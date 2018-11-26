DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - TAKSİM\'DEKİ KADINA ŞİDDET EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel\'den Galatasaray Meydanı\'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın Beyoğlu Tünel Meydanı\'nda dün saat 17.00\'da bir araya geldi. Türkiye\'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların yer aldığı eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Kadınların, yürümek için hareketlenmesi üzerine polis gruba kalkanlarla müdahale edip ittirmeye başladı. Grup üyelerinin direnmesi üzerine polis bu kez de gaz tabancasıyla yere biber gazı sıktı.

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kadınlar yere oturarak eylemlerine devam etti. Bir süre slogan atan kadınlar saat 18.15\'ten itibaren eylemi sona erdirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yürüyüşe geçmesi

-Polis müdahalesi

-Oturma eylemi

25.11.2018 - 17.33 Haber Kodu : 181125112

25.11.2018 - 17.53 Haber Kodu : 181125118

25.11.2018 - 17.58 Haber Kodu : 181125119

25.11.2018 - 18.00 Haber Kodu : 181125120

25.11.2018 - 19.24 Haber Kodu : 181125138

25.11.2018 - 19.26 Haber Kodu : 181125139

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2-BAKIRKÖY\'DE OTOMOBİL APARTMANIN BAHÇESİNE UÇTU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Bakırköy\'de seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden bahçe katına düştü. Kaza\'dan yara almadan kurtulan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bakırköy Yeşilyurt Mahallesi\'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Erenos Caddesi\'nden seyir halinde ilerleyen plakası öğrenilemeyen otomobil, Feneryolu Caddesi\'ne girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir ağaca çarptı, ardından bir apartmanın bariyerlerinin üzerinden düşerek bahçe katında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza\'dan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bakıköy\'de bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Burada yapılan müdahalenin ardından kazayı yara almadan atlatan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu kamersından

-Yaralının sedyeye alınması

-Yaralının ambulansa konulması

-Kazanın hemen sonrası

-Kaza yapan otomobilden görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Apartmandan görüntü

-Genel ve Detaylar

25.11.2018 - 19.52 Haber Kodu : 181125143

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3- GÜNGÖREN\'DE 4 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA)

Güngören\'de 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın alevlerin büyümesiyle üst katlara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Yangın, Güngören Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın üst katlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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(cep telefonu kamerası)

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü

-Sağlık ekipleri

-Çevredeki kalabalık

AKTÜEL

-Binadan görüntü

-Genel ve Detaylar

25.11.2018 - 21.41 Haber Kodu : 181125159

25.11.2018 - 21.42 Haber Kodu : 181125160

