DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(havadan görüntülerle)

1- YEDİKULE\'DE BİNA ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan metruk binanın bitişiğinde bulunan bir binada çökme meydana geldi. Çöken binanın altında kalan 5 kişi itfaiye ve AKOM ekipleri tarafından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan kişilerden 1\'i çocuk 2 kişi öldü.

Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan metruk binanın İBB ekipleri tarafından yıkılmasının ardından bitişiğinde bulunan başka bir binada saat 16.00 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın giriş katını klima tamirhanesi olarak kullanan Turgut Peker, içeride bulunan eşyalarını almak için iki kişi ile birlikte binaya girdiği sırada çökme gerçekleşti. Peker ve yanında bulunan iki kişi, enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve AKOM ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken diğer iki kişi, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yararlılar, Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İBB ekipleri, çökmenin gerçekleştiği binayı iş makineleriyle yıkmasının ardından çevrede çökme tehlikesi bulunan binaları kontrol etti. İtfaiye ekiplerinin yıkımı gerçekleşen binadaki çalışması sürerken saat 19.00 sıralarında 2 kişinin daha izine rastlandı. Kaldırılan enkazın altından 2 kişi daha çıkarıldı. Sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kaldırılan Emircan Tunç (18) ve Ramazan Uysal

(16) hayatını kaybetti.

İBB\'ye bağlı ekipler, çökmenin meydana geldiği binanın bitişiğinde bulunan binaları iş makineleriyle yıktı. Ekipler yıkımın ardından oluşan enkazı hafriyat kamyonlarına yükledi. Çevrede çökme tehlikesi bulunan binalar için ise önlem alındı.

Yıkımın gerçekleştiği sırada mahalle sakinlerinde kimi çatıya, kimi ise balkonlara çıkarak yıkım çalışmalarını izlediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yıkımı gerçekleşen bina

-Enkaz altından çıkarılan yaralının ambulansa götürülmesi

-Yetkililerinin açıklaması

-Görgü tanıkları ile röp.

-Enkazdan çıkarılan kişinin sedye ile taşınması

-Ambulansa konulması

-Yıkım çalışmalarından görüntü

-Çatıdan izleyen vatandaş

-Balkondan izleyenler

-Genel ve Detaylar



02.01.2019 - 22.28 Haber Kodu : 190102231

02.01.2019 - 20.09 Haber Kodu : 190102223

02.01.2019 - 19.34 Haber Kodu : 190102216

02.01.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190102215

02.01.2019 - 18.26 Haber Kodu : 190102203

02.01.2019 - 18.23 Haber Kodu : 190102201

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2 - YEDİKULE\'DE ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİ YANGIN SONRASI AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Yedikule\'de çöken binanın enkazı altında kalan Turgut Peker sabaha karşı çıkan yangın sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Yedikule\'de sabaha karşı metruk binada yangın çıktı. Yanan binanın hemen yanında bulunan bina da hasar gördü. Yanan bina sabah saatlerinde belediye tarafından yıkıldı. Turgut Peker hasan gören binaya öğle saatlerinde girdi. İddiaya göre, Peker ve yanındaki 2 kişi para kasasını çıkarmaya çalıştı. Ancak binada göçük meydana geldi. İki kişi kaçarken Peker enkaz altında kaldı. Çökme ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Turgut Peker, sabaha karşı çıkan yangın sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Yanan binanın sahibini suçlayan Peker, \"Boş binaydı, mal sahibi ilgilenmeyince yaktılar burayı\" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Peker\'in açıklamaları

02.01.2019 - 18.20 Haber Kodu : 190102200

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3- KÜÇÜKKÖYSPOR TARAFTARININ ÖLDÜRÜLMESİ: 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)

Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel\'in öldürülmesiyle ilgili olarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7\'si tutuklandı

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup\'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında geçtiğimiz hafta sonu oynanması beklenen maç öncesi çıkan kavgada, Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel\'in bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesi ile F.Ş. ile B.K.\'nin yaralanması olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3\'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden bazılarının olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetleri, statta bulunan arkadaşlarıyla değiştirdikleri hatta bazılarının ise üzerindeki mont, şapka gibi belirgin şeyleri de stat tuvaletine sakladıkları öğrenildi.

Sorguları tamamlanan 3 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden, 9 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılarak adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden sevk edilen şüphelilerden C. Z., E. D., N. A., M. B. ve S. B. ile Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği\'nden gönderilen B. H. ve K. S. Ö. çıkarıldıkları 3 Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu. M. B., S. K., A. K., E. Y. ile E.S. adlı çocuk ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye gönderilmesi



02.01.2019 - 17.36Haber Kodu : 190102183

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4- BEYKOZ\'DA TARTIŞTIĞI BABASINI TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA

Beykoz\'da bir sitenin kapıcısı evde tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi oğul gözaltına alınırken yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çubuk Mahallesi Şişecam Şimşek Sitesi No: 16\'da meydana geldi. İddiaya göre, bina görevlisi Murat Adıyaman(45), evlerinde bilinmeyen bir nedenle oğlu Koray Adıyaman ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Koray Adıyaman tabancayla babasına ateş etti. Silah seslerini duyan bina sakinlerine polise haber verdi. Olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli Koray Adıyaman\'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede baba Murat Adıyaman\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelmesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cinayeti haber alan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın görüntüsü

-Polis ekipleri

-Yakınlarının görüntüsü

-Cenazenin çıkarılması



02.01.2019 - 19.04 Haber Kodu : 190102211

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5- SULTANGAZİ\'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE VE ÇOCUKLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de 4 katlı binanın birinci katında başlayan yangında mahsur kalan anne ve 5 çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cebeci Mahallesi 2538 sokaktaki 4 katlı binanın birinci katında dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

ANNE VE 5 ÇOCUĞU MAHSUR KALDI

Öte yandan apartmanın en üst katında oturan bir kadın ve 5 çocuğu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven uzatarak mahsur kalan Hanife Döver ve 5 çocuğunu kurtardı. Büyük korku yaşayan anne ve çocukların birbirlerine sarılarak, ağladığı görüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-daireden yükselen dumanlar

-Mahsur kalan ailenin itfaiye tarafından kurtarılması

-Genel ve detaylar

02.01.2019 - 17.22 Haber Kodu : 190102176

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6 - KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolunda iki kamyonun karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Reşadiye sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KM 3909 plakalı kamyonun sürücüsü, aynı istikamette giden 37 DA 774 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra bölgede en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken, otoyol bakım ekipleri bölgede başka bir kazanın oluşumunu önlemek amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Kazada arkadan çarpan kamyonda hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan kamyonların görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yolun temizlenmesi

-Polisin dubalarla güvenlik önlemi alması

-Kamyonların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



02.01.2019 - 22.56 Haber Kodu : 190102234

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7- KARADENİZ\'DEN DÖNEN İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ SİRKECİ\'YE DEMİRLEDİ



Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğaz\'ı geriliminden sonra NATO müttefiki İngiltere\'nin Karadeniz\'e gönderdiği savaş gemisi geri döndü. İstanbul Boğazından geçiş yapan gemi Sirkeci\'de demirledi.

İngiltere, H 87 borda numaralı HMS \'Echo\' adlı savaş gemisini geçtiğimiz günlerde Karadeniz\'e göndermişti. Yaklaşık 17 gün kalan gemi ilk olarak Ukrayna\'nın Odessa Limanını ziyaret etti. Daha sonra Romanya\'nın Köstence Limanına demirleyen gemi son olarak Gürcistan\'ın Batum Limanını ziyaret etti.

Bugün öğlen saatlerinde Karadeniz\'den gelerek İstanbul Boğazı\'nı geçen gemi, Sirkeci\'de demirledi.

Görüntü Dökümü:

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-İngiliz savaş gemisinden genel görüntü

-Savaş gemisinden yakın detaylar

-Sirkeci Limanından detay görüntü

-Gemideki askeri personelden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



02.01.2019 - 17.14 Haber Kodu : 190102168

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8- SANCAKTEPE\'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

- TEZKERESİNİ ALACAĞI GÜN DEFNEDİLECEK

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kilis\'te şehit olan Can Yılmaz\'ın Sancaktepe\'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı. Yakınları Yılmaz\'ın, Cuma günü terhis olmasını beklerken acı haberin kendilerine ulaştığını söyledi.

Kilis\'te sınır karakolunda görev yapan Can Yılmaz\'ın ailesi, evlatlarının Cuma günü terhis olarak baba ocağına dönmesini bekliyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi\'nde bulunan baba ocağına acı haberi geldi.



ŞEHİDİN CENAZESİ BUGÜN İSTANBUL\'A GELECEK

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul eden aile yakınları, şehidin cenazesinin bugün İstanbul\'a gelmesini beklediklerini ve Cuma günü de defnedileceğini söylediler.



Görüntü dökümü:

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-Şehit askerin evi

-Binaya asılan bayrak

-Taziye çadırı

-Aile yakınlarının bekleyişi

-Genel ve detay görüntüler

03.01.2019 - 02.46 Haber Kodu : 190103009



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9 - SİLİVRİ\'DE OLTAYA TAKILAN MARTI KURTARILDI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri sahilinde denize atılan oltaya martı takıldı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri martıyı kurtardı.

Silivri\'de, kıyıya yakın alanda uçan martı balık avlamak için indiği denizde oltaya takıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı martıyı denizden kıyıya taşıyarak müdahale etti. Kerpeten yardımıyla ayaklarına takılan kanca çıkartılırken, bir süre veteriner tarafından izlenen martı tekrar doğal yaşama bırakıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, \"Ayağına balıkçı oltası takılan martı çok şükür ağır bir yara almadan kurtarıldı. Martının yaralı olduğunu gören sokak köpeğinin yardım etmeye çalışması da ayrı bir anlam taşıyor. Hemen itfaiye ekiplerimize haber verdik. Kanatlarında herhangi bir yaralanma yok. Doğal yaşamına tekrar bırakıldı\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Denizdeki martı

-Köpeğin martıya yaklaşması

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiye ekibinin martıyı denizden alması

-Ayağına takılan oltadan kurtarılması

-Martının salınması

Detaylar

02.01.2019 - 18.54 Haber Kodu : 190102207

