DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SANCAKTEPE\'DE KAZA: TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de, TIR\'a arkadan çarpan taksinin sürücüsü araç içinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı taksi, sürücüsü Turan Çifçi\'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi(62) araç içerisinde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Turan Çifçi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Polisin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler

-Polis ekipleri

-TIR\'a çarpan araç

-Ekiplerin çalışmaları

-Tek şeritten sağlanan trafik

-Trafik yoğunluğu

Detaylar



14.01.2019 - 22.19 Haber Kodu : 190114218

14.01.2019 - 22.48 Haber Kodu : 190114221

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2- ÜSKÜDAR\'DA YANGIN: 2 ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Üsküdar\'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 06.30 sıralarında Valide-i Atik Mahallesi Abacıdede Sokaktaki evde çıktı. İddiaya göre aileleri tarafından evde yalnız bırakılan iki çocuk çıkan yangında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen çocukları kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuklar tedavi altına alındı. Polis çocuklarını evde yalnız bırakan aileye ulaşmaya çalışıyor. Bu arada itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken komşuların pencerelere çıkarak çalışmaları büyük bir merakla izlediği görüldü.

İtfaiye araçları yangının yaşandığı sokağın dar olmasına rağmen rastgele park yapan araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye erleri yolu kapatan araçların sahiplerini bulamayınca uzun hortumlar çekerek yangına müdahale etmek zorunda kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan evden görüntü

-İtfaiye erlerinin soğutma çalışmaları

-İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen araçlar

-Yanmış piknik tüpü

-Genel ve detay görüntüler

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3-SİLİVRİ\'DE BELDE TAKSİCİLERİNDEN UKOME\'YE VE KENDİLERİNE KESİLEN CEZAYA TEPKİ

İSTANBUL DHA

İstanbul\'da belde taksileri olarak bilinen bordo renkli M plakalı taksi şoförleri, sarı taksilerle aynı şartlarda çalışmak istediklerini belirterek UKOME önünde toplandı. Belde dışında yaptıkları taşımacılık dolayısı ile kesilen para cezalarına da tepki gösteren taksiciler sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.

Silivri Terminali\'ne gelerek toplanan taksiciler, İlçe Şoförler Odası başkanı Recep Akıncı ile görüştü.

Şoförler, bölgelerine sarı taksi getirildiğini, kendi araçlarının bordo renkli olmasından dolayı trafik polisleri tarafından devamlı korsan taksi muamelesi görüp, kendilerine ceza kesildiğini ve araçlarının bağlandığını belirttiler.

Sürücüler, Silivri Terminali\'nde yaptıkları protesto eyleminin ardından konvoy halinde ayrıldılar.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan taksiciler

-Taksiler

-İlçe şoförler odası başkanı ile görüşme

- Detaylar

14.01.2019 - 23.19 Haber Kodu : 190114222

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4-

ARACIN MOTOR KISMINA GİREN KEDİ GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri\'de, yavaşlayan trafikte seyir halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimarsinan Caddesi üzeri Bölge Trafik Amirliği kavşağında meydana geldi. Yavaşlayan trafikte seyir halindeki 34 ZLU 39 plakalı otomobilin motoruna kedi girdiğini gören çevredekiler, durması için sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü, güvenli yere alarak aracını durdurdu. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği üyelerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi su dökerek çıkarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedi, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü.

Görüntü Döküm:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Ekiplerin müdahalesi

-Kaçan kedinin yakalanması

-Olay yerinden detaylar



14.01.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190114200