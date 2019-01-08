DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 -İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Tepesinden görüntüler

-Kar topu oynayanlar

Ara sokakalardan görüntü

-Kar manzaraları

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi

-Köprüdeki trafikten görüntü

-Detaylar

08.01.2019 - 07.07 Haber Kodu : 190108010

08.01.2019 - 03.55 Haber Kodu : 190108006

07.01.2019 - 20.38 Haber Kodu : 190107256

07.01.2019 - 18.21 Haber Kodu : 190107241

07.01.2019 - 17.50 Haber Kodu : 190107228

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2 - İDO VE BUDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.50\'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 07.45\'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 09.50\'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45\'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO\'da ise, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri de iptal edildi.

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3- EREN ERDEM HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA

Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada, bugün tahliyesine karar verilen sanık Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce bugünkü duruşmada tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında duruşma savcısı tarafından, atılı suçların yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. İstanbul 23. Ceza Mahkemesi, verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddederek üst mahkemeye gönderdi.

İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi de \"Dosya kapsamı, sanık savunmaları, dinlenilen tanık beyanları, mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiğinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, sanığın yurt dışına çıkarken yakalanması göz önüne alınarak üzerine atılı suçun yasa maddesindeki cezasının alt ve üst sınırları, tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı\" gerekçeleriyle itirazın kabulüne karar verdi.

Mahkeme, sanık Eren Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükümetti.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

07.01.2019 - 17.04 Haber Kodu : 190107212

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4- CEZAEVİ ÖNÜNDE EREN ERDEM\'İN TAHLİYESİNİ BEKLEYEN CHP\'LİLERDEN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)

Kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında duruşma savcılığının itirazı üzerine aynı gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Gün içinde mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine Eren Erdem\'in annesi Hüsniye Erdem, babası Hasan Erdem, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu ile Erdem\'in avukatı Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde bekledi. Yaklaşık 6 saat süren bu bekleyişin ardından savcılığın itirazı üzerine Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı haberi ulaşan anne Hüsniye Erdem, sinir krizi geçirdi.

CHP\'li vekiller daha sonra a yakındaki bir dinlenme tesislerine geçerek basın açıklaması yaptı. Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada, \"Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Davayı baştan beri takip eden mahkeme bir tahliye kararı verdi ve adli kontrol kararı verdi ancak bu karara savcının itiraz ettiğini öğrendik. 24. Ağır ceza mahkemesi tutuklama amaçlı bir yakalama kararı vermiş. O nedenle cezaevinde bir tahliye işlemi gerçekleşmedi. Bu tamamen hukuk dışıdır. Mahkeme derhal tahliye kararını vermişti. Genel Sekreterimiz Akif Hamzaçebi ve grup başkan vekilimiz Özgür Özel Adalet Bakanı\'yla görüştüler ancak sonuç bu şekilde oldu. Bu karara itiraz edecekler \" dedi.

Mahmut Tanal ise, \"Bu tamamen bir insan hakları ihlalidir. Anayasa ihlalidir. Bugüne kadar insan hakları sözleşmesi olmadan dolaşmayan bir milletvekiliyim sizin huzurunuzda bu insan hakları sözleşmesi mevduatını paramparça ediyorum. Yeniden tutuklama kararı siyasidir, hukuki değildir. Hukuksal da hiçbir gerekçesi yoktur.\" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, \"Bugün tutuklu kaldığı 192. günüydü. Bugüne kadar Eren Erdem tek kişilik hücrede kaldı. Birçok milletvekilimizin Eren Erdem\'i ziyaret etmesine izin verilmedi. Bütün bu sürecin sonunda da tahliye kararının çıkmasının ardından derhal tahliye edilmesi gerekiyordu fakat bizi burada 6 saat beklettiler.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bekleyenlerden görüntü

-Anne Hüsniye Erdem\'in sinir krizi geçirmesi

-Sezgin Tanrıkulu açıklaması

-Mahmut Tanal açıklama

-Gökçe gökçen açıklama



07.01.2019 - 23.59 Haber Kodu : 190107276