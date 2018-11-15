DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEŞİKTAŞ\'TA İŞADAMI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ



Müslim SARIYAR-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta, işadamı Ali Rıza Gültekin(57) uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30\'da Hamidiye Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği öğrenilen bir mekanda Crispino giyim mağazalarının eski sahibi Ali Rıza Gültekin, kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Başına tek kurşun isabet eden Gültekin yer yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gültekin\'in hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS 3 KİŞİNİN PEŞİNDE

Polis, yaptığı çalışmada şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. Kimlikleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürüyor.

ARACINA YAPILAN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

Ali Rıza Gültekin, 2015 yılında Beykoz\'da lüks otomobili ile seyir halindeyken silahlı saldırıya uğramış ve saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gültekin ayrıca futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi\'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.

Görüntü Dökümü:(AKTÜEL)

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Detaylar

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Kurşunlanan otomobil

-Alınan güvenlik önlemleri

-Kurşun isabet eden otomobilin kapısı

-Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

-Ali Rıza Gültekin Metris Cezaevi\'ne girerken

14.11.2018 - 23.28 Haber Kodu : 181114247

14.11.2018 - 23.45 Haber Kodu : 181114248

15.11.2018 - 01.02 Haber Kodu : 181115004

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2- ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU\'NA KALDIRILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in (57) cenazesi olay yerindeki incelemelerin sona ermesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ailesi de olay yerine gelerek incelemelerin tamamlanmasını bekledi. Bazı yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekipleri Gültekin\'in olay yerindeki aracında da incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracı polis aracı eşliğinde gitmesi

-İçeriden cenazenin çıkısı

-Olay yerine gelen yakınları

-Sinir Krizi geçirilenler

-Tabutun başında ağlayan genç kız

-Binadan detaylar

-Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelmesi

-Binanın arka kısmında otomobilin aranması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar

15.11.2018 - 03.18 Haber Kodu : 181115006

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3 - ÖZAL AİLESİ\'NİN KÖŞKÜ SATIŞA ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA

8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal eşi Semra Özal\'ın 23 yıl kadar yaşadığı köşk satışa çıkarıldı.

Köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşkün 20 milyon TL karşılığında satışa çıkarıldığını bildirdi.

\"20 MİLYON LİRAYA SATIYORUZ\"

Evrim Kırmızıtaş Başaran Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan köşkün satışına ilişkin, \"Sahile ikinci parsel, denize yürüme mesafesinde yaklaşık 1 dönüm arsa üzerinde çok güzel bir villa. Merhum Turgut Özal vefat ettikten 6, 7 ay sonra yerleşiyor oraya ve yaklaşık 23, 24 yıl kalıyor orada. Çok da güzel anılar biriktiriyor. Daha sonrasında kendisi 83 yaşında, Allah uzun ömür versin. Oradan taşınma kararı alıyor. Ben evi gördüğüm zaman çok güzel hatıralarla dolu bir evle karşılaştım. 4 katlı 900 metrekare, açık yüzme havuzlu, müştemilatlı, açık otoparklı, saunalı, jakuzili… Yıllar boyunca Özal ailesinin saygıdeğer mensupları, aile bireyleri orada yaşamışlar anılar biriktirmişler. Şimdi ise yeni sahibini bekliyor. Biz orayı satış rakamı olarak 20 milyon liraya satıyoruz. 20 milyon lira rakamı şu anki piyasa koşullarında iyi bir rakam. Satılabilir bir rakam.\" dedi.

\"BU KADAR TALEBİ BEKLEMİYORDUM AÇIKÇASI\"

Satış kararının açıklanmasıyla birlikte taleplerin geldiğini bildiren Başaran, \"Açıkçası ben burayı satışa getirdikten sonra böyle özel bir ailenin bu kadar çok sevenleri olduğunun farkındaydım ama bu kadar talebi beklemiyordum açıkçası. Şöyle ki, bana Amerika\'dan New York\'tan talepler oldu. Hatta telefonumda 22 cevapsız arama gördüm. O sırada başka bir toplantıdaydım. Baktım görüştüm beyefendiyle. \'Ocak ayında döneceğim Türkiye\'ye o zamana kadar satılmamış olursa ben direk burayı almak istiyorum\' dedi. Kendisi bir Türk. Orada yaşayan bir Türk. Basına yansıyınca talip oldu. Kendisine villanın bütün özelliklerine ilettim. Benim için çok heyecanlı bir durumdu. Kendisinin aileye olan saygısından dolayı buraya talip olduğunu ve orada yaşamanın ona çok daha fazla mutluluk vereceğini söyledi. Açıkçası bu benim için duygusal bir andı. Bir taraftan da işimi yapıyorum tabii ki. Ben de o süre zarfında randevularımı alıyorum. Sürekli teklifler almaya başladım. Ve bu mevcut müşteri adaylarını kendilerine sunacağım. Ve diyeceğim ki, \'hangisi sizin için uygunsa, kime vermek istiyorsanız bu satış gerçekleşecektir\' diyeceğim. Benim için çok anlamlı. Özellikle de bu villada çalışmaktan dolayı hakikatten onurluyum, gururluyum. Beni seçtikleri için ayrıca da.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Evrim Kırmızıtaş Başaran ile röp.

-Köşkün arşiv görüntüleri

-Köşkün içinden çekilmiş fotoğraflar

14.11.2018 - 21.13 Haber Kodu : 181114234

14.11.2018 - 21.14 Haber Kodu : 181114235

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4 - İSKİ 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ Genel Kurulu, Saraçhane\'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık binasında yapıldı. İSKİ Genel Müdürlüğü 2019 mali yılı bütçesi genel kurulda yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis ikinci başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapılan oturumda 53 ret oyuna karşılık 135 kabul oyuyla onaylandı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel kuruldan görüntüler

14.11.2018 - 21.02 Haber Kodu : 181114231

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5- UNKAPANI KÖPRÜSÜ ALTINDA CESET

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA

Fatih Unkapanı Köprüsü\'nün altında, 60 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Unkapanı Köprüsü\'nün altında, dün saat 21.00 sıralarında hareketsiz şekilde yatan birinin olduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 60 yaşlarında olan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

- Ceset

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

14.11.2018 - 23.19 Haber Kodu : 181114245

