de muayenesi ve trafik sigortası olmadığı için durdurulan 14 kişilik okul servisinden 25 Afgan mülteci çıktı. İçinde çocukların da bulunduğu mültecileri taşıyan servis minibüsü sürücüsünün ehliyetine 8 yıl önce el konulduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hasdal\'da seyir halinde olan trafik polisleri, önlerinde ilerleyen okul servisi minibüsünün plakasını sistemden sorguladı. Minibüsün muayenesi ve trafik sigortasının olmadığını gören polisler, içinde öğrenciler olabileceği zannıyla aracı durdurdu. Kontrol amacıyla minibüsün kapısını açan polisler, Afgan mültecilerle karşılaştı.

Zeytinburnu\'nda minibüse bindirilen mültecilerin Pendik\'e götürüldüğü öğrenildi. Trafik polislerinin yaptığı incelemede, minibüs sürücüsünün ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 8 yıl önce el konulduğu ortaya çıktı.

İçinde çocukların da bulunduğu 25 Afgan mülteci, trafik polisi eşliğinde Sadabat Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Okul servisinden detay görüntü

-Servisin içerisindeki mültecilerden görüntü

-Servis minibüsünün şoföründen detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bağlantı yolundan detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

16.01.2019 - 20.15 Haber Kodu : 190116280

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2- YAŞLI ADAM ALEVLERDEN ÖNCE CANINI SONRA DA EKMEK TEKNESİNİ KURTARDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da 4 katlı bir binanın altında depo olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın çıkan iş yerinde kaldığı öğrenilen yaşlı adam alevlerin arasından önce kendisini kurtardı ardından da seyyar satıcılık yaptığı aracını dışarı çıkardı.

ALEVLERİN ARASINDAN SON ANDA ÇIKTI

Yangın Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi\'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın altındaki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri iş yerinden alevlerin yükseldiğini görünce önce içeri de kalan Ali Sunar isimli yaşlı adama seslendi, daha sonra da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Bu sırada gündüzleri seyyar satıcılık yapan geceleri de depo olarak kullandığı iş yerinde kalan Ali Sunar isimli yaşlı adam da alevlerin arasından son anda çıktı. Yaşlı adam ardından da seyyar satıcılık yaptığı arabasını çıkardı yangından.

BU SIRADA APARTMANDA VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaşlı adamı ayakta kontrol etti. Son anda alevlerin arasından çıkan yaşlı adam korku dolu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Olay yerinde bulunan polis ekipleri de yaşlı adamı sakinleştirdi. Bu sırada apartmanda vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerinden olan biteni izlerken bazılarının da korkudan teras katında toplandığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir kamyonetin tentesinde ve iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği iş yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Sağlık ekiplerinin yaşlı adamı kontrol etmesi

- Yaşlı adamın görüntüsü

- Yaşlı adamın seyyar aracını götürmesi

- Genel ve detaylar

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3- AVCILAR D-100 KARAYOLU\'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Ersan SAN / İstanbul DHA

Avcılar Haramidere D - 100 Karayolu\'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, dün saat 19.30\'da D - 100 Karayolu Haramidere Mevkki Topkapı istikametinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kazaya karışan araçlar

Sürücü ile röp

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

Yoğunlaşan trafik

16.01.2019 - 20.50 Haber Kodu : 190116286

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4 - KAĞITHANE\'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Kağıthane\'de sapağı kaçıran sürücü son anda dönmek isteyince, kaldırıma çarparak takla attı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmek yerine aracın kaldırılışını izledi.



Cendere Caddesi\'nde saat 02:00 sıralarında meydana gelen kazada Yunus Erdoğan\'ın kullandığı 34 TN 1619 plakalı otomobil Çağlayan-Kağıthane Merkez Mahalle sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İddiaya göre, Kağıthane istikametinden, Seyrantepe\'ye doğru giderken sapağı kaçırdı. Son anda dönmeye çalışan Erdoğan\'ın kullandığı otomobil, ortada bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Erdoğan kazayı hafif yaralı olarak atlattı.



HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erdoğan, ambulanstan inerek kaza yaptığı otomobilinin olay yerinden kaldırılışını izledi.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-BElediye ekiplerinin dökülen akaryakıtın üzerine kum dökmesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Kaza yapan Yunus Erdoğan\'ın aracın yanındaki görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

17.01.2019 - 03.24 Haber Kodu : 190117007

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5- ESENLER\'DE İŞ YERİ TABELASI İKİ KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL(DHA)

Esenler\'de bir börek salonunun tabelası cadde üzerinde yürüyen iki kişinin üzerinde düştü. Tabelanın altında kalarak yaralanan kişiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Kaş ve Kadir İnceel kaldırımda yürürken, börek salonunun tabelası üzerlerine düştü. Tabelanın altında kalan yaralılar, mahallesi sakinleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırdı.

\"OKUL DAĞILSAYDI FACİA OLURDU\"

Kazayı gördüğünü söyleyen Fırat Önenç \"Ben annemle beraber camları siliyordum. Bir baktım, bir anda tabela düştü aşağıya, arkadaşlar altında kaldı. Ben dayım ile beraber aşağıya indim. Tabelayı kaldırınca bir kişinin kafası gitmişti, diğerinin de kafası yaralıydı. Ben kazağımı çıkardım tampon yaptım. Ambulans geldikten sonra arkadaşları aldılar gittiler. Allahtan okul dağılmamıştı o sırada, okul dağılsaydı facia olacaktı burada\" dedi.

\"KAN DEVAMLI AKIYORDU\"

Kaza anını gördüğünü söyleyen Cemil Yılmaz da, \"Yeğenim kafasına bez koymuştu kanı durdurmak için, elimin içi kadar bir patlak vardı. Kan devamlı akıyordu. Korktum ben, çocuğun yüzü bayağı bir sararmıştı. Çocuğu konuşturmak için bayağı mücadele ettik ama ambulans gecikti\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabeladan görüntü

-Börek salonundan görüntü

-Görgü tanıkları röp.

-Genel ve Detaylar

16.01.2019 - 20.37 Haber Kodu : 190116283

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6- İSTANBUL HAVALİMANI\'NA TRANSFER PROGRAMI AÇIKLANDI

Gökhan Artan / İstanbul,(DHA)

İstanbul Havalimanı\'na kademeli olacak geçiş döneminde ve sonrasında Atatürk ve İstanbul Havalimanı\'nın kullanım şartları ile transfer programı da açıklandı.İstanbul Havalimanı\'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00\'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00\'da sona erecek. Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle kapatılacak.

Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na 45 saatlik taşınma süreci şöyle;

Taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03:00\'de(00:00 UTC Eşgüdümlü Evrensel Zaman) başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00:00 bitecek. 45 saatlik süreçte; İstanbul Atatürk Havalimanı LTBA((Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO kodu) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) sadece base(üssü Atatürk Havalimanı olan) taşıyıcıların seferlerine açık olacak. 45 saatlik süreçte iki havalimanı da müşterek saatlik azaltılmış kapasite ile işletilecek.İki havalimanı birlikte saatlik 35 iniş ve saatlik 35 kalkış olmak üzere toplam saatlik kapasitesi 70 olarak uygulanacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 3 MART\'TAN İTİBAREN KAPANIYOR

3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle, Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Bu tarihten itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacak. 3 Mart 2019 saat 00:00\'den((UTC 2100) itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı için slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için, hava trafik akışında meydana gelebilecek olası problemlerin önlenmesi ve emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti sağlanabilmesi amacıyla, Atatürk Havalimanı saatlik kapasitesi; 5 iniş - 5 kalkış toplam 10 uçuş olacak şekilde düzenlenecek. 3 Mart saat 00:00\'dan sonraki ilk 7 gün içerisinde; ihtiyaç halinde ilave tedbirler ve trafik düzenlemeleri (regülasyonlar) uygulanacak.

17 MART\'A KADAR KAPASİTE AZALTILACAK

İstanbul Havalimanı\'nda slot tahsislerine esas saatlik kapasite değerleri; İstanbul Havalimanı için 3 Mart 2019 saat 00:00 itibariyle slot tahsisine esas saatlik kapasite değeri 40 iniş 40 kalkış toplam 80 olarak belirlendi. Emniyetli ve etkin bir Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilebilmesi ve Havalimanı / Yeni Hava Sahasına uyum sağlanabilmesi amacıyla, 17 Mart 2019 saat 00:00\'a kadar iki havalimanı için aşağıda belirtilen kapasite azaltımları uygulanacak. 3 Mart 2019 saat 00:00 - 17 Mart 2019 saat 00:00 zaman aralığında, İstanbul Havalimanı azaltılmış saatlik kapasite değeri; 35 iniş, 35 kalkış toplam 70 olarak uygulanacak. Söz konusu tarihlerde yolcu mağduriyeti yaşanmaması amacıyla, slot tahsislerinde de belirtilen azaltılmış kapasite değerleri dikkate alınacak. İhtiyaç halinde bu zaman aralığında, azaltılmış kapasiteye ilave olarak ATFM((Hava Trafik Akış Yönetimi) uygulamaları düzenlenecek.

AHL VE İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA TAŞINMA SIRASINDA UÇUŞLAR NASIL OLACAK

Atatürk Havalimanı(AHL) 1 Mart 2019 saat 03:00\'den itibaren taşınma sırasında 16 saat yalnızca üssü AHL olan THY, Atlasglobal, Onur Havayolları\'nın seferlerine açık olacak.Bu süre sonrası 7 saat süresince sadece THY yolculu seferleri yapılacak.Daha sonra ise 22 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Üssü AHL olanların ise intikal seferlerine açık olacak. İstanbul Havalimanı ise 1 Mart saat 03:00\'dan itibaren 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Bu süre sonrası havalimanı 5 saat THY yolculu seferlerine açık olacak. Daha sonraki 45 saatte ise sadece üssü AHL olan taşıyıcıların tüm yolculu seferlerine açık (THY, Onur Havayolları, Atlasglobal) olacak.

HAVALİMANI IATA KODLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK

Atatürk Havalimanı (LTBA) ve İstanbul Havalimanı (LTFM) için IATA kodu ullanımı; 01-02 Mart 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) İstanbul Havalimanına (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleşecek. Bu operasyon kapsamında 2 Mart 2019 saat 00:00(UTC) anı, IATA havalimanı kodlarının değişimi ve yeni kullanıma başlangıç zamanı olarak belirlendi. Havalimanı Slotu planlamaları için, IATA havalimanı kodları değişimine kadar olan, 01 Mart 2019 23:59 UTC\' ye kadar, Atatürk Havalimanında \"IST\" IATA kodu kullanılacak ve Seviye-3 olarak slot tahsis işlemlerine devam edilecek. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanında (LTBA) \"ISLö, İstanbul Havalimanında (LTFM) ise \"ISTö IATA kodu kullanımı başlayacak. 02 Mart 2019 saat 00:00 UTC itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı (LTBA) Seviye-2 olarak, İstanbul Havalimanı (LTFM) ise Atatürk Havalimanı\'ndan (LTBA) transfer edilen slot haklarıyla Seviye-3 olarak slot işlemlerine tabi olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanının arşiv görüntüleri

16.01.2019 - 18.36 Haber Kodu : 190116271

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7- ŞEHİT SAVCI KİRAZ ANISINA GÖSTERİ MAÇI YAPILDI

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz\'ın şehadetinin 4\'üncü yılı münasebetiyle bu etkinliği düzenledik. Bu acı günde bizlerle beraber olan, bizleri yalnız bırakmayan Türk futbolunun televizyonlardan hayranlıkla izlediğimiz futbolcu kardeşlerimize, ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum\"

* Baba Hakkı Kiraz,

\"Olay gününden 1 gün sonra şehit babasına rastladım. Adama \'bu da geçer dedim\' O da bana \'20 yıldır sanki dün olmuş gibi ben unutmadım sen nasıl unutacaksın?\' dedi. Gerçekten unutulmuyor. Bize desteğiniz ve bizleri unutmamanızdan dolayı teşekkür ediyorum\"

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Adalet Sarayı\'nda görev başındayken 4 yıl önce uğradığı terör saldırısında şehit olan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın anısına, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen futbol turnuvası kapsamında, eski yıldızlar futbolcular ile cumhuriyet başsavcı vekilleri arasında gösteri maçı yapıldı.

Futbol turnuvası öncesinde Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde anma programı düzenlendi. Programa Şehit Mehmet Selim Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul İl Jandarma komutanı Nuh Köroğlu, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, cumhuriyet başsavcıları ve futbol camiasından birçok ünlü isim katıldı.

\"GERÇEKTEN UNUTULMUYOR\"

Programda konuşan baba Hakkı Kiraz, \"Olay gününden 1 gün sonra şehit babasına rastladım. Adama \'bu da geçer dedim\' O da bana \'20 yıldır sanki dün olmuş gibi ben unutmadım sen nasıl unutacaksın?\' dedi. Gerçekten unutulmuyor. Bize desteğiniz ve bizleri unutmamanızdan dolayı teşekkür ediyorum.\" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da, \"Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz\'ın şehadetinin 4\'üncü yılı münasebetiyle bu etkinliği düzenledik. Bu acı günde bizlerle beraber olan, bizleri yalnız bırakmayan Türk futbolunun televizyonlardan hayranlıkla izlediğimiz futbolcu kardeşlerimize, ağabeylerimize şükranlarımı sunuyorum.\" şeklinde konuştu.

Fidan, konuşmasının ardından baba Kiraz\'a plaket takdim etti. Hakan Ünsal da İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan\'a plaket verdi. İrfan Fidan, Hakan Ünsal ve Ayhan Ayan, baba Hakkı Kiraz\'a imzalı forma hediye etti.

Halı sahada konuşan Ayhan Akman ise, \"Şehidimiz Mehmet Selim Kiraz\'ı anmak için buradayız. Mekanı cennet olur. Bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Güzel bir organizasyon bütün arkadaşlarım adına burada bulunduğumuz için teşekkür ediyorum.\" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına 4.\'sü düzenlenen turnuvada, cumhuriyet başsavcı vekilleri ile Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği üyesi eski yıldız futbolculardan oluşan takımlar karşı karşıya geldi. Gösteri maçının başlama vuruşunu Hakkı kiraz yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Hakkı Kiraz\'ın konuşması

-İrfan Fidan\'ın konuşması

-Plaket takdimleri

-Sahadan detaylar

-Başlangıç vuruşu

16.01.2019 - 23.29 Haber Kodu : 190116308

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8- TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği kuruluşunun tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul Yeşilköy de bir otelde düzenlenen, sunuculuğunu Uğur Arslan ve Özlem Yıldız\'ın yaptığı geceye Ak Parti İzmir milletvekili Cemal Beke, Ak parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Yel, Şehit Ömer Halisdemir\'in kardeşi Savaş Halisdemir, Şehit Akif Hatunoğlu\'nun eşi Semra Hatunoğlu, Hababam sınıfı oyuncuları, Willma Elles, Kamuran Akkor, Ferman Toprak gibi sanat camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Açılış konuşmasını Tüm Şehit Çocukları Derneği başkanı Meltem Kaya yaptı. Kaya\'ya konuşmasından sonra Semra Hatunoğlu plaket takdim etti.

Şehit Ömer Halisdemir\'in kardeşi Savaş Halisdemir ağabeyinin beresini ve çantasını derneğe hediye etti. Gecede Coşkun Sabah salondakilere konser verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kokteylden görüntüler

-Salondan detaylar

-Savaş halisdemir konuşması

-Coşkun Sabah konseri

16.01.2019 - 23.57 Haber Kodu : 190116311



