1- MALTEPE\'DE PLASTİK FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA - MALTEPE Büyükbakkalköy\'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Büyükbakkalköy Kaşif Sokak\'ta plastik enjeksiyon üreten 3 katlı fabrikada saat 05.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamada, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi, Kaşif Sokak üzerindeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde 3 katlı plastik fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangına Büyükbakkalköy, Yakacık, Maltepe, Kayışdağı, Sultanbeyli, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Kurtköy, Kartal, Tuzla, Seyrantepe, Yenidoğan, Üsküdar, Şişli ve Dudullu itfaiye ekiplerinin 48 araç, 96 personelle müdahale ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan fabrika

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

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2- ÜSKÜDAR\'DA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Üsküdar\'da bir sitede bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Bina sakinlerinin dumandan etkilendiği yangın, paniğe yol açarken itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çengelköy Ata 2 sitesinde bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Dumanları fark eden apartman sakinlerinin bir kısmı binayı boşaltırken, bir kısmı ise içerideki yoğun dumandan kaçarak balkonlara çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi sonrası balkonda bulunanlar, kendi imkânlarıyla binadan çıktı. Dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Binada oturan bir kişi, \"Çocuklar bağırdı, \'yangın var\' diye. Biz de kapıdan çıkmak için koştuk aşağıya doğru. Gittikçe duman arttı. Balkona sığındık işte. İtfaiyenin gelmesini bekledik.\" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yangın nedeniyle dışarı çıkan bina sakinleri

-Bina sakinleriyle röp

-Ambulansta tedavi gören bir kadın

-Genel ve detay



09.12.2018 - 18.48 Haber Kodu : 181209141

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3- KARI-KOCANIN HIŞMINA UĞRADI; MOTOSİKLETLİYE COPLU SALDIRI KAMERADA...

İSTANBUL DHA

Şişli\'de, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kaza sonrası yaşanan tartışmanın ardından sürücü, motosikletliye coplu saldırıda bulundu. Sürücünün araçtan inen eşi de kavgaya dahil olup motosikletliye saldırıp motosiklete tekmeler savurdu. Olay anı motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Perşembe akşamı Şişli\'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen 34 GK 3391 plakalı aracın sürücüsü, yolun karşısına geçerken çarptığı motosikletin sürücüsü Çetin Çöne ile tartıştı. Adı öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracından inerek küfürler savurduğu motosiklet sürücüsü Çetin Çöne\'ye copla saldırdı. Yanında bulunan eşi de araçtan inerek Çöne\'ye saldırıp motosikletine tekmeler savurdu. Çevredeki vatandaşlar, karı-kocayı kavgadan zor aldı.

OLAY ANI KASK KAMERASINDA

Tüm yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçtiği görülen otomobilin sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışırken çarptığı motosikletin sürücüsüne küfürler savurduğu, ardından aracından inerek coplu saldırıda bulunduğu görülüyor. Otomobil sürücüsünün eşi de araçtan inerek motosikletliye saldırıp motosikletine tekmeler savuruyor. Çevredeki vatandaşlar da karı-kocayı zor zapt ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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KASK KAMERASI

-Otomobilin kırmızı ışıkta geçişi

-Otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarpması

-Otomobil sürücüsünün motosikletliye bağırması

-Otomobil sürücüsünün aracından inerek motosikletliye copla saldırması

-Eşinin motosikletliye saldırıp motosiklete tekmeler savurması

-Çevredekilerin ayırmaya çalışması

Detaylar

08.12.2018 - 23.16 Haber Kodu : 181208173

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4- SİLİVRİ\'DE PİTPULL DEHŞETİ KAMERADA

İstanbul DHA

Silivri\'de arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A. pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sığındığı marketteki esnaf tarafından yaralı olarak kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii\'nde meydana geldi. Arakdaşlarıyka sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, kaçarak markete sığınan Savaş A.\'yı yere savurdu.

O sırada marketin sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırdı. Kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı genç Savaş A. \"Arkamızdan pitbull köpek koştu, biz de korkup markete girdik. Köpek beni yere atıp parçaladı. Elimi kolumu çekti, abi olmasaydı beni parçalardı.\" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Pitbull cinsi köpeğin saldırı anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaçarak markete sığınan gencin köpeğin saldırısına uğraması, yere savrulması, marketçinin ipinden tutarak köpeği uzaklaştırması görülüyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Pitbull\'un markete girişi

-Gencin pitbull saldırısına uğraması

-Marketçinin tasmaya bağlı ipten tutup genci kurtarması

-Marketçi ile röp.

-Yaralı genç ile röp.

- Arkadaşlarıyla röp.

09.12.2018 - 17.35 Haber Kodu : 181209126

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5- BEYOĞLU\'NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU\'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan S. 34 VNA 17 plakalı hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca direksiyonu aniden kırdı. Bu sırada arkadan gelen Erdoğan İ. yönetimindeki 34 THM 51 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi savrularak yol kenarındaki levhaya çarparken, taksi sürücüsü hafif şekilde, takside bulunan bir yolcu da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bulvarda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Trafik

-Yaralıların ambulanslara



10.12.2018 - 02.06 Haber Kodu : 181210003

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6- TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ; 40 BİN LİRAYI TESLİM ETTİ

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da bir taksi durağında çalışan Sıracettin Erdoğan, müşterisinin unuttuğu içerisinde yaklaşık 40 bin TL para bulunan çantayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Gaziosmanpaşa TEM Taksi Durağı\'nda çalışan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, dün akşam saatlerinde Taksim\'den müşteri olarak aldığı Ozan Işık\'ı Beyoğlu Çıksalın\'a bıraktı. Daha sonra aracına aldığı başka bir müşteri araçta bir çanta olduğunu fark etti. Müşterinin uyarısı üzerine çantayı alan taksi şoförü Sıracettin Erdoğan, çantayı taksi durağına getirdi. Çantadaki kimlik bilgilerinden çantasını takside unutan Ozan Işık\'a ulaşan durak yönetimi, paranın kendilerinde olduğunu gelip teslim almasını istedi. Durak yönetiminin sabah saatlerinde aradığı Işık, akşama kadar gelmeyince yönetim durumu polis ekiplerine bildirdi. Durağa gelen polis ekipleri, müşteri ve taksi şoförünü alarak emniyete götürdü. Yapılan incelemelerde emniyetteki tutanağın tutulmasının ardından içerisinde para bulunan çantanın Işık\'a ait olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, içerisinde bir miktar Döviz ve Türk Lirasının bulunduğu yaklaşık 40 bin lirayı Ozan Işık\'a teslim etti.

\"İNSANİ BİR GÖREV OLARAK PARAYI TESLİM ETTİK\"

Durak başkanı Sami Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Bu arkadaş bizim durağımızda çalışıyor. Dün akşam mesai saati içerisinde arabada çanta bulmuş. Çantayı açtığı zaman içerisinin para dolu olduğunu görmüş. Arkadaşımız çantayı bulduktan getirdi bize teslim etti. İçini açtık kimliklere baktık. Paranın sahibine ulaştık. 40 bin TL civarında para olduğunu fark ettik. Sabah aradığımız halde akşam saatlerinde geldi. Uzun süre gelmeyince kuşkulandık ve Polis ekiplerini çağırdık. İnsani bir görevimiz olarak teslim ettik\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Taksi Durağından görüntü

- Durak Başkanı röp

- Taksicilerden görüntü

- Çanta sahibi ve parayı bulan taksiciden görüntü

- Genel ve detaylar

09.12.2018 - 20.56 Haber Kodu : 181209152