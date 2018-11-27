DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - İDO, BUDO VE ŞEHİR HATLARI\'NDA SEFER İPTALLERİ

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve Şehir Hatları, Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Şehir Hatları

-07.50 Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

-Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Karaköy

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3 - AYVANSARAY\'DA METROBÜS ARIZASI: ZİNCİRLİKUYU YÖNÜNDE SEFERLER 15 DAKİKA DURDU

İSTANBUL DHA

Ayvansaray Metrobüs Durağı\'nda bir metrobüs aracının arızalanması nedeniyle Zincirlikuyu yönünde 15 dakika boyunca seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Arızalanan aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Ayvansaray Metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs aracı, dün saat 18.30 sıralarında arızalanarak harekete geçemedi. Belediye ekiplerine haber verilirken arıza nedeniyle Zincirlikuyu yönünde seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Geçemeyen araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Belediye ekiplerinin arızalanan aracı kaldırmasıyla 15 dakikanın ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Duraktan görüntüler

-Oluşan kalabalık

-Araç kuyruğu

-Belediye ekipleri

-Seferlerin tekrara başlaması



26.11.2018 - 19.19 Haber Kodu : 181126203

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4- BEYOĞLU\'NDAKİ CEZAYİRLİ CİNAYETİNDE 4 TUTUKLAMA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda geçen hafta bıçaklı saldırıyla öldürülen Cezayir uyruklu Y.M. cinayeti soruşturmasında 4 kişi tutuklandı. Olayın çete içinde çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandığı iddia edildi.

Hacıahmet Mahallesi\'nde geçen hafta aynı evde yaşayan Cezayir uyruklu göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık çetesi üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönen tartışma sırasında Y.M. bıçak darbesiyle yaralandı. Daha sonra Y.M de bir kişiyi bıçaklayıp evden kaçtı.

YARALI HALDE KAÇTI AMA KURTULAMADI

Yakındaki bir inşaatın güvenlik kulübesine girip saklanan Y.M. onu takip kişilerce burada yakalandı. İnşaatın güvenlik görevlileri olaya müdahale etmek istedi ancak saldırganların güvenlik görevlilerine de bıçak çekmesi üzerine araya giremediler. 3 kişi tarafından sopalarla dövülen ve bıçaklanan Y.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi.

4 ZANLI OPERASYONLA YAKALANIP TUTUKLANDI

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Zanlıların Esenyurt\'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler eve operasyon düzenledi. Baskında cinayet zanlısı 4 kişi ve onları evde sakladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan cinayet zanlıları işlemlerin ardından adliye ye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.A., H.R., M.K ve Y.B. \"kasten adam öldürmek\" suçlamasıyla K.C. de \"suçluyu kayırma ve saklama\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ÇETESİ İDDİASI

Ayrıca öldürülen Y.M.\'nin olay günü cesedinin üstünden çıkan Saidani Hocine adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Öldürülen Y.M.\'nin ve cinayet zanlılarının göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık gibi suçlar işleyen çetenin üyeleri oldukları iddia edildi.

Görüntü dökümü:

(AKTÜEL)

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-Zanlıların polis merkezinden çıkışı

-Zanlıların adliye girişi

(ARŞİV)

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-Olay yerinden görüntü

-Şantiyeden görüntü

-Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü

-Cenaze aracından görüntü

-Cesedin şantiyeden çıkartılması

-Cenaze aracına cesedin konulması

-Cenaze aracının ayrılması

-Genel ve detaylar

27.11.2018 - 07.19 Haber Kodu : 181127011

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5 - GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ OLARAK BULUNAN BANKA RESEPSİYONİSTİ ÖLDÜ

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, bir bankada resepsiyonist olarak çalıştığı öğrenilen bir kadın, iş yerinde göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Aslı U.\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Aslı U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir bankanın genel müdürlük ek hizmet binasında dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankada resepsiyonist olarak çalışan Aslı U.\'nun çalıştığı ofiste bir el tabanca sesi geldi. Sesi duyarak ofise koşan iş arkadaşları, yanı başında bir tabanca bulunan Aslı U.\'nun göğsünden vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslı U\'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı.

Olayın yaşandığı ofiste incelemelerde bulunan polis, ofis ve tabanca üzerinden parmak izi aldı. Polis, Aslı U\'nun intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Hastanede tedavi altına alınan Aslı U.\'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin binaya girişi

-Binadan detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Banka çalışanlarından detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinin delil torbaları ile dışarıya çıkması

-Delil torbalarının araca bırakılması

-Polis araçlarının gidişi

-Genel ve yakın detaylar

26.11.2018 - 18.11 Haber Kodu : 181126193

26.11.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181126180

26.11.2018 - 17.16 Haber Kodu : 181126175

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6 - KARTAL\'DA İŞYERİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Kartal\'da okul çevresinde uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilerin işyerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken bilgisayar kasasına saklanmış halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu madde sattıklarını belirledikleri K.D.ve A.Ç.\'nin Topselvi Yalı Mahallesi\'ndeki işyerini bir süre takip altına aldı. Takip sırasında ekipler, işyerine çok sayıda kişinin giriş-çıkış yaptığını belirledi. Ardından düzenledikleri operasyonda, K.D. ile A.Ç.\'yi gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada bilgisayar kasası içerisine gizlenmiş halde 305 gram Skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli, Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

26.11.2018 - 22.17 Haber Kodu : 181126220