DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KAĞITHANE\'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA



Haber: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Kağıthane\'de bir kişinin yüzü maskeli bir saldırgan tarafından bacağından vurulma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi\'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen bir kişi, arkasından gelen yüzü maskeli bir saldırgan tarafından bacağından silahla vurularak yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



POLİS SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLININ PEŞİNDE

Saldırgan, silahını siyah montunun içine koyarak, yaya olarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis, görüntülerdeki, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralanan şahsın yürümesi

-Saldırganın yürüyüşü

-Saldırı anı

16.12.2018 - 21.45 Haber Kodu : 181216170

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(ÖZEL)

2- EŞİNİN RAHATSIZLIĞINA DAYANAMAYAN EMEKLİ POLİS İNTİHAR ETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Emekli olduktan sonra Beşiktaş\'ta bulunan lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi\'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru Numan K. sitenin güvenlik kulübesinde beylik silahı ile intihar etti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Numan K.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen Numan K.\'nın kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Numan K.\'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

EŞİ UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Beylik silahı ile intihar eden Numan K.\'nın eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olayın gerçekleştiği kulübeden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntü

17.12.2018 - 02.13 Haber Kodu : 181217010

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ESENLER\'DE MİLLET BAHÇESİNİ GEZDİ; ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılını gerçekleştirdiği \"15 Temmuz Millet Bahçesi\"ni gezdi. Erdoğan burada çalınıp söylenen şarkıya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler \"15 Temmuz Millet Bahçesi\" ve yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılış töreninin ardında, \"15 Temmuz Millet Bahçesi\"ni gezdi. Atv aracı sürerek gezen Erdoğan ve beraberindekilere gençlerin sohbet etmesi için tasarlanan otobüste çay simit ikram edildi. Erdoğan buradaki gençlerle sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan Millet Bahçesine dikilen bir ağaca toprak atıp, onu suladı. Erdoğan, Millet Bahçesi\'nde Esenler Sanat Evi\'nden Özkan Korkmaz ve kursiyerleri tarafından çalınıp söylenen \"Beraber yürüdük biz bu yollarda\" adlı şarkıya eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın Atv sürerek millet bahçesi gezmesi

-Erdoğan\'a otobüs içinde çay simit ikramı

-Gençlerle sohbet etmesi

-Müzik dinletisi

-Erdoğan\'ın şarkıya eşlik etmesi



16.12.2018 - 18.39 Haber Kodu : 181216145

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(ÖZEL)

4- TRABZONSPOR TARAFTARI ARASINDAKİ ARBEDEDE 2 POLİS YARALANDI

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Vodafone Park\'ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi için Gezi parkında toplanan Trabzonspor taraftarları arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Gözaltına alınan taraftarlar oldu.

Trabzonspor taraftarları, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçına gitmek için Gezi Parkı\'nda toplandı. İddiaya göre, Trabzonlu taraftarlar arasında bilet yüzünden arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2\'si yaralandı. Yaralı polisler, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, taraftar grubuna müdahalede bulunarak dağıtırken, taraftarlardan gözaltına alınanlar oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı polisin ambulansa konulması

-Taraftarlar

-Önlem alan polis ekipleri

-Detaylar

16.12.2018 - 18.06 Haber Kodu : 181216135

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5- AMATÖR LİG MAÇI ÖNCESİ OLAYLAR ÇIKTI

-Maç öncesi Feriköy taraftarı, maç sonrasında ise Beykoz taraftarları olay çıkardı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Melih OKUMUŞ-İstanbul DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 4. Grupta oynanacak Beykoz 1908, Feriköy maçı öncesi ve sonrasında olaylar çıktı. Polis stada toplu halde giriş yapmak isteyen Feriköy taraftarına izin vermedi. Gruptakilerin tel örgüleri sökmesi üzerine polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Maç sonrası da Beykoz taraftarı olay çıkardı. Polis, palastik mermi ve biber gazıyla müdahale edeek grubu dağıttı.

Paşabahçe stadında oynanacak karşılaşma öncesi Feriköy taraftarları stada toplu halde giriş yapmak istedi. Gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine gruptakilerden bazıları tel örgüleri sökmeye başladı. Polis gruba biber gazı ve TOMA\'dan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alındı. Çıkan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MAÇTAN SONRA DA OLAYLA ÇIKTI

Maçın ardından da olaylar sürdü. Bu sefer Beykoz 1908 taraftarı gerginlik çıkardı. Çevik kuvvet ekipleri, gerginlik çıkaran gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Gruptan birinin; polise taş, sopa atma anı kameralara yansıdı. Çevrede oturan çok sayıda vatandaş biber gazından etkilendi. Bazı polis memurlarının da müdahale sırasında gazdan etkilendiği görüldü. Polis, stadın çevresinin giriş ve çıkışlarını bir süre kapatırken Feriköy takım otobüsü, çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından stattan ayrıldı. Polis, bazı kişileri gözaltına aldı.



Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Çıkan olaylar

-Tel örgüleri sökenler

-Polisin müdahalesi

-Biber gazı sıkılması

-TOMA\'nın müdahalesi

-Detaylar

AKTUEL GÖRÜNTÜLER

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Taraftar grubu ara sokakları kapması

-Çevik kuvvet ekipleri müdahale etmesi

-Biber gazı ile etkilenenler

-Taraftar grubunun polis ekiplerine taş atması

-Genel ve detaylar

16.12.2018 - 23.51 Haber Kodu : 181216186

16.12.2018 - 17.20 Haber Kodu : 181216115

16.12.2018 - 16.52 Haber Kodu : 181216109